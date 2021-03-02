|
|
Порошенко сравнил вакцину от COVID-19 для Украины с фекалиями
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями.
Порошенко рассказал, что «вернулся с Прикарпатья», где сложилась «критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей». Там он спросил, почему люди «отказываются вакцинироваться». «Прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии – потому что г***о привезли», – приводит слова Порошенко РИА «Новости».
Он пояснил, что Украина получила плохой препарат «из-за коррупции и профнепригодности». Причинами нового всплеска заболевания в западных регионах Украины Порошенко назвал работающие лыжные курорты и новый штамм коронавируса. Лидер парламентской фракции «Европейская солидарность» посетовал, что «кое-кто никак (не наестся) и никак не отдохнет».
«Буковель работает, а его владельцы набивают карманы. В Прикарпатье, по крайней мере в тех больницах, где я был, нет ни одной свободной койки, оборудованной кислородом... Ситуация критическая», – заявил он.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
«Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчука возглавила партийный рейтинг на Украине
|
|
Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) лидирует в рейтинге политических сил, сейчас поддержать ее готовы 23,5% жителей, следует из данных опроса Киевского института социологических и маркетинговых исследований.
Второе место в рейтинге занимает возглавляемая экс-президентом Украины Петром Порошенко партия «Европейская солидарность» – за нее готовы проголосовать 19,2%, третье – партия действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» – 16,3%, передает ТАСС.
В пятерку рейтинга попали партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» и Партия Шария, которую поддерживают 9,4% и 5% украинцев соответственно. Как отметил директор института Андрей Дягиль, ОПЗЖ особенно популярна на юго-востоке Украины. Также, по его мнению, будет набирать рейтинг и Партия Шария, поскольку в отношении ее лидера Анатолия Шария сейчас ведется уголовное преследование. Что касается рейтинга политиков, то здесь по-прежнему лидирует Владимир Зеленский, за которого прямо сейчас готовы проголосовать 18,7% жителей. Далее следует Порошенко – 17,1%, и председатель ОПЗЖ Юрий Бойко – 10,2%. «Если бы выборы проводились в ближайшее время, то во второй тур попали бы Зеленский и Порошенко. У них небольшой разрыв», – сказал Дягиль.
Уточняется, что опрос проводился с 25 по 28 февраля 2021 года, были опрошены 3 тыс. респондентов методом телефонного интервью во всех областях Украины.
Ранее опрос Киевского международного института социологии показал, что рейтинг Зеленского упал до уровня Порошенко.
В начале февраля почти половина украинцев высказалась за досрочные выборы президента.
Захарова ответила на протест Киева из-за инцидента у генконсульства Украины в Петербурге
|
|
Реакция Киева на ситуацию с нападением на сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге вызывает недоумение, оснований для протеста в адрес российских властей нет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы решительно осуждаем это нападение. Не приемлем любые противоправные действия в отношении сотрудников дипломатических и консульских учреждений, где бы они ни находились. Предпринимаем все необходимые меры для обеспечения их нормального и безопасного функционирования на территории России в соответствии с нормами международного права», – говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД.
Она отметила, что представительство российского дипведомства в Санкт-Петербурге «оказало генконсульству Украины оперативное содействие в безотлагательной транспортировке пострадавшего в больницу». И.о. генконсула Украины в телефонном разговоре с представителем МИД России в Санкт-Петербурге отметил, что украинская сторона не усматривает в случившемся политической подоплеки.
«Несмотря на это, в Киеве, видимо, решили придать инциденту иное звучание, вписать его в общий контекст антироссийской риторики. МИД России получил ноту протеста МИД Украины, а представительство МИД России в Санкт-Петербурге – ноту украинского генконсульства. Вместо того чтобы поблагодарить российских полицейских, дипломатов и медицинских работников, украинская сторона посчитала нужным указать на неспособность российских правоохранительных органов предотвращать и реагировать на такие действия, потребовала расследовать инцидент и наказать причастных к нему лиц. Представитель МИД Украины объявил об этом протесте в Twitter», – отметила Захарова.
