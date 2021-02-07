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Пушков: В США происходит тоталитарная революция
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В США происходит тоталитарная революция, заявил сенатор Алексей Пушков, отметив, что ее признаками являются ненависть к своей истории и поиск «внутренних террористов».
По его словам, «в США – под ритуальные вопли о «защите демократии» происходит тоталитарная революция. «Снос памятников, ненависть к своей истории, блокировка в соцсетях собственного президента и его сторонников, охота на ведьм, поиск «внутренних террористов», обьявление свободы слова «фетишем правого крыла», призывы к «дефашизации» населения страны, якобы охваченного расистскими рефлексами, требование создать Министерство правды, навязать всем Единую «правильную» мысль – это и есть признаки такой революции», – написал Сенатор в своем Telegram. Пушков также подчеркнул, что США «превращается в антиутопию».
Ранее политолог Александр Рудаков, комментируя уголовные расследования в отношении активистов протеста в США, заявил газете ВЗГЛЯД, что участников протестов в Вашингтоне 6 января называют «внутренними террористами», но такого термина нет в американском УК, это политическое клише, которое соответствует практике не демократических, а авторитарных режимов.
Напомним, 6 января сторонники, занимающего на тот момент пост президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Также погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками был введен режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронул и церемонию инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.
Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем, Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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Переехавший в шикарный особняк сын Байдена возмутил американцев
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Американцы припомнили сыну президента США Джо Байдена Хантеру, который переехал в трехэтажный особняк стоимостью 5,4 млн долларов, коррупцию, незаконные деньги от Китая и Украины, а также призвали к импичменту лидера страны.
Вместе с супругой и десятимесячным сыном Байден-младший переехал в трехэтажный особняк стоимостью 5,4 млн долларов и площадью – около 1 тыс. 200 кв. метров, находящийся в американской Венеции в штате Калифорния. В нем располагаются две люксовые спальни, огромная гостиная с белым известняковым полом и мраморная ванная комната. Также в распоряжении жильцов – терраса с садовой мебелью и камином. На территории располагается собственный бассейн и большой балкон с видом на воду. Кроме того, семья находится под круглосуточной охраной Секретной службы США, передает «ФАН».
До конца 2020 года Хантер с супругой и ребенком проживали в трехэтажном доме стоимостью 3,8 млн долларов на Голливудских холмах.
Жители США припомнили Хантеру коррупцию, незаконные деньги от Китая и Украины, а также призвали к импичменту лидера страны Джо Байдена. Многие задались вопросом, откуда «снова взял деньги, Хантер?».
«Должно быть, эти богатые заработали деньги путем нечестных сделок», – уверены американцы.
«Нет ничего лучше, когда правительство платит за твою безопасность, особенно когда получаешь миллионы от китайского правительства. Я упомянул Украину? Это нормально состоять в преступном клане», – надсмехаются пользователи Сети.
Читатели Fox News подчеркивают: несмотря на неблагоразумные траты, сын президента США ничего не умеет и нигде не работает.
«Отвратительно для человека, уволенного со службы. У него нет никаких навыков, кроме курения крэка и зарабатывания денег на коррупции своего отца», – отмечают в комментариях одни.
«Проходит ли он аудит? Откуда у него такие деньги на дом, если он безработный?» – вопрошают другие.
Напомним, экс-президент США Дональд Трамп обвиняет Байдена в коррупции. Он считает, что его сын «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. Американский минюст в декабре запросил по делу в отношении Байдена-младшего данные о его связях с Burisma и другими организациями. Хантер Байден признал, что американская прокуратура начала расследование его налоговых дел.
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В России оценили планы Байдена заставить Москву «платить за свои действия»
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«Серьезных рычагов воздействия на российскую политику у США нет, но они будут пытаться испортить думскую избирательную кампанию 2021 года», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Борис Межуев, комментируя заявление президента США Джо Байдена о планах «жестко противостоять действиям России и заставлять ее платить за свои действия».
«В отношении России политика конфронтации со стороны США носит тактический и кратковременный характер. В первую очередь Штаты будут стараться сделать думскую избирательную кампанию 2021 года болезненной для президента Владимира Путина и для всей российской власти», – считает политолог-американист Борис Межуев.
