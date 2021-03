Кандидатам в губернаторы Курской области запретили проживать за рубежом Эксперты предупредили о попытках дискредитации результатов выборов в России 25 марта 2021, 17:54 Текст: Вера Басилая

Задача предстоящих выборов в Думу – достичь результата, который позволит реализовать программу развития страны без подсказок извне и без попыток подменить нашу волю внешней, заявили политологи и электоральные эксперты в рамках панельной дискуссии «Сообщество электоральных экспертов России: вектор развития». Они сошлись во мнении в необходимости молниеносно реагировать на все информационные потоки – будь то фейки или реальные нарушения, и объяснять происходящее. Тогда у избирателя будет формироваться понимание, что ситуация под контролем у профессионалов. По словам профессора факультета политологии МГУ, исполнительного директора Российского общества политологов Игоря Кузнецова, задачей электоральных экспертов в условиях информационных атак является обеспечение высокого уровня доверия к выборам в России. Именно дискредитация результатов выборов может стать способом вмешательства во внутренние дела России, считает профессор. Задача текущего избирательного цикла, по мнению эксперта, не только ограничить внешнее вмешательство, но достичь результата, который позволит формулировать суверенную волю граждан России, реализовать программу развития без подсказок извне и без попыток подменить нашу волю – внешней. Он отметил, что в «президентскую пятерку» новых членов ЦИК вошли «наши коллеги, которые имеют серьезную профессиональную репутацию» и это, несомненно, позитивно скажется на доверии к работе Центризбиркома, говорится в сообщении на сайте Независимого общественного мониторинга. «Неважно, какую позицию вы занимаете, важно чтобы она способствовала легитимности электорального процесса, а не мешала этому», – отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Он также подчеркнул, что выступления недобросовестных экспертов, которые заранее начинают выражать сомнения в легитимности и чистоте выборов, даже до того, как объявлено голосование, будут служить элементами атак внешних сил на избирательную систему России и использоваться для ее дискредитации. «С того момента как начинается подготовка к выборам эксперты и в первую очередь электоральные юристы должны включаться в процесс сопровождения выборов – своим мнением, профессиональными оценками, своей вовлеченностью в обсуждение этих вопросов. Это создает у избирателя понимание, что ситуация под контролем у профессионалов», – заявил Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев. По его словам, эксперты должны молниеносно реагировать на все информационные потоки – будь то фейки или реальные нарушения. «Очень важно, чтобы наше сообщество состояло из профессионалов самых разных специальностей, владеющих разными социальными технологиями», – подчеркнул он. Напомним, в единый день голосования 19 сентября 2021 года в Российской Федерации пройдут выборы различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации (9 прямых, а также 3 через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах России. В 2017, 2018, 2019 и 2020 годах единый день голосования проводился во второе воскресенье сентября, однако в 2021 году он назначен на третье воскресенье сентября. Это сделано из-за выборов депутатов Государственной думы. Ушедшие в отставку после 19 июня 2021 года главы регионов будут избраны уже в единый день голосования 2022 года В этом году избирателям предстоит выбрать 225 депутатов Госдумы в одномандатных округах, еще столько же в территориальных группах по партийным спискам.

