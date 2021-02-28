В Госдуме предложили считать зарплаты россиян по-новому Володин предложил закрепить предвыборные обещания депутатов в законе 28 февраля 2021, 09:22 Текст: Ксения Панькова

Обязательства депутатов перед своими избирателями, взятые в ходе избирательной кампании, было бы правильно закрепить в законе или регламенте Госдумы, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, отметив, что это позволит реализовывать их более системно. «Люди обращаются к кандидатам в депутаты с проблемами, которые их волнуют – строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детей-сирот и многое другое. Депутат не имеет права об этом забывать. Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически», – приводятся на сайте Госдумы слова Володина. По его мнению, «после избрания Госдумы следующего созыва можно будет сформировать общий прозрачный массив предложений граждан, чтобы, в том числе на их основе, вести работу в парламенте». Он подчеркнул, что правильно начать обсуждение, подумать, как это может быть закреплено юридически: возможно, в законе о статусе депутата или в регламенте Госдумы. Это, по его мнению, позволит в будущем реализовывать взятые обязательства более системно: через инициативы в федеральных законах, обращения к представителям исполнительной власти различных уровней и другие механизмы. «Возможности, конечно, у всех разные, но эффективность работы возрастет точно, станет меньше демагогии. Избиратели смогут спросить со своих представителей в Госдуме за взятые ими в ходе выборов обязательства», – сказал Володин. Он пояснил, что в течение каждого созыва есть примеры, когда о данных избирателям обещаниях забывают, оправдывая это популистскими заявлениями. «Если мы найдем решение о закреплении обращений граждан к депутатам, это будет нас ко многому обязывать. Работа депутатов станет более содержательной и результативной, что в итоге, в том числе, повысит качество законодательной власти, которая одновременно является и представительной», – добавил председатель Госдумы. Единый день голосования в 2021 году запланирован на 19 сентября, также в этом году должны пройти выборы в Госдуму.

В Италии начали расследование о посреднических поставках «Спутника V» из Болгарии 27 февраля 2021, 13:14

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

В Риме начали расследование в отношении посреднических предложений из Болгарии о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила газета Messaggero. Отмечается, что расследованием занимается прокуратура Рима и специальное подразделение карабинеров, расследующие дела в области здравоохранения, передает ТАСС. Как уточняет газета, предложение о поставке 50 млн доз российской вакцины поступило по электронной почте от посредника в Болгарии в офис чрезвычайного комиссара по противодействию пандемии Доменико Аркури. Ведомство сразу передало информацию в компетентные органы, которые начали расследование. В спецподразделение карабинеров поступил уже не один сигнал по этой теме. В частности, главы ряда итальянских регионов сигнализировали, что они получают предложения от посредников на рынке вакцин о покупке препаратов разных фармацевтических компаний. В случае со «Спутником» цена не указывалась, ее предлагалось обсудить в ходе возможного переговорного процесса в случае заинтересованности потенциального заказчика. Однако чаще посредники предлагают вакцины по завышенной цене, которая в два-три раза превышает ту, что согласовала Еврокомиссия с производителями. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия видит поддержку вакцины «Спутник V» со стороны Австрии, ФРГ, Франции, Италии. Напомним, Европейская комиссия призвала государства-члены проявлять бдительность при закупке препаратов от COVID-19 в связи с участившимися случаями мошенничества с вакцинами на фоне задержек с поставками от авторизованных производителей. Бутина рассказала о пытках в тюрьмах США 27 февраля 2021, 15:53

