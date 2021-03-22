Академик РАН: Путин придал импульс для вакцинации в России

«Для возвращения общества к нормальной жизни нужно либо всем вакцинироваться, либо всем переболеть. Очевидно, что первый способ во много раз безопаснее», – заявил газете ВЗГЛЯД кардиолог, профессор РАН Евгений Шляхто, подводя итоги совещания по вопросам вакцинации с участием президента России Владимира Путина, на котором глава государства заявил о своем желании привиться от COVID.

«У людей возникло ощущение того, что их, как говорится, «пронесло». Многие расслабились и думают, что можно не вакцинируясь жить так, будто бы коронавируса больше нет. Но это не так. Достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас в Европе: очередной локдаун, закрытие границ, введение новых ограничений. Нам это совершенно не нужно», – рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, академик РАН, кардиолог Евгений Шляхто.

Он добавил, что для возвращения общества к нормальной жизни нужно либо всем вакцинироваться, либо всем переболеть. «Очевидно, первый способ во много раз безопаснее. Поэтому вакцинация крайне важна. Сегодня мы понимаем, что вакцина – это инструмент возвращения к нормальной жизни, инструмент сохранения здоровья, – отметил собеседник. – Тем более, в России производится уже третья вакцина. Две уже в ходу. Каждая из них демонстрирует высокий уровень эффективности и безопасности».

«Потому, главный итог совещания с президентом заключается в том, что глава государства придал нам очередной импульс для развития, указав значимость вакцинации и заявив о своем желании привиться», – заключил Шляхто.

Ранее Путин заявил о важности нарастить темпы вакцинации от коронавируса, а весь процесс должен быть максимально доступным и удобным. Президент также рассказал запуске еще одной российской вакцины от коронавируса в гражданский оборот. Кроме того, глава государства заявил об отсутствии у «Спутник V» побочных эффектов.

Также Путин сообщил, что намерен сделать прививку от коронавируса во вторник, 23 марта. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя это заявление президента, сказал, что Путин использует одну из трех российских вакцин. «Все они хорошие и надежные», – сказал представитель Кремля.

Кроме того, Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко представить к государственным наградам всех причастных к разработке и производству вакцин от коронавируса.

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