Российская актриса Лия Ахеджакова заявила, что предпочла бы видеть на Лубянской площади в Москве памятник карельскому историку Юрию Дмитриеву, осужденному за действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери. Лия Ахеджакова, выступая в эфире МБХ медиа, принадлежащего Михаилу Ходорковскому, высказала свои предпочтения, кому следует поставить памятник на Лубянской площади в Москве. По ее словам, там необходимо установить монумент карельскому историку Юрию Дмитриеву, осужденному на 13 лет заключения за насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери. Ахеджакова считает Дмитриева «героем России». «Когда речь шла о том, что на Лубянке ставят памятник Дзержинскому или Невскому, я всем говорила своим друзьям, что Юрию Алексеевичу Дмитриеву там будет стоять памятник, и никуда не денетесь! Это будет», – заявила Ахеджакова в подкасте МБХ медиа. Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов. Столичные власти предложили жителям российской столицы выбрать, кому поставить памятник на Лубянской площади из двух вариантов – полководец, святой Русской православной церкви Александр Невский или революционер, политический деятель Феликс Дзержинский. Голосование по вопросу установки памятника началось 25 февраля на на портале «Активный гражданин». Первоначально предполагалось, что оно продлится до 5 марта, но его завершили досрочно. На момент окончания с небольшим преимуществом лидировал вариант установки памятника Невскому. В результате мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить площадь в нынешнем виде. Обвинения против Юрия Дмитриева были выдвинуты в 2017 году по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии. Позже его обвинили также в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Два уголовных дела были объединены в одно. Сам Дмитриев себя виновным не признавал. В июле 2020 года Дмитриева признали виновным в насильственных действиях сексуального характера и назначили 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Верховный суд Карелии ужесточил Дмитриеву наказание с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. Китай отреагировал на национализацию Украиной завода «Мотор Сич» 25 марта 2021, 11:39 Текст: Евгения Шестак

Китай требует от Украины соблюдать законные права китайских инвесторов после указа украинского лидера Владимира Зеленского о защите авиадвигателестроения, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. «Мы обратили внимание на это сообщение. Китай требует от Украины соблюдать законные права китайских инвесторов и компаний, рациональным образом урегулировать соответствующие вопросы», – заявила Хуа Чуньин, передает РИА «Новости». Ранее президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о защите авиадвигателестроения. В частности, указ предусматривает возвращение ПАО «Мотор Сич» в собственность государства. Контрольный пакет в нем (56%) принадлежал акционерам, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment. При этом МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич», а китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности. Эксперт объяснил «вопли» ЕС и Украины из-за запрета иностранцам владеть землей в Крыму 25 марта 2021, 11:20

«За прошедшие семь лет у людей была возможность получить российское гражданство и переоформить недвижимость на себя еще раз. Но и сейчас граждане Украины, которые числились владельцами этих земельных участков или домов, переоформят их в аренду и будут платить не земельный налог, а арендный платеж», – прокомментировал Баширов. Ранее Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал сделанный из космоса снимок севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given. «Снимок сделан спутником «Канопус В» орбитальной группировки Роскосмоса», – пояснил Рогозин происхождение снимка в своем телеграм-канале. Один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел во вторник на мель в Суэцком канале. По предварительной информации, причиной инцидента стало отклонение от курса из-за сильного ветра. За сутки после инцидента контейнеровоз удалось частично снять с мели, но движение по Суэцкому каналу все еще полностью заблокировано. По некоторым данным, разблокирование канала может занять несколько недель. Из-за остановки движения по Суэцкому каналу застряли суда более чем с 10 млн баррелей нефти, из них 26% приходится на поставки из России. Стоимость попавших в пробку российских грузов оценивается примерно в 160 млн долларов. Газета ВЗГЛЯД анализировала, чем эта нештатная ситуация может быть полезна России. Погребинский назвал цель уголовного дела против экс-командира «Донбасса» Семенченко 25 марта 2021, 14:10

