Саакашвили призвал Зеленского «прикрыть» СБУ

Экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили попросил украинского президента Владимира Зеленского «прикрыть» СБУ, поскольку та является «главной коррупционной организацией» страны.

Саакашвили таким образом отреагировал на заявление СБУ о разоблачении «частной военной компании», которая якобы готовила специалистов к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ нацбезопасности. В состав организации, утверждает СБУ, входили более 150 человек и она действовала под прикрытием охранных фирм.

«Какой-то дешевый развод СБУ, которая просто занимается очковтирательством. Эта ЧВК действует уже несколько лет, в основном на территории Польши. Совершенно открыто тренирует людей как на Украине, так и в Польше, которая входит в Евросоюз. Почему-то поляки не посчитали это какой-то нелегальной организацией. Это обычная международная практика, и никакого секрета тут нет. Если СБУ хочет расправиться с НАБУ и его представителем Шевченко, нечего выдумывать эти басни. Это обычная месть коррупционеров и главной коррупционной организации в Украине – СБУ», – заявил Саакашвили в соцсетях, передает РИА «Новости».

Он добавил, что НАБУ и Высший антикоррупционный суд «застряли как кость в горле» у коррупционеров, потому те ищут любой повод, чтобы «с ними расправиться».

По словам Саакашвили, руководству НАБУ могут быть предъявлены претензии из-за плохой результативности, но они «точно защищены от коррупции, а все остальные правоохранительные органы глубоко коррумпированы».

«По-хорошему организацию, которая придумывает такие глупости, нужно просто прикрыть. В свое время в Грузии я закрыл министерство безопасности и от этого, уверяю вас, в Грузии стало только безопаснее. Они тоже мне рассказывали вот такие басни первые шесть месяцев моего президентства, пока я не решил их закрыть. Убедительно и искренне советую президенту Зеленскому гнать в шею таких «защитничков» национальной безопасности. Потому что они ни до чего хорошего ни его, ни украинскую государственность не доведут», – заключил Саакашвили.

Ранее СМИ сообщали, что Украина потеряла государственных средств на сумму 450 млн гривен с сентября 2020 по февраль 2021 года из-за реализации коррупционных схем «Укрзализныци» (Украинская железная дорога), осуществляемых членами команды Михаила Саакашвили.