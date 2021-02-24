США заявили об «угрозе общей безопасности» из-за «милитаризации Крыма» Генштаб США заявил о нежелании воевать с Россией 24 февраля 2021, 03:30

Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Вашингтон отслеживает «вложения» Москвы и Пекина в ракетные технологии для их сдерживания, потому что не хочет войны с Россией и Китаем, заявил замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен. Он ценил «практическую проблему» соотношения «российских ядерных сил и имеющегося у них потенциала» с «возможностями» США для «эффективного реагирования». По его словам, если смотреть «на региональные потенциалы России и Китая, их вложения в ракеты средней дальности (крылатые, гиперзвуковые и баллистические), то это является вызовом». Хайтен заявил о необходимости «изучить данную обстановку, защитить себя, противодействовать этим угрозам, сдерживать». «Потому что последнее, что мы хотим, так это войны с Россией и Китаем», – приводит его слова ТАСС. Как заявил Хайтен, китайские ракеты средней дальности угрожают США в западной части Тихого океана. По его словам, Россия и Китай делают «значительные вложения в ракетные технологии», поэтому «абсолютно необходим усердный анализ того, как лучше этому противодействовать». Хайтен указал, что «потенциал» американской системы ПРО «в данный момент явно сосредоточен на Северной Корее, а не на Китае, России и Иране». США «начинают пристально следить за Ираном, потому что Иран значительными темпами продолжает строительство ракет». Хайтен заявил, что «противники США наблюдали» за Америкой «в течение 25 лет, разрабатывали стратегии противодействия сильным сторонам» США. ВС США «всегда по отдельности рассматривали свою ядерную доктрину, ПРО, космос». Генерал призвал «начать рассматривать стратегическое сдерживание так, чтобы принимать во внимание все в целом». Хайтен сказал, что Вашингтон, размещая ПРО, «удерживает противников от развертывания вооружений», так как «они не думают, что их оружие будет в полной мере эффективно». Однако «есть проблемы» на «стадии уничтожения», поскольку системы Patriot – это «ограниченный ресурс», их «всегда недостаточно», сказал генерал, добавив, что даже на продажу другим странам этих комплексов не хватает. Хайтен заявил: «Если посмотреть, как люди покупают системы ПВО и ПРО в мире, они хотели бы купить Patriot , но у нас по большей части нет Patriot для продажи, кроме того, что мы уже продали», – приводит его слова РИА «Новости». Генерал заявил, что коронавирус показал слабые стороны логистической системы в США: «Мы увидели огромные уязвимости в цепи поставок». Он не стал «вдаваться в засекреченные подробности», но заверил, что «цепь поставок слаба».По его словам, ситуация с поставками материалов для борьбы с пандемией напрямую отражает и ситуацию с поставками для оборонных нужд: «Это не только перчатки, маски и защитные костюмы, но это материалы, которые нужны для производства вакцины, а это напрямую перетекает в материалы, которые нужны нам для наших систем вооружений, для разработок. У нас просто нет прочной устойчивой цепи поставок». Напомним, Пентагон признал наличие проблем в системе ПРО США. В сентябре 2019 года американские системы ПВО не смогли защитить нефтяные объекты Саудовской Аравии от атаки беспилотников. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

На Украине обрадовались новым санкциям против трубоукладчика «Северного потока – 2» 23 февраля 2021, 14:22

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Украинский оператор газотранспортной системы («Оператор ГТС Украины», ОГТСУ) поприветствовал новые санкции в отношении трубоукладчика «Фортуна», ведущего строительство «Северного потока – 2». «Вашингтон объявил об очередном раунде введения санкций в отношении «Северного потока – 2». Оператор ГТС Украины ценит стойкое противодействие США реализации этого опасного проекта», – цитирует сообщение компании РИА «Новости». Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон отметил, что украинская сторона свою позицию по проекту газопровода не меняла. «Мы ежедневно работаем над усовершенствованием нашей газотранспортной системы и наших нормативных актов, поэтому клиентам ЕС предлагается больше гарантий надежности и гибкости», – указал он. Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Ранее Польша и Украина призвали США «положить конец» «Северному потоку – 2». Немецкая фирма отказалась от участия в проекте «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций 23 февраля 2021, 16:12

