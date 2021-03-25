Эстафета олимпийского огня стартовала в Японии

Эстафета олимпийского огня стартовала в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии, первыми факелоносцами стали игроки женской сборной страны по футболу, в 2011 году выигравшие чемпионат мира в Германии.

Оргкомитет вел трансляцию на YouTube, присутствие журналистов ограничено из-за пандемии.

Для японцев их участие в эстафете, как и то, что она начинается в префектуре Фукусима, наполнено глубоким смыслом как символ восстановления страны после разрушительного цунами 2011 года и аварии на АЭС «Фукусима-1», передает РИА «Новости».

В ходе церемонии по случаю старта на сцену поочередно выходили актеры в костюмах самураев, барабанщики и танцовщицы, передает ТАСС.

После учащиеся из Фукусимы показали написанные ими в честь Олимпиады картины, на которых были изображены летящие журавли и выпрыгивающий из воды кит, а также исполнили музыкальные номера.

Затем хор японских школьников спел песню Hana wa saku, которую написали при поддержке телеканала NHK в рамках благотворительной программы помощи регионам, пострадавшим от землетрясения и цунами 2011 года.

После этого на сцену вынесли лампаду с привезенным из Греции олимпийским огнем, от которого было зажжено пламя факела эстафеты. Первым бегуном стала 34-летняя футболистка Адзуса Ивасимидзу, которая выступала в сборной Японии с 2006 по 2016 год.

Эстафета олимпийского огня пройдет в течение 121 дня по всем 47 префектурам Японии до Токио, где 23 июля должно состояться открытие Олимпийских игр.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Напомним, в октябре премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о твердом намерении провести летние Олимпийские игры в Токио. В январе член МОК Ричард Паунд заявил, что Олимпийские игры, которые намечено провести летом 2021 года в Токио, отменять на фоне коронавируса не будут.