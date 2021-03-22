Путин намерен во вторник сделать прививку от коронавируса

Президент Владимир Путин сообщил, что намерен сделать прививку от коронавируса во вторник, 23 марта.

«Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», – заявил Путин в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя это заявление президента, заявил, что Путин использует одну из трех российских вакцин. «Это будет одна из трех наших вакцин. Все они хорошие и надежные», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

По словам Пескова, вакцинация российского лидера не будет публичной в отличие от вакцинаций руководителей других государств. «Нет, мы не ожидаем, что это будет публичное мероприятие», – сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Путин заявил, что крайне важно продолжить наращивать темпы вакцинации от коронавируса, а весь процесс должен быть максимально доступным и удобным.

На прошлой неделе Путин заявил, что борьба с коронавирусом не закончена, и нужно продолжать соблюдать меры предосторожности.

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дальнейшее ослабление ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, возможно к лету, если граждане продолжат соблюдать противоэпидемические меры.