В Госдуму внесли проект закона о санкциях против зарубежных IT-платформ за цензуру российских СМИ

Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 млн рублей, рассказал один из авторов законопроекта об ответных мерах за ограничение доступа к информации Антон Горелкин.

Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесли в Госдуму в четверг, передает РИА «Новости».

В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы.

«Ответственность за нарушение этого закона предусмотрена, прежде всего, КоАПом. Это несколько статей, под которые попадают разные нарушения 149-фз. Разброс суммы штрафа – от нескольких тысяч до 3 млн рублей», – сказал Горелкин.

Он отметил, что внесенная инициатива – жесткий законопроект, вызванный к жизни вопиющей ситуацией с нарушением права россиян на свободу слова.

«Крупные зарубежные IT-платформы все активнее ограничивают российские СМИ: блокируют и удаляют из поисковой выдачи их аккаунты, ограничивают распространение публикаций, иногда даже просто удаляют опубликованные материалы. Я уже не говорю обо всех этих пометках, предупреждениях и прочих ярлыках, которые они навешивают на российские медиа с целью ограничить их аудиторию и дискредитировать контент. Я всегда выступал за мягкую силу во взаимодействии с IT-компаниями, но в данном случае ее очевидно уже недостаточно. Тем более, что многие иностранные платформы заняли позицию абсолютного игнорирования требований нашего законодательства и государственных ведомств», – подчеркнул автор законопроекта.

Он указал также, что ситуация обострилась в период подготовки выборов американского президента, потому, на его взгляд, «за этим явно стоят политические цели, политический заказ».

«Очевидно, владельцы иностранных крупных платформ таким образом пытаются влиять на политическую ситуацию и общественное мнение как на международном, так и на внутрироссийском уровне. Если первое предосудительно, то второе, вмешательство в информационно-политические процессы внутри нашей страны, – абсолютно недопустимо», – сказал депутат.

Кроме того, по мнению парламентария, вряд ли в этой ситуации речь идет о провокациях. Это последовательные шаги по исключению из общественного пространства Сети альтернативных точек зрения, не выгодных действующему американскому истеблишменту.

«Когда СМИ или журналисту затыкают рот блокировками – это не провокация, это преступление. Задача России – защитить наших граждан от таких посягательств и обеспечить им право на законный доступ ко всему спектру общественно значимой информации», – заключил Горелкин.

Из предложенного законопроекта следует, что Роскомнадзор будет вести перечень владельцев информационных ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека. Сначала Роскомнадзор будет направлять владельцу ресурса предупреждение о необходимости устранить нарушение.

В случае, если в установленные в предупреждении сроки нарушение не будет устранено, то Роскомнадзор будет полностью или частично ограничивать доступ к ресурсу.

Указывается также, что генпрокурор по согласованию с МИД сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, что будет грозить санкциями интернет-платформе.

«Такое решение может быть также принято в случае, если на интернет-ресурсе ограничен доступ к общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан», – говорится в пояснительной записке.

Указанное решение будет незамедлительно направляться в Роскомнадзор.

Напомним, в начале сентября YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста ВГТРК Александра Рогаткина «Беслан». Фильм оказался доступен только для аудитории старше 18 лет, хотя ранее был показан в эфире телеканала «Россия 1».

Позднее видеохостинг запретил фильм-расследование издания «Украина.ру» о гибели в 2014 году лайнера MH17. Однако в этом случае требование Роскомнадзора к компании Google LLC вернуть доступ к заблокированному фильму было выполнено.

Ведомство также потребовало от Google снять ограничения на просмотр документального фильма «USA 2020: Up in arms» на YouTube-канале телеканала RT, но американская компания пока медлит с ответом.

В ноябре Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google с требованием снять ограничения в отношении YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева.

Эксперт перечислял газете ВЗГЛЯД возможности России для противодействия цензуре в западных соцсетях.