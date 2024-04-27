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    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там острее.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Прекращение транзита газа через Украину на руку России

    Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран преподает уроки выживания

    Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.

    8 комментариев
    27 апреля 2024, 19:54 • Новости дня

    В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пяти украинских регионах объявили воздушную тревогу, соответствующее сообщение появилось в официальном ресурсе по оповещению населения.

    О воздушной тревоге объявили в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, передает ТАСС.

    Кроме того, тревогу объявили в подконтрольных киевскому режиму районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

    Ранее Минобороны РФ сообщало, что в последнюю неделю ВС России нанесли 35 групповых ударов по объектам энергетической отрасли и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

    27 апреля 2024, 03:29 • Новости дня
    Welt опубликовала «стамбульский» проект договора между Россией и Украиной

    Welt опубликовала согласованный в 2022 году в Стамбуле проект мирного договора между Россией и Украиной

    Welt опубликовала «стамбульский» проект договора между Россией и Украиной
    @ CBS News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкая газета Welt Am Sonnag опубликовала проект мирного договора, который, как утверждается, был согласован Россией и Украиной в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году.

    По договору Украина соглашалась на «постоянный нейтралитет», предусматривающий отказ от вступления в НАТО, отказывалась от производства и получения ядерного оружия, обещала не пускать иностранные войска и не предоставлять инфраструктуру другим странам, пишет Welt Am Sonnag.

    Также она должна была отказаться от военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах. Кроме того, Киев должен был запретить «фашизм, нацизм и агрессивный национализм», передает РБК.

    Россия должна была вывести войска с территории Украины, но не из Крыма и части Донбасса. Планировалось, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудят вывод войск лично. Спорными оставались вопросы о сокращении численности украинской армии и военной техники.

    В соответствии с договором «страны-гаранты» должны были бы поддержать Киев в его праве на самооборону в течение максимум трех дней, если начнется вооруженный конфликт. Как сообщает Welt, США, Великобритания и Франция обещали поддержку, но не захотели давать гарантии.

    По версии Welt, в апреле 2022 года Москва и Киев оказались как никогда близки к соглашению. Тогда, пишет издание, Москва потребовала сделать русский язык вторым официальным языком на Украине, отказаться от санкций и исков в международных судах. Киев ответил отказом.

    Источники Welt среди участников переговорной делегации со стороны Украины заявили, что даже сегодня сделка по-прежнему кажется выгодной. Один из членов делегации сказал: «Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить». Welt пишет, что тогда у Киева была «более сильная позиция на переговорах, чем сейчас».

    Напомним, помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах, заявил, что Россия искренне хотела договориться с Украиной на переговорах в 2022 году, делегация Киева также выражала такое желание. По его словам, украинская сторона вынуждена была согласовывать свои действия с «тремя начальниками». В ноябре Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной.

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    26 апреля 2024, 21:18 • Новости дня
    Военный эксперт: Рушится вторая линия обороны ВСУ к западу от Авдеевки

    Военный эксперт Рожин рассказал о новых позиционных потерях украинской армии за Авдеевкой

    Военный эксперт: Рушится вторая линия обороны ВСУ к западу от Авдеевки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в пятницу освободили населенные пункты Соловьево и Семеновка, завешается освобождение Бердычей, таким образом ВСУ утратили первую линию обороны к западу от Авдеевки, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    Он отметил, что у украинской армии рушится и вторая линия обороны, включавшая Очеретино. «Под угрозой Новокалиново (которую штурмуют российские войска), Керамик и Архангельское. К югу от Очеретино противник будет постепенно откатываться на линии водоемов и Карловского водохранилища», – подчеркнул Рожин. Освобождение населенных пунктов подтверждается соответствующими видеозаписями, указал эксперт в своем Telegram-канале.

    По мнению эксперта, украинская сторона пока не способна стабилизировать фронт.

    В украинских социальных сетях распространяются слухи о том, что ситуация для ВСУ у поселка Бердычи становится все хуже, украинские военные уже не пытаются удержать позиции: они думают о том, как правильно отступить, при этом не растеряв остатки боевого духа.

