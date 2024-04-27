  • Новость часаВСУ обстреляли населенные пункты в Курской и Брянской областях
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    Брошенные фабрики Bosch и Ariston заработают без западных хозяев
    Власти Подмосковья предупредили об опасности сбитых БПЛА после схода снега
    В США обнаружили погубившую все великие империи проблему
    Американские бомбы GLSDB оказались бесполезны на Украине
    ЕС призвал Россию отменить решение по Bosch и Ariston
    Арестован бывший подчиненный экс-замглавы Минобороны Иванова
    Таджикистан рекомендовал гражданам на время воздержаться от поездок в РФ
    На аэродроме Остафьево в Москве подожгли вертолет
    Шольц: С ракетами Taurus на Украину надо будет отправить немецких военных
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева На «передке» есть только сейчас

    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Прекращение транзита газа через Украину на руку России

    Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран преподает уроки выживания

    Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.

    8 комментариев
    27 апреля 2024, 20:48 • Новости дня

    Музей Победы запустил масштабный проект семейного отдыха

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новый сезон проекта «Парк Победы. Главный патриотический», организованного правительством Москвы и Музеем Победы, стартовал в субботу на Поклонной горе.

    В период с 27 апреля по 13 октября каждые выходные жители и гости столицы смогут бесплатно посетить более 70 тематических интерактивных площадок, на которых воссоздана атмосфера 1940-х годов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Первые посетители стали участниками обучения по оказанию первой помощи от всероссийского студенческого корпуса спасателей, попробовали свои силы в пневматическом тире и на тренировочной площадке нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!».

    Для гостей мероприятия также прошли мастер-классы «Что у солдата в вещмешке?», «Письмо на фронт», по сборке-разборке АК-74. Волонтеры Музея Победы раздали участникам мероприятий георгиевские ленточки. Все желающие также смогли присоединиться к бесплатным пешим и автобусным экскурсиям по мемориальному комплексу на Поклонной горе.

    Желающие прошли квест «Красноармейская книжка» и выполнили задания в тематических локациях парка – «Zарница», «Курс молодого бойца», «Площадь мастеров», «Аллея спорта», на площадках ведомств и многих других.

    В Зале полководцев Музея Победы состоялся концерт. Перед гостями выступили молодые таланты открытого фестиваля «Российская студенческая весна».

    27 апреля 2024, 03:29 • Новости дня
    Welt опубликовала «стамбульский» проект договора между Россией и Украиной

    Welt опубликовала согласованный в 2022 году в Стамбуле проект мирного договора между Россией и Украиной

    Welt опубликовала «стамбульский» проект договора между Россией и Украиной
    @ CBS News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкая газета Welt Am Sonnag опубликовала проект мирного договора, который, как утверждается, был согласован Россией и Украиной в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году.

    По договору Украина соглашалась на «постоянный нейтралитет», предусматривающий отказ от вступления в НАТО, отказывалась от производства и получения ядерного оружия, обещала не пускать иностранные войска и не предоставлять инфраструктуру другим странам, пишет Welt Am Sonnag.

    Также она должна была отказаться от военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах. Кроме того, Киев должен был запретить «фашизм, нацизм и агрессивный национализм», передает РБК.

    Россия должна была вывести войска с территории Украины, но не из Крыма и части Донбасса. Планировалось, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудят вывод войск лично. Спорными оставались вопросы о сокращении численности украинской армии и военной техники.

    В соответствии с договором «страны-гаранты» должны были бы поддержать Киев в его праве на самооборону в течение максимум трех дней, если начнется вооруженный конфликт. Как сообщает Welt, США, Великобритания и Франция обещали поддержку, но не захотели давать гарантии.

    По версии Welt, в апреле 2022 года Москва и Киев оказались как никогда близки к соглашению. Тогда, пишет издание, Москва потребовала сделать русский язык вторым официальным языком на Украине, отказаться от санкций и исков в международных судах. Киев ответил отказом.

