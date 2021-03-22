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Путин намерен во вторник сделать прививку от коронавируса
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Президент Владимир Путин сообщил, что намерен сделать прививку от коронавируса во вторник, 23 марта.
«Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», – заявил Путин в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя это заявление президента, заявил, что Путин использует одну из трех российских вакцин. «Это будет одна из трех наших вакцин. Все они хорошие и надежные», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
По словам Пескова, вакцинация российского лидера не будет публичной в отличие от вакцинаций руководителей других государств. «Нет, мы не ожидаем, что это будет публичное мероприятие», – сказал пресс-секретарь президента.
Ранее Путин заявил, что крайне важно продолжить наращивать темпы вакцинации от коронавируса, а весь процесс должен быть максимально доступным и удобным.
На прошлой неделе Путин заявил, что борьба с коронавирусом не закончена, и нужно продолжать соблюдать меры предосторожности.
Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дальнейшее ослабление ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, возможно к лету, если граждане продолжат соблюдать противоэпидемические меры.
Власти ЕС заявили об отсутствии необходимости в «Спутнике V»
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Евросоюз не нуждается в российской вакцине от коронавируса «Спутник V», заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала TF1.
«С марта по июнь мы поставим от 300 до 350 млн доз вакцин в Европу. Поскольку Европа – континент, на котором больше всего вакцин (четыре), которые одобрены медицинскими регуляторами, – мы первый континент в плане производства вакцин. Нам абсолютно не нужен «Спутник V». Что касается «Спутника V», у россиян проблемы с его производством, и если им понадобится помощь, то мы вернемся к этому во втором полугодии, но сейчас приоритет отдан европейцам», – приводит слова еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка ТАСС.
Бретон призвал массово производить и распределять уже одобренные вакцины. Он также предположил, что добиться коллективного иммунитета к коронавирусу в Европе, возможно, получится к 14 июля – французскому национальному празднику.
Напомним, в субботу по всей Европе прошли акции против связанных с коронавирусом ограничений. В странах Евросоюза введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме.
В пятницу глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о наступлении третьей волны коронавируса в Европе. В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутник V» в ЕС.
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Онищенко ответил на заявление властей ЕС о «ненужности» «Спутника V»
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«Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, отвечая на заявление еврокомиссара о том, что Европе не нужна российская вакцина от коронавируса.
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка француз Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу совершенно не нужна российская вакцина против коронавируса «Спутник V». По его словам, четырех уже одобренных вакцин хватит, чтобы уже к середине июня достичь коллективного иммунитета на всем континенте.
«В словах еврокомиссара о поставке вакцины мы не видим конкретных сроков, он их не называет. А «до июня» – это очень обширное понятие. Пока мы видим только беспрерывные скандалы и отказы стран, и это очень серьезно. А все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы, потому что любая затяжка с вакцинацией измеряется жизнями людей. Вот это еврокомиссару надо четко и ясно себе представлять, а все это – политиканство и заявления. Его разглагольствования – это жизни людей», – говорит Онищенко.
Он также уверен, что те страны Евросоюза, которые отказываются от вакцины AstraZeneca и, особенно те, кто не поддерживают слова действующего еврокомиссара, должны просто поставить вопрос о соответствии Бретоном занимаемой должности.
Несмотря на то, что вакцина «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, была признана первой в мире зарегистрированной вакциной, Бретон утверждает, что Европа – первый континент в плане производства вакцин. «Ему нужно любыми возможностями пользоваться, а не ерунду говорить», – комментирует Онищенко.
Кроме того, еврокомиссар заявил, что «у россиян проблемы с производством «Спутника V», и если им понадобится помощь, то мы вернемся к этому во втором полугодии, но сейчас приоритет отдан европейцам. «Чья бы корова мычала. Пусть он у себя сначала порядок наведет, а мы без него разберемся», – заключил Онищенко.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в мире, в том числе в Европе, пытаются политизировать применение российской вакцины от коронавируса.
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Глава МИД Венгрии рассказал о политических нападках из-за «Спутника V»
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Венгрия подверглась «крупномасштабной политической атаке» из-за своей позиции по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.
«Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: «А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?» Нет, мы подверглись нападкам просто потому, что решили обратить свой взор на восток, вместо того, чтобы смотреть только на запад», – передает слова министра RT.