    «Ситуация продолжает ухудшаться. В нынешних условиях главное нормально отойти на новый рубеж, при этом сохранив людей. И, конечно, не допускать окружения наблюдательных пунктов, потому что за событиями следят сейчас все военные, деморализация никому не нужна», – пишут украинские паблики.

    Ранее сообщалось, что ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области.

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    27 апреля 2024, 09:35 • Новости дня
    В Индии заметили подозрительную ситуацию с Залужным

    Индийский канал WION назвал подозрительным отсутствие Залужного в публичном пространстве

    В Индии заметили подозрительную ситуацию с Залужным
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-главком ВСУ Валерий Залужный довольно подозрительно отсутствует в поле зрения общественности в последние недели, сообщает индийский канал WION.

    По словам телеведущей, экс-главнокомандующего планировали назначить на пост посла в Лондоне, однако он подозрительным образом отсутствует в поле зрения общественности, его никто не видел в последние недели, передает РИА «Новости».

    Также высказываются предположения, что он якобы был убит вместе с несколькими высокопоставленными украинскими офицерами.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный и экс-секретарь СНБО Алексей Данилов назначены украинскими послами, чтобы избежать спекуляций вокруг их деятельности после увольнений.

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    27 апреля 2024, 06:53 • Новости дня
    Маск спросил Белый дом, как должна выглядеть победа Украины
    Маск спросил Белый дом, как должна выглядеть победа Украины
    @ NASA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя заявление Белого дома о том, что Украина способна одержать победу в конфликте с Россией, предприниматель Илон Маск поинтересовался, «как выглядит эта победа».

    В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) Маск прокомментировал интервью помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана каналу MSNBC. Салливан сказал, что Украина находится в «глубокой яме». По его словам, это произошло из-за задержки американской помощи, передает ТАСС.

    Напомним, Маск заявил, что боится отсутствия стратегии выхода из украинского конфликта.

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    27 апреля 2024, 01:03 • Новости дня
    Боец ВС России из Узбекистана сбил украинский беспилотник вещмешком
    Боец ВС России из Узбекистана сбил украинский беспилотник вещмешком
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись того, как боец Вооруженных сил России, спасая себя и товарищей в зоне специальной военной операции на Украине, сбивает украинский беспилотник вещмешком.

    Как пишут «Военкоры Русской Весны», беспилотник удалось сбить бойцу третьего батальона 91 отдельного стрелкового полка рядовому Хатамову из Узбекистана.

    Сообщается, что российские военные выполняли боевую задачу в Никольском. Когда шли эвакуационные мероприятия, они попали под обстрел, один из военных был ранен.

    Хатамов «возвратился за ним и был атакован FPV-дроном-камикадзе», но сбил беспилотник вещмешком – в результате у БПЛА были «повреждены лопасти», дрон «потерял управление». Российские военные провели «успешную эвакуацию боевого товарища». «Боец получил легкие ранения», – говорится в сообщении.

    В феврале российский военный сбил палкой преследовавший его FPV-дрон.

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    27 апреля 2024, 16:59 • Новости дня
    Россия уничтожает переданное Киеву вооружение НАТО еще до попадания на фронт

    Welt: Российская армия уничтожает поставленное Западом Киеву вооружение до его попадания на фронт

    Россия уничтожает переданное Киеву вооружение НАТО еще до попадания на фронт
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска уничтожают вооружение, полученное Киевом от западных союзников, еще до того, как оно попадет в руки ВСУ, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

    «Кажется, Вооруженные силы России нацелились теперь на железную дорогу. <…> Отмечается, что удар был нанесен по военной технике», – отметил Ваннер, передают «Известия».

    ВС России удается уничтожать поступающие на Украину западные вооружения благодаря хорошей работе разведки, добавил журналист.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия наносит удары по военным объектам и логистическим маршрутам на Украине, чтобы затруднить доставку американского оружия украинским войскам.

    Коментарии (8)
    27 апреля 2024, 06:15 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали НПЗ и объекты инфраструктуры на Кубани
    Украинские беспилотники атаковали НПЗ и объекты инфраструктуры на Кубани
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные подавили более десяти беспилотников, которые пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Кондратьев сообщил в Telegram, что киевский режим предпринял попытку масштабной террористической атаки в Славянском, Северском и Кущевском районах, используя беспилотники.

