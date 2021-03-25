Эксперты рассказали о востребованности новых форм голосования в регионах

Новые формы голосования на выборах находят большой отклик у граждан России, заявили политологи и электоральные эксперты на Всероссийском экспертном форуме.

Первый тематический блок форума открылся площадкой, посвященной законодательному регулированию предстоящих выборов депутатов в Госдуму, а также роли принятых нововведений в развитии избирательной системы страны, сообщается на сайте Независимого Общественного Мониторинга (НОМ).

Член Центральной избирательной комиссии России Антон Лопатин рассказал, что за последнее время Центризбирком запустил 17 цифровых сервисов – от простых, связанных с информированием избирателей, до сложных – таких как дистанционное электронное голосование и проверка подписных листов с помощью искусственного интеллекта. Активно внедряется в регионах процедура электронного сбора подписей чрез портал «Госуслуг».

«Согласно федеральному закону в электронном виде можно собирать до 50%, регион имеет право устанавливать дельту от 25% до 50%. Такой возможностью воспользовались Республика Чувашия, Пермский край, Челябинска область», – сообщил Лопатин, отметив что пока такая процедура будет применяться только на региональных выборах. Вместе с тем он отметил, что экспертному сообществу, которое с годами профессионализируется, предстоит изучать основы и тонкости новых избирательных практик, а также рассказывать жителям своего региона о том, насколько чисто они реализуются. Эксперты, по словам члена ЦИК России, таким образом, смогут внести значительный вклад в повышение доверия к избирательной системе со стороны граждан страны, объяснить новые технологии, задействованные в новом электоральном цикле.

Председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров подчеркнул, что новые формы голосования находят большой отклик у граждан страны. «Мы видим, что эти технологии приживаются. Нельзя бояться электронного голосования – это просто иная технология, упрощённая форма голосования. На сегодняшний день она достаточно хорошо защищена, и фальсификации здесь невозможны», – рассказал он.

В свою очередь замдиректора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов отметил, что российская избирательная система развивается по сравнению с американской очень динамично. «Там – абсолютный застой. Россия же превращается в одну из стран – лидеров по части внедрения современных технологий в избирательный процесс», – добавил он.

Ранее эксперты предупредили о попытках дискредитации результатов выборов в России. Политологи и электоральные эксперты в рамках панельной дискуссии «Сообщество электоральных экспертов России: вектор развития» заявили, что задача предстоящих выборов в Думу – достичь результата, который позволит реализовать программу развития страны без подсказок извне и без попыток подменить нашу волю внешней.

Напомним, в единый день голосования 19 сентября 2021 года в Российской Федерации пройдут выборы различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации (9 прямых, а также 3 через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах России. В 2017, 2018, 2019 и 2020 годах единый день голосования проводился во второе воскресенье сентября, однако в 2021 году он назначен на третье воскресенье сентября. Это сделано из-за выборов депутатов Государственной думы. Ушедшие в отставку после 19 июня 2021 года главы регионов будут избраны уже в единый день голосования 2022 года

В этом году избирателям предстоит выбрать 225 депутатов Госдумы в одномандатных округах, еще столько же в территориальных группах по партийным спискам.