    Источники Welt среди участников переговорной делегации со стороны Украины заявили, что даже сегодня сделка по-прежнему кажется выгодной. Один из членов делегации сказал: «Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить». Welt пишет, что тогда у Киева была «более сильная позиция на переговорах, чем сейчас».

    Напомним, помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах, заявил, что Россия искренне хотела договориться с Украиной на переговорах в 2022 году, делегация Киева также выражала такое желание. По его словам, украинская сторона вынуждена была согласовывать свои действия с «тремя начальниками». В ноябре Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной.

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    27 апреля 2024, 09:35 • Новости дня
    В Индии заметили подозрительную ситуацию с Залужным

    Индийский канал WION назвал подозрительным отсутствие Залужного в публичном пространстве

    В Индии заметили подозрительную ситуацию с Залужным
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-главком ВСУ Валерий Залужный довольно подозрительно отсутствует в поле зрения общественности в последние недели, сообщает индийский канал WION.

    По словам телеведущей, экс-главнокомандующего планировали назначить на пост посла в Лондоне, однако он подозрительным образом отсутствует в поле зрения общественности, его никто не видел в последние недели, передает РИА «Новости».

    Также высказываются предположения, что он якобы был убит вместе с несколькими высокопоставленными украинскими офицерами.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный и экс-секретарь СНБО Алексей Данилов назначены украинскими послами, чтобы избежать спекуляций вокруг их деятельности после увольнений.

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    27 апреля 2024, 14:14 • Новости дня
    Эксперты объяснили, как хуситы сбивают американские беспилотники MQ-9 Reaper
    Эксперты объяснили, как хуситы сбивают американские беспилотники MQ-9 Reaper
    @ Master Sgt. Robert W. Valenca/U.S. Air Force

    Tекст: Анастасия Куликова

    Боевики «Ансар Аллах» уже не в первый раз сбивают MQ-9 Reaper. Главная уязвимость этих американских дронов – их заметность для систем ПВО, сказали газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов и эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. Ранее стало известно о сбитии хуситами очередного MQ-9 Reaper.

    «Американский беспилотник MQ-9 Reaper – весьма серьезный аппарат с большими возможностями. Он имеет очень хорошую оптику с внушительной дальностью обнаружения, а также средства радиоэлектронной разведки. Кроме того, зачастую на дрон устанавливаются радиолокационные станции бокового обзора. Все это обеспечивает комплексную и весьма эффективную разведку», – говорит военный эксперт Максим Климов.

    Впрочем, Reaper также способен наносить удары по наземным целям, но только в условиях практически полного отсутствия противовоздушной обороны, добавил он. Собеседник объясняет: главная уязвимость аппаратов – их достаточно высокая заметность. «Дрон является простой аэродинамической целью. В зоне действия ПВО он не выживет», – уточнил аналитик.

    В то же время Климов не исключает, что в операции против Reaper хуситы задействовали двухступенчатый беспилотник, вторая ступень которого представляет зенитную ракету. Он напомнил, что это не первый случай, когда боевики «Ансар Аллах» смогли сбить американский дрон. «С этим их можно только поздравить», – подчеркнул спикер.

    В данном контексте военный эксперт напомнил, что цена одного Reaper составляет примерно 30 млн долларов. «Более того, к этому нужно прибавить стоимость эксплуатации. Для американцев потерять дорогую матчасть, а не личный состав – более приемлемый вариант. Ведь беспилотники выполняют задачи, которые находятся в зоне повышенного риска, потери неминуемы», – считает Климов.

    Помимо Йемена, MQ-9 сбивали в Ливии и Сирии, указал аналитик. Кроме того, был случай, когда американский беспилотник упал в Черном море в результате инцидента с российскими истребителями Су-27 в марте 2023 года. «Тогда аппарат вел разведку. Эта деятельность продолжается сейчас как в Черном, так и в Красном морях», – сказал военный эксперт.

    Однако у России не получится перенять опыт хуситов в борьбе с Reaper. «Дело в том, что боевики «Ансар Аллах» зачастую действуют вне правового поля», – пояснил собеседник. Климов указал: американские разведывательные аппараты в Черном море летают над международными водами, их уничтожение приведет к неблагоприятным для Москвы международным последствиям.