    Никто не пострадал, «серьезных повреждений нет». Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА, заявил Кондратьев. Он поблагодарил военных за «отражение атаки и уничтожение БПЛА».

    Глава района Роман Синяговский сообщил в Telegram, что «было девять атак на резервуарный парк и ректификационную колонну» на территории завода в Славянске-на-Кубани.

    Выстроенная система защиты не допустила повреждения резервуарного парка, но была повреждена ректификационная колонна. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил Синяговский.

    Оперативный штаб уточнил в Telegram со ссылкой на главк МЧС по региону, что произошло возгорание на Славянском НПЗ на площади 5 кв. м, была повреждена сепаративная установка.

    Напомним, в марте в результате атаки на Славянском НПЗ произошел пожар. Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, «в момент атаки БПЛА один человек погиб», предположительно, от сердечного приступа.

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    27 апреля 2024, 14:46 • Новости дня
    Bloomberg: Россия ударами по тылу Украины мешает поставкам оружия из США
    Bloomberg: Россия ударами по тылу Украины мешает поставкам оружия из США
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Россия наносит удары по военным объектам и логистическим маршрутам на Украине, чтобы затруднить доставку американского оружия украинским войскам, пишет Bloomberg.

    По данным издания, Российская армия одерживает верх на некоторых участках фронта и значительно усилила продвижение, в то время как истощенные затяжной войной украинские силы ждут поставок американской техники, передает РИА «Новости».

    Как подтвердили американские чиновники, удары России по тыловым объектам на Украине создают трудности для поставок оружия.

    При этом представитель администрации США отметил Bloomberg, что Штаты и их союзники полны решимости продолжать поддерживать Украину.

    Ранее стало известно, что ВСУ отвели от линии соприкосновения предоставленные США танки Abrams. По информации Associated Press, одной из причин такого решения стала возросшая возможность российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать эту технику с тыла.

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    27 апреля 2024, 10:21 • Новости дня
    Работа НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановлена после атаки ВСУ
    Работа НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановлена после атаки ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края частично приостановил работу после ночной атаки украинских беспилотников, сообщил директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

    Труднев сообщил ТАСС, что НПЗ был атакован десятью беспилотниками, в результате возник сильный пожар. Он не исключил, что завод получил скрытые повреждения.

    По его словам, на месте происшествия работают пожарные и ремонтные бригады.

    Ранее сообщалось, что российские военные подавили более десяти беспилотников, которые пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры в Краснодарском крае.

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    27 апреля 2024, 12:40 • Новости дня
    В Кремле заявили об отсутствии предпосылок переговоров с Киевом
    В Кремле заявили об отсутствии предпосылок переговоров с Киевом
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На сегодня нет никаких предпосылок для переговоров с Киевом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он отметил, что позиция Украины о непринятии переговоров всем хорошо понятна, поэтому СВО будет продолжаться, передает ТАСС.

    Ранее к переговорам по Украине призвал папа римский Франциск.

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    27 апреля 2024, 10:51 • Новости дня
    Минобороны показало подбитую под Авдеевкой трофейную американскую бронетехнику

    Минобороны опубликовало кадры подбитой на Авдеевском направлении трофейной бронированной техники США

    Минобороны показало подбитую под Авдеевкой трофейную американскую бронетехнику
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Американская гусеничная ремонтно-эвакуационная машина М88 и машина разграждения М1150 на базе танка M1 Abrams были выявлены и обезврежены российскими военнослужащими группировки «Центр» в районе Бердычей на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что эвакуация иностранной военной техники с передовой проходила в два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Вторым этапом была проведена операция по эвакуации бронетрофеев, которые позже были доставлены в ремонтное подразделение.

    Также специалистами-ремонтниками в течение короткого времени будут заменены гусеничные ленты, некоторые элементы электропроводки и основные детали. После чего будет принято решение на дальнейшую транспортировку американских машин.