По словам эксперта, «США будут пытаться при помощи этой кампании показать, что популярность действующего российского лидера уходит и он теряет легитимность в глазах избирателя». «Таким образом, с Москвой можно будет вести диалог с позиции силы», – предполагает политолог.
«Также Соединенные Штаты не могут игнорировать ситуацию с блогером Алексеем Навальным, – рассуждает собеседник. – Общее идеологическое ожесточение против России очевидно».
В значительной степени, как полагает политолог, «кейс с Навальным» был во многом создан для того, чтобы не допустить перезагрузки отношений между Россией и США. «Хотя перезагрузка косвенно осуществляется – Договор о СНВ-3 перезаключен на пять лет. Кроме того, телефонный разговор лидеров России и США был, судя по всему, позитивным», – отметил Межуев.
«Но все же и в России, и в США есть силы, которым нужно не допустить нормализации отношений между нашими цивилизациями. Джо Байден вынужден на это реагировать. Не знаю, как он собирается заставить Россию платить, но тем не менее в этом году следует ожидать многих неприятностей», – полагает эксперт.
«С другой стороны, – добавил Межуев, – мы видим, что протест в поддержку Навального сдувается. Это значит, что на самом деле серьезных рычагов воздействия, в том числе и внутриполитических, на российскую политику у администрации США нет. К тому же любое серьезное давление на нашу страну ничем хорошим для самого же Запада не закончится».
Политолог подчеркнул, что «это приведет лишь к дальнейшему сближению России и Китая и полному провалу политики сдерживания КНР». «А антикитайское направление внешней политики США является очень устойчивым. Конфронтация с КНР носит долгосрочный стратегический характер», — заключил Межуев.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что он «ясно дал понять президенту (России Владимиру) Путину, что в отличие от своего предшественника, дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России – вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, – прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа».
Он подчеркнул, что США сталкиваются с решимостью России нанести ущерб американскому лидерству, а также растущие амбиции Пекина соперничать с Вашингтоном. Также он назвал КНР основным конкурентом США и пообещал, что Вашингтон будет конкурировать с Пекином «с позиции силы».
Также он призвал российские власти немедленно освободить блогера Алексея Навального. По его словам, «политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний» – это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у США и всего мирового сообщества.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден планирует обсуждать с Россией не только сферы сотрудничества, но и напрямую затрагивать противоречия.
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Байден назвал число голодающих американцев
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Из-за тяжелой экономической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, голодают свыше 30 млн американцев, заявил президент США Джо Байден.
«24 млн взрослых и 12 млн детей в буквальном смысле не имеют достаточной еды. И это не демократы или республиканцы, они – американцы», – цитирует Байдена РИА «Новости».
Количество безработных в США, по последним данным, достигло почти 10 млн человек. Более 4 млн человек из этого числа находятся без работы более полугода. Более 15 млн американцев на данный момент не способны заплатить арендную плату, заявил Байден.
Байден огласил эти сведения для подкрепления требования к конгрессу одобрить пакет экономической помощи в объеме 1,9 трлн долларов.
В январе председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что американская экономика еще далека от полного восстановления, существенный прогресс будет достигнут лишь через некоторое время.
В апреле 2020 года уровень безработицы в Соединенных Штатах приближался к показателям Великой депрессии. При этом для половины американцев пособие по безработице оказалось выше зарплаты.
Врач оценил состояние Байдена после травмы ноги
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в субботу посетил клинику в штате Делавэр для проведения рентгенографии поврежденной ноги, сообщила пресс-служба Белого дома со ссылкой на врача главы 46-й американской администрации Кевина О'Коннора.
«Как мы и объясняли, растяжение иногда может быть более значительной травмой, чем сопровождающие их переломы костей. Снимок необходим, чтобы убедиться, что президент [США Джо Байден] достиг хорошей стабильности связок», – приводит слова О'Коннора ТАСС.
Врач также сообщил, что Байдену «будут регулярно делать рентгеновский снимок в клинике ортопедии, где он проходил первоначальное обследование».
Напомним, 28 ноября 2020 года Байден поскользнулся и вывихнул правую лодыжку. По словам врача политика, Байден «получил растяжение правой ноги». Позже компьютерная томография выявила «нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей» правой ноги. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что «если физическое состояние повлияет на эффективность работы Байдена, его заменит вице-президент Камала Харрис, став первой в истории США женщиной-президентом».