    Об уязвимости разведывательно-ударных беспилотников Reaper говорит и эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. «Это достаточно крупные, хорошо видимые для радиолокационных средств обнаружения аппараты. При этом они малоскоростные и неманевренные. Совокупность этих факторов делает их несложными целями для средств ПВО», – указал он.

    Собеседник напомнил, что БПЛА Reaper использовались американскими военными в ходе всех конфликтов последних почти двух десятков лет, а также применялись в отдельных операциях ЦРУ. «Как правило, использовался полный функционал: ведение длительной разведки над заданным районом, выявление целей и их поражение бортовым вооружением», – уточнил специалист.

    Сейчас США также используют Reaper в числе прочих пилотируемых и беспилотных средств разведки вблизи наших границ на Черном море, добавил Федутинов. «В данном случае они применяются в исключительно разведывательном варианте. Тем не менее их использование, очевидно, связано с решением Украины собственных военных задач. Информационное обеспечение всех ударов по территории Крыма производится с непосредственным участием США и ряда стран НАТО. В этом вопросе они буквально балансируют на грани casus belli», – подчеркнул он.

    «К сожалению, мы на подобное участие этих стран в конфликте отвечаем главным образом дипломатически», – считает спикер. Федутинов в этой связи вспомнил события, повлекшие потерю одного из Reaper над акваторией Черного моря. «Это привело к тому, что США пересмотрели зоны патрулирования этих дронов, несколько отодвинув их от наших границ. Сейчас все возвращается обратно. Чтобы память наших визави не подводила, необходимо, чтобы такие вещи повторялись чаще», – заключил эксперт.

    Ранее йеменские хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом сообщили представители движения «Ансар Алла». Цель была поражена в воздушном пространстве провинции Саада. Кроме того, с помощью противокорабельных ракет им удалось нанести удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star.

    С осени прошлого года Штаты потеряли уже третий БПЛА над Йеменом. Издание CBS News пишет, что стоимость одного экземпляра равна примерно 30 млн долларов. Подчеркивается, что американские дроны, базирующиеся в регионе, призваны защищать международную торговлю в акватории Красного моря.

    Так, MQ-9 Reaper был уничтожен хуситами в ноябре. Тогда представитель движения Яхья Сариа сообщил, что силами ПВО удалось сбить беспилотник Штатов, «осуществлявший враждебные разведывательные действия» над территориальными водами страны для «поддержки израильского режима».

    В феврале заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что хуситы сбили второй дрон. По ее словам, ликвидация аппарата происходила с помощью ракеты класса «земля-воздух». Обломки БПЛА Штатам обнаружить не удалось. Между тем, по данным открытых источников, всего йеменским повстанцам начиная с 2019 года удалось сбить четыре MQ-9 Reaper.

    Напомним, американский аппарат является модульным разведывательно-ударным дроном, разработанным компанией General Atomics Aeronautical Systems. В настоящий момент БПЛА стоит на вооружении в ВВС США, Британии, Италии, Турции и Франции. Первый экспериментальный полет состоялся в 2001 году.

    MQ-9 Reaper создавался на основе MQ-1 Predator. От предшественника он отличается большей скоростью. Турбовинтовой двигатель позволяет дрону преодолевать 400 км/ч. Максимальная высота движения – 15 тыс. метров. Наибольшая продолжительность непрерывного полета – 24 часа.

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    27 апреля 2024, 06:53 • Новости дня
    Маск спросил Белый дом, как должна выглядеть победа Украины
    Маск спросил Белый дом, как должна выглядеть победа Украины
    @ NASA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя заявление Белого дома о том, что Украина способна одержать победу в конфликте с Россией, предприниматель Илон Маск поинтересовался, «как выглядит эта победа».

    В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) Маск прокомментировал интервью помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана каналу MSNBC. Салливан сказал, что Украина находится в «глубокой яме». По его словам, это произошло из-за задержки американской помощи, передает ТАСС.

    Напомним, Маск заявил, что боится отсутствия стратегии выхода из украинского конфликта.