Фото: Екатерина Соловьева/РИА «Новости»

Текст: Алексей Дегтярев

Дочерняя фирма немецкой перестраховочной компании Munich RE заявила, что прекращает оказание услуг по страхованию строительства «Северного потока – 2» из-за возможных санкций США, сообщили СМИ. «Munich Re Syndicate уведомила о прекращении [страхования] «Северного потока – 2», – сказала Reuters представитель компании, передает ТАСС. Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. До этого появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. МИД обвинил законодателей США во вмешательстве в дела религии в Крыму 23 февраля 2021, 08:30

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новсти

Текст: Дмитрий Зубарев

Американские конгрессмены в геополитических целях предпринимают попытки вмешательства в религиозные дела в Крыму, сообщило посольство России в США. «Американские законодатели продолжают цинично вмешиваться в религиозные дела в Крыму и на Украине. Приверженность свободе вероисповедания используется в качестве политического лозунга», – передает ТАСС сообщение дипмиссии. «Они снова пытаются навязать логику экстерриториального применения национального законодательства. Неприемлемо пользоваться чувствами и верой миллионов людей в геополитических целях», – подчеркнули в посольстве. В сообщении приводится ссылка на внесенный в конце января текущего года в Палату представителей Конгресса США законопроект. Его авторами стали законодатели от обеих партий. По их версии, «Россия и вооруженные группы, подконтрольные России, нарушают свободу вероисповедания на Украине». Конгрессмены утверждают, что указанные нарушения имеют место в Донбассе и Крыму, игнорируя тот факт, что последний является неотъемлемой частью России. Законодатели добиваются от американской администрации принятия мер. Они, в частности, рассчитывают, что власти рассмотрят вопрос о включении России в составляемый США список государств, которые, по версии Вашингтона, являются наиболее злостными нарушителями свободы вероисповедания. Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что прежде чем выдвигать какие-либо условия России, Вашингтону следует освободить незаконно захваченные исконно индейские земли и в срочном порядке вывести американский военный контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира. Японцы поразились служащим в Арктике российским военным 23 февраля 2021, 19:26

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В Японии удивились российским военнослужащим, несущим службу в холодных арктических условиях, пользователь портала Yahoo News Japan Тамаки Сакимура подчеркнул, что в этом регионе фиксируются запредельно низкие температуры. «Обеспечение в этих условиях устойчивости и безопасности службы боевых истребителей остается пока уравнением со многими неизвестными», – цитирует Сакимуру РИА «Новости». Он отметил, что Россия улучшает оборону в Арктике, потому в этот регион направлен экспериментальный отряд с тяжелыми истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ. «Взлетно-посадочная полоса на военном аэродроме острова Южный, как и положено, бетонная. Но зимой она покрывается плотным слоем снега и льда, который постоянно утрамбовывается, превращаясь во второе покрытие ВПП. При температурах около минус 50 градусов Цельсия авиационное топливо густеет. Поэтому приходится постоянно уделять самое пристальное внимание вопросам его хранения, доставки к истребителям и их заправки», – пояснил японский пользователь. Ранее в Китае высоко оценили характеристики российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», назвав ее лучшей в мире. Белый дом анонсировал новые санкции против России 23 февраля 2021, 20:51 Текст: Алексей Дегтярев

