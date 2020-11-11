Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать доступ к «Украина.ру»

Роскомнадзор потребовал от американской компании Google разблокировать доступ к материалам сетевого издания «Украина.ру», сообщила пресс-служба ведомства.

«Роскомнадзор обратился с требованием к компании Google LLC вернуть доступ к материалам сетевого издания «Украина.ру», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Как подчеркнули в ведомстве, американская компания вновь ограничила доступ к российскому СМИ, на этот раз заблокировав на видеохостинге YouTube фильм-расследование о крушении малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году.

Роскомнадзор указал, что подобные ограничения «расцениваются как акт цензуры, нарушающий ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

На прошлой неделе Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Минцифры ввести штрафы для иностранных интернет-компаний за цензурирование российских СМИ.

Напомним, в октябре Роскомнадзор вновь призвал корпорацию Google прекратить цензуру российских СМИ.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что зарубежным IT-гигантам придется отвечать перед российским судом.