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    27 апреля 2024, 17:07 • Новости дня
    В США обнаружили погубившую все великие империи проблему

    WP: США могут повторить судьбу Римской империи, если не решат свои проблемы

    В США обнаружили погубившую все великие империи проблему
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США могут повторить судьбу Римской империи и других великих держав, если не решат свои внутренние проблемы, заявил колумнист газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус.

    Он прокомментировал доклад аналитического центра RAND (деятельность признана нежелательной на территории РФ), заказанный одной из структур Пентагона. В докладе проводится анализ исторических примеров падения великих держав, таких как Римская империя, Османская империя и Советский Союз, передает Lenta.ru.

    Автор доклада отмечает, что все эти империи пали из-за внутренних проблем, таких как политическая нестабильность, экономический спад и социальные волнения. Игнатиус пишет, что США сейчас также сталкиваются с этими проблемами.

    «Подумайте об Испании Габсбургов, Римской, Османской и Австро-Венгерской империях или Советском Союзе. Когда великие державы теряли позиции превосходства или лидерства из-за внутренних факторов, они редко обращали эту тенденцию вспять», – указал автор.

    Игнатиус добавил, что Соединенные Штаты все еще могут поменять тенденцию и удержать свой статус великой державы. Однако он подчеркнул, что для этого «американцам необходимо объединиться» для решения проблем и найти новых политических лидеров, которые могут объединить страну.

    Ранее журналист Такер Карлсон также предупреждал, что США может грозить судьба Римской империи, поскольку одной из причин ее падения стало присутствие неграждан в легионах.

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    27 апреля 2024, 02:58 • Новости дня
    Первый в 2024 году банк рухнул в США

    Власти США закрыли банк Republic First Bank

    Первый в 2024 году банк рухнул в США
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Департамент по банкам и ценным бумагам штата Пенсильвания закрыл Republic First Bank, который стал первым рухнувшим в 2024 году в США банком, сообщила американская Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC).

    FDIC договорилась с Fulton Bank, который согласился принять активы Republic First Bank и большую часть депозитов. FDIC заверила, что филиалы Republic Bank в Нью-Джерси, Пенсильвании и Нью-Йорке в ближайшие дни вернутся к работе как филиалы Fulton Bank, передает РИА «Новости».

    Напомним, до Republic First Bank последним рухнувшим в США банком был Citizens Bank в Айове, прекративший работу в ноябре 2023 года. Сложности в банковском секторе США обострились весной 2023 года.


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    27 апреля 2024, 18:20 • Новости дня
    На аэродроме Остафьево в Москве подожгли вертолет
    На аэродроме Остафьево в Москве подожгли вертолет
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Неизвестные лица в ночь на 26 апреля подожгли вертолет на аэродроме Остафьево на юго-западе Москвы, сообщили СМИ со ссылкой на источники в МВД и территориальном отделе полиции.

    Пожар зафиксировали на стоянке «Северная». Как указал источник, неизвестными лицами был совершен поджог вертолета, в 03:09 мск на месте работали две спасательные машины аэропорта Остафьево, площадь возгорания – примерно 30 кв. м. По его словам, вертолет, принадлежавший ГКУ «Московский авиационный центр», был зачехлен и стоял на стоянке, передает РБК.

    Отмечается, что на месте происшествия следователи обнаружили канистры с горючей жидкостью, монтировку, сумку для сменной обуви, пару перчаток и обрывки колючей проволоки. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

    Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал о задержании в Самарской области пытавшихся поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме подростков. Они занимались поджогом релейных шкафов. Кроме того, в Смоленской области трех несовершеннолетних задержали после поджога релейных шкафов, они заявили, что сделали это, выполняя задание, полученное в мессенджере.

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    27 апреля 2024, 01:03 • Новости дня
    Боец ВС России из Узбекистана сбил украинский беспилотник вещмешком
    Боец ВС России из Узбекистана сбил украинский беспилотник вещмешком
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись того, как боец Вооруженных сил России, спасая себя и товарищей в зоне специальной военной операции на Украине, сбивает украинский беспилотник вещмешком.

