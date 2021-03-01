В ДНР оценили заявление представителя Киева об «освобождении» Донбасса Создание Киевом «Крымской платформы» сочли провокацией «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчука возглавила партийный рейтинг на Украине 1 марта 2021, 15:35 Текст: Абдулла Шакиров

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) лидирует в рейтинге политических сил, сейчас поддержать ее готовы 23,5% жителей, следует из данных опроса Киевского института социологических и маркетинговых исследований. Второе место в рейтинге занимает возглавляемая экс-президентом Украины Петром Порошенко партия «Европейская солидарность» – за нее готовы проголосовать 19,2%, третье – партия действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» – 16,3%, передает ТАСС. В пятерку рейтинга попали партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» и «Партия Шария», которую поддерживают 9,4% и 5% украинцев соответственно. Как отметил директор института Андрей Дягиль, ОПЗЖ особенно популярна на юго-востоке Украины. Также, по его мнению, будет набирать рейтинг и «Партии Шария», поскольку в отношении ее лидера – Анатолия Шария – сейчас ведется уголовное преследование. Что касается рейтинга политиков, то здесь по-прежнему лидирует Владимир Зеленский, за которого прямо сейчас готовы проголосовать 18,7% жителей. Далее следует Порошенко – 17,1% и председатель ОПЗЖ Юрий Бойко – 10,2% «Если бы выборы проводились в ближайшее время, то во второй тур попали бы Зеленский и Порошенко. У них небольшой разрыв», – сказал Дягиль. Уточняется, что опрос проводился с 25 по 28 февраля 2021 года, были опрошены 3 тыс. респондентов методом телефонного интервью во всех областях Украины. Ранее опрос Киевского международного института социологии показал, что рейтинг Зеленского упал до уровня Порошенко. В начале февраля почти половина украинцев высказались за досрочные выборы президента.

Депутат: Зеленский открыто признался в ненависти к русским на Украине 26 февраля 2021, 17:15

Фото: Alexander Polegenko/AP/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Что это за сердце такое, если официальный Киев в течение 24 лет только и думал, как бы побольнее пнуть или уколоть этот столь «дорогой» каждому украинцу орган?» – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Руслан Бальбек, комментируя заявление президента Украины о том, что Крым якобы был сердцем Украины. «Ненависть – это ключевое слово, характеризующее отношение Украины к русскоязычному населению полуострова. Это было при всех президентах. Зеленский просто открыто признался в том, что многие на Украине ненавидят русских», – сказал депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек. Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, заявив, что для прекращения атмосферы ненависти между русскими и украинцами Москва должна «вернуть» Крым. «Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце», – пожаловался Зеленский. Депутат также удивлен выбором метафоры, которую использовал Зеленский, поскольку никогда ранее в истории независимой Украины ее лидеры не называли Крым «сердцем» республики – напротив, Крым почти официально считался самой нелояльной, пророссийски настроенной территорией. «Что это за сердце такое, если официальный Киев в течение 24 лет только и думал, как бы побольнее пнуть или уколоть этот столь «дорогой» каждому украинцу орган?» – риторически спрашивает Бальбек. «Сегодня Зеленский, по сути, разочаровавшийся в окружающем мире политик. От злости он начинает выплескивать наружу все, что у него вертится в голове. А там, похоже, осталась только ненависть», – подчеркнул Бальбек. Президент Украины добавил, что подписал указ о мерах по «деоккупации» Крыма, в том числе по поддержке крымско-татарской культуры и защите прав жителей полуострова. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота, произошедшего в Киеве в феврале 2014 года. В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Но Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине обозначили сроки возвращения контроля над Донбассом 27 февраля 2021, 17:45 Текст: Абдулла Шакиров

Киев сможет вернуть контроль над Донбассом в течение ближайших десяти лет, предположил член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины журналист Сергей Гармаш в эфире телеканала «Украина 24». «Я не хочу давать прогнозы, но мне кажется, что реальная перспектива в ближайшие десять лет как минимум у нас есть все-таки освободить Донбасс», – передает слова Гармаша РИА «Новости». Представитель Украины в ТКГ отметил, что попытки Киева установления контроля над Донбассом поддерживаются на Западе. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (Второе минское соглашение, «Минск-2») – документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. На Украине заявили о намерении Зеленского преступать закон 28 февраля 2021, 09:39

