На построенном к ЧМ-2018 стадионе «Самара Арена» лопнули балки

На стадионе «Самара Арена», построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года за 19 млрд рублей, лопнули металлоконструкции. По предварительным данным, повреждение произошло из-за дефекта материалов или ошибки при сборке.

Инцидент произошел еще 17 февраля, но известно о нем стало только сейчас. По словам человека, находившегося в тот момент на стадионе, неожиданно раздался громкий хруст. «Мы подумали, что грохнулся погрузчик – так громко все захрустело», – рассказал источник издания «Блокнот».

После того, как информация о ЧП на стадионе начала появляться в соцсетях, местные чиновники заявили, что на арене ничего не произошло. Несмотря на это была проведена эвакуация сотрудников стадиона, которую объяснили наличием коронавируса у двух работников. Позднее власти все же признали наличие проблемы, пишет «Ридус».

«На стадионе «Самара Арена» ежедневно осуществляется комплекс работ по подготовке объекта к возобновлению в марте футбольного сезона. В том числе специалистами проводится проверка и запуск различных систем, осмотр помещений, различных конструкций, элементов стадиона. В ходе очередного осмотра были выявлены дефекты горизонтальных металлоконструкций. Выявленные дефекты проанализируют эксперты, которые дадут профессиональную оценку, заключение», – заявил директор ГАУ «Самара Арена» Виталий Иванов.

6 марта на стадионе запланирован очередной матч. «Крылья Советов» примут «Чертаново». В региональном министерстве спорта говорят, что речи о переносе игры на другую арену не идет. Однако в ГАУ СО «Самара Арена» заявили, что примут решение, можно ли проводить игру, только после того, как получат заключение экспертов, сообщает «Комсомольская правда».

Подрядчиком строительства объекта выступало ПСО «Казань». Ранее на стадионе были обнаружены незначительные дефекты, а также серьезные проблемы, например, с системой оповещения и эвакуации людей при пожаре.

Напомним, с 2017 года в судах рассматриваются несколько дел о хищениях при строительстве стадионов, отелей и инфраструктуры в рамках подготовки к проведению мундиаля. Так, в марте 2019 года суд в Москве заочно арестовал субподрядчика «Самара Арены» Сергея Уласевича, которого обвиняют в невыплате 33 млн рублей строителям стадиона. В конце 2017 года его уже обвиняли в хищениях 2,5 млрд рублей. В пресс-службе генерального подрядчика строительства ПСО «Казань» тогда заявили, что фирма Уласевича «специально инициировала свое банкротство, чтобы снять с себя ответственность за срыв сроков по монтажу металлоконструкций на стадионе «Самара Арена», уйти от гарантийных обязательств и не расплатиться по долгам перед подрядчиками, поставщиками и своими сотрудниками».

В 2019 году Уласевич был объявлен сначала в федеральный, а позже и в международный розыск. Однако, по словам адвоката Уласевича, его подзащитный не скрывается, а из-за состояния здоровья не может прилететь на родину, находится в Латвии и ожидает операцию. Более того, защитник отметил, что невыплата рабочим произошла из-за подрядчика, который перестал перечислять деньги за строительство, передает РИА «Новости».