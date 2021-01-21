МОК исключил возможность отмены Олимпиады в Токио

Олимпийские игры, которые намечено провести летом этого года в Токио, отменять не будут, но возможен вариант проведения Игр без иностранных болельщиков, заявил член МОК Ричард Паунд.

«МОК не намерен отменять Олимпиаду. Нет причин для того, чтобы ее не проводить», – передает РИА «Новости» слова старейшего члена Международного олимпийского комитета.

В то же время Паунд поддержал идею провести Игры без иностранных зрителей, назвав ее «безусловно, одним из вариантов выбора». Он также не исключил, что в случае необходимости эстафета Олимпийского огня, которая должна начаться 25 марта в Фукусиме, может быть отменена.

«Если будет сочтено, что риск слишком высок, ее масштаб всегда можно сократить, а если будет нужно – то и отменить», – подчеркнул член МОК.

Паунд высказал мнение, что окончательное решение о проведении или непроведении Олимпиады может быть принято не в марте, как планировалось, а позже. «Возможно, это произойдет позже. Март – это конец зимы и это плохой сезон с точки зрения распространения вирусных заболеваний. А в апреле и мае будет лучше. Это вызывает надежду», – сказал Паунд.

По его мнению, результаты опросов общественного мнения в Японии, согласно которым за проведение Олимпиады выступает менее 20% жителей страны, связаны с недостаточной работой властей страны с населением.

Паунд также пояснил свое раннее высказывание, в котором он выразил пессимистичный взгляд на проведение Олимпиады в Токио этим летом: «Когда меня спросили, можно ли гарантировать проведение Олимпиады, я ответил, что гарантировать не может никто».

Несмотря на неоднократные заявление премьера, губернатора Токио Юрико Коикэ и главы организационного комитета игра Есиро Мори, вопрос о возможной отмене Олимпиады все равно возникает.

Напомним, в октябре премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о твердом намерении провести летние Олимпийские игры в Токио.

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