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты Мария Бутина рассказала о пытках заключенных в тюрьмах США, отметив, что человека там не бьют, а истязают психологически. Бутина сообщила, что ее перевели в карцер и продержали там четыре месяца, хотя по международным стандартам разрешено не более 15 дней. «Ночью каждые 15 минут врубают свет и спрашивают: «Are you окay?» (С тобой все в порядке?). До тех пор, пока ты не ответишь, тебя будут будить», – рассказала Бутина в фильме для «НТВ», передает РИА «Новости». Кроме того, девушку, по ее словам, пытались склонить принимать какие-то препараты. «Они не бьют человека, а истязают психологически, заставляя пойти на прием психотропных препаратов, так как под ними допрашивать проще», – подчеркнула она. Бутина заявила, что пять раз за день надзиратели приходили к ней в камеру и раздевали догола под предлогом подозрений в наличии контрабанды. Россиянка рассказала, что в камере почти никогда не выключали свет. Вдобавок, как отметила член ОП, пытали звуком. «Установили специальную кнопку, наподобие нашего домофона. И надзирателям поручили каждые пять минут ходить и нажимать эти четыре кнопки по каждому углу коридора. Из-за этого раздавался страшный писк, из-за которого вообще никуда нельзя деться», – цитирует «Московский комсомолец» Бутину. «То есть постоянно воздействуют на психику, и так истощенную, вот этим громким звуком. Тебя ломают по полной программе», – заключила россиянка. Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». В конце октября 2019 года ее освободили и депортировали в Россию. Напомним, из доклада Московского бюро по правам человека следует, что правозащитники выяснили, что лидером по числу нарушений прав россиян являются США, также в тройку входят Украина и страны Евросоюза. Политолог объяснил упорное желание Пашиняна уволить главу Генштаба Армении 27 февраля 2021, 19:37 Текст: Андрей Резчиков

Повторное требование премьера Армении уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна говорит о продолжающемся торге внутри элит страны, сказал газете ВЗГЛЯД армянский политолог Александр Искандарян. «То, что сейчас происходит в Армении – это вопрос не юридический, а политический. У президента есть несколько конституционных возможностей затягивать отставку главы Генштаба, на чем настаивает Никол Пашинян. Президент может отправить указ премьера в Конституционный суд на рассмотрение», – говорит директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян. Политолог считает, что происходящее в стране указывает на предмет «внутриполитического обсуждения и внутри властной элиты». «Я подозреваю, что идет активный переговорный процесс между различными субъектами противостояния. Причем их не два, а больше. Это оппозиционные силы, военные, представители власти. Они могут обсуждать выход из кризиса, например, путем проведения внеочередных выборов», – считает эксперт. Ранее в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян решил отправить президенту республики повторное ходатайство об увольнении начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна. По мнению премьера, отказ президента подписать указ об отставке главы Генштаба мешает урегулированию обстановки в республике. «Президент принял решение вернуть с возражениями в аппарат премьер-министра проект указа об отставке начальника Генерального штаба. Это решение не способствует урегулированию сложившейся ситуации. Я вновь направляю президенту ходатайство об отставке начальника Генштаба, ожидая его подписания. Остальное, как договаривались, на площади Республики», – написал Пашинян в Facebook. О решении президента Армении Армена Саркисяна не подписывать указ об увольнении главы Генерального штаба Оника Гаспаряна стало известно днем. Как пояснили в администрации президента, проект указа Пашиняна «в корне противоречит конституции». Саркисян заявил, что вооруженные силы должны придерживаться нейтралитета в политических вопросах, а проблемы «кадрового состава армии являются приоритетным и ими нельзя пренебрегать ни в коем случае». Поэтому сложившаяся в республике ситуация не может быть разрешена путем частой смены кадров. Политический кризис начался в Армении на этой неделе после того, как Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Пашинян, напомним, задался вопросом, «почему стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%» во время последней войны в Нагорном Карабахе, в результате которой Ереван потерпел поражение. Позже появились сообщения о том, что «Искандеры» в ходе конфликта не применялись. Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое «не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации». Пашинян в ответ освободил от должности Гаспаряна (хотя для этого требуется согласие президента) и призвал своих сторонников собраться в центре Еревана «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота». «Президент Армении не подписал указ об увольнении главы Генштаба ВС Оника Гаспаряна, исходя из логики не раскачивать ситуацию дальше. Теперь нужно перевести конфликт в русло диалога, каких-то договоренностей. Президент решил провести линию примирения между военными и правительством Никола Пашиняна», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Института ЕврАзЭс, политолог Владимир Лепехин. Эксперт уверен, что своим решением президент пытался остановить лавину, которая возникла после полемики премьера с военными. «Ситуация патовая: ни одна из сторон не может сделать сильный ход. Поэтому эскалация конфликта ни к чему не приведет, кроме как к разрушению государственных институтов. Президент принял правильное решение в самое критическое время», – подчеркнул собеседник. Лепехин добавляет, что оппозиция, которая проводит акции протеста в центре Еревана, не в состоянии повлиять на конфликт. «У оппозиции нет возможности вывести на улицы сотни тысяч человек и заблокировать работу органов власти. Главный вектор политического развития Армении – это предстоящие выборы, возможно, досрочные. Подготовка к ним уже идет. Поэтому оппозиция выходит на улицу, где демонстрирует свою активность. Но ресурсов у нее нет, чтобы улица влияла на ход событий. Нельзя сказать, что оппозиция настроена против системы. Идет накат против Пашиняна, против его партии. Это борьба за будущие выборы, где партия премьера должна, с точки зрения оппозиции, уступить свое место другим политическим силам», – подытожил политолог. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине обозначили сроки возвращения контроля над Донбассом 27 февраля 2021, 17:45 Текст: Абдулла Шакиров