По ее словам, подобная реакция Киева вызывает недоумение. «Нет никаких оснований для выражения протеста и предъявления претензий по поводу действий представителей российских органов власти. Они осуществили все необходимые меры в данной ситуации, сделали это максимально оперативно и предпринимают шаги для расследования произошедшего», – подчеркнула она.
В Москве напомнили Киеву о его «собственном хроническом бездействии» всякий раз, когда у посольства и генконсульств России на Украине «бесчинствуют националистически настроенные молодчики». «До сих пор не расследованы многочисленные случаи нападения на российскую дипмиссию в Киеве, избиения руководителя Российского центра науки и культуры, поджогов автомобилей, порчи имущества российских дипломатов. Никто из участников этих деяний так и не был установлен и привлечен к ответственности», – отметила она.
«Рекомендуем коллегам в МИД Украины лучше навести порядок у себя дома, обеспечить условия для нормальной работы российских представительств, не допускать угроз безопасности и оскорблений достоинства наших дипломатических и консульских сотрудников», – резюмировала Захарова.
Госпогранслужба Украины 19 февраля заявила, что на ее сотрудника, охранявшего украинское генконсульство в Санкт-Петербурге, совершили нападение, мужчине нанесли два ножевых ранения. После нападения было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранившего сотрудника консульства Украины в Петербурге Назара Смоленского. Спустя несколько дней министерство иностранных дел Украины выразило протест МИД России из-за инцидента и потребовало провести всестороннее расследование.
Украинских дипломатов задержали в Польше при попытке ввоза контрабанды
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что двух сотрудников украинского посольства в Варшаве задержали на границе при попытке вывезти в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет, эти сотрудники отозваны из заграничной командировки.
«Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем – их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИД вопиющий... Обоих сотрудников я немедленно отозвал из заграничной командировки. В ближайшие пару часов все формальности по этому вопросу будут завершены», – передает РИА «Новости» слова Кулебы.
Также он сообщил, что против этих сотрудников проведут дисциплинарное расследование, и заверил, что оно будет тщательное и быстрое. «По результатам расследования я буду готов принимать любые решения. МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами, от которых мы ожидаем быстрого и беспристрастного расследования и установления всех обстоятельств дела», – написал министр.
Он также добавил, что никогда не будет покрывать «негодяев», которые хотят использовать дипломатический статус не для служения государству и людям, а для личного незаконного обогащения.
США отказались делиться вакциной от COVID-19 с другими странами
|
|
США пока не собираются передавать вакцину от коронавируса другим государствам, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Нет», – ответила она на вопрос о том, согласятся ли власти США предоставить вакцину Мексике в случае соответствующего запроса. Как заявила Псаки, президент США Джо Байден «ясно давал понять, что его цель – добиться, чтобы каждый американец получил прививку». Только после того, как США «достигнут этой цели», Вашингтон готов будет «с радостью обсудить дальнейшие шаги», передает РИА «Новости».
Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны проявить «вакцинную солидарность» и покончить с «вакцинным национализмом», поддержав вакцинацию не только у себя, но и в бедных странах. Всемирная организация здравоохранения указывала, что для победы над коронавирусом необходимо победить его «повсеместно». В ВОЗ подчеркнул, что в долгосрочной перспективе в интересах каждой страны поддержать «вакцинное равенство». Мировая экономика может понести убытки в 9 трлн долларов из-за отсутствия равного доступа к вакцинам.
Партию Зеленского лишили госфинансирования
В отчетах пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» были выявлены нарушения, которые в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) расценили как признаки уголовных преступлений.
Ведомство остановило государственное финансирование партии «Слуга народа» из-за выявленных нарушений. Документы переданы в полицию, передает «Корреспондент.net» со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Отмечается, что признаки уголовных преступлений были выявлены в отчетах трех политических партий: «Конгресс украинских националистов», «Блок Вилкула Украинская перспектива», «Слуга народа» (в отчетах за два отчетных периода).
«В связи с выявленными нарушениями приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии Слуга народа», – говорится в сообщении.