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В возможную партию Трампа захотели вступить 37% избирателей в США
О готовности вступить в новую политическую партию, возможность создания которой якобы обсуждал с приближенными бывший американский лидер Дональд Трамп, заявили почти 40% избирателей в США, следует из результатов социологического исследования, проведенного совместно газетой Hill и службой HarrisX.
Согласно приведенным данным, 37% респондентов заявили, что, вероятнее всего, вступили бы в партию, руководителем которой стал бы Трамп. В том числе 64% опрошенных из числа республиканцев выразили готовность вступить в указанное политическое объединение. Не намерены этого делать 36% респондентов, поддерживающих Республиканскую партию, передает ТАСС.
В то же время 15% опрошенных демократов сообщили, что, вероятнее всего, вступили бы в партию Трампа. Такой же ответ дали 28% респондентов из числа тех избирателей, которые не поддерживают ни одну из двух партий.
Опрос был проведен 28 и 29 января по Сети. В нем приняли участие 945 зарегистрированных избирателей.
Ранее ряд СМИ сообщали, что Трамп перед уходом с поста президента США обсуждал со своими единомышленниками возможность создания «новой политической партии». Он якобы хотел назвать данное объединение «Патриотической партией». Газета Politico утверждала, что Трамп говорил людям, входящим в его окружение, о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.
Политолог-американист Борис Межуев в комментарии газете ВЗГЛЯД усомнился в способности Трампа создать новую партию. «Партия – это не только избиратели, но и спонсоры, чьи финансы позволяют проводить успешные избирательные кампании. Сомневаюсь, что Трамп способен самостоятельно профинансировать свою партию», – отметил он.
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В США пообещали «более эффективно» противодействовать России в мире
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Внешнеполитический курс новой американской администрации направлен на более эффективное противодействие России на международной арене, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По словам Саллавина, в отличие от предыдущей администрации новым правительством будут предприниматься шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за «спектр злонамеренной деятельности, которой она занималась». «Это включает вмешательство в американскую демократию, отравление граждан на европейской земле при помощи химического оружия, того типа хакерские атаки и [компьютерные] взломы, о которых вы только что упомянули. И многое другое. Мы поступим таким образом тогда и в такой форме, когда и как решим», - утверждает помощник президента.
По его словам, новое американское правительство полагает, что таким образом сможет воздействовать «на будущее поведение России». Вместе с тем Салливан признал, что Штаты в любом случае будут не в состоянии добиться отказа России от абсолютно всех тех шагов, против которых возражает Вашингтон.
«В то же время я бы хотел повторить, что это не исключает способности работать с Россией, когда это отвечает нашим интересам. Мы можем одновременно делать несколько дел. И продление нового ДСНВ, удержание под контролем ядерного распространения в полной мере отвечает интересам национальной безопасности Америки», – подчеркнул Салливан.
Ранее аппарат директора нацразведки США, ФБР и Агентство по обеспечению кибербезопасности страны заявили, что за масштабной атакой на правительственные учреждения США, вероятно, стоят российские хакеры.
Кремль неоднократно отвергал обвинения в кибератаках против госструктур США. А также заявлял о невмешательстве в американские выборы.
Кроме того, МИД, комментируя публикацию посольства США по незаконным акциям, призвал американских коллег заняться собственными проблемами и не вмешиваться во внутренние дела других государств.
Байден заморозит анонсированный Трампом вывод войск из Германии
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США заморозят передислокацию своих военных из Германии до завершения рассмотрения Пентагоном нынешних позиций США в мире, сообщил на брифинге советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Сегодня он (президент Джо Байден) объявит, что министр (обороны Ллойд) Остин проведет пересмотр положения наших сил в мире, и на время этого анализа мы заморозим любую передислокацию войск из Германии», – цитирует РИА «Новости» Салливана.
Предшественник Байдена Дональд Трамп заявлял о намерении вывести американских военных из Германии.
Напомним, в начале августа глава Пентагона заявил о переброске войск США «дальше на восток, ближе к границам России». Позже Вашингтон и Варшава подписали договор об увеличении американского контингента в Польше на 1 тыс. военнослужащих.
В конце июля США объявили о выводе из Германии 11,9 тыс. американских военнослужащих, 6,4 тыс. из которых отправятся на родину, остальные будут переброшены в Италию и Бельгию. 1 июля экс-президент США Дональд Трамп утвердил план вывода части американских войск из Германии. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит России миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии и нарушению Основополагающего акта Россия – НАТО.
