Матчи с построенного к ЧМ-2018 стадиона «Самара Арена» перенесли из-за лопнувшего шва

Домашние игры самарского клуба «Крылья Советов», выступающего в Футбольной национальной лиге, перенесли в связи с ремонтными работами по устранению разрыва сварочного шва на «Самара Арене». С 15 по 20 марта команда будет принимать соперников на стадионе «Металлург».

«Поскольку ряд деталей требует длительной доставки, ориентировочно ремонт завершится 15-20 марта. До этого времени матчи с участием клуба «Крылья Советов» будут проводиться на стадионе «Металлург», – сказано в сообщении на сайте правительства Самарской области.

По словам директора «Самара Арены» Виталия Иванова, процесс передачи стадиона из федеральной в областную собственность на сегодняшний день проведен частично: в конце 2019 года регион принял на баланс конструктив арены, без инженерных сетей, систем и движимого имущества. При этом регион настоял на том, чтобы в акте приема-передачи были зафиксированы 1892 замечания, выявленные областной комиссией. Правительству региона удалось отстоять позиции и зафиксировать претензии по строительству, отмечается в сообщении. В настоящее время самарская область ведет судебные разбирательства с ПСО «Казань» – подрядчиком, строившем стадион, – в Арбитражном суде Москвы, требуя от организации устранить зафиксированные дефекты и недоработки. «Если бы она работала как следует, того дефекта, который был выявлен, могло бы и не произойти, так как мы бы увидели проблему раньше», – сказал Иванов.

Директор арены сообщал, что дефекты, выявленные на стадионе, появились из-за некачественного выполнения сварочного шва. В комиссионном заключении генподрядчика ПСО «Казань» и компании «Стальпроект», осуществляющей авторский надзор за монтажом металлоконструкций, сказано, что дефект относится к гарантийному случаю, поэтому его устранит подрядчик.

«Самара-Арена» была введена в эксплуатацию в апреле 2018 года. После этого на стадионе было сыграно шесть матчей чемпионата мира 2018 года, включая встречу сборных России и Уругвая (0:3). Арена приняла финал Кубка России (2019) и является домашней для лидера ФНЛ «Крыльев Советов».

Ранее сообщалось, что на построенном к ЧМ-2018 стадионе «Самара Арена» лопнули балки.