США планируют в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Так Псаки отреагировала на публикацию Washington Post, согласно которой США готовят новые санкции против России в связи с кибератакой на Соединенные Штаты и ситуацией вокруг Алексея Навального, передает ТАСС. «Президент [США Джо Байден] говорил об этом в своей беседе с президентом [России Владимиром] Путиным лишь несколько недель назад. Мы попросили разведывательные ведомства проделать дальнейшую работу, уточнить, кто несет ответственность, установленную предыдущей [американской] администрацией, выяснить, как именно произошла хакерская атака, каковы масштабы ущерба и вторжения. Мы еще находимся в процессе определения этого. Но пройдут недели, а не месяцы, прежде чем мы ответим. Тем не менее опережать исход процесса я не стану», – сказала представитель американской администрации. Администрация президента США Джозефа Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой ей кибератаки Ранее газета Washington Post сообщила, что администрация Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой ей кибератаки и по ситуации с Навальным. Захарова раскрыла подоплеку санкций США против «Северного потока – 2» 23 февраля 2021, 19:01

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты признались в подрыве базовых принципов конкуренции и торговли, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о заявлении госдепа о «Северном потоке – 2». «Официальный представитель госдепартамента заявил, что причиной неприятия Вашингтоном проекта «Северный поток – 2» является геополитика и усиление влияния России», – заявила Захарова в Facebook. Она привела цитату представителя госдепа, в которой говорится о беспокойстве Вашингтона из-за возможного влияния России на Европу благодаря «Северному потоку – 2». «Германия постоянно заявляет, что ей этот проект выгоден! А США постоянно заявляют, что экономику и энергетику нельзя политизировать! А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?» – прокомментировала дипломат. Захарова отметила, что Вашингтон таким образом признался в подрыве базовых принципов свободной торговли и конкуренции, а также подчинении законов рынка собственным геополитическим интересам. Во вторник СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». До этого Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. Стало известно о новых готовящихся санкциях США против России 23 февраля 2021, 20:20 Текст: Алексей Дегтярев

Администрация президента США Джозефа Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой ей кибератаки, сообщают американские СМИ. США намерены таким образом отправить России «более широкий сигнал», поскольку Москва якобы «на протяжении многих лет использовала средства в киберпространстве для выполнения ряда действий, враждебных интересам США и их союзников», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post. Также, согласно данным газеты, США планируют принять меры, «направленные на привлечение Москвы к ответственности» за «использование запрещенного химического оружия против» блогера Алексея Навального. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в течение недели Брюссель введет новые санкции против России в связи с арестом Навального. Ранее министры иностранных дел ЕС согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции. Москва отреагировала на блокировку «связанных с Россией» аккаунтов в Twitter 23 февраля 2021, 20:56 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона рассмотрит основания для блокировки сотни аккаунтов в Twitter, якобы «связанных с Россией», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Будем разбираться с основанием блокировки и дадим экспертное заключение», – сказала Захарова ТАСС. Ранее Twitter сообщил о блокировке более чем 100 аккаунтов, связанных с Россией, занимавшихся «ослаблением стабильности и надежности НАТО». Президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать свои интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как цензура американцев создает успех изобретению русских, а также о том, как Россия остановит цифровой колониализм США. В США обеспокоились возможностью закупки Египтом Су-35 у России 23 февраля 2021, 21:35 Текст: Алексей Дегтярев

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонной беседы с главой МИД Египта Самехом Шукри выразил обеспокоенность возможной покупкой Каиром российских Су-35. «Госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу прав человека, которые, как он подчеркнул, будут иметь ключевое значение в двусторонних отношениях между США и Египтом, и потенциальной закупки Египтом истребителей Су-35 у России», – цитирует заявление главы пресс-службы госдепа Неда Прайса ТАСС. В октябре 2019 года стало известно, что Египет предпочел российские танки Т-90МС, которые отлично зарекомендовали себя в Сирии и Ираке, американским Abrams для замены советских Т-55 и Т-62. Twitter заблокировал свыше ста связанных с Россией «ослаблявших НАТО и США» аккаунтов 23 февраля 2021, 20:38 Текст: Алексей Дегтярев