Байден объявит о завершении наступательных операций США в Йемене
Президент США Джо Байден намерен в четверг объявить о завершении наступательных операций США в Йемене, сообщил помощник главы американского государства по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.
Он уточнил, что Байден во время речи в Госдепартаменте, посвященной основным направлениям внешней политики страны, «объявит о прекращении американской поддержки наступательным операциям в Йемене», передает ТАСС.
Напомним, 23 января Госдепартамент США решил вернуться к изучению решения администрации Дональда Трампа об объявлении йеменского движения «Ансар Аллах» хуситов террористической организацией. За день до инаугурации 46-го президента США Джо Байдена минфин США включил движение «Ансар Аллах» в список террористических организаций. 14 января глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил, что планы Соединенных Штатов объявить хуситов террористами могут негативно повлиять на урегулирование в Йемене.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия Саудовской Аравии в отношении Йемена привели к наихудшему гуманитарному кризису современности.
Байден собрался указами «восстановить место Америки в мире»
Президент США Джо Байден собирается подписать документы, направленные на восстановление Вашингтоном своего места на мировой арене, заявляет пресс-служба Белого дома.
В сообщении Белого дома говорится, что Байден «подпишет исполнительные акты по восстановлению места Америки в мире», передает ТАСС.
«Администрация ставит дипломатию обратно в центр внешней политики США. (...) Сегодня президент Байден предпринимает дополнительные действия, направленные на подтверждение наших ценностей на мировой арене, восстановление ясности и лидерства в сфере того, как Америка проводит свою внешнюю политику, на поддержку и расширение возможностей специалистов по нацбезопасности, (...) на создание современных сил в области национальной безопасности, которые выглядят так, как и страна, которой они служат», – также указали там.
Так, например, президент США подпишет меморандум о структуре Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.
«Сегодняшние переплетающиеся между собой вызовы требуют нового, более широкого понимания национальной безопасности, которое признает, что традиционная нацбезопасность, экономическая безопасность, безопасность в сфере здравоохранения и экологическая безопасность взаимосвязаны. Структура СНБ Байдена будет отражать межотраслевой характер ключевых вызовов, стоящих перед страной, за счет того, что члены кабинета из ведомств, занимающихся внутриполитическими вопросами, будут чаще участвовать в процессе принятия решений по национальной безопасности», – сказано в сообщении.
Также он подпишет меморандум, направленный на модернизацию того, как учреждения, занимающиеся вопросами нацбезопасности, набирают сотрудников. В соответствии с этим документом будет сформирована межведомственная рабочая группа, которая, помимо прочего, займется разработкой предложений относительно найма и поддержки специалистов в области набезопасности, в том числе «создания дополнительных путей для привлечения на государственную службу американцев, обладающих навыками в критически важных областях, таких как киберсфера, технологии, наука».
В пресс-релизе сообщается также о подписании хозяином Белого дома указа об увеличении квоты приема беженцев из-за рубежа до 125 тыс. человек в 2022 финансовом году (начнется 1 октября) и меморандума о защите прав представителей ЛГБТ-сообщества в мире.
Вместе с тем журнал Foreign Policy отмечает, что первая внешнеполитическая речь Джо Байдена во многом была упреком в адрес предшественника Дональда Трампа, однако были и совершенно новые моменты, например внимание к среднему классу.
По мнению издания, заявления нынешнего главы вашингтонской администрации представляли собой смесь популистских и отвергающих влияние финансовых корпораций (анти-уолл- стритовских) идей мощного прогрессивного крыла демократов.
«Байден заявил о намерении заставить мир забыть о четырех турбулентных годах президентства Трампа и вместо этого вновь увидеть в США мирового лидера», – указывается в публикации.
При этом новый американский лидер не говорил о том, «как он собирается ликвидировать ущерб в отношениях с Европой, кроме заявлений о сохранении войск в Германии или выработке многостороннего подхода в давлении на Китай».
Журнал считает, что Байден внедрил новый принцип национальной безопасности – благополучие среднего класса: «Самым значительным новым элементом стало внимание к рабочему классу: больше не будет четкого разделения между внешней и внутренней политикой».
Ранее Белый дом заявил о желании Байдена сотрудничать с Россией.
Между тем сами американцы из-за прихода кандидата от демократов к власти начали массово скупать оружие.