Киев сможет вернуть контроль над Донбассом в течение ближайших десяти лет, предположил член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины журналист Сергей Гармаш эфире телеканала «Украина 24». «Я не хочу давать прогнозы, но мне кажется, что реальная перспектива в ближайшие десять лет как минимум у нас есть все-таки освободить Донбасс», – передает слова Гармаша РИА «Новости». Представитель Украины в ТКГ отметил, что попытки Киева установления контроля на Донбассом поддерживаются на Западе. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (Второе минское соглашение, «Минск-2») – документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В Госдуме предложили считать зарплаты россиян по-новому 27 февраля 2021, 15:28 Текст: Ксения Панькова

Проблема с данными о зарплатах россиян состоит в том, что учитываются только статистические данные, заявил депутат Госдумы Андрей Ветлужских, отметив, что правильнее будет считать медианную зарплату, поскольку она на треть меньше средней арифметической. «Нужно провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая и есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода», – цитирует Ura.ru Ветлужского. Напомним, размер реальных заработных плат в России в 2020 году увеличился на 2,5%, среднемесячная зарплата работников организаций в 2020 году составила 51 тыс. рублей, свидетельствуют данные Росстата. В Турции заявили о неспособности российских средств РЭБ остановить Bayraktar 28 февраля 2021, 07:30

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Генеральный директор Baykar Халук Байрактар утверждает, что российские системы радиоэлектронной борьбы якобы не могут справиться с турецкими беспилотниками Bayraktar TB2. Его слова приводят Sportime и F5Haber. Отметим, что заявление Байрактара прозвучало на фоне распространившихся в соцсетях фото, на которых, как утверждается, якобы военные из России демонстрируют обломки уничтоженного в Ливии Bayraktar TB2. REVERSE SIDE OF THE MEDAL

Фото пленения ещё одного турецкого БПЛА Bayraktar TB2 «музыкантами». Если они падают, значит это кому-нибудь нужно.



Липецк, 2019. pic.twitter.com/xDKbWk57L6 — Кирсанов Андрей (@AKVANAFFT) February 26, 2021 Russian PMC (Wagner) contractor with the wreckage of the shot down TB2 Bayraktar Combat drone in Libya, 2019.

