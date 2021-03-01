Минобороны Китая оценило характер военных отношений с Россией

Российско-китайские отношения в военной сфере носят особый характер и в корне отличаются от военных союзнических отношений, существующих между некоторыми странами, говорится в комментарии пресс-службы министерства обороны Китая.

«Россия и Китай партнеры по всестороннему стратегическому взаимодействию. Отношения между двух стран являются примером международных отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости, беспристрастности и взаимной выгоде. Стороны придерживаются принципов несоюзничества, неконфронтации, не направленности против третьих стран, эти отношения в корне отличаются от военных сообщнических отношений, существующих между некоторыми странами», – передает РИА «Новости» текст комментария к стратегии Китая по международному военному сотрудничеству.

Отмечается, что высокий уровень отношений в военной сфере – главный показатель особенности двусторонних отношений, а также важная опора стратегического сотрудничества между двумя странами.

«В 2021 году отмечается 20-летие Российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, китайская сторона готова осуществлять консенсус, достигнутый лидерами двух стран; углублять контакты на высоком уровне, стратегическое сотрудничество в сфере совместных военных учений, а также военно-технической области», – отмечается в комментарии.

В оборонном ведомстве Китая также выразили готовность всесторонне углублять российско-китайские военные отношения в новую эпоху, стать позитивной энергией для защиты общих интересов, а также международного мира и стабильности.

Ранее замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Вашингтон отслеживает «вложения» Москвы и Пекина в ракетные технологии для их сдерживания, потому что не хочет войны с Россией и Китаем.