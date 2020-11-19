Кремль заявил о необходимости противодействия цензуре иностранных интернет-платформ

Механизмы противодействия цензуре со стороны иностранных интернет-платформ необходимы, они будут выработаны при обсуждении законопроекта в Госдуме, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «дискриминационные действия в отношении российских клиентов этих служб имеют место», Москва была свидетелем «таких действий по ущемлению интересов пользователей из России», это отмечалось «в последние недели, месяцы, и, конечно, этому нужно противодействовать», передает РИА «Новости».

«Выработка механизмов – это предмет для тщательной проработки, и я думаю, что в процессе обсуждения этого законопроекта такой механизм будет выработан», – добавил он.

Представитель Кремля указал, что обсуждение проекта ведется и механизмы противодействия цензуре со стороны иностранных интернет-платформ необходимы.

Песков отметил, что у иностранных интернет-платформ есть проблемы и со своими клиентами, так как они дискриминируют не только российские СМИ и пользователей. Он добавил, что эта проблема носит более широкий характер, однако Россия в первую очередь должна защитить от такой дискриминации российских пользователей.

Также Пескова спросили, какой, по мнению Кремля, путь лучше – блокировка ресурсов или же штрафы. Он ответил, что по мере обсуждения законодательной инициативы в Кремле будет формироваться своя точка зрения.

Напомним, в четверг в Госдуму внесли проект закона о санкциях против зарубежных IT-платформ за цензуру российских СМИ.

В начале сентября YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста ВГТРК Александра Рогаткина «Беслан». Позднее видеохостинг запретил фильм-расследование издания «Украина.ру» о гибели в 2014 году лайнера MH17, однако в этом случае требование Роскомнадзора вернуть доступ к заблокированному фильму было выполнено.

Ведомство также потребовало от Google снять ограничения на просмотр документального фильма «USA 2020: Up in arms» на YouTube-канале телеканала RT, но американская компания пока медлит с ответом.

В ноябре Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google с требованием снять ограничения в отношении YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева.

Эксперт перечислял газете ВЗГЛЯД возможности России для противодействия цензуре в западных соцсетях.