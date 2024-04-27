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ВС России за неделю нанесли 35 групповых ударов по ВПК и энергоотрасли Украины
В последние семь дней российские военные нанесли 35 групповых ударов высокоточным оружием по объектам украинской энергетической отрасли и предприятиям военно-промышленного комплекса, сообщило российское Минобороны.
Удары наносились оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Также удары наносились беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В ходе этих ударов поражались объекты энергетической отрасли, предприятия ВПК, железнодорожной инфраструктуры, средства ПВО, базы горючего, цеха производства и ремонта дронов и безэкипажных катеров Украины.
Также поражались пункты временной дислокации националистических формирований и иностранных наемных боевиков, скопления живой силы и техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки.
За неделю Западная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила личный состав и технику 13 бригад ВСУ у Глушковки, Петропавловки, Синьковки (Харьковская область), Новоегоровки, Стельмаховки (ЛНР), Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества.
Также отражены девять контратак украинских штурмовиков 12-й бригады спецназа «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), 3-й штурмовой, 63-й механизированной бригад, 12-й и 18-й бригад нацгвардии Украины у Червоной Дибровы, Нововодяного (ЛНР), Григоровки и Терн (ДНР).
ВСУ потеряли до 255 человек, три боевые бронированные машины, 27 орудий полевой артиллерии, включая пять американских гаубиц М777, две американских станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.