Напомним, партия действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» заняла третье место в рейтинге политических сил на Украине.
В Днепре депутат назвал русский язык «восточноукраинским»
Депутат Днепровского облсовета от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Геннадий Гуфман начал обращение к коллегам на украинском языке, однако затем попросил сказать несколько слов на «восточноукраинском языке», подразумевая русский язык.
«Если можно, я буквально несколько слов на восточноукраинском языке», – сказал депутат, и в сессионном зале послышался смех, сообщает портал InfoResist.
Ранее в городе Днепре одиннадцатиклассник устроил скандал на уроке патриотического воспитания из-за разговора с украинскими военными на русском языке, рассказал его отец Алексей Пономаренко.
Напомним, с 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5100 до 6800 гривен (180–242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине подготовили новый закон о срочном призыве резервистов
|
|
Власти Украины намерены принять во втором чтении законопроект, позволяющий в течение суток призвать резервистов в случае обострения на востоке страны, сообщил руководитель парламентского комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич.
«Законопроект касается введения нового вида службы, предусматривающего контракты с резервистами оперативного резерва (в особый период – прим. ВЗГЛЯД). Этот инструмент позволит очень оперативно на протяжении суток, в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства, привлечь уже имеющийся резерв», – цитирует «Интерфакс-Азербайджан» Завитневича.
По его словам, в данный резерв войдет небольшая группа граждан, «которые уже отслужили, имеют боевой опыт». В связи с этим он подчеркнул, что мобилизация и формирование оперативного резерва имеют существенное отличие. Вместе с тем законопроект предлагает реформировать местные органы воинского управления путем создания на базе военных комиссариатов соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Он также предлагает усовершенствовать порядок осуществления воинского учета призывников, военнообязанных, в том числе ведение воинского учета резервистов.
Верховная Рада приняла данный законопроект в первом чтении в сентябре прошлого года.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи, чтобы улучшить оперативную совместимость Украины с НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Словакия купила «Спутник V» без санкции ЕС
Словакия получила первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), сообщил сообщил премьер страны Игорь Матович.
По его словам, груз доставлен из Москвы в город Кошице на востоке страны на транспортном самолете минобороны Spartan.
«Мы начали закупать в РФ вакцины «Спутник V», не дожидаясь их регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), поскольку времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан», – сказал премьер, добавив, что это позволит серьезно ускорить процесс вакцинации в стране, передает РИА «Новости».
В свою очередь Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Словакия стала 39-й страной в мире и вторым государством в Европейском Союзе, которое одобрило применение вакцины «Спутник V».
«В Европе вакцина «Спутник V» одобрена в Словакии, Венгрии, Сан-Марино, Сербии, Черногории, Республике Сербской, Беларуси и России, и интерес к российской вакцине в регионе растет. Партнерства по вакцинам, наличие разных препаратов в национальных портфелях играют ключевую роль для защиты людей и обеспечения безопасности их здоровья, восстановления экономической активности и завершения пандемии как можно скорее», – приводятся на сайте фонда слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
По его словам, Россия получила множество запросов от государств Евросоюза на прямые поставки вакцины «Спутник V» по итогам анализа данных их национальными регуляторами. Мы продолжим работу в этом направлении, а также сотрудничество с ЕМА в рамках процедуры постепенной экспертизы препарата (rolling review), которая была инициирована нами в январе», – добавил он.
Ранее глава правительства страны Игор Матович заявил, что Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Напомним, Матович заявлял, что с коронавирусом нужно бороться, «как когда-то» боролись «с коммунистами». Применение вакцины «Спутник V» было одобрено не только в России, но и во десятках других стран, например, в Венгрии, Сербии, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногории.
МИД заявил о росте интереса к «Спутнику V» в ЕС
Замглавы МИД России Александр Грушко отметил рост интереса к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» в Европе. Он сообщил, что многие страны ЕС готовы не ждать одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а использовать национальную сертификацию.