«Цель этих уголовных дел – показать, что самодеятельных жуликов будут преследовать», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя обвинения СБУ в адрес бывшего командира батальона «Донбасс» и экс-депутата Рады Семена Семенченко. «Если сейчас Семен Семенченко активно участвует в кампании против президента Украины Владимира Зеленского, то тогда понятно, что уголовное дело против него затевается, чтобы показать – по меньшей мере самодеятельных жуликов, за которыми ничего не стоит, будут преследовать», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении незаконного вооруженного формирования, в организации которого подозреваются депутат Верховной рады предыдущего созыва, экс-командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко (настоящее имя Константин Гришин) и другой экс-депутат Рады Евгений Шевченко. Обоим фигурантам дела, помимо создания нелегальной частной военной компании, инкриминируют ввоз военных запчастей и товаров двойного назначения из России – «страны-агрессора», по мнению киевских властей. «Семенченко – типичный жулик и аферист, – заметил Погребинский. – Не думаю, что его будут активно пытаться защищать, как это было с Сергеем Стерненко». Напомним, что экс-главу одесского отделения «Правого сектора*» Стерненко приговорили к семи годам заключения за незаконное хранение оружия, похищение и пытки тогдашнего депутата одного из местных советов Одесской области Сергея Щербича. В поддержку Стерненко ведется активная общественная кампания при поддержке окружения экс-президента Петра Порошенко и структур, связанных с Фондом Сороса, указывал Погребинский. «До сих пор репрессии были только против тех, кто отнимает у Зеленского голоса на востоке Украины, а теперь появляется дело против того, кто в этом заподозрен быть не может, – отметил эксперт. – Но я не вижу в этом изменения политики репрессий. Вот если бы всерьез взялись за Порошенко, тогда можно было бы говорить о том, что идет диверсификация репрессивных действий существующей власти. Но пока об этом говорить нельзя». «Кроме того, – подчеркнул собеседник, – нет никаких оснований сейчас говорить о том, что началась кампания по зачистке Украины от радикальных националистических групп. Понятно, что такой вопрос стоит на повестке. Но пока все это выглядит несерьезно». Семенченко и Шевченко обвиняются по статье 260 Уголовного кодекса Украины («Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»). В СБУ заявили о том, что в ходе 80 обысков по делу экс-комбата «Донбасса» было изъято почти 5500 патронов различного калибра, семь реактивных противотанковых гранат, четыре подствольных гранатомета, ручной пулемет Калашникова, пистолеты, автоматы Калашникова, помповые ружья, 38 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 21 граната и шесть тротиловых шашек. Ранее СБУ заявила, что разоблачила агента КГБ Белоруссии, который якобы собирал информацию о ситуации на границе для организации канала переправки оружия. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Минобороны заявили о начале ментальной войны США против России 25 марта 2021, 01:26

Запад во главе с США начал против России ментальную войну, последствия которой проявятся не сразу, заявил советник главы Минобороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий в интервью журналу «Арсенал Отечества». Он пояснил, что Запад избегает прямой военной конфронтации с Россией, поскольку она способна нанести им неприемлемый ущерб своим ядерным оружием и современной армией. По словам советника министра, вероятность прямого военного столкновения между Россией и странами Запада исключена на ближайшие десять лет. Именно поэтому, пояснил Ильницкий, Запад под руководством США развязал против России информационно-гибридную войну, передает РИА «Новости». «Все это ведет к возникновению нового типа войн. Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах – уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной – цивилизационной – основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным», –заявил Ильницкий. Он отметил, что если живую силу и инфраструктуру можно восстановить, то «ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно, тем более что последствия этой «ментальной» войны проявляются не сразу, а только как минимум через поколение, когда сделать уже что-либо будет просто невозможно». Ильницкий также рассказал, как противостоять ментальной войне. В числе первоочередных мер он назвал суверенизацию интернета, подготовку кадров по информационному противодействию для силовой и гражданской сфер, перезагрузку молодежной политики, возобновление активного и широкого диалога с консервативным большинством – опорным электоратом действующей власти. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на лучшее в отношениях с Вашингтоном, но всегда готова к худшему. Министр обороны Румынии случайно опубликовал секретные данные в соцсетях 24 марта 2021, 20:26

