Премьер Японии решил провести Олимпиаду во что бы то ни стало

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о твердом намерении провести летние Олимпийские игры в Токио.

«Хочу их (Игры) реализовать во что бы то ни стало», – передает РИА «Новости» слова Суги со ссылкой на агентство «Киодо».

Есихидэ Суга стал премьер-министром ровно месяц назад. Он традиционно выступает за проведение безопасных Игр – соревнований с соблюдением всех правил безопасности в связи с пандемией коронавируса.



Несмотря на неоднократные заявление премьера, губернатора Токио Юрико Коикэ и главы организационного комитета игра Есиро Мори, вопрос о возможной отмене Олимпиады все равно возникает.

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