Как отметил Сийярто, все больше западных лидеров призывают внести российский препарат в список одобренных вакцин. По его мнению, многие европейские страны допустили ошибку, придав вакцинации идеологический характер. Также министр считает, что Евросоюз выбрал неправильную стратегию закупки вакцин, что подтверждается недостатком препаратов в европейских странах.
15 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров и Сийярто по телефону обсудили поставки «Спутник V» в Венгрию. Первую партию российской вакцины от COVID-19 доставили в Венгрию в начале февраля.
Ранее Сийярто сообщил, что привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».
Во Франции осудили высказывания Байдена о Путине
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Высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине недопустимы, заявил французский сенатор от партии «Республиканцы», бывший министр обороны республики Жерар Лонге.
«Сказанное Байденом совершенно необъяснимо и не соответствует требованиям, предъявляемым к главе государства. Франция, которая неоднократно принимала президента Путина, должна дистанцироваться от высказываний Байдена. Подобным заявлениям нет места в многостороннем мире, который все мы хотим построить в интересах мира и прогресса», – подчеркнул Лонге, передает ТАСС.
Депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции от правящей партии «Республика на марше» Каролин Жанвье также выразила обеспокоенность ухудшением отношений между США и Россией в связи с высказываниями, допущенными хозяином Белого дома. «Я обеспокоена ухудшением американо-российских отношений. Это вызывает у меня сожаление», – сказала она.
Жанвье, возглавляющая группу дружбы Франции и России в Национальном собрании, призвала Вашингтон и Москву к диалогу. «Диалог между двумя великими державами представляется мне крайне важным», – подчеркнула она.
Тем временем большинство читателей немецкой газеты Welt, оценивая реакцию президента России Владимира Путина на высказывания президента США Джо Байдена в его адрес, осудили поведение американского лидера и восхитились ответом со стороны Москвы, назвав его «дипломатическим шедевром».
Напомним, президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Владимир Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку. Также президент предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате возможного разговора.
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В Кремле заявили о неготовности Байдена разговаривать с Путиным
Разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в понедельник не планируется: не было готовности со стороны Вашингтона, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, сегодня нет такого в планах. Собственно, насколько я понимаю, не было готовности американской стороны», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».
В минувший четверг Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят».
Иван Ургант заразился коронавирусом
Российский телеведущий Иван Ургант сообщил в соцсетях, что заболел коронавирусом.
«Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи», – написал Ургант в Twitter.
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В пресс-службе Первого канала сообщили, что телеведущий будет выходить в эфир удаленно, его программа продолжит транслироваться в обычном режиме.
«У Ивана Урганта действительно диагностирован коронавирус. Поскольку ведущий чувствует себя неплохо, канал организовал ему возможность удаленного выхода в эфир. Программа «Вечерний Ургант» будет выходить в обычном режиме», – рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в больнице, врачи поставили ему диагноз коронавирус.
Еврокомиссия: Дверь для «Спутника V» не закрыта
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Дверь Евросоюза для российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не закрыта, все зависит от обстоятельств, говорится в заявлении Еврокомиссии, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
«Двери не закрыты навсегда, все зависит от обстоятельств. Проблема в том, что вакцины нужно получать именно сейчас», – сказал Мамер, комментируя слова еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о том, что ЕС не нуждается в российском препарате, передает ТАСС.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка француз Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу совершенно не нужна российская вакцина против коронавируса «Спутник V». По его словам, четырех уже одобренных вакцин хватит, чтобы уже к середине июня достичь коллективного иммунитета на всем континенте.
Напомним, в субботу по всей Европе прошли акции против связанных с коронавирусом ограничений. В странах Евросоюза введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме.
В пятницу глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о наступлении третьей волны коронавируса в Европе. В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутник V» в ЕС.
Власти Германии задумались о продлении карантина до 18 апреля
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Ведомство федерального канцлера Германии Ангелы Меркель настаивает на продлении действующих в ФРГ ограничительных мер до 18 апреля с целью сдерживания распространения коронавируса, сообщил телеканал n-tv.