«Наша позиция известна: мы готовы оказать всем содействие, кто в этом реально нуждается, готовы договариваться о различных формах такого взаимодействия – начиная от поставок и завершая налаживанием производства в тех странах, где для этого есть промышленная и иная основа», – сказал он, отвечая на вопрос о сотрудничестве с европейскими странами по поставкам российской вакцины, передает РИА «Новости».
Грушко напомнил, что об интересе к вакцине «Спутник V» недавно заявили Люксембург и Чехия. По его словам, Россия получает много неофициальных сигналов от других стран ЕС. «Многие из них исходят из того, что реальное сотрудничество можно будет наладить, когда наш препарат будет сертифицирован, но некоторые обозначают свою готовность пойти путем национальной сертификации, что будет достаточно для применения наших вакцин в соответствующих странах», – добавил дипломат.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что республика может начать вакцинацию от коронавируса российском препаратом «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). До этого президент Чехии Милош Земан сообщил, что направил главе российского государства Владимиру Путину просьбу предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V».
Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Политолог объяснил падение рейтинга Зеленского
Рейтинг президента Владимира Зеленского обвалился, поскольку избиратели не увидели в его действиях реальных отличий от политики предшественников, считает украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачев.
Как написал Головачев в своей колонке для портала «Главред», настоящий рейтинг у политика появляется, когда он начинает заниматься практической деятельностью, а общество, спустя время, оценивает его действия. «Какой мог быть рейтинг у Зеленского на момент, когда он заявил, что идет на выборы? Ответ: никакой! Никакой, потому что он не занимался политической деятельностью, а просто веселил народ и снял одну политическую утопию», – считает эксперт.
Он уверен, что 73% голосов избирателей, полученные Зеленским на президентских выборах, «все что угодно, но не политический рейтинг». Головачев указал, что по прошествии полутора лет общество убедилось, что Зеленский ничем не лучше «тимошенок», «порошенок» и прочих.
«И вот тогда у него, действительно, появился реальный рейтинг. И он вышел на уровень остальных политиков. По-другому и быть не могло, потому что Зеленский отказался делать реформы, бороться с коррупцией и быстро вписался в систему, став ее частью», – заключил эксперт.
В сентябре 2020 года, по данным социологической группы «Рейтинг», Зеленского на президентских выборах снова поддержали бы только 29% потенциальных избирателей, в декабре этот показатель опустился до 27%. В феврале немецкое издание Suddeutsche Zeitung писало, что президентский срок украинского лидера Владимира Зеленского сравним со временем правления его предшественника Петра Порошенко из-за нежелания действующего главы государства проводить реформы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Аргентина оценила результаты применения «Спутника V»
Результаты использования российской вакцины против коронавируса «Спутник V» обнадеживают, сообщила помощник президента Аргентины Сесилия Николини.
По ее словам, «результаты вакцины очень обнадеживающие», причем «не только с точки зрения безопасности и эффективности». Николини отметила, что «побочные эффекты находятся в пределах нормы». Власти Аргентины рассчитывают начать производство «Спутника V» через 12–18 месяцев – требуется время на обустройство завода, передачу технологий, нужно поставить оборудование и найти персонал, передает РИА «Новости».
Николини также заявила об интересе Аргентины в получении доступа к российским вакцинам против COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В Аргентине доверяют технологическому развитию и науке России, сказала она, выразив уверенность, что «другие разработки, безусловно, будут настолько же качественными», как «Спутник V».
10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина должна получить 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. В конце февраля Москва и Буэнос-Айрес договорились о производстве «Спутника V» в Аргентине.
США выделили Украине еще 125 млн долларов в рамках военной помощи
|
|
Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи, чтобы улучшить оперативную совместимость Украины с НАТО, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Сегодня министерство [обороны США] объявляет о новом пакете в объеме 125 млн долларов по линии инициативы по оказанию Украине содействия в сфере безопасности. Это включает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, обеспечить охрану ее границ, а также улучшить оперативную совместимость с НАТО», – цитирует ТАСС Кирби.
