Президент Украины Владимир Зеленский рассуждает о «принципиальных для страны вещах», однако неоднократно отказывался от своих принципов, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков в своем Telegram отметил, что «когда президент без принципов рассуждает о «принципиальных для страны вещах», он имеет ввиду тотальную поддержку со стороны своей партии «Слуга народа» «любого его нового беспринципного поворота».

Сенатор напомнил, что был у Зеленского принцип – не трогать русский язык, однако он от него отказался. «Был принцип – пытаться «завоевать умы и души» жителей Донбасса. Изменил этому «принципу», даже не попытавшись. Осталась лишь часть от него: завоевать Донбасс. Но не дадут. Был принцип: восстановить демократию после правления Порошенко. Но вместо этого Зеленский ее остановил – даже то, что от нее еще осталось, закрыв три телеканала. Был принцип – готовность встать на колени ради мира. Отменен: на колени предложено встать жителям ДНР/ЛНР. И вот за эту всю демагогию предлагается «слугам народа» дружно голосовать. Так из «слуг народа» сделали просто слуг», – заключил Пушков.

Партия «Слуга народа» (прежнее название — «Партия решительных перемен») официально была зарегистрирована 2 декабря 2017 года. Ее основателем является действующий президент Украины Владимир Зеленский, лидером – депутат Верховной рады Александр Корниенко.

Ранее Зеленский заявил о сложных условиях работы его партии «Слуга народа», отметив, что ряды политической силы постепенно очищаются от «засланных казачков и случайных людей».

Напомним, партия действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» заняла третье место в рейтинге политических сил на Украине. Кроме того, в отчетах пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» были выявлены нарушения, которые в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) расценили как признаки уголовных преступлений. В итоге партию лишили госфинансирования.

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