There are tracks of the shrapnel in the hull. @COIN_V2 @oryxspioenkop @Oded121351 @Danspiun @AbraxasSpa pic.twitter.com/1Cxa684Rx7 — Magomedov Mukhtar (@Mukhtarr_MD) February 26, 2021 Напомним, в отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил Североатлантического альянса говорится, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» являются идеальным средством борьбы с военными беспилотными летательными аппаратами, НАТО придется в приоритетном порядке устранять подобные угрозы перед началом своих операций. От Антарктиды откололся айсберг величиной с Петербург 27 февраля 2021, 16:40

Фото: Sentinel-1

Текст: Абдулла Шакиров

В Антарктиде гигантский айсберг площадью 1 270 квадратных километров откололся от шельфового ледника Брант, где расположена британская исследовательская станция Halley, сообщила Антарктическая служба Великобритании. Крупные трещины начали появляться на леднике еще около десяти лет назад. В январе одна из самых крупных расселин начала активно расти, увеличиваясь на один километр в сутки. В пятницу она расширилась на несколько сотен метров, в результате чего образовался айсберг, сопоставимый по размерам с Санкт-Петербургом, передает РИА «Новости». «Наши команды Антарктической службы Великобритании были готовы к отколу айсберга от шельфового ледника на протяжении нескольких лет. Мы ежедневно следим за состоянием ледника, используя высокоточные GPS-инструменты, которые находятся рядом со станцией и измеряют, как изменяется ледник и куда движется», – рассказала руководитель службы Джейн Фрэнсис. По ее словам, откол айсберга не несет опасности для станции, поскольку еще в 2016 году ее перенесли вглубь Антарктиды. В настоящее время на станции нет сотрудников – они покинули континент в середине февраля после наступления антарктической зимы. В октябре 2019 года от шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде откололся самый крупный за последние 50 лет айсберг D28 площадью 1,6 тыс. кв. километров, который по размерам лишь немногим уступает шотландскому острову Скай. В США начато расследование деятельности вышедшей из «Северного потока – 2» компании 27 февраля 2021, 16:28

Фото: bakerhughes.com

Текст: Вера Басилая

Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes в связи с сотрудничеством организации с проектами, попавшими под американские санкции, сообщает Reuters. Комиссия заинтересовалась деятельностью компании еще в декабре. Представители Baker Hughes отметили, что комиссия уже получила всю необходимую документацию. В самой компании также инициировали внутреннюю проверку по вопросу соблюдения санкционного законодательства страны, передает РИА «Новости». Во вторник СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2. В конце февраля Baker Hughes и еще ряд немецких и американских предприятий отказались от сотрудничества с проектом «Северный поток ­– 2». Тем временем Госдепартамент США указал в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. Посол Украины призвала США максимально ужесточить санкции против России 27 февраля 2021, 15:04 Текст: Абдулла Шакиров

Украины ожидает от США усиления санкционного давления на Россию и помощи в укреплении обороноспособности Киева, заявила посол республики в Вашингтоне Оксана Маркарова. «Прежде всего, это, безусловно, максимальное давление и ужесточение санкций США и наших европейских партнеров, чтобы цена агрессии против Украины для России не только не снижалась, а повышалась все время до момента, пока агрессор не изменит своего поведения», – цитирует посла «Укринформ». По словам Маркаровой, важнейшим приоритетом для Украины является «вовлеченность в систему коллективной безопасности и вступление в НАТО», и в этом вопросе Киев рассчитывает на поддержку США. Она добавила, что страны имеют много возможностей для двустороннего сотрудничества и усиления украинской армии. «Конечно, мы будем развивать инвестиционное сотрудничество с США в оборонной сфере и вовлеченность наших стратегических партнеров ко всем существующим на сегодняшний день форматов противодействия российской агрессии против Украины», – подчеркнула дипломат. Ранее Украина начала готовить документы для обращения к Европейскому союзу с просьбой ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации в Крыму. В середине февраля Киев призвал международных партнеров усилить санкции против России. Горбачев призвал Россию и США «не бычиться друг на друга» 27 февраля 2021, 15:57