Twitter наложил блокировку на более чем 100 аккаунтов, связанных с Россией, занимавшихся «ослаблением стабильности и надежности НАТО», сообщили в компании. Компания заблокировала две группы аккаунтов, одна из них состоит из 69 профилей, якобы связанных с российскими властями, передает ТАСС. С помощью этих аккаунтов якобы проводилась активность, направленная на «ослабление стабильности и надежности НАТО». Во второй группе – 31 аккаунт, отмечается, что они могут быть связаны с российским «Агентством интернет-исследований». Эта группа осуществляла действия, «направленные против США и ЕС», считают в Twitter. Ранее сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов. До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что необходимы механизмы противодействия цензуре, которую начали иностранные интернет-платформы, и они будут выработаны при обсуждении соответствующего законопроекта в Госдуме. Президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать свои интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как цензура американцев создает успех изобретению русских, а также о том, как Россия остановит цифровой колониализм США. Microsoft заявила о «свидетельствах» причастности России к кибератаке на США 23 февраля 2021, 23:48

Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент американской корпорации Microsoft Брэд Смит утверждает, что за масштабной кибератакой на госведомства США, вероятно, стоит «российская разведка». Выступая на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената США, он заявил, что сейчас «есть солидные свидетельства, которые указывают на российскую разведку, и никаких признаков, которые бы привели к кому-то еще», передает ТАСС. Глава специализирующейся на компьютерной безопасности американской компании FireEye Кевин Мандиа утверждает, что инструменты, которые использовались хакерами, «не похожи» на те, которыми пользуются «Китай, КНДР или Иран». По его словам, «они больше всего похожи на то, что использует Россия». Мандиа заявил, что это была большая операция, в которой было задействовано много людей и на подготовку которой потребовалось много времени. Он сказал, что осуществить такую операцию можно было только на государственном уровне. При этом специалисты американской компании Crowdstrike, занимающейся вопросами кибербезопасности, не подтвердили утверждение властей США о том, что «данная угроза имела, скорее всего, российское происхождение». Глава Crowdstrike Джордж Курц заявил в Сенате, что соответствующие «выводы» Вашингтона компания «подтвердить не может», но и не обладает «информацией, которая бы их опровергала». Напомним, СМИ сообщали, что администрация президента США Джозефа Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой Москве кибератаки. Через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тысяч компьютеров, неизвестные киберпреступники еще с марта получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур – 80% из них американские, а остальные канадские, израильские, британские и из других стран. Посольство в США приспустило флаг в память о жертвах COVID-19 23 февраля 2021, 07:27

Фото: Посольство России в США/Facebook

Текст: Антон Антонов

Российское посольство в Вашингтоне приспустило флаг в знак солидарности с США, где объявлен траур по жертвам коронавируса, сообщает диппредставительство. Посольство сообщило в Facebook, что флаг России приспущен «в знак солидарности с американским народом, скорбящим» о более чем 500 тыс. жертв коронавируса. Напомним, жертвами коронавируса стали более полумиллиона жителей США. Президент США Джо Байден в Белом доме почтил их память и объявил пятидневный траур в стране. Анонсированы госиспытания «умных» боеприпасов для «Терминаторов» 23 февраля 2021, 10:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Госиспытания 30-миллиметровых боеприпасов с дистанционным подрывом для боевых машин поддержки танков «Терминатор» стартуют в апреле 2021 года, заявил гендиректор предприятия-разработчика этих снарядов НПО «Прибор» (входит в концерн «Техмаш») Юрий Набоков. «Снаряды для «Терминатора» выходят на госиспытания, фактически мы приступаем к ним по директиве с 1 апреля этого года. Думаю, что к концу следующего года боеприпасы с дистанционным подрывом будут готовы, мы закладываем на испытания где-то восемь – девять месяцев, затем предстоят формальные процедуры оформления документов», – передает РИА «Новости» слова Набокова. Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» принята на вооружение Вооруженных сил России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех противотанковых управляемых ракет 9М120-1 типа «Атака» с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.