Министр обороны Румынии Николае Чукэ случайно опубликовал секретную информацию. Он разместил в соцсетях фотографию, на которой были видны данные доступа к кол-центру военного ведомства, сообщил местный телеканал Digi 24. «Министр обороны Николае Чукэ опубликовал в своем аккаунте в Facebook снимки, сделанные во время визита в Академию наземных сил в Сибиу. На одной из фотографий были указаны данные доступа к счетам и видеоконференциям, а также номера телефонов, используемые сотрудниками кол-центра Минобороны в Сибиу», – сообщает телеканал, передает РИА «Новости». Снимок вскоре был удален, но копии успели разойтись по соцсетям. В Минобороны страны моментально отреагировали и сообщили, «что все пароли были немедленно изменены». «Сразу после того, как стало известно о случившемся, мы связались с командой, которая управляет официальной страницей министра. Сообщаем, что не было никаких попыток доступа к данным кол-центра, все пароли были немедленно изменены», – заявила пресс-служба ведомства. Ранее Китай решил ограничить использование американских машин Tesla военными, так как эти электрокары могут представлять угрозу нацбезопасности. Илон Маск опроверг сообщения об использовании автомобилей Tesla для шпионажа. Москва пообещала ответить на канадские санкции 24 марта 2021, 19:29 Текст: Алексей Дегтярев

Санкции Канады против российских высокопоставленных лиц незаконны, Москва намерена предпринять ответные меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Предпримем», – сказал Песков в ответ на вопрос, последуют ли от России ответные шаги на канадские санкции, передает РИА «Новости». Представитель Кремля отметил, что эти санкции незаконны. Напомним, в среду Канада заявила, что вводит санкции против нескольких российских должностных лиц из-за якобы ухудшения в России ситуации с правами человека. Под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, генеральный прокурор Игорь Краснов, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСИН Александр Калашников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло. В Германии рассказали о разочаровании в Байдене 25 марта 2021, 08:57 Текст: Алина Назарова

Надежды немецкого правительства на улучшение взаимоотношений с Вашингтоном при новой американской администрации не оправдались, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Как отмечает издание, после победы Джо Байдена на президентских выборах в Европе и Германии предвкушали возвращение к «партнерскому сотрудничеству» с Соединенными Штатами, хотя в Берлине вряд ли кто-то питал иллюзии насчет того, что удастся решить все конфликтные вопросы, передает РИА «Новости». «Однако надежды федерального правительства не оправдались», – пишет автор материала, приводя в пример ситуацию со строительством газопровода «Северный поток – 2» и переговорами по мирному урегулированию в Афганистане. По его словам, первая личная встреча госсекретаря США Энтони Блинкена со своим немецким коллегой Хайко Маасом на конференции министров иностранных дел НАТО в Брюсселе «не стала хорошим предзнаменованием», так как перед мероприятием американская администрация удивила своих союзников несогласованным предложением о будущем Афганистана, которое сводит на нет все предыдущие планы. Кроме того, перед двусторонней встречей с главой МИД Германии Блинкен потребовал от Берлина окончательно остановить строительство «Северного потока – 2», не исключив при этом введения новых санкций. «Активный» и жесткий акцент госсекретаря Соединенных Штатов на теме газопровода помешал планам немецкого правительства «тактично» обсудить данный вопрос, указывает Der Tagesspiegel. «Даже противники трубопровода в Германии категорически против экстерриториальных санкций США», – заключает автор. Тем временем европарламентарий от Франции Матильда Андруэ (фракция «Идентичность и демократия») подняла вопрос о необходимости противостоять введенным США санкциям против газопровода «Северный поток – 2» и защищать экономические интересы ЕС. Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал условия, при которых Россия сможет завершить строительство «Северного потока – 2», отметив, что остановка проекта – «очень плохая идея». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Адмирал Горшков» начал испытания «Цирконов» в Баренцевом море 24 марта 2021, 19:43

Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море для проведения испытаний гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщили в пресс-службе Северного флота. «Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море, где отработает ряд элементов курса боевой подготовки и проведет стрельбы ракетно-артиллерийским вооружением по морским мишеням», – цитирует сообщение пресс-службы флота ТАСС. Фрегат после учений вернется в основной пункт базирования – Североморск. Ранее источник в судостроительной отрасли сообщил, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» также планируется оснастить гиперзвуковым оружием, они будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты. ФСБ задержала в Москве участника нападения банды Басаева на псковских десантников 25 марта 2021, 09:55

