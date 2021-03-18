Попова заявила о возможном ослаблении ограничений по коронавирусу к лету

Дальнейшее ослабление ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, возможно к лету, если граждане продолжат соблюдать противоэпидемические меры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Отмена определенных ограничений, безусловно, идет постоянно. И мы все это видим. И рестораны большее время работают, и какие-то мероприятия начинают на открытом воздухе проводиться при соблюдении всех правил. Да, конечно, это все планируется, все будет, если мы, конечно же, все вместе не будем нарушать тех правил, которые уже сегодня есть», – заявила она в эфире телеканала «Россия-24».

При этом она отметила, что отмена масочного режима и других серьезных ограничений из-за коронавируса в России пока преждевременна. По ее словам, на сегодня пока остаются все требования по ношению масок, по мытью рук, содержанию в чистоте, использованию дезинфектантов для обработки рук, различных поверхностей, для обработки помещений, рабочих или домашних.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что небольшой прирост новых случаев коронавируса в Москве связан со снятием части ограничений и сниженной добросовестностью выполнения действующих мер.