Американский канал решил убрать из эфира поддерживающего Трампа ведущего
Телекомпания Fox News Media убирает из эфира одну из самых популярных программ Lou Dobbs Tonight («Сегодня вечером с Лу Доббсом»), ведущий которой поддерживает экс-президента США Дональда Трампа и его утверждения о фальсификациях на выборах, сообщают американские СМИ.
Газета Los Angeles Times сообщает со ссылкой на представителя телеканала, что программа Доббса выходила в эфир дважды за вечер, в 17.00 и 19.00. Со следующей недели программа будет называться Fox Business Tonight, ее будут вести Джеки Де Анжелис и Дэвид Эсман, передает РИА «Новости».
Отмечается, что 75-летний Доббс продолжат работать по контракту с Fox News, но, вероятно, он больше не появится в эфире телекомпании.
Об отказе от программы стало известно спустя сутки после того, как компания Smartmatic, производящая программное обеспечение для проведения голосования, подала иск против Fox News и трех ведущих телеканала, в том числе Доббса.
Тем не менее, ряд источников газеты указывают, что решение об отмене Lou Dobbs Tonight возникли еще до подачи иска.
Компания по выборным технологиям Smartmatic требует 2,7 млрд долларов с экс-президента Дональда Трампа и телеканала Fox News за клевету. Там заявляют, что Трамп и телеканал якобы вступили в сговор с целью распространения ложных сведений о компании.
Кроме того, компания Dominion Voting Systems подала иск против адвокатов Трампа Руди Джулиани и Сидни Пауэлл, требуя с них 1,3 млрд долларов.
Ранее стало известно, что в возможную партию Трампа захотели вступить 37% избирателей в США.
СМИ сообщали, что Трамп перед уходом с поста президента США обсуждал со своими единомышленниками возможность создания «новой политической партии». Он якобы хотел назвать данное объединение «Патриотической партией».
Также газета Politico утверждала, что Трамп говорил людям, входящим в его окружение, о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.
Однако политолог-американист Борис Межуев в комментарии газете ВЗГЛЯД усомнился в способности Трампа создать новую партию: «Партия – это не только избиратели, но и спонсоры, чьи финансы позволяют проводить успешные избирательные кампании. Сомневаюсь, что Трамп способен самостоятельно профинансировать свою партию».
Стало известно отношение Трампа к бану в социальных сетях
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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп чувствует себя более счастливым вне социальных сетей, заявил старший советник бывшего американского лидера Джейсон Миллер в интервью британскому изданию The Sunday Times.
По словам Миллера, «Президент сказал, что сейчас он чувствует себя более счастливым». «Он сказал, что это хорошо находиться вне социальных сетей, не чувствовать влияния замкнутого мирка ненависти, в который часто превращаются социальные сети», – приводит слова Миллера ТАСС.
Он признался, что впервые за многие годы видит Трампа «на самом деле расслабленным». Старший советник 46-го президента США также утверждает, что супруга бывшего главы Белого дома Меланья Трамп очень рада этой ситуации. «Она сказала, что ей это нравится, что он намного счастливее и что он куда веселее проводит время», – приводит издание слова Миллера.
Напомним, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Президент Франции Эммануэль Макрон счел блокировку аккаунтов бывшего американского лидера в соцсетях «новым насилием». Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи 45-го президента США Дональда Трампа.
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Трамп отказался выступать на процессе по импичменту
Бывший американский лидер Дональд Трамп не намерен выступать на процессе по импичменту в сенате, сообщили СМИ со ссылкой на письмо адвокатов экс-президента Брюса Кастора и Дэвида Шоена.
Шоен в ответ на приглашение Трампу выступить в cенате, направленное одним из обвинителей, членом палаты представителей Джейми Раскиным, заявил, что это очередной «пиар-трюк», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
«Использование нашей Конституции для возбуждения дела об импичменте слишком серьезно, чтобы пытаться играть в эти игры», – говорится в письме.
Советник Трампа Джейсон Миллер также подтвердил телеканалу, что экс-лидер отказался от дачи показаний в сенате. «Президент не будет давать показания в ходе неконституционного разбирательства», – отметил он.
Рассмотрение импичмента Трампу, несмотря на то, что он уже покинул свой пост по истечении полномочий, пройдет на следующей неделе. Ранее два адвоката, которые должны были представлять Трампа на процессе об импичменте в сенате – Дебора Барбье и Бутч Бауэрс – покинули его команду.
Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
Гильдия киноактеров США собралась наказать Трампа за «побег»
Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA) может «наказать» Дональда Трампа, несмотря на его выход из организации, сообщает TMZ со ссылкой на президента ассоциации, актрису Габриэль Картерис.
Бывший экс-президент США «сбежал» за день до дисциплинарных слушаний по возможному нарушению им конституции гильдии, захотев миновать процедуру и сыграв на опережение. В результате руководство SAG-AFTRA решило ввести дополнительные меры, которые не позволят экс-президенту США когда-либо вновь стать членом организации, передает РИА «Новости».
Ранее совет гильдии предъявил Трампу обвинения, в том числе связанные с его ролью в штурме Капитолия, а также с поддержкой кампании по дезинформации, «которая нацелена на дискредитацию и в итоге представляет угрозу безопасности журналистов».
Трамп, в свою очередь, 4 февраля направил письмо в адрес Габриэль Картерис. В нем он заявил об уходе из организации и добавил, что ему безразличны заключения, которые могут принять на дисциплинарном слушании.
РАнее гильдия киноактеров США (Screen Actors Guild Award, SAG) поблагодарила бывшего президента США Дональда Трампа за решение добровольно выйти из состава этого профессионального объединения.
Песков назвал неприемлемыми «нотки ультимативности» в словах Байдена о России
В Кремле считают неприемлемыми «нотки ультимативности» в заявлениях президента США Джо Байдена о России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас, мы уже сказали, что мы не будем внимать такого рода заявлениям, каким-то менторским заявлениям, не собираемся», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в Кремле сожалеют об агрессивной и неконструктивной риторике президента США по отношению к России.
Напомним, президент США Джо Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике, заявил, что он «ясно дал понять президенту (России Владимиру) Путину, что в отличие от своего предшественника, дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России – вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, – прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа».
Он подчеркнул, что США сталкиваются с решимостью России нанести ущерб американскому лидерству, а также растущие амбиции Пекина соперничать с Вашингтоном. Также он назвал КНР основным конкурентом США и пообещал, что Вашингтон будет конкурировать с Пекином «с позиции силы».
Эксперт-американист Борис Межуев, комментируя газете ВЗГЛЯД заявление президента США, заявил, что «серьезных рычагов воздействия на российскую политику у США нет, но они будут пытаться испортить думскую избирательную кампанию 2021 года».
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Адвокат Трампа попросил приостановить процесс импичмента из-за шаббата
Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Дэвид Шон попросил приостановить процесс импичмента республиканца вечером 12 февраля ради соблюдения шаббата (седьмой день недели в иудаизме, суббота, в который Тора предписывает евреям воздерживаться от работы), сообщили СМИ.
По данным издания New York Times, адвокат Трампа направил письмо лидеру демократического большинства в сенате Чаку Шумеру, лидеру республиканцев в сенате Митчу Макконнеллу и сенатору-демократу Патрику Лихи, который будет председательствовать на процессе импичмента. Шон отметил в письме, что он исповедует иудаизм и соблюдает шаббат, из-за чего не сможет участвовать в разбирательстве после захода солнца в 12 февраля. В связи с этим он попросил приостановить процесс, если он не будет завершен к началу шаббата (17.24 пятницы по местному времени), передает РИА «Новости».
Он также принес извинения за неудобства, которые, причинит другим людям, участвующим в этом процессе. «Моя просьба о том, чтобы процедура импичмента не проводилась во время еврейской субботы», – говорится в письме адвоката.
«Мы с уважением относимся к этой просьбе и, конечно, удовлетворим ее», – заявил представитель Шумера Джастин Гудмэн, не пояснив подробностей.
Издание указывает, что неясно, как именно смогут выполнить просьбу Шона. Если лидеры сената примут решение ускорить процесс таким образом, чтобы он завершился к вечеру пятницы, то данная процедура импичмента президента может стать самой быстрой в истории, отмечает New York Times.
Рассмотрение импичмента Трампу пройдет на следующей неделе. Ранее два адвоката, которые должны были представлять экс-президента США на процессе об импичменте в сенате – Дебора Барбье и Бутч Бауэрс – покинули его команду.
Напомним, глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия, который произошел 6 января. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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