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

Президентам России и США необходимо провести личную встречу, чтобы договориться о разоружении и исключить угрозу ядерной войны, считает первый президент СССР Михаил Горбачев. «У наших стран есть очень большой жизненный опыт для ответа на вопрос, куда и как надо идти. Используя его, надо понимать, что, если верх возьмет желание достичь разоружения и укрепления безопасности, тогда достичь можно многого. Обязательно надо встречаться и договариваться, и главное – «не бычиться друг на друга», – цитирует Горбачева «Интерфакс». Как отметил Горбачев, в мире «нет безнадежных политиков», и чтобы достичь прогресса, Москва и Вашингтон должны пойти навстречу друг другу. Политик привел в пример бывшего президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана, который до переговоров с Москвой «был самым отпетым консерватором», однако согласился на встречу с Горбачевым, после чего «дело сдвинулось с мертвой точки». «Я в свое время, когда отношения СССР и США были очень сложными, написал Рейгану письмо и предложил встретиться, объяснил, что это необходимо, потому что переговоры по ядерной безопасности захлебываются. Через два дня я получил ответ от Рейгана: «за». Это было согласие на встречу. Как помните, дело сдвинулось с мертвой точки», – вспомнил Горбачев. По такому же принципу бывший президент Советского Союза призвал действовать и с европейскими странами. Самым же большим своим достижением в политике он назвал перестройку, которая, по его словам, «сыграла решающую роль во внутренней жизни советских людей и на международной арене», поспособствовав «укреплению безопасности». Ранее Горбачев посоветовал России и США разработать новый договор по контролю вооружений. Мать школьницы заявила о групповом изнасиловании дочери в квартире в Петербурге 27 февраля 2021, 16:48 Текст: Вера Басилая

Несовершеннолетнюю жительницу Санкт-Петербурга изнасиловали трое мужчин на Морском проспекте. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об изнасиловании в Центральный аппарат ведомства из-за поступающих угроз в адрес пострадавшей. Об изнасиловании девушки сообщила мать пострадавшей. Женщина рассказала, что ночью 22 февраля трое мужчин изнасиловали ее дочь в собственной квартире, после чего она была госпитализирована с серьезными травмами и ссадинами, сообщается на сайте СК России. «В связи с недавно появившейся в СМИ информацией о том, что после случившегося пострадавшей стали поступать угрозы, Александр Бастрыкин поручил передать материалы уголовного дела в центральный аппарат ведомства. Также поручено руководителю управления кадров СК России провести служебную проверку в отношении следователя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, в производстве которого находится данное уголовное дело, в связи с тем, что подозреваемым в изнасиловании девушки не была избрана мера пресечения», – говорится в сообщении. Ранее в СК возбудил дело после изнасилования школьницы пятью ровесниками в Москве на так называемой «вписке». Происходящее фиксировали на видео, а после того как опубликовали запись в соцсетях, мама девочки обратилась в правоохранительные органы. Эпидемиолог: COVID станет сезонным заболеванием в ближайшее время 27 февраля 2021, 10:56 Текст: Ксения Панькова

Велика вероятность, что коронавирус станет сезонным заболеванием в ближайшие год-два, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По словам специалиста, у коронавируса начинают проявляться черты сезонной инфекции. Например, существенный подъем заболеваемости осенью прошлого года. Второй пик не исключен весной, передает ТАСС. Кроме этого, как отметила Пшеничная, COVID-19 легче всего распространяется при высокой влажности и температуре, соответствующей переходному времени года. Накануне заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико заявил, что спад заболеваемости коронавирусом в России ожидается к лету, но в осенне-зимний период может быть новый подъем. Ранее вирусолог Михаил Щелканов заявил, что третьей волны коронавируса в России удастся избежать, если заданный темп прививочной кампании от COVID-19 в стране сохранится, а уровень вакцинации населения от гриппа составит 60%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пашинян вновь потребовал от Саркисяна уволить главу Генштаба Армении 27 февраля 2021, 19:15

Фото: Ani Djaferian/Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил отправить президенту республики повторное ходатайство об увольнении начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна. По мнению премьера, отказ президента подписать указ об отставке главы Генштаба мешает урегулированию обстановки в республике. «Президент принял решение вернуть с возражениями в аппарат премьер-министра проект указа об отставке начальника Генерального штаба. Это решение не способствует урегулированию сложившейся ситуации. Я вновь направляю президенту ходатайство об отставке начальника Генштаба, ожидая его подписания. Остальное, как договаривались, на площади Республики», – написал Пашинян в Facebook. В субботу президент Армении не стал подписывать указ об увольнении главы Генерального штаба, вернув документ премьер-министру страны Николу Пашиняну. Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны в четверг по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота». В России упростили правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году 27 февраля 2021, 11:35 Текст: Вера Басилая