Фото: ZUMA/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил ряд преступлений и намерен продолжать преступать закон и нивелировать Конституцию, заявил депутат от украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива. По его словам, украинский президент «запутался в своих преступлениях». Кива выразил уверенность в том, что Зеленский будет и дальше «преступать закон». «И он (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) будет преступать закон и нивелировать Конституцию и далее. В борьбе с пандемией COVID-19 власть сумела не решить проблему, а нажиться», – цитирует «112 Украина» Киву. По его мнению, Киев купил некачественную вакцину, которой никто не хочет вакцинироваться, и таким образов украинская «власть заработала на этом деньги и продолжает свою преступную деятельность». «Но для того, чтобы их преступления были не так заметны и менее обсуждаемы в обществе, им надо затыкать рты оппозиции и телеканалам, что они делают уже без оглядки на закон», – добавил депутат. Также Кива подчеркнул, что власти Украины занимаются созданием шоу, а не решением проблем населения. Напомним, согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», по состоянию на февраль 2021 года Зеленскому не доверяют около 58% жителей Украины, 38%, напротив, доверяют. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским 26 февраля 2021, 17:06

Фото: Anna Moneymaker/Keystone Press Agency

/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Соединенные Штаты продолжают поддерживать Киев и никогда не признают Крым российской территорией, заявил президент США Джо Байден. «Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину и ее союзников и партнеров сегодня, как и с самого начала этого конфликта. (…) Мы подтверждаем простую истину: Крым – это Украина», – говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома. «США не признают и никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России», – сказано в сообщении. По словам Байдена, Вашингтон намерен продолжать работу, чтобы «привлечь Россию к ответственности». Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Немецкая газета: Зеленский разочаровал нежеланием проводить реформы 26 февраля 2021, 18:37

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Президентский срок украинского лидера Владимира Зеленского сравним со временем правления его предшественника Петра Порошенко из-за нежелания действующего главы государства проводить реформы, полагает немецкое издание Suddeutsche Zeitung. Журналист издания Флориан Хассель в своем материале заявил, что мало кто так терял поддержку избирателей, «как Владимир Зеленский на Украине», передает ТАСС. По последним опросам, президента сейчас поддерживает лишь пятая часть жителей страны, а половина выступает за его немедленную отставку и новые выборы, отметил автор. Хассель отметил, что «скромные итоги [президентства] Зеленского не являются тайной и для Европы». Он добавил, что «быстрое разочарование политиками» стало отличительной чертой украинской политики, многие украинцы верили, что Зеленский способен урегулировать конфликт в Донбассе, но этого не произошло. «Но основной причиной падения Зеленского стало его нежелание проводить настоящие реформы», – указал Хассель. По его мнению, Зеленский терпит коррупцию и бесправие в стране «в обмен на сохранение контроля». Единственным успехом украинского лидера, по мнению немецкого журналиста, стали санкции в отношении главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. «Функционирующее государство нуждается в независимых институтах. При Зеленском их по-прежнему нет. Наоборот, в 2020 году он де-факто подчинил себе мало-мальски независимые до сих пор центральный банк и генпрокуратуру, а практически все авторитетные реформаторы были уволены», – добавил автор. Зеленский, по его словам, реагирует на снижение рейтинга созданием рабочих групп, которые должны разработать новые законы с целью доказать «предполагаемое желание Зеленского провести реформы». «То же самое он делал уже перед выборами в 2019 году, но когда заступил на пост президента, ничего из этого не было реализовано», – пояснил Хассель. Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Украина в союзе с Польшей пытается спровоцировать конфликты с Россией, чтобы остановить реализацию проекта «Северный поток – 2». По мнению эксперта, это громадная ошибка Киева. Захарова ответила на протест Киева из-за инцидента у генконсульства Украины в Петербурге 1 марта 2021, 13:05