Телеканал ссылается на проект резолюции по ситуации с пандемией, которую в понедельник обсудят глава правительства ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры германских регионов. В свою очередь Bild сообщает, что в регионах ФРГ, где на 100 тыс. жителей приходится 100 случаев заражения коронавирусом в неделю, будет введен ночной комендантский час. Школы и детские сады при этом продолжат работать, на дистанционное обучение предполагается переходить лишь в регионах, где за неделю будет фиксироваться 200 случаев заражения на 100 тыс. человек, передает ТАСС.
В проекте документа нет речи о возможных общих послаблениях карантина, но отмечается, что власти регионов могут запустить «ограниченные по времени пилотные проекты», чтобы «при условии строгих защитных мер и на основе концепции тестирования позволить открыть отдельные области общественной жизни». Ведомство канцлера ФРГ также предлагает разработать программу помощи туристической отрасли и смежным с ней областям.
Напомним, в субботу по всей Европе прошли акции против связанных с коронавирусом ограничений. В немецком Касселе акция протеста против карантина в Германии переросла в беспорядки. В странах Евросоюза введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме.
В пятницу глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о наступлении третьей волны коронавируса в Европе. В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутник V» в ЕС.
РФПИ договорился о производстве в Индии 200 млн доз «Спутник V» в год
Российский фонд прямых инвестиций договорился совместно с Virchow Biotech производить в Индии 200 млн доз вакцины «Спутник V» ежегодно.
«РФПИ и компания Virchow Biotech Private Limited (входит в группу Virchow Group), один из ведущих производителей вакцин и фармацевтических препаратов в Индии, объявляют о соглашении для производства в стране ежегодно до 200 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V», – заявили в РФПИ, передает РИА «Новости».
Отмечается, что завершение технологического трансфера планируется во втором квартале 2021 года, после чего будет развернуто полномасштабное производство вакцины «Спутник V». Выпуск препарата на мощностях Virchow Biotech должен обеспечить глобальные поставки «Спутник V» международным партнерам РФПИ.
«Партнерства по вакцине – главный способ победить пандемию. Борьба с коронавирусом по всему миру продолжается, и мы видим растущий интерес к вакцине «Спутник V», так как российская вакцина является одним из наиболее эффективных препаратов. Партнерство с Virchow Biotech является важным шагом для обеспечения полномасштабного производства вакцины в Индии и обеспечения препаратом наших международных партнеров по всему миру», – заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
Ранее РФПИ и индийская компания Stelis Biopharma договорились о партнерстве для производства 200 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».
Напомним, первый замминистра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла сообщил, что третья фаза испытаний российский вакцины «Спутник V» в Индии завершится к середине марта, после этого будет рассмотрено ее экстренное применение в стране.
МИД: США не поддержали предложение Путина об открытом разговоре с Байденом
Вашингтон не поддержал предложение президента России Владимира Путина провести разговор с американским главой Джо Байденом в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения двусторонних проблем, заявили в МИДе.
«С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России В.В. Путина о проведении разговора с президентом США Дж. Байденом 19 или 22 марта в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности», – говорится в сообщении на сайте министерства.
В ведомстве подчеркнули, что была упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях. «Ответственность за это целиком на США», – добавили в МИДе.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американская сторона оказалась не готова к проведению разговора Байдена с Путиным.
В минувший четверг Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят».
Стало известно о планах ЕС блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Евросоюз намерен пересмотреть и отменить разрешение на экспорт в Великобританию вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca, сообщили СМИ.
По словам источника агентства Bloomberg, у Евросоюза есть свои собственные контракты с компанией, которые сейчас не соблюдаются. Подчеркивается, что любые вакцины и ингредиенты, произведенные на европейских заводах, зарезервируют для местных поставок, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в Великобританию из Евросоюза было экспортировано более 10 миллионов доз, но только их малая часть была связана с вакциной AstraZeneca или ее составными частями.
Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен открыто пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт ее вакцины из Евросоюза (ЕС) из-за сокращения согласованных поставок препарата в страны сообщества.
Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался.
До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.
Мясников предупредил о вспышке опасной болезни после пандемии
Всплеск заболеваемости туберкулезом ожидается в России из-за пандемии коронавируса, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, темпы работы по выявлению смертельного заболевания в стране сбавились за время пандемии. Сейчас в России на 100 тыс. населения приходится от 60 до 100 заболевших туберкулезом, рассказал специалист в беседе с Ura.ru.
