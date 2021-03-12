Москва пообещала последствия из-за ситуации вокруг осужденного в Литве россиянина

Россия возмущена беззаконием судебной системы Литвы в отношении офицера запаса российской армии Юрия Меля, эту ситуацию не оставят без последствий, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова заявила, что в Москве возмущены «творящемся в Литве беззаконием в отношении офицера запаса российской армии Юрия Николаевича Меля». Она указала, что «российский узник уже провел семь лет в литовских застенках – полный срок в соответствии с приговором вильнюсского окружного суда от 27 марта 2019 года и 12 марта (2021 года) должен был быть освобожден», передает РИА «Новости».

«Апелляционный суд этого государства, видимо подстраиваясь под русофобские настроения литовского политического истеблишмента, оставил Юрия Меля под стражей до оглашения решения по апелляции генпрокуратуры Литвы, которая добивается ужесточения приговора, продления срока тюремного заключения еще на три года. Оглашение вердикта намечено на 31 марта», – также сказала она.

Официальный представитель МИД добавила, что Россия не позволит «оставлять подобные истории без внимания».

«Мы будем привлекать внимание евросоюзовских институтов к подобному беззаконию. Мы требуем прекратить циничное глумление над правосудием и над конкретным человеком. В Вильнюсе должны понимать, что эти игры просто не останутся без последствий», – подчеркнула Захарова.

Согласно официальной версии, 13 января 1991 года в Вильнюсе у телебашни от действий советских войск были ранены и убиты сотни людей. В Литве проходили массовые преследования «русских шпионов».

В частности, был арестован бывший литовский политик Альгирдас Палецкис, который в 2011 году поставил под сомнение официальную версию событий 1991 года в Вильнюсе.

В 2016 году в Литве начались судебные заседания по «делу о событиях 13 января». Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, якобы были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.

Среди подсудимых были два российских гражданина: Юрий Мель, задержанный в Литве в 2014 году. Обвинение требовало приговорить Меля к 16 годам тюрьмы с учетом срока ареста с 2014 года, однако суд назначил ему семилетний срок.

В марте стало известно, что апелляционный суд Литвы арестовал на 20 дней осужденного по делу о событиях 13 января 1991 года гражданина России Юрия Меля, у которого 12 марта истекает семилетний срок заключения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что заседания суда по так называемому делу 13 января 1991 года проходят с заведомо обвинительным уклоном, литовские власти неприкрыто пытаются навязать свое искаженное видение январских событий в Вильнюсе 1991 года.