Правила прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2021 году упростили. Выпускники 11-х классов, которые не собираются поступать в вуз, получат аттестат о среднем образовании, сдав два госэкзамена, сообщила пресс-служба правительства. «В 2021 году выпускники российских школ будут проходить государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам. Такое решение принято из-за коронавируса, чтобы минимизировать риски распространения новой инфекции», – говорится в сообщении на сайте кабмина. В частности, в этом году учебные предметы по выбору девятиклассники сдавать не будут. Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, пройдя ГИА-9 только по двум предметам: русскому языку и математике. Выпускники 11-х классов, которые не собираются поступать в вуз, получат аттестат о среднем образовании, сдав два госэкзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике вместо ЕГЭ. Выпускников, которые собираются учиться в вузах, ждут ЕГЭ по необходимым для поступления предметам, но для получения аттестата достаточно будет результатов по русскому языку. ЕГЭ также проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно, уточняется в сообщении. По данным пресс-службы кабмина, детям с инвалидностью, оканчивающим 11-й класс, для получения аттестата нужно сдать либо ГВЭ, либо ЕГЭ по русскому языку. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпросвещения и Рособрнадзору до 29 марта скорректировать правовые акты с учетом новых особенностей. Ранее Рособрнадзор заявил, что участники единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году смогут изменить или дополнить перечень выбранных предметов для сдачи, для этого нужно будет подать заявление не позднее, чем за две недели до начала соответствующего экзамена. Ожидается, что основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 по 17 июля. Выпускные экзамены для школьников, не планирующих поступать в вузы, начнутся 25 мая с русского языка, 28 мая состоится экзамен по математике, резервные дни назначены на 8 июня и 10 июня. Экс-король Испании занял деньги у друзей для погашения долга 27 февраля 2021, 11:57

Фото: Irekia/wikipedia.org

Текст: Вера Басилая

Предприниматели, пожелавшие остаться неизвестными, одолжили бывшему королю Испании Хуан Карлосу I 4,4 млн евро для уплаты долгов по налогам, сообщила газета El Pais. По информации издания, знакомые экс-главы государства подписали в присутствии нотариуса договоры займа, чтобы избежать юридических проблем. Для помощи Хуану Карлосу I была избрана такая форма, поскольку дарение привело бы к необходимости уплаты налогов в размере до 40%. Речь идет о десяти благожелателях, хотя сначала желающих помочь было 30 человек. Лица, одолжившие средства почетному королю, пожелали не раскрывать своих имен, передает ТАСС. Во всех договорах займа указана процентная ставка (которая может составлять 0%) и срок погашения долга. Как уточняет издание, последний пункт является спорным, учитывая, что Хуану Карлосу I 83 года, и он не может нести ответственность за долгосрочный кредит, если только его не оплатят наследники. Адвокат Хуан-Карлоса подтвердил, что почетный король погасил задолженность по налогам на сумму 4,4 млн евро. По версии El Pais, речь идет о незадекларированном доходе, общая сумма которого превышала 8 млн евро, куда входили и расходы на рейсы на частных самолетах, которые до 2018 года оплачивались экс-главе государства фондом его родственника. Как утверждает газета El Mundo, речь идет о погашенной задолженности за те годы, когда на него уже не распространялась неприкосновенность главы государства после отречения от престола. Представленная декларация касается 2014–2018 годов. По версии газеты, фонд оплачивал частные перелеты Хуана Карлоса I с 2006 года. Ранее юристы парламента Испании разрешили расследование деятельности Хуана Карлоса I. Напомним, что против короля началось расследование, которое сосредоточено на нарушениях, связанных с отмыванием денежных средств. 3 августа Хуан Карлос I объявил о решении покинуть Испанию. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что «Испанский Горбачев» превзошел президента СССР.