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Реакция Киева на ситуацию с нападением на сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге вызывает недоумение, оснований для протеста в адрес российских властей нет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы решительно осуждаем это нападение. Не приемлем любые противоправные действия в отношении сотрудников дипломатических и консульских учреждений, где бы они ни находились. Предпринимаем все необходимые меры для обеспечения их нормального и безопасного функционирования на территории России в соответствии с нормами международного права», – говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД. Она отметила, что представительство российского дипведомства в Санкт-Петербурге «оказало генконсульству Украины оперативное содействие в безотлагательной транспортировке пострадавшего в больницу». И.о. генконсула Украины в телефонном разговоре с представителем МИД России в Санкт-Петербурге отметил, что украинская сторона не усматривает в случившемся политической подоплеки. «Несмотря на это, в Киеве, видимо, решили придать инциденту иное звучание, вписать его в общий контекст антироссийской риторики. МИД России получил ноту протеста МИД Украины, а представительство МИД России в Санкт-Петербурге – ноту украинского генконсульства. Вместо того чтобы поблагодарить российских полицейских, дипломатов и медицинских работников, украинская сторона посчитала нужным указать на неспособность российских правоохранительных органов предотвращать и реагировать на такие действия, потребовала расследовать инцидент и наказать причастных к нему лиц. Представитель МИД Украины объявил об этом протесте в Twitter», – отметила Захарова. По ее словам, подобная реакция Киева вызывает недоумение. «Нет никаких оснований для выражения протеста и предъявления претензий по поводу действий представителей российских органов власти. Они осуществили все необходимые меры в данной ситуации, сделали это максимально оперативно и предпринимают шаги для расследования произошедшего», – подчеркнула она. В Москве напомнили Киеву о его «собственном хроническом бездействии» всякий раз, когда у посольства и генконсульств России на Украине «бесчинствуют националистически настроенные молодчики». «До сих пор не расследованы многочисленные случаи нападения на российскую дипмиссию в Киеве, избиения руководителя Российского центра науки и культуры, поджогов автомобилей, порчи имущества российских дипломатов. Никто из участников этих деяний так и не был установлен и привлечен к ответственности», – отметила она. «Рекомендуем коллегам в МИД Украины лучше навести порядок у себя дома, обеспечить условия для нормальной работы российских представительств, не допускать угроз безопасности и оскорблений достоинства наших дипломатических и консульских сотрудников», – резюмировала Захарова. Госпогранслужба Украины 19 февраля заявила, что на ее сотрудника, охранявшего украинское генконсульство в Санкт-Петербурге, совершили нападение, мужчине нанесли два ножевых ранения. После нападения было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранившего сотрудника консульства Украины в Петербурге Назара Смоленского. Спустя несколько дней министерство иностранных дел Украины выразило протест МИД России из-за инцидента и потребовало провести всестороннее расследование. Посол Украины призвала США максимально ужесточить санкции против России 27 февраля 2021, 15:04 Текст: Абдулла Шакиров

Украины ожидает от США усиления санкционного давления на Россию и помощи в укреплении обороноспособности Киева, заявила посол республики в Вашингтоне Оксана Маркарова. «Прежде всего, это, безусловно, максимальное давление и ужесточение санкций США и наших европейских партнеров, чтобы цена агрессии против Украины для России не только не снижалась, а повышалась все время до момента, пока агрессор не изменит своего поведения», – цитирует посла «Укринформ». По словам Маркаровой, важнейшим приоритетом для Украины является «вовлеченность в систему коллективной безопасности и вступление в НАТО», и в этом вопросе Киев рассчитывает на поддержку США. Она добавила, что страны имеют много возможностей для двустороннего сотрудничества и усиления украинской армии. «Конечно, мы будем развивать инвестиционное сотрудничество с США в оборонной сфере и вовлеченность наших стратегических партнеров ко всем существующим на сегодняшний день форматов противодействия российской агрессии против Украины», – подчеркнула дипломат. Ранее Украина начала готовить документы для обращения к Европейскому союзу с просьбой ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации в Крыму. В середине февраля Киев призвал международных партнеров усилить санкции против России. Украинских дипломатов задержали в Польше при попытке ввоза контрабанды 1 марта 2021, 10:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что двух сотрудников украинского посольства в Варшаве задержали на границе при попытке вывезти в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет, эти сотрудники отозваны из заграничной командировки. «Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем – их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИД вопиющий... Обоих сотрудников я немедленно отозвал из заграничной командировки. В ближайшие пару часов все формальности по этому вопросу будут завершены», – передает РИА «Новости» слова Кулебы. Также он сообщил, что против этих сотрудников проведут дисциплинарное расследование, и заверил, что оно будет тщательное и быстрое. «По результатам расследования я буду готов принимать любые решения. МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами, от которых мы ожидаем быстрого и беспристрастного расследования и установления всех обстоятельств дела», – написал министр. Он также добавил, что никогда не будет покрывать «негодяев», которые хотят использовать дипломатический статус не для служения государству и людям, а для личного незаконного обогащения. В Крыму посоветовали Порошенко «оставить свои сочувствия при себе» 28 февраля 2021, 15:20 Текст: Абдулла Шакиров

Заявления бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что Крым после вхождения в состав России испытывает только проблемы, – «наглая ложь», заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. «Все это наглая ложь. Пусть Порошенко не льет крокодильи слезы и оставит свои сочувствия при себе. Хватит уже устраивать политический цирк. Проблемы с водой и электроэнергией в нарушение международных прав создали именно киевские власти, а Россия их успешно решила. И главное, крымчане возвращались на свою историческую родину не за манной небесной, а потому что давно мечтали вернуться домой и как можно быстрее уйти из Украины, пропитанной злобой националистов», – передает слова депутата РИА «Новости». По мнению Гемпеля, полуостров сегодня переживает небывалый подъем, который был бы невозможен, если бы Крым остался в составе Украины. Ранее Порошенко в своем Twitter написал, что сочувствует проблемам крымчан с водой и электроэнергией. Он заявил, что их «обманули и никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и «манны небесной» российские власти не обеспечили». До этого Порошенко Экс-президент Порошенко в статье для «Украинской правды» пояснил, какие причины привели к тому, что Киев потерял Крым в 2014 году. Украинцы едва не затоптали пенсионерку при «штурме» секонд-хенда 27 февраля 2021, 08:31 Текст: Наталья Ануфриева

На Украине в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) толпа едва не задавила пенсионерку, прорываясь в секонд-хенд в день скидок. Инцидент произошел накануне, 26 февраля. Видео с открытия магазина опубликовал Telegram-канал «Таймер Одесса». Поток людей был настолько сильным, что пожилая женщина упала под его натиском. На помощь ей пришли не сразу, пострадавшую подняла одна из посетительниц. Остальные покупатели не обратили на это внимания. По словам главы Всеукраинской ассоциации дилеров одежды Second Наnd Владислава Мясоедова, на данный момент в секонд-хендах покупают одежду и обувь около 85% украинцев. Украина находится на третьем месте по объему покупаемой б/у-одежды, передает «Царьград». Ранее в ООН заявили, что в 2021 году на Украине потребуется гуманитарная помощь почти для 2 млн граждан. Кроме того, международная группа исследователей издания The Lancet спрогнозировала, что к концу столетия численность населения Украины может сократиться на 68% и составить 17 млн человек. Основными причинами сокращения населения на Украине являются низкая рождаемость и короткая продолжительность жизни. Посольство России призвало Киев прекратить пропагандистские атаки на Крым 26 февраля 2021, 22:18 Текст: Вера Басилая

Посольство России на Украине призвало официальный Киев и западных партнеров прекратить пропагандистские атаки с целью оспаривания принадлежности Крыма и предложило начать конструктивный диалог с учетом новых реалий. «Вынуждены констатировать, что, несмотря на наши неоднократные разъяснения существа обстоятельств вхождения Крыма в состав России, украинская сторона продолжает при поддержке руководства аккредитованных в Киеве посольств ряда западных государств пропагандистские атаки с целью поставить под вопрос законный выбор, сделанный на всенародном референдуме в 2014 году жителями полуострова, и очернить позитивные перемены в их жизни за последние годы», – цитирует ТАСС заявление посольства. В сообщении на сайте дипмиссии также отмечено, что посольство призвало «украинских официальных представителей и солидаризовавшихся с ними дипломатов западных стран отказаться от предвзятых, не имеющих никакого отношения к действительности оценок ситуации в Крыму». Также дипломаты считают, что следует «прекратить конфронтационные выпады и вернуться к восстановлению конструктивного российско-украинского диалога с учетом новых реалий». «Убеждены, что попытки наших партнеров изменить статус Крымского полуострова обречены на провал. Крымчане окончательно определились со своей судьбой и не свернут с выбранного ими пути», – заключили в посольстве. Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко в статье для «Украинской правды» пояснил, какие причины привели к тому, что Киев потерял Крым в 2014 году. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Политолог объяснил падение рейтинга Зеленского 1 марта 2021, 08:50 Текст: Алина Назарова

Рейтинг президента Владимира Зеленского обвалился, поскольку избиратели не увидели в его действиях реальных отличий от политики предшественников, считает украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачев. Как написал Головачев в своей колонке для портала «Главред», настоящий рейтинг у политика появляется, когда он начинает заниматься практической деятельностью, а общество, спустя время, оценивает его действия. «Какой мог быть рейтинг у Зеленского на момент, когда он заявил, что идет на выборы? Ответ: никакой! Никакой, потому что он не занимался политической деятельностью, а просто веселил народ и снял одну политическую утопию», – считает эксперт. Он уверен, что 73% голосов избирателей, полученные Зеленским на президентских выборах, «все что угодно, но не политический рейтинг». Головачев указал, что по прошествии полутора лет общество убедилось, что Зеленский ничем не лучше «тимошенок», «порошенок» и прочих. «И вот тогда у него, действительно, появился реальный рейтинг. И он вышел на уровень остальных политиков. По-другому и быть не могло, потому что Зеленский отказался делать реформы, бороться с коррупцией и быстро вписался в систему, став ее частью», – заключил эксперт. В сентябре 2020 года, по данным социологической группы «Рейтинг», Зеленского на президентских выборах снова поддержали бы только 29% потенциальных избирателей, в декабре этот показатель опустился до 27%. В феврале немецкое издание Suddeutsche Zeitung писало, что президентский срок украинского лидера Владимира Зеленского сравним со временем правления его предшественника Петра Порошенко из-за нежелания действующего главы государства проводить реформы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украинские силовики убили военнослужащего ДНР во время обстрела 26 февраля 2021, 21:11 Текст: Абдулла Шакиров

Военнослужащий Донецкой народной республики (ДНР) погиб в пятницу в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщило управление Народной милиции ДНР. Украинские военные открыли минометный огонь с позиций в районе н.п. Пески, обстреляв Донецкий завод химических изделий и прилегающие к нему территории, выпустив 18 мин, говорится на сайте ведомства. В связи с инцидентом Народная милиция призвала председателя ОБСЕ Анн Линде посетить ДНР «для объективной оценки соблюдения перемирия Украиной и оказать давление на военно-политическое руководство с целью выполнения условий режима прекращения огня», отмечается в сообщении. Уточняется, что материалы по фактам обстрелов будут переданы в Генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовных дел в отношении украинских силовиков. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) – документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Аксенов счел демагогией слова Зеленского о вырванном сердце Украины 26 февраля 2021, 23:22 Текст: Евгения Шестак

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал слова украинского президента Владимира Зеленского о вырванном сердце Украины бессовестной демагогией, а также отметил, что его вырвали организаторы и исполнители государственного переворота в Киеве. «Бессовестная демагогия <...> На самом деле «сердце Украины», если использовать терминологию Зеленского, вырвали организаторы и исполнители государственного переворота в Киеве. Они и превратили это государство в страну-зомби, в живой труп, который подчиняется командам злых политических колдунов с запада», – написал Аксенов во «ВКонтакте». По его словам, крымчане не хотели «жить рядом с живыми мертвецами», поэтому вернулись в страну, которая была для них домом. Он подчеркнул, что «Крым никто не вырывал», жители полуострова сами приняли решение о возвращении в Россию, «с которой всегда были, есть и будут сердца крымчан. «Значит, от крови Донбасса и от пепла Одессы у экс-клоуна сердце не разрывается, а вот без Крыма он кушать не может», – сказал Аксенов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, заявив, что для прекращения ненависти между русскими и украинцами Москва должна «вернуть» Киеву Крым. «Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать», – сказал Зеленский. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В Болгарии высмеяли украинский электроброневик 1 марта 2021, 09:05 Текст: Алина Назарова

Читатели болгарской газеты «Факты» оценили представленный на международной оружейной выставке в Абу-Даби украинский электрический бронеавтомобиль «Шторм», детали которого производятся в Китае, Финляндии и Австралии. Прототип броневика был создан в Киеве местным конструктором. Поддержки у государства и спонсоров на запуск серийного производства изобретатель не нашел, поэтому отправился в ОАЭ, где заключил контракт и менее чем за полгода создал гибридный вариант бронемашины, передает РИА «Новости». В публикации «Фактов» отмечается, что батареи для «Шторма» производятся в Китае на заводе, выпускающем аккумуляторы для Tеslа, элементы брони поставляются из Финляндии, a амортизаторы – из Австралии. Публикация вызвала определенный интерес читателей. «А что в нем украинского? Наверное, только цепи», – написал один из пользователей. «Давайте и мы похвастаемся — мы делаем перцепечки (болгарское национальное блюдо) аж на три перца!» – предложил другой комментатор. «Вот бы еще он летал!» – добавил третий читатель. «Сразу отметим, что такие машины большие команды разнопрофильных инженеров создают несколько лет, затем месяцами испытывают их и так далее. И все равно 90% проектов не реализуют из-за их недостатков», – заметил еще один пользователь. «А что они еще могут сделать или разработать, если не оружие?» – задался вопросом другой комментатор.