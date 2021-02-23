Twitter заблокировал свыше ста связанных с Россией «ослаблявших НАТО и США» аккаунтов

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23 февраля, вторник | Последнее обновление — 21:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Белый дом анонсировал новые санкции против России
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Именно Россия, её ценности, её вера, её формат – русский формат – это будущее планеты. И «закатывающаяся Европа» – это не сияющее и общеобязательное для всех будущее, а уходящая в прошлое, ветхая, рассыпающаяся в труху старина.
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Европа понимает, что санкции против Российской Федерации не работают, но в то же время не может от них отказаться. Поэтому Брюсселю остается лишь ходить по краю – и надеяться на то, что его с этого края никто не столкнет.
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Выступления лидеров США, Германии и Франции на Мюнхенской конференции по безопасности показали, что они видят в России угрозу и совершенно не готовы принимать в расчет наши интересы. Чтобы с нами считались, нам нужно просто становиться сильнее.
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НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Twitter заблокировал свыше ста связанных с Россией «ослаблявших НАТО и США» аккаунтов
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Twitter наложил блокировку на более чем 100 аккаунтов, связанных с Россией, занимавшихся «ослаблением стабильности и надежности НАТО», сообщили в компании.
Компания заблокировала две группы аккаунтов, одна из них состоит из 69 профилей, якобы связанных с российскими властями, передает ТАСС.
С помощью этих аккаунтов якобы проводилась активность, направленная на «ослабление стабильности и надежности НАТО». Во второй группе – 31 аккаунт, отмечается, что они могут быть связаны с российским «Агентством интернет-исследований».
Эта группа осуществляла действия, «направленные против США и ЕС», считают в Twitter.
Ранее сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов.
До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что необходимы механизмы противодействия цензуре, которую начали иностранные интернет-платформы, и они будут выработаны при обсуждении соответствующего законопроекта в Госдуме.
Президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать свои интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как цензура американцев создает успех изобретению русских, а также о том, как Россия остановит цифровой колониализм США.
Соловьев вынес приговор соцсети Clubhouse
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев заявил, что социальная сеть Clubhouse не протянет долго, если продолжит блокировать пользователей.
Соловьев ответил в своем Telegram-канале на пост главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева, которого забанили в Clubhouse после дискуссии на тему феминизма.
«Добро пожаловать в клуб забаненных. С таким администрированием сеть долго не протянет. Ну и теперь ясно кто «написал 4 млн доносов. Люди «со светлыми лицами»», – заявил Соловьев.
Минаев в своем посте в Telegram рассказал, что его аккаунт с 90 тыс. подписчиков был заблокирован. «Дискуссия с российскими феминистками закончилась следующим образом: задав вопросы, высказавшись, и выйдя из комнаты, сегодня с утра я обнаружил, что забанен в этой прекрасной сети (я только что перешагнул порог в 90 тыс. подписчиков). Забанили после коллективного стукачества, феминисток, разумеется», – написал он.
Минаев добавил, что забанены были также модераторы дискуссии – телеведущий Павел Осовцов и создатель ювелирной марки Anima Михаил Барышников.
Напомним, Соловьев ранее сообщил, что Clubhouse заблокировал его аккаунт. По словам журналиста, службы соцсети не ответили на его письмо с вопросом о причинах блокировки. Соловьев заявил, что находится в контакте с Роскомнадзором по этому поводу.
На Украине обрадовались новым санкциям против трубоукладчика «Северного потока – 2»
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Украинский оператор газотранспортной системы («Оператор ГТС Украины», ОГТСУ) поприветствовал новые санкции в отношении трубоукладчика «Фортуна», ведущего строительство «Северного потока – 2».
«Вашингтон объявил об очередном раунде введения санкций в отношении «Северного потока – 2». Оператор ГТС Украины ценит стойкое противодействие США реализации этого опасного проекта», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».
Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон отметил, что украинская сторона свою позицию по проекту газопровода не меняла. «Мы ежедневно работаем над усовершенствованием нашей газотранспортной системы и наших нормативных актов, поэтому клиентам ЕС предлагается больше гарантий надежности и гибкости», – указал он.
Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.
Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
Ранее Польша и Украина призвали США «положить конец» «Северному потоку – 2».
Блогеры отреагировали на противостояние Минаева и феминисток в Clubhouse
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В социальных сетях блогеры обсуждают блокировку аккаунта главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева в социальной сети Clubhouse после дискуссии с феминистками.
«Черт меня дернул зайти в комнату КХ [Clubhouse] к русским феминисткам. Любое слово, даже не слово, а неверно понятая интонация, моментально вызывает шквал агрессии. Люди, круглые сутки говорящие о токсичности, сами являются квинтэссенцией токсичности», – написал Минаев в своем посте в Telegram. Аккаунт журналиста в соцсети насчитывает 90 тыс. подписчиков. Минаев полагает, что его забанили после «коллективного стукачества феминисток».
«Попал под феминистическую лошадь», – констатировали авторы Telegram-канала «Беспощадный пиарщик».
Блогер Александр Горбунов и автор Telegram-блога «Сталингулаг» заявил, что практика «банить всех, с чьим мнением ты не согласен, неважно где, в собственной ленте или коллективной жалобой в целой соцсети, превратит весь интернет в сплошные одноклассники.ру, где единственной дискуссией будет, как правильно солить огурцы». «И то недолго. Найдутся сторонники помидоров, которых это оскорбит, и заблокируют все», – считает он.
«Клабхаус и «миллионы доносов». Когда вы думаете, что в сталинские годы стукачили и «просили органы разобраться» некие злобные «ватники», то знайте: это не так. Писали – самые «прогрессивные» носители светлого будущего. А «ватники», они в основном добрые и всем все прощают. Но вообще с феминистками, конечно, и до «новой этики» было непросто», – считает журналист Станислав Натанзон.
Минаев привел в своем блоге совет главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова: «А ты не шляйся по комнатам! Мало ли какие монстры в шкафах обитают».
«Дед, не лезь в говно! Я сразу понял, что Clubhouse ваш – параша», – посоветовал Минаеву его коллега журналист Антон Красовский.
При этом диджей Ксения Дукалис, участвовавшая в дискуссии, заявила, что не понимает причину блокировки Минаева. «Я хоть с Минаевым и спорю, но блокировку вообще не поняла», – написала она в Twitter.
Из-за блокировки Минаев не сможет самостоятельно создавать «комнаты» для общения в Clubhouse. При этом несколько дней назад к шоу «Минаев Live feat МегаФон» в соцсети подключились рекордные 7 тыс. пользователей. «Думали КлабХауз расплавится – такого жару дал Минаев», – отметил Telegram-канал «Антиглянец».
Комментируя ситуацию с Минаевым, журналист и телеведущий Владимир Соловьев заявил, что социальная сеть Clubhouse не протянет долго, если продолжит блокировать пользователей.
Приложение Clubhouse – социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
Немецкая фирма отказалась от участия в проекте «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций
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Дочерняя фирма немецкой перестраховочной компании Munich RE заявила, что прекращает оказание услуг по страхованию строительства «Северного потока – 2» из-за возможных санкций США, сообщили СМИ.
«Munich Re Syndicate уведомила о прекращении [страхования] «Северного потока – 2», – сказала Reuters представитель компании, передает ТАСС.
Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.
До этого появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
МИД обвинил законодателей США во вмешательстве в дела религии в Крыму
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Американские конгрессмены в геополитических целях предпринимают попытки вмешательства в религиозные дела в Крыму, сообщило посольство России в США.
«Американские законодатели продолжают цинично вмешиваться в религиозные дела в Крыму и на Украине. Приверженность свободе вероисповