Ростелеком восстановил работу интернета после сбоя Google оплатил штраф за неудаление запрещенной информации 10 марта 2021, 18:30 Текст: Ксения Панькова

Компания Google оплатила штраф в размере 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации из поисковой выдачи, сообщила пресс-служба Роскомнадзора. «Компания Google LLC оплатила штраф в размере 3 млн рублей за неисполнение требований законодательства о защите граждан от зловредного контента. Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» устанавливает требования, направленные на защиту граждан от социально опасного контента в интернете. В частности, обязывает поисковые системы исключать из выдачи на территории России ссылки на интернет-ресурсы с запрещенной в стране информацией», – говорится в сообщении. Проводимый Роскомнадзором мониторинг зафиксировал, что компания выполняет требования российского законодательства лишь частично. Это стало основанием для возбуждения производства за повторное совершение административного правонарушения (ч. 2.1 ст.13.40 КоАП РФ). 25 мая 2020 года суд оштрафовал Google на сумму 1,5 млн рублей (штраф оплачен). Дальнейший мониторинг, как отметило ведомство, выявил, что в поисковой выдаче остается порядка 30% ссылок на запрещенный в России контент. В ноябре прошлого года Роскомнадзор возбудил дело в отношении Google за неудаление из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России. В декабре суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за выдачу в поиске запрещенной в России информации.

Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России 10 марта 2021, 10:23

Фото: Jeff Chiu/АР/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. Решение связано с тем, что сервис с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Роскомнадзором было направлено свыше 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. «С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств», – говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (149-ФЗ) распространение информации соцсетью Twitter внесено в перечень угроз. «В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены», – добавили в ведомстве. В начале марта Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя признанную запрещенной в России информацию. Володин отреагировал на решение Facebook о блокировке новостей ряда российских СМИ 8 марта 2021, 10:12

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Российские парламентарии намерены предлагать законодательные решения, которые позволят не допускать блокировки публикаций российских СМИ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о блокировке Facebook публикации газеты ВЗГЛЯД и ряда других изданий. «Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», – сказал Володин, передает РИА «Новости». «Решение компании Facebook нарушает основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации. Со стороны Facebook подобное происходит не впервые, ранее так же поступали Instagram и Twitter», – продолжил он. Спикер Госдумы назвал ситуацию неприемлемой и нарушающей российское законодательство. Володин добавил, что на данный момент во многих странах мира, включая Италию, Австралию, Индию, занимаются созданием собственных решений по борьбе «с беспределом глобальных IT-компаний». Этот вопрос необходимо обсуждать в международных форматах, сказал председатель Госдумы. Речь может идти «о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета». «Эта тема станет приоритетной в повестке ближайших международных встреч, в рамках которых мы обменяемся предложениями по решению данной проблемы с коллегами из других стран», – сказал он. Напомним, в Facebook заблокировали новость, опубликованную в том числе газетой ВЗГЛЯД, РИА «Новости» и Sputnik. В материалах, написанных на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета, сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной». StopFake получает финансовую поддержку из США. Роскомнадзор потребовал от американской соцсети восстановить доступ к новостям российских изданий. Кремль отреагировал на данные о подготовке кибератак на Россию со стороны США 9 марта 2021, 13:52

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Кремль крайне обеспокоен сообщениями о возможной кибератаке со стороны США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что это можно назвать международной киберпреступностью. «Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное издание американское допускает возможность и более того, анонсирует возможность таких кибератак. Собственно, это не что иное как международная киберпреступность и, конечно, тот факт, что это издание допускает возможность, что американское государство может быть причастно к этой киберпреступности, конечно, повод для нашей крайней обеспокоенности», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Он напомнил, что Россия никогда не имела отношения к киберпреступлениям. «Мы неоднократно заявляли, и по-прежнему настаиваем на том, что российская сторона, российское государство никогда не имело и не имеет никакого отношения к любым проявлениям подобной киберпреступности и кибертерроризма», – сказал Песков. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США планируют в течение трех недель совершить несколько кибератак по российским системам, связанным с властями, и ввести санкции в качестве «ответа» на хакерскую атаку с использованием софта SolarWind, в которой администрация Джо Байдена обвиняет Россию. Стало известно о планах США устроить кибератаки против России 8 марта 2021, 07:12

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В ближайшее время США намерены осуществить кибератаки против внутренних систем российских властей, заявили источники в американской администрации. Как утверждает New York Times, «контрудары» США не будут очевидными, но о них узнают руководство, разведка и военные России. Кибератаки будут сопровождаться экономическими санкциями. Также глава американского государства Джо Байден, по данным газеты, собирается подписать исполнительный указ для усиления защиты правительственных компьютерных систем США. Американские кибератаки, как пишет издание, ожидаются в течение ближайших трех недель и должны стать ответом на приписываемую Москве хакерскую атаку через ПО SolarWinds, передает ТАСС. Напомним, сама SolarWinds воздержалась от предположений о том, кто стоит за атакой. Специалисты американской компании Crowdstrike, занимающейся вопросами кибербезопасности, также не подтвердили утверждение властей США о том, что «данная угроза имела, скорее всего, российское происхождение». А вот президент Microsoft Брэд Смит заявил в Сенате, что за кибератакой, вероятно, стоит «российская разведка». Глава специализирующейся на компьютерной безопасности компании FireEye Кевин Мандиа утверждает, что инструменты, которые использовались хакерами, «больше всего похожи на то, что использует Россия». Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам газеты ВЗГЛЯД 7 марта 2021, 19:55 Текст: Алексей Дегтярев

Роскомнадзор потребовал от американской соцсети Facebook восстановить доступ к новостям российских изданий ВЗГЛЯД, РБК и ТАСС, сообщила пресс-служба ведомства. «Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах российских СМИ «Взгляд», РБК и ТАСС. Ранее администрация социальной сети Facebook ограничила доступ к опубликованным в официальных аккаунтах данных российских СМИ информационным материалам о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» силами Федеральной службы безопасности России», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Роскомнадзор отметил, что действия Facebook нарушают принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и «являются актом цензуры». «Ограничение права россиян на свободный поиск информации повлечет наложение административного штрафа на владельцев социальной сети до 1 млн рублей. При повторном правонарушении сумма штрафа увеличивается до 3 млн рублей», – предупредили в ведомстве. Напомним, Facebook заблокировал новость газеты ВЗГЛЯД и агентства ТАСС, в которой сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной». Отметим, что источниками финансирования StopFake являются международный фонд «Возрождение» (финансируется на средства бизнесмена Джорджа Сороса), Национальный фонд в поддержку демократии США (финансируемый Конгрессом США), министерство иностранных дел Чехии, посольство Великобритании на Украине и американский исследовательский центр Atlantic Council. Данную организацию Генпрокуратура РФ признала нежелательной в 2019 году. В декабре президент Владимир Путин подписал федеральный закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. В Кремле прокомментировали решение о замедлении работы Twitter в России 10 марта 2021, 12:55

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Власти обоснованно принимают меры, обязывающие иностранные сайты выполнять российские законы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя действия Роскомнадзора по замедлению и возможной блокировке отдельных иностранных соцсетей. «Никакого желания ни у кого ничего блокировать нет. Но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы, – конечно, это вполне обоснованно», – заметил представитель Кремля, передает ТАСС. Он отметил, что у россиян «должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам», однако надзорная функция заключается в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле и выполняли законы и законные требования российских ведомств на территории страны, передает РИА «Новости». Ранее Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. Ростелеком восстановил работу интернета после сбоя 10 марта 2021, 15:23

Фото: Александр Авилов/

Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Компания «Ростелеком» восстановила работу сети и доступ к ряду государственных и других сайтов после сбоя в среду днем. «В 14.45 работоспособность сети восстановлена. Сайты госорганов доступны. Причины сбоя изучаются, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем», – сказали в компании, передает ТАСС. Ранее Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. После этого в полдень среды начались сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства, Государственной Думы и Совета Федерации. На данный момент сайты восстановили работу. В Роскомнадзоре сообщили, что проблемы с интернетом у «Ростелекома» произошли из-за сбоя его оборудования, у остальных операторов замедление работы соцсети Twitter проходит штатно. Иностранные соцсети могут обложить налогом за рекламу у российских блогеров 10 марта 2021, 10:15 Текст: Алина Назарова

Иностранные платформы, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, могут обязать выплачивать «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге». Такое предложение Минцифры изложило в плане развития отрасли информационных технологий в России. Для этого предлагается принять федеральный закон, его проект планируется подготовить к середине текущего года. Такой шаг приведет к росту поступлений от деятельности российских блогеров в бюджет, сказано в плане. Исполнителями проекта назначены Минфин, Минэкономразвития и ФНС. На просьбу прокомментировать инициативу в ведомствах не ответили, пишут «Ведомости» По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 году только видеоблогеры в России заработали около 18 млрд рублей. Пандемия стимулировала рост спроса на контент и, как следствие, на рекламу в интернете, в частности через социальные сети. «Банк и налоговая не квалифицируют такой платеж как коммерческий, и если сумма не попадает под финмониторинг, то есть она менее 500 тыс. рублей, то по факту никто ею не интересуется и не отслеживает, откуда она пришла», – сказал директор юридической компании «Юрвиста» Андрей Петропольский. По его словам, оценить, сколько недополучает бюджет, сложно, но это «миллиарды рублей ежегодно». Руководство иностранных IT-компаний за неуплату налогов в РФ предложено привлекать к уголовной ответственности 9 марта 2021, 18:30 Текст: Елизавета Булкина

Необходимо ввести уголовную ответственность для топ-менеджеров иностранных IT-компаний, которые отказываются от уплаты налогов и штрафов на территории России. С такой инициативой выступил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. По мнению эксперта, применение блокировки в качестве наказания для ITнарушителей является малоэффективным средством. «Блокировка – это самый плохой вариант. Поэтому лучше – удар по кошельку. Потеря прибыли для публичной компании – один из самых действенных инструментов Поэтому можно ограничить распространение рекламы на территории РФ. Конечно, существует опасность, что реклама пойдет неофициально в Facebook, а через блогеров. Но для платформы потеря прибыли будет ощутимой», - заявил Зыков.



Кроме того, по словам эксперта, зарубежных игроков необходимо обязать перенести в Россию службы модерации и зарегистрировать в нашей стране официальные представительства, наделенные всеми необходимыми полномочиями, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Эффективность ограничения распространения рекламы для недобросовестных онлайн-платформ отметил и председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. В качестве другого действенного средства эксперт назвал запрет на обновление приложений и скачиваний их через маркетплейсы. «Подобная мера уже реализована у нас в части защиты авторского права. Можно предусмотреть и запрет на услуги доставки контента и оптимизацию приложения, а также ограничения по улучшению, модернизации сайта, его русификации. Эти меры будут иметь фактическое воздействие непосредственно на нарушителя, и они, в отличие от других, будут исполнимы», – подчеркнул юрист на круглом столе «Нештрафные санкции: как убедить иностранные онлайн-платформы соблюдать законы России?», который прошел на площадке ОП. Также Журавлев предложил развивать международный диалог при участии БРИКС, ЕврАзЭС и Евросоюза, направленный на выработку совместных правил регулирования глобальных технологических корпораций. По его мнению, чем больше государств будет защищать своих граждан и локальный бизнес, тем больше вероятности, что IT-компании в конечном итоге подчинятся. В конце января сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов. В декабре 2020 года президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать отечественные интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, необходимо ли России в будущем полностью отказаться от иностранных сервисов и гаджетов и какие бреши есть в отечественной линейке IT-продуктов? Пензенского подростка заподозрили в подготовке к расстрелу одноклассников 9 марта 2021, 18:07 Текст: Ксения Панькова

В Пензенской области следователи возбудили дело в отношении 16-летнего школьника, который писал в соцсети, что собирается расстрелять одноклассников. Подростка поместили под домашний арест, сообщил источник в силовых структурах. По дынным источника РИА «Новости», в отношении школьника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 – части 1 статьи 205 УК «Приготовление к террористическому акту». Источник также рассказал, что в воскресенье суд избрал ему домашний арест, однако вину подросток не признает. В прошлом году в лицее № 2 в Нальчике произошла драка между учениками и одним из учителей. Обороняясь от нападавших, учитель открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета. При стрельбе пострадали два человека, в том числе сам педагог. В СПЧ призвали создать аналоги зарубежных онлайн-площадок вместе с их бизнес-моделями 9 марта 2021, 17:58 Текст: Елизавета Булкина

В России необходимо создать аналоги зарубежных онлайн-площадок и переносить туда бизнес-модели, чтобы блогеры не лишились заработка, считает член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов. По его мнению, отечественные аналоги необходимы, чтобы российские блогеры не лишились законного заработка в случае применения санкций к иностранным IT-компаниям. В качестве примера он привел видеосервис Youtube. «И если мы вдруг захотели бы его закрыть, как китайцы, то мы не можем это сделать, потому что у нас нет аналога. Причем аналога нет не только технологического, а аналога в формате бизнес-модели для тех людей, кто зарабатывает в YouTube приличные деньги, а их десятки тысяч, я думаю, а, может, и сотни тысяч», - приводит слова Ашманова РИА «Новости».



Поэтому, по его мнению, вместе с созданием собственных IT-прощадок, на них необходимо переносить и бизнес-модели, чтобы зарабатывающие на том же YouTube не потеряли свой доход. На круглом столе «Нештрафные санкции: как убедить иностранные онлайн-платформы соблюдать законы России?», который прошел на площадке ОП, член СПЧ также высказал предположение, что причины несоблюдения зарубежными игроками норм российского цифрового рынка заключаются в их стремлении вести в России собственную политическую игру. Он напомнил, что одна из основных претензий к соцсетям, в том числе к Twitter и TikTok связана с призывами несовершеннолетних пользователей на несанкционированные митинги в конце января и распространение призывов к суициду в начале марта. В конце января сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов. В декабре 2020 года президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать отечественные интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, необходимо ли России в будущем полностью отказаться от иностранных сервисов и гаджетов и какие бреши есть в отечественной линейке IT-продуктов? МИА «Россия сегодня» возмутилось блокировкой новостей со стороны Facebook 7 марта 2021, 23:24 Текст: Антон Антонов

Блокировка новостных материалов со стороны Facebook «является актом цензуры», заявило МИА «Россия сегодня». Агентство подчеркнуло, что блокируются материалы, «основанные на достоверных официальных источниках». По мнению МИА «Россия сегодня», «произошедшее можно рассматривать только как неуважение к праву граждан на свободный доступ к информации». Подчеркивается, что любые блокировки материалов должны наказываться и пресекаться в соответствии с законом. МИА «Россия сегодня» считает неприемлемым то, что контент в Рунете оценивают организации и модераторы с Украины и из стран Прибалтики, которые «заведомо политически ангажированы по отношению к российским СМИ», передает РИА «Новости». Напомним, в Facebook заблокировали новость, опубликованную в том числе газетой ВЗГЛЯД, РИА «Новости» и Sputnik. В материалах, написанных на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета, сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной». StopFake получает финансовую поддержку из США. Роскомнадзор потребовал от американской соцсети восстановить доступ к новостям российских изданий. Эксперт: Штрафы для IT-гигантов за нарушение законов РФ пора повысить до общемирового уровня 9 марта 2021, 20:50 Текст: Андрей Самохин

Западные социальные сети оперативно удаляют посты в «группах смерти», но не торопятся блокировать призывы к участию в несанкционированных акциях, заявила газете ВЗГЛЯД директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Эта избирательность, полагает она, говорит о том, что эти соцсети преследуют в России не коммерческие, а политические цели. «Некоторые IT-платформы постоянно не платят штрафы и вообще игнорируют российские судебные решения, апеллируют к тому, что они работают в другой юрисдикции. Так, происходит с Twitter. Это уже систематическая история, – возмущается член Общественной палаты (ОП) РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. – Это уже можно расценивать как плевок в сторону России со стороны этих платформ: не хотим, и не будем соблюдать ваши законы. Надо как-то реагировать на это. Мы уже оказались в крайней ситуации». Правда, администрации не всех сетей ведут себя подобным образом, оговаривается эксперт, – с некоторыми Роскомнадзору все же удалось быстро договориться. «По его требованию и TikTok многое блокировал, и ВКонтакте, и Telegram, однако далеко не все. Недавно я открывала TikTok и без особых усилий тут же нашла те старые ссылки, которые мы давно уже рекомендовали к блокировке», – сообщила Мизулина. «Когда возникла опасность массовых суицидов 3 марта, то нужно отдать должное: не только сам Роскомнадзор активно пресекал призывы организаторов «групп смерти», но и сами платформы очень активно удаляли подобный контент. А главное: они блокировали и хэштеги. Когда пользователь кликал на определенный тэг, то в ответ вылезало предупреждение: позвоните в службу психологической помощи», – рассказала эксперт. Однако, в том, что касается призывов на несанкционированные митинги, администрации многих сетей блокировать эти хэштеги не торопятся, недоумевает она. «Как видите, по каким-то видам информации они занимаются модерацией, а по каким-то – не хотят заниматься. Почему? Это наводит нас на мысль, что администраторы преследуют какие-то свои не коммерческие цели, а политические цели. А если это политические цели, тогда, естественно, никакой механизм штрафов работать не будет. Тогда придется принудительно снижать им трафик или даже закрывать к ним доступ совсем», – предлагает Мизулина. «Один раз тормознуть им скорость трафика, – и посмотрим, как это сработает. Вряд ли IT-платформы захотят терять такой рынок, как российский. Если же говорить о штрафах за такие нарушения, то, конечно, их надо повышать до общеевропейского, общемирового уровня, потому что, например, в Австрии штрафы от 500 тысяч евро до 10 миллионов евро, в Германии от 500 тысяч до 50 миллионов евро, – напомнила собеседница. – Так что нам есть куда двигаться в этом направлении. Нужно в этом плане реформировать законодательство». Как полагает директор Лиги, следует добиваться открытия филиалов онлайн-платформ в России: «Они должны открывать юридические лица на нашей территории. Тогда они будут открыто работать в нашем правовом поле, платить налоги, исполнять все требования закона», - сказала Мизулина.



Благодаря недавно принятому пакету законов в этой сфере у государственного регулятора появились новые правовые возможности в этой сфере, добавила она. «Вот администраторы Facebook на днях в очередной раз цензурировали российских пользователей по непонятным критериям. Роскомнадзор обладает теперь техническими возможностями воздействия на эту и подобные платформы. Мы считаем, что и на данном этапе можно уже хотя бы однократно их применить», – предлагает Мизулина. По ее мнению, пора снизить для нарушителя скорость трафика на территории России. Как сообщил во вторник «Интерфакс», в мировой суд Москвы поступило 12 протоколов об административном правонарушении со стороны Telegram, Facebook, Twitter, TikTok и Google, которые не удалили контенты с призывами к подросткам выйти на несанкционированные протестные акции. В суде уточнили, что это два административных протокола в отношении Telegram, один протокол в отношении TikTok, и по три протокола в отношении Facebook, Twitter, и Google. В отношении компаний составлены протоколы по статье КоАП о неудалении информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, предусмотрена законодательством РФ. Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей. Заседания по рассмотрению административных протоколов пройдут 2 апреля. Ранее в социальных сетях Роскомнадзором были выявлены порядка 2,5 тыс. призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, подобные сообщения удалены. Кроме того, Роскомнадзор пообещал оштрафовать Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube, – за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях. Нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта влечет наложение штрафа на юридических лиц – от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного нарушения штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании. Роскомнадзор разъяснил условия снятия ограничений с Twitter 10 марта 2021, 12:46 Текст: Алина Назарова