Он также отметил, что в пакет помощи Украине не входят противотанковые комплексы Javelin. «В объявленный сегодня пакет (помощи) войдут два патрульных катера Mark IV (…) Это доведет наши обязательства по поставкам в общей сложности до восьми патрульных катеров в 2021–2024 финансовых годах (…) Ракеты Javelin не входят в этот пакет», – цитирует РИА «Новости» представителя Пентагона.
В январе Госдепартамент США решил профинансировать развитие региональных СМИ на Украине.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты с 2014 года оказали Киеву помощи на сумму около 4,1 млрд долларов. Большая часть из них была потрачена на безопасность и стабилизацию экономики.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Болгарии высмеяли украинский электроброневик
Читатели болгарской газеты «Факты» оценили представленный на международной оружейной выставке в Абу-Даби украинский электрический бронеавтомобиль «Шторм», детали которого производятся в Китае, Финляндии и Австралии.
Прототип броневика был создан в Киеве местным конструктором. Поддержки у государства и спонсоров на запуск серийного производства изобретатель не нашел, поэтому отправился в ОАЭ, где заключил контракт и менее чем за полгода создал гибридный вариант бронемашины, передает РИА «Новости».
В публикации «Фактов» отмечается, что батареи для «Шторма» производятся в Китае на заводе, выпускающем аккумуляторы для Tеslа, элементы брони поставляются из Финляндии, a амортизаторы – из Австралии. Публикация вызвала определенный интерес читателей.
«А что в нем украинского? Наверное, только цепи», – написал один из пользователей.
«Давайте и мы похвастаемся — мы делаем перцепечки (болгарское национальное блюдо) аж на три перца!» – предложил другой комментатор.
«Вот бы еще он летал!» – добавил третий читатель.
«Сразу отметим, что такие машины большие команды разнопрофильных инженеров создают несколько лет, затем месяцами испытывают их и так далее. И все равно 90% проектов не реализуют из-за их недостатков», – заметил еще один пользователь.
«А что они еще могут сделать или разработать, если не оружие?» – задался вопросом другой комментатор.
Пентагон назвал условие получения Киевом 150 млн долларов
|
|
Украина получит 150 млн долларов в рамках оборонного бюджета США за 2021 финансовый год (начался 1 октября), когда в Вашингтоне убедятся, что Киев добился прогресса по военным реформам, заявил Пентагон.
Всего Конгрессом было одобрено предоставление Киеву в 2021 финансовом году 250 млн долларов. Как пояснили в американском военном ведомстве, «остающиеся 150 млн долларов» Киеву выделят, если Пентагон и Госдеп подтвердят, что «Украина добилась значительного прогресса в ключевых военных реформах в этом году, как того требует оборонный бюджет».
В Пентагоне заявили, что Украина должна продолжать реформы для «повышения открытости и подотчетности в оборонной промышленности, закупках и модернизации оборонного сектора в соответствии со стандартами и принципами НАТО». Вашингтон заверил, что остается привержен оказанию Киеву помощи «для продвижения евроатлантических устремлений» Украины, передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи. В ноябре сообщалось, что с 2014 года оказали Киеву помощи на сумму около 4,1 млрд долларов.
Названа доля россиян с опасным дефицитом витаминов
От 65% до 85% жителей России испытывают недостаток витаминов, что увеличивает риск тяжелого течения коронавирусной инфекции, рассказала научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юргита Вараева.
Около половины россиян страдают от дефицита двух и более витаминов, так называемой поливитаминной недостаточности, передает РИА «Новости».
Как отметила Вараева, употребление витамина D не гарантирует снижение риска заболеваемости коронавирусом, однако доказано его влияние на уменьшение риска тяжелого течения болезни, а также госпитализации и необходимости подключения к аппарату ИВЛ. По ее словам, в условиях пандемии дефицит витамина D особенно существенен, поэтому его можно рекомендовать пациентам в профилактических целях.
Ранее американский фармацевт Сьюзи Коэн опубликовала список необычных признаков дефицита в организме витамина D.
В прошлом году в РАН оценили связь дефицита витамина D с тяжестью коронавируса.