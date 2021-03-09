Выходящего из тюрьмы в Литве танкиста – участника событий 1991 года в Вильнюсе снова арестовали

Апелляционный суд Литвы арестовал на 20 дней осужденного по делу о событиях 13 января 1991 года гражданина России Юрия Меля, у которого 12 марта истекает семилетний срок заключения.

«Апелляционный суд Литвы рассмотрел заявление прокурора о содержании под стражей осужденного Юрия Меля и постановил задержать осужденного на 20 дней, считая с 12 марта 2021 года», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В прокуратуре отметили, что в пятницу для Меля заканчивается наказание в виде семи лет лишения свободы по обвинительному приговору, который прокуратура считает мягким. «Прокуратура обосновывает необходимость содержания Юрия Меля под стражей тем фактом, что он является иностранным гражданином и после освобождения может избежать возможного более сурового тюремного заключения», – говорится в пресс-релизе.

В постановлении заседания, прошедшего во вторник, коллегия судей отметила, что по делу о событиях 13 января окончательное решение апелляционного суда будет объявлено 31 марта с учетом множества спорных вопросов.

Напомним, согласно официальной версии, 13 января 1991 года в Вильнюсе у телебашни от действий советских войск были ранены и убиты сотни людей. В Литве проходили массовые преследования «русских шпионов». В частности, был арестован бывший литовский политик Альгирдас Палецкис, который в 2011 году поставил под сомнение официальную версию событий 1991 года в Вильнюсе.

В 2016 году в Литве начались судебные заседания по «делу о событиях 13 января». Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, якобы были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.

Среди подсудимых были два российских гражданина: Юрий Мель, задержанный в Литве в 2014 году, и Геннадий Иванов – бывший военный, живущий в балтийской республике. Обвинение требовало приговорить Меля к 16 годам тюрьмы с учетом срока ареста с 2014 года, Иванова – к 12 годам. Однако назначил Мелю семилетний срок, а Иванову дал четыре года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что заседания суда по так называемому делу 13 января 1991 года проходят с заведомо обвинительным уклоном. Литовские власти неприкрыто пытаются навязать свое искаженное видение январских событий в Вильнюсе 1991 года, подчеркивала она.