«Нас ждет волна – это 100%. Мы не в лучшем положении. Ситуация в России куда хуже, чем в европейских странах и Америке», – отметил врач.
Кроме того, по словам Мясникова, подобная ситуация складывается не только с туберкулезом, но и с другими недугами, в том числе с онкологическими болезнями. Борьба с туберкулезом осложняется высокой резистентностью к антибиотикам, напомнил врач. Его опасения подтвердила и фтизиатр Наталья Скрынник, отметив, что ситуация опасна.
«Если выявляемость больных упала, то они будут обнаруживаться позднее, но уже в поздней форме. А пока они не обнаружены, они заразят других», – пояснила она.
Также врач напомнила, что коронавирус влияет на легкие, что может в будущем повлиять на эффективность диагностики и лечения туберкулеза.
Ранее Мясников посоветовал обращать внимание на цвет ногтей на руках, поскольку его изменения могут указывать на смертельно опасную опухоль.
Доверие европейцев к вакцине AstraZeneca упало
Большинство жителей Германии, Франции, Испании и Италии считают вакцину против коронавируса от британско-шведского фармконцерна AstraZeneca небезопасной, следует из опроса британского института YouGov.
По данным исследователей, сразу в нескольких европейских странах упало доверие к вакцине. В течение одного месяца количество немцев, не доверяющих AstraZeneca, увеличилось на 15 процентных пунктов и достигло 55%. Всего 32% жителей ФРГ считают вакцину безопасной для использования, передает Deutsche Welle.
Тем временем во Франции число не доверяющих AstraZeneca достигает 61%. В Испании и Италии менее 40% доверяют безопасности препарата. При этом в Великобритании по-прежнему две трети населения уверены в безопасности вакцины AstraZeneca. Доверие к вакцинам BioNTech/Pfizer и Moderna сохраняется на неизменном уровне.
Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен пересмотреть и отменить разрешение на экспорт в Великобританию вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca.
Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался.
До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.
В Кремле допустили утрату доверия к задержанному пензенскому губернатору
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что задержанный губернатор Пензенской области Иван Белозерцев может быть отправлен главой государства в отставку в связи с утратой доверия.
Он уточнил, что Путин в курсе ситуации с Белозерцевым. «Было много вопросов, были ли доклады президенту по главе региона. Да, действительно, президент получал соответствующие доклады, в курсе произошедшего», – подтвердил представитель Кремля, передает ТАСС.
«Пока мы не видели указа президента об утрате доверия. Но этого нельзя исключать с учетом происходящих событий», – добавил Песков.
Отвечая на вопрос, не запрашивал ли Кремль у правоохранителей данные о Белозерцеве накануне последних выборов, Песков заметил: «Здесь я ничего вам не могу сказать». «Есть соответствующие антикоррупционные подразделения в администрации президента. Они получают данные, они при необходимости устраивают проверочные мероприятия. Но, как вы понимаете, это работа непубличного характера», – пояснил представитель Кремля.
Ранее СК предъявил им обвинения, в зависимости от роли фигурантам инкриминируется дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве.
Напомним, в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Кроме того, сообщалось, что в ходе обыска в доме Белозерцева следователи обнаружили около 500 млн рублей. Сам Белозерцев вину не признает.
В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по делу Белозерцева были задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.
Мать передала коронавирус новорожденному в Японии
Общество педиатров Японии выявило первый в Японии вероятный случай передачи заражения новым коронавирусом от матери к новорожденному, сообщил телеканал NHK.
Врачи обнаружили инфицирование у младенца с помощью ПЦР-тестирования, проведенного сразу после рождения ребенка. Между тем новорожденный находится в нормальном состоянии, угрозы для его жизни нет. Кроме него в Японии с начала пандемии на свет появился 51 младенец, рожденный заразившейся женщиной, однако инфекции у этих детей обнаружено не было, передает ТАСС.
Напомним, в прошлую среду в американском штате Флорида родился ребенок с антителами к коронавирусу, переданными младенцу от вакцинированной матери. Ранее Минздрав рекомендовал женщинам планировать беременность по прошествии не менее трех месяцев после перенесения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). В Центре имени Гамалеи запланировали проведение исследований «Спутника V» на детях на лето 2021 года.