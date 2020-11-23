Роскомнадзор завел дело против Google

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23 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 17:36  |  vz.ru
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Российские расстояния спасают отечественных авиаторов

Российские аэропорты заполнены, в отличие от многих зарубежных Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российский рынок авиаперевозок показал колоссальную устойчивость по сравнению с зарубежными на фоне пандемии – отечественные аэропорты вошли в число самых загруженных в Европе. Летать по России некоторые перевозчики стали даже больше, чем в прошлом году. Как возник подобный эффект и почему, несмотря на подобные показатели, вероятность банкротства авиакомпаний по-прежнему высока? Подробности...
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Байден станет вторым «фейковым президентом» после Кеннеди

Согласно популярной теории, Кеннеди убили те же люди, которые сфальсифицировали выборы в его пользу Henry Burroughs/AP/ТАСС
Либеральные СМИ в один голос утверждают, что выборы в США невозможно сфальсифицировать. Тем не менее история знает примеры обратного, причем самые скандальные выборы обеспечили победу одного из самых любимых в стране президентов – Джона Кеннеди. Поставив на католика, мафия тогда просчиталась. Просчитается ли она теперь? Подробности...
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Меладзе и Пугачевой на Новый год предложили замену

На свою беду Меладзе сам предложил публике отдохнуть в новогоднюю ночь от его песен Сергей Фадеичев/ТАСС
Меладзе, наверное, еще пожалеет, что угрожал бойкотировать «Голубые огоньки». А ну как телепродюсерам понравится такая идея? В нынешние времена возможно то, что вчера казалось немыслимым – например, обойтись 1 января без песен Пугачевой и Меладзе. Как рядовые читатели газеты ВЗГЛЯД, так и известные россияне в большинстве своем предпочли бы услышать в праздничную ночь молодых начинающих исполнителей. Подробности...
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Украина грезит миллиардами на «восстановление Донбасса»

Донецкий аэропорт был инфраструктурным символом Донбасса, пока его не разрушили ВС Украины Dmitry Lovetsky/ТАСС
Украинские политики озвучили новую сумму средств, необходимую для восстановления разрушенной войной инфраструктуры Донбасса – 21 млрд долларов. Причем, как уверяют в Киеве, некие страны и международные организации готовы инвестировать в регион сразу после завершения демилитаризации. Насколько верны расчеты украинских политиков и что на этот счет думают в самом Донбассе? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Иногда банан – это просто банан

Максим Соколов, публицист
Головы у экзальтированных конспирологов и так нетвердые. А затянувшееся судебное представление по делу доцента Соколова прямо-таки приглашает их к тому, чтобы громоздить версии о заговоре бонапартистов. Подробности...
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Что менялось в нашей жизни при смене президентов США

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Главная засада на пути Соединенных Штатов из прошлого в будущее – идеология успеха, порождение протестантской веры. «Я преуспеваю – значит, я угоден Господу». Подробности...
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России нужны пассионарии, готовые созидать

Андрей Медведев, Политический обозреватель
России совершенно не помешает сделать очень простые шаги, которые дали бы понять многим, что нынешняя Россия в такой же мере наследница СССР и Российской империи, в какой соседи претендуют на свое историческое наследство. Подробности...
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Санду провоцирует Россию

Обсуждение: 11 комментариев

Почему Армения не признала Карабах?

Советский дефицит вернулся в Туркмению

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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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  • Нет, книгу можно убрать из школьной программы
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Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Роскомнадзор завел дело против Google
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    Роскомнадзор завел дело против Google

       23 ноября 2020, 17:16
    Фото: Sachelle Babbar/Zuma/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Роскомнадзор возбудил дело в отношении Google за неудаление из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России, сообщило ведомство.

    «Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Google LLC. Компании вменяется неисполнение требования российского законодательства о неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России», – приводит РИА «Новости» сообщение.

    Ведомство отмечает, что ранее было выявлено наличие в поисковой выдаче Google сведений об интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России. В их числе – сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом. «В среднем Google из поисковой выдачи не удаляет до 30% «опасного» контента», – уточняет Роскомнадзор.

    «Компания не представила возражений на составленный Роскомнадзором акт по факту неудаления из поисковой выдачи интернет-ресурсов с запрещенной информацией. В связи с этим было возбуждено административное производство по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ – повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 статьи «Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы», – уточняется в сообщении.

    «Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 100 тыс. рублей; на должностных лиц – от 100 тыс. до 500 тыс. рублей; на юридических лиц – от 1 млн. 500 тыс. до 5 млн рублей», – говорится в соответствующей статье КоАП РФ.

    По данным Роскомнадзора, в среднем Google не удаляет из поисковой выдачи до 30% «опасного» контента.

    В четверг в Госдуму внесли проект закона о санкциях против зарубежных IT-платформ за цензуру российских СМИ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что механизмы противодействия цензуре со стороны иностранных интернет-платформ необходимы, они будут выработаны при обсуждении законопроекта в Госдуме.

    Напомним, в начале сентября YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста ВГТРК Александра Рогаткина «Беслан». Фильм оказался доступен только для аудитории старше 18 лет, хотя ранее был показан в эфире телеканала «Россия 1». Позднее видеохостинг запретил фильм-расследование издания «Украина.ру» о гибели в 2014 году лайнера MH17. Однако в этом случае требование Роскомнадзора к компании Google LLC вернуть доступ к заблокированному фильму было выполнено.

    Ведомство также потребовало от Google снять ограничения на просмотр документального фильма «USA 2020: Up in arms» на YouTube-канале телеканала RT, но американская компания пока медлит с ответом.

    Кроме того, Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google с требованием снять ограничения в отношении YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева.

    Эксперт перечислял газете ВЗГЛЯД возможности России для противодействия цензуре в западных соцсетях.


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