    Как пишут «Военкоры Русской Весны», беспилотник удалось сбить бойцу третьего батальона 91 отдельного стрелкового полка рядовому Хатамову из Узбекистана.

    Сообщается, что российские военные выполняли боевую задачу в Никольском. Когда шли эвакуационные мероприятия, они попали под обстрел, один из военных был ранен.

    Хатамов «возвратился за ним и был атакован FPV-дроном-камикадзе», но сбил беспилотник вещмешком – в результате у БПЛА были «повреждены лопасти», дрон «потерял управление». Российские военные провели «успешную эвакуацию боевого товарища». «Боец получил легкие ранения», – говорится в сообщении.

    В феврале российский военный сбил палкой преследовавший его FPV-дрон.

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    27 апреля 2024, 16:59 • Новости дня
    Россия уничтожает переданное Киеву вооружение НАТО еще до попадания на фронт

    Welt: Российская армия уничтожает поставленное Западом Киеву вооружение до его попадания на фронт

    Россия уничтожает переданное Киеву вооружение НАТО еще до попадания на фронт
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска уничтожают вооружение, полученное Киевом от западных союзников, еще до того, как оно попадет в руки ВСУ, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

    «Кажется, Вооруженные силы России нацелились теперь на железную дорогу. <…> Отмечается, что удар был нанесен по военной технике», – отметил Ваннер, передают «Известия».

    ВС России удается уничтожать поступающие на Украину западные вооружения благодаря хорошей работе разведки, добавил журналист.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия наносит удары по военным объектам и логистическим маршрутам на Украине, чтобы затруднить доставку американского оружия украинским войскам.

    Коментарии (19)
    27 апреля 2024, 05:54 • Новости дня
    Ведущие пловцы мира собрались подать в суд на WADA

    Times сообщила о планах ведущих пловцов мира подать в суд на WADA из-за отказа отстранять китайских спортсменов

    Ведущие пловцы мира собрались подать в суд на WADA
    @ Dominika Zarzycka/Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Ведущие пловцы мира намерены подать в суд на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в связи с тем, что китайские спортсмены оказались допущены к соревнованиям, хотя провалили допинг-тесты, сообщают СМИ.

    Пловцы уже нашли финансирование и сейчас договариваются с юристами, передает ТАСС со ссылкой на Times.

    Напомним, WADA не стало наказывать китайских пловцов, чьи пробы на Олимпиаде в Токио дали положительный результат на триметазидин, хотя российскую фигуристку Камилу Валиеву наказали после обнаружения тестами того же запрещенного вещества.

    Американское антидопинговое агентство (USADA) призвало проверить пробы пловцов из КНР с помощью независимого прокурора и пересмотреть деятельность WADA.


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    27 апреля 2024, 08:31 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по военным ВСУ в психбольнице Харькова

    Подполье: Российские военные нанесли удар по военным ВСУ в психбольнице Харькова

    Российские военные нанесли удар по военным ВСУ в психбольнице Харькова
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России нанесли удар по размещенным в психбольнице военным ВСУ в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Уточняется, что по данной точке зафиксировано два прилета – возле психбольницы в Салтовском районе, где от детонации в нескольких кварталах вышибло стекла, передает РИА «Новости».

    Также Николаев рассказал, что квартал прилета в данный момент оцеплен, насчитано 12 машин скорой помощи.

    Напомним, за прошедшие сутки подразделения Западной группировки войск улучшили свои позиции и поразили живую силу и технику украинских штурмовиков 3-й бригады ВСУ в районе Боровой Харьковской области.

    Коментарии (17)
    27 апреля 2024, 08:58 • Новости дня
    Иванов за время работы в МО купил дом в 1,5 тыс. кв. метров и раритетный лимузин
    Иванов за время работы в МО купил дом в 1,5 тыс. кв. метров и раритетный лимузин
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве, с 2016 по 2019 год вместе с супругой приобрели в собственность дом площадью более 1,5 тыс. кв. метров и раритетный лимузин ЗиС-110.