Правоохранители задержали в Москве бывшего боевика, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, когда погибли 84 военных, сообщают ФСБ и Следственный комитет. «Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении уроженца Чеченской Республики Германа Арбинина, не понесшего за это уголовного наказания… Арбинин задержан в Москве», – говорится в сообщении спецслужбы, передает РИА «Новости». Ему планируется предъявить обвинение по трем статьям УК России: о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов. Как уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Арбинин был членом банды Шамиля Басаева, его задержание прошло в минувший вторник. Следствие, по ее словам, будет настаивать на его заключении в СИЗО. Розыск других участников террористических нападений этих лет продолжается. В начале марта по уголовному делу о нападении на псковских десантников, которое произошло в Чечне в 2000 году, в розыск были объявлены пять человек. Напомним, в Шатойском районе Чечни в 2000 году погибли 84 российских военнослужащих, которые дали бой многократно превосходящим силам боевиков банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Бой продолжался с 29 февраля по 1 марта. 90 бойцов шестой и четвертой рот 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии противостояли 2,5 тыс. боевиков. В июне 2020 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двух участников банды Басаева, которые причастны к нападению на псковских десантников, к 18 и 19 годам в колонии строгого режима. В Госдуме призвали ЕС прекратить «вопль» из-за земли в Крыму 25 марта 2021, 08:47

Евросоюзу и Киеву следует прекратить «вопль» по поводу запрета иностранцам владеть земельными участками на большей части Крымского полуострова, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. «ЕС и киевским властям пора прекратить вопль насчет владения землей в Крыму. Это законная территория Российской Федерации, и другим странам нечего засматриваться на чужие территории. Решение о запрете владения землей иностранцам – справедливое и необходимое, учитывая, что Крым является приграничной территорией», – сказал Шеремет РИА «Новости». По его словам, те, кто получили российское гражданство, являются законными собственниками земельных участков. Указ, запрещающий иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма, вступил в силу 20 марта. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований республики. Президент России Владимир Путин подписал этот указ год назад. В соответствии с ним Крым включили в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут быть собственниками земельных участков. Внешнеполитическая служба ЕС и МИД Украины отказались признавать данный указ. Российский траулер перевернулся при спуске на воду в норвежском Киркенесе 25 марта 2021, 10:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Российский траулер «Мелкарт», длина которого составляет 53 метра, опрокинулся у причала судоремонтной верфи «Кимек» в норвежском Киркенесе, где ремонтируется множество российских судов, сообщила телерадиокомпания NRK. «Российское рыболовное судно опрокинулось в Киркенесе у причала «Кимека». Никто из 26 членов команды не пострадал, на борту во время инцидента находились восемь человек, они в порядке», – передает РИА «Новости» сообщение телекомпании. ЧП произошло в среду вечером – судно опрокинулось на бок на небольшой глубине, часть корпуса торчит из воды. На месте работала полиция для выяснения причин инцидента. По данным местных властей, пока нет данных о загрязнении акватории, вокруг судна плавает только мусор, однако предприняты все меры для предотвращения возможного загрязнения. Как сообщила телекомпания, судно находилось на верфи на ремонте, а опрокидывание произошло во время спуска траулера обратно на воду. «Траулер был пустой внизу, а сверху вес оказался большим, судно было не сбалансировано, и, когда его спускали на воду, потеряло устойчивость и опрокинулось», – пояснили в телекомпании. По ее данным, судно собиралось на промысел в ближайшее время. Напомним, в июне два буксира у берегов Норвегии сняли с мели российский рыболовный траулер «Кокшайск», на борту которого находились 35 человек. Германия попросила ЕК закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне 24 марта 2021, 22:31 Текст: Елизавета Булкина

Германия просит Еврокомиссию (ЕК) закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, сообщило издание Politico со ссылкой на представителя администрации ФРГ. «Мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру закупки «Спутник V», – заявил представитель властей на брифинге в Берлине. «Сейчас мы видим, что ЕК находится в процессе запуска этой процедуры», – передает его слова ТАСС. В Германии выразили надежду, что процесс подготовки закупки вакцины может быть начат уже сейчас, пока Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рассматривает заявку о разрешении использования российского препарата на территории ЕС. «Мы бы посчитали правильным, если бы переговоры начались безотлагательно», – сказал собеседник издания. Он уточнил, что Еврокомиссия пока не начала переговоры с Москвой о возможной закупке «Спутник V», однако обсуждение процедуры закупки может произойти «в ближайшем будущем». Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии сообщило, что Европейская комиссия проведет предварительные переговоры с государствами-членами Евросоюза о возможной закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В то же время еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы». В то же время президент Владимир Путин, комментируя заявления о «Спутнике V», подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. Генерал МВД: Бандитам Басаева не удастся в покое дожить до старости 25 марта 2021, 13:30

«Правоохранителям нельзя ни на секунду прерывать работу по сбору доказательной базы по вероятным участникам бандформирований. Это способствует неотвратимости наказания», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов, комментируя задержание участника нападения банды Басаева на псковских десантников в 2000 году. «Террористы, члены бандформирований, военные преступники находят много способов длительное время укрываться от правосудия. Так происходит не только у нас. Вспомните, через сколько лет после войны находили и судили нацистских преступников», – говорит генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов, руководивший Центром общественных связей МВД во время первой чеченской войны. В четверг правоохранители задержали в Москве бывшего боевика, уроженца Чечни Германа Арбинина, участвовавшего в нападении банды Шамиля Басаева на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщили в четверг ФСБ и Следственный комитет. Само задержание произошло в минувший вторник силами сотрудников МВД и Росгвардии. Арбинин, не понесший наказания непосредственно после совершения преступления, был задержан, поскольку «в ходе работы совместно со Следственным комитетом сформирована неопровержимая доказательная база» участия в нападении, пояснили в Центре общественных связей ФСБ. «Скрывающиеся преступники меняют фамилии, места проживания, иногда – внешность, но так или иначе возмездие настигает их. Главный принцип здесь – неотвратимость наказания», – отметил Ворожцов. По оценке собеседника, в таком мегаполисе, как Москва, для злоумышленника вполне возможно в течение долгого времени скрываться при наличии подельников, помощников, которые также должны быть выявлены. «В Советском Союзе, где вроде бы все было под контролем, и то преступники порой прятались десятилетиями – и в столице в том числе. Методы сокрытия с тех пор сильно усовершенствовались, правда, и методы контроля тоже не стояли на месте», – отметил Ворожцов. Правоохранителям нельзя ни на секунду прерывать работу по сбору доказательной базы по вероятным участникам бандформирований, поскольку у преступлений, подобных тому, в котором подозревается Арбинин, срока давности нет, указал собеседник. Поимка террористов и участников незаконных вооруженных формирований через такой временной промежуток оказывает большое психологическое воздействие на тех, кому еще удается скрываться, подчеркнул Ворожцов. «Возникает понимание – их обязательно найдут, где бы они ни находились и под какой личиной ни прятались – в нашей стране, ближнем или дальнем зарубежье. Перед нами всегда стоит пример Израиля, чьи спецслужбы разыскивают палачей своего народа через десятилетия», – указал собеседник. По словам эксперта, спецслужбы всех стран мира, атакованных террористами, стремятся поймать и предать суду всех причастных к таким преступлениям. «Можно утверждать, что членам чеченских и других бандформирований, запятнавших себя кровью, не удастся в покое дожить до старости – рано или поздно найдут», – заключил Ворожцов. Напомним, в 2000 году в Шатойском районе Чечни погибли 84 российских военнослужащих, которые дали бой многократно превосходящим силам боевиков банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Бой продолжался двое суток. 90 бойцов шестой и четвертой рот 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии противостояли 2,5 тыс. боевиков. В июне прошлого года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двух участников бандгруппы Басаева, причастных к нападению. В начале марта этого года в розыск были объявлены пять человек.