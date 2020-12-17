Путин объяснил подоплеку ситуации вокруг «отравления» Навального Путин рассказал о реализации мусорной реформы Суд в Москве оштрафовал Google на рекордную сумму 17 декабря 2020, 13:28 Текст: Елизавета Булкина

Московский суд оштрафовал компанию Google на 3 млн рублей за выдачу в поиске запрещенной в России информации, сообщила пресс-секретарь Таганского суда столицы Зульфия Гринчук. «Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от 17 декабря Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения… назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», – передает ее слова РИА «Новости».



Ранее Google за аналогичные нарушения уже выплачивал штрафы в 500 тыс. рублей (2018 год), 700 тыс. (2019) и 1,5 млн рублей (2020).



Гринчук добавила, что суд признал компанию виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.40 Кодекса об административных правонарушениях (повторное неисполнение обязательств оператором правовой системы).



Ранее Роскомнадзор возбудил дело в отношении Google за неудаление из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России.