    С 2021 года сведения о госслужащих Вооруженных сил стали засекречиваться, поэтому более поздние декларации Иванова недоступны, поясняет РИА «Новости», проведя анализ поданных им деклараций с 2016 по 2019 годы.

    За время работы в Минобороны Иванов с супругой каждый год покупали новую машину или мотоцикл. Так, в 2016 году у них было девять транспортных средств, а к 2019 году стало 12. Среди них – Chevrolet Suburban, ЗиС-110 (стоимость которого может достигать 18 млн рублей) и другие.

    В 2019 году семья Иванова также купила дом площадью более 1500 кв. м, предположительно, оформленный на жену.

    Сам Иванов с 2016 года владеет долей в квартире площадью 44,2 кв. м и пользуется квартирой площадью 300 кв. м. У их ребенка с 2016 года в пользовании находится квартира в Мексике площадью 350 кв. м.

    При этом официальный доход Иванова за эти годы не сильно вырос: в 2016 году он составил 14,2 млн рублей, а в 2019 году – 14,5 млн рублей. Доходы же его супруги значительно выше: в 2018 году она заработала 123,1 млн рублей.

    В 2016 году Иванов был самым богатым заместителем главы Минобороны.

    Ранее сообщалось также, что в день задержания Иванова по подозрению в получении взятки на торги выставили квартиру, оформленную на его бывшую жену. Недвижимость в центре Москвы площадью 317 кв. метров оценена в 500 млн рублей.

    Коментарии (52)
    27 апреля 2024, 08:20 • Новости дня
    Российский снайпер рассказал о ликвидации чернокожих наемников из США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский снайпер родом из Новой Каховки Херсонской области рассказал, как ликвидировал при взятии Светлодарской ТЭС нескольких чернокожих наемников из США.

    Как сообщил российский снайпер с позывным Дым, при взятии Светлодарской ТЭЦ он увидел в оптический прицел чернокожие лица, позже выяснилось, в том числе по документам, что это были американцы, передает РИА «Новости».

    После того как российский снайпер ликвидировал наемников, их тела изуродовали находящиеся рядом с наемниками украинские военные.

    Ранее в СК сообщили, что на стороне киевского режима принимают участие в боевых действиях свыше 3 тыс. наемных боевиков, большинство из них прибыли из США.

    Коментарии (7)
    27 апреля 2024, 09:22 • Новости дня
    Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper
    Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper
    @ Sra Cory Payne/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что его члены нанесли в Красном море удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star с помощью противокорабельных ракет и сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper.

    Как заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа, ВМС Йемена ударили по британскому танкеру Andromeda Star в Красном море противокорабельными ракетами, что привело к прямому попаданию, передает РИА «Новости». Он добавил, что ПВО Йемена сбили американский БПЛА MQ-9 в воздушном пространстве провинции Саада.

    Ранее американский чиновник сообщил, что на этой неделе у берегов Йемена разбился беспилотник MQ-9 Reaper.

    Коментарии (27)
    27 апреля 2024, 17:48 • Новости дня
    Американские бомбы GLSDB оказались бесполезны на Украине

    Interia: Бомбы GLSDB оказались бесполезны на Украине из-за российской РЭБ

    Американские бомбы GLSDB оказались бесполезны на Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские специальные бомбы большой дальности GLSDB, которые были отправлены ВСУ, продемонстрировали свою неэффективность из-за российских систем РЭБ, которые их подавляют, сообщили польские СМИ.

    Как пишет Interia, Украина стала первой, кто заполучил их в свой арсенал, бомбы были переданы в феврале этого года, но только они оказались совершенно бесполезными, передает РИА «Новости».

    По данным издания, бомбы GLSDB основаны на GPS-навигации, которую успешно подавляют российские средства радиоэлектронной борьбы. По этой причине на данный момент украинские военные перестали применять это оружие.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские системы ПВО смогут справиться с высокоточными управляемыми реактивными снарядами GLSDB, которые Запад поставляет для нужд ВСУ.

    В конце января Пентагон подтвердил, что собирается передать Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB, которые представляют собой адаптированные к выстрелам из РСЗО авиабомбы.

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