Он добавил, что новейший гранатомет «Балкан» был доработан по итогам опытно-войсковой эксплуатации. «Мы сделали доработку «Балкана» после замечаний, которые были выявлены ранее – теперь мы нашли возможность их устранить. В частности, мы доработали затворный узел, через который раньше при стрельбе прорывалось очень сильное обратное пламя, что являлось серьезным демаскирующим фактором, к тому же происходил сильный разгар, который выжигал сам затвор», – рассказал Набоков. Он отметил, что в течение 2021 года планируется возобновить испытания доработанного гранатомета. Среди особенностей нового автоматического гранатомета «Балкан» – повышенная по сравнению со своим предшественником, гранатометом АГС-17, дальность стрельбы – 2,5 километра против 2,3. В «Балкане» используется новая конструктивная схема боеприпаса – с улетающей гильзой. Весит «Балкан» 32-33 килограмма – примерно столько же, сколько АГС-17.



Новый комплекс предназначен для уничтожения и подавления живой силы и поражения огневых средств, расположенных вне укрытий, в открытых окопах (траншеях) и за естественными складками местности, в лощинах, оврагах, на обратных скатах высот, а также поражения объектов военной техники (автомобили, пусковые установки, радиолокационные станции). Ранее стало известно о начале испытаний «умных» снарядов для новейшего комплекса «Деривация-ПВО». Американские бомбардировщики впервые прибыли в Норвегию для совместных миссий 23 февраля 2021, 11:40 Текст: Дмитрий Зубарев

Американские стратегические бомбардировщики В-1B Lancer впервые прибыли в Норвегию для проведения совместных миссий, сообщило командование ВМС США в Европе и Африке. «Бомбардировщики ВС США В-1B Lancer из состава 7-го бомбардировочного крыла на базе ВВС США Дайес в штате Техас прибыли сегодня на авиабазу Орланд в Норвегии для проведения продолжительных запланированных миссий, в рамках которых пройдут летно-тактические учения», – передает ТАСС сообщение командования. Кроме того, в тексте подчеркивается, что текущие миссии с участием бомбардировщиков демонстрируют способность ВС обеспечивать боеготовность и поддерживать союзников и партнеров невзирая на внешние вызовы. Командующий ВМС США в Европе и Африке генерал Джеффри Ли Харригян отметил, что учения с такими союзниками, как Норвегия, позволяют США оттачивать навыки сдерживания и совершенствовать обороноспособность, а также укреплять стабильность в регионе. 3 февраля порядка 200 военнослужащих ВВС США из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас) прибыли на авиабазу Эрланн в центральной части Норвегии, куда впервые будет переброшена для выполнения заданий группа стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer. МИД России резко отреагировал на новости о будущем развертывании в Норвегии бомбардировщиков ВВС США. Газета ВЗГЛЯД анализировала, как бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки. США заявили об «угрозе общей безопасности» из-за «милитаризации Крыма» 24 февраля 2021, 01:55 Текст: Антон Антонов

Санкции США против России останутся в силе, пока Москва не изменит политику в отношении Украины, заявил и.о. постпреда США при ООН Ричард Миллс. На заседании ГА ООН, посвященном «ситуации на временно оккупированных территориях Украины», Миллс заявил: «Растущая милитаризация Крыма Россией представляет серьезную и растущую угрозу нашей общей безопасности». Миллс заверил, что Вашингтон «никогда не признает попытку аннексии Крыма». Он обещал, что США будут «стоять рядом с партнерами в поддержании суверенитета и территориальной целостности Украины». США призвали страны ГА поддерживать резолюции, которые «привлекают внимание к ситуации с правами человека и милитаризацией Крыма», передает РИА «Новости». В декабре зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин «любезно напомнил» коллегам в зале ГА ООН, что дискуссии вокруг статуса полуострова закончились: Республика Крым и город Севастополь являются составными частями России. «Крымчане избежали кровавой участи, которую им готовил антиконституционный режим, пришедший к власти в Киеве в феврале 2014 года в результате государственного переворота. Посмотрите, что происходит сейчас в русскоязычных областях востока Украины», – сказал он.