Ограничения в отношении социальной сети Twitter будут действовать до удаления всей запрещенной информации, сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин. «Действия Роскомнадзора направлены на принуждение компании Twitter к выполнению российского законодательства с целью защиты пользователей, включая детей, от запрещенного контента, размещенного на платформе Twitter – вплоть до момента его полного удаления», – сказал Субботин. Он подчеркнул, что Роскомнадзор располагает всеми основаниями для полной блокировки Twitter, но надеется на конструктивную позицию компании, передает ТАСС. Субботин также уточнил, что замедление трафика Twitter касается фото- и видеоконтента и не относится к текстовой информации. Таким образом, пользователи смогут беспрепятственно обмениваться сообщениями. По его словам, при выборе механизма воздействия на компанию Twitter, Роскомнадзор исходил из цели минимизации неудобств для пользователей социальной сети. Ранее Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. Захарова указала на необходимость регуляции действий интернет-гигантов 8 марта 2021, 11:25 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо вводить регулирующие действия интернет-гигантов меры, заявила официальнйы представитель МИД России Мария Захарова. «Все это требует регулирования. Всем этим сейчас занимаются наши законодатели и соответствующие органы. Мы считаем, что должен быть какой-то общий международно-правовой подход к регулированию интернета», – заявила Захарова в интервью РИА «Новости». Она отметила, что Россия давно сталкивается с блокировками аккаунтов российских СМИ, по ее словам, это «просто зачистка информационного пространства». «Сотни, тысячи сайтов, не только сайтов, но и аккаунтов, страниц, документальных фильмов вымарывались из общего информационного пространства», – указала дипломат. «Много лет мы предлагаем инициативу в сфере международной информационной безопасности. И сейчас о такой инициативе было объявлено. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации выпустил специальное обращение к руководителям международных организаций о необходимости выработки общих подходов и недопустимости многопрофильного давления интернет-платформ западных, в первую очередь, американских. Потому что все сконцентрировано, в принципе, в большинстве своем именно в США. Потому что это действительно наступление на свободу слова», – сказала Захарова. Также она отметила, что западные интернет-гиганты нередко ведут себя вне правовых рамок, игнорируя законы России, это недопустимо. «Казалось бы, интернет – общее пространство. Но мы видим, насколько себя ведут вне правовых рамок, если говорить о юрисдикции нашей страны, нашей законодательной базе, те самые компании, которых вы называете интернет-гигантами», – сказала дипломат. Представитель МИД пояснила, что интернет-гиганты «оперируют в нашей среде, но при этом зачастую никаким российским законам не подчиняются». «Мало того – иногда напрямую нарушают, и, несмотря на нарушение этих законов и предписания, иногда и штрафы полностью игнорируют, что недопустимо», – подчеркнула Захарова. С этой проблемой сталкивается не только Россия, указала она. «Мы сейчас видели, каким образом аналогичная проблема решается в Австралии. Казалось бы, союзники, часть так называемого западного мейнстрима, коллективного Запада. И при этом проблема взаимодействия средств массовой информации Австралии с интернет-гигантами в виде социальных сетей. То есть схожие проблемы испытывает коллективный Запад и у себя на территории», – добавила дипломат. Схожая ситуация есть во Франции, где подавались иски частных лиц, общественных деятелей к американским интернет-платформам в связи с блокировками. «Что касается блокировки американских политиков, то мне кажется, это шокировало весь мир. Потому что, с одной стороны, США практически молились на свободу слова, не подвергая сомнению свою приверженность этому важнейшему постулату. А с другой стороны, вдруг взяли и отключили президента США, его аккаунты от интернет-платформ, социальных сетей. Это было беспрецедентно», – заключила Захарова. Напомним, в Facebook заблокировали новость, опубликованную в том числе газетой ВЗГЛЯД, РИА «Новости» и Sputnik. В материалах, написанных на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета, сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной». StopFake получает финансовую поддержку из США. Роскомнадзор потребовал от американской соцсети восстановить доступ к новостям российских изданий. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские парламентарии намерены предлагать законодательные решения, которые позволят не допускать блокировки публикаций российских СМИ.