    Ранее Минобороны сообщало, что организует проведение выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими во время СВО.

    В парке Победы на Поклонной горе будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран.

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    27 апреля 2024, 07:56 • Новости дня
    Российская ПВО перехватила и уничтожила 68 украинских беспилотников за ночь

    За ночь российская ПВО перехватила и уничтожила 68 украинских беспилотников над Кубанью и Крымом

    Российская ПВО перехватила и уничтожила 68 украинских беспилотников за ночь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим ночью предпринял попытки устроить террористические атаки, используя беспилотники самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что над Краснодарским краем российские средства ПВО перехватили и уничтожили 66 БПЛА. Кроме того, два беспилотника ПВО сбила над Крымом.

    Напомним, украинские беспилотники атаковали НПЗ и объекты инфраструктуры на Кубани. Местные власти сообщили, что на территории завода в Славянске-на-Кубани система защиты не допустила повреждения резервуарного парка, но была повреждена ректификационная колонна.

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    27 апреля 2024, 16:28 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли 35 групповых ударов по ВПК и энергоотрасли Украины
    ВС России за неделю нанесли 35 групповых ударов по ВПК и энергоотрасли Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние семь дней российские военные нанесли 35 групповых ударов высокоточным оружием по объектам украинской энергетической отрасли и предприятиям военно-промышленного комплекса, сообщило российское Минобороны.

    Удары наносились оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Также удары наносились беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе этих ударов поражались объекты энергетической отрасли, предприятия ВПК, железнодорожной инфраструктуры, средства ПВО, базы горючего, цеха производства и ремонта дронов и безэкипажных катеров Украины.

    Также поражались пункты временной дислокации националистических формирований и иностранных наемных боевиков, скопления живой силы и техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки.

    За неделю Западная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила личный состав и технику 13 бригад ВСУ у Глушковки, Петропавловки, Синьковки (Харьковская область), Новоегоровки, Стельмаховки (ЛНР), Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества.

    Также отражены девять контратак украинских штурмовиков 12-й бригады спецназа «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), 3-й штурмовой, 63-й механизированной бригад, 12-й и 18-й бригад нацгвардии Украины у Червоной Дибровы, Нововодяного (ЛНР), Григоровки и Терн (ДНР).

    ВСУ потеряли до 255 человек, три боевые бронированные машины, 27 орудий полевой артиллерии, включая пять американских гаубиц М777, две американских станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

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    27 апреля 2024, 15:42 • Новости дня
    Украинский дрон атаковал священников под Волновахой

    Украинский дрон атаковал доставлявших гумпомощь священников под Волновахой

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский беспилотник атаковал доставлявших гуманитарную помощь священников в окрестностях Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Волновахском районе ДНР, сообщили в пресс-службе обители.

    По данным представителей монастыря, атака произошла утром, когда священники и монахи с гуманитарной помощью застряли на разбитой дороге, не доехав 500 метров до монастыря, передает РИА «Новости».

    После этого за сломавшейся машиной выехала монастырская машина белого цвета. Как только первый автомобиль потянул второй на буксире, появился дрон-камикадзе и пытался атаковать автомобили на подъезде к обители, но не успел.

    Известно также, что после неудачной попытки уничтожить гуманитарный конвой последовала повторная атака.

    Ранее стало известно о попытке ВСУ ударить по детсадам в Запорожской области.

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    27 апреля 2024, 08:14 • Новости дня
    В результате взрывов на Украине повреждены четыре ТЭС

    Tекст: Александра Юдина

    На Украине четыре теплоэлектростанции получили серьезные повреждения после взрывов, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК.

    Уточняется, что оборудование на всех четырех станциях повреждено, но точные масштабы ущерба пока не установлены, передает ТАСС.

    В частности, по данным подполья, удары были нанесены российскими военными по ТЭЦ в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, Стрый Львовской области, Криворожской, Ладыжин в Винницкой области.

    Известно, что специалисты уже приступили к работам по устранению последствий.

    Утром в субботу стало известно, что взрывы прогремели во Львовской области Украины. Взрывы были слышны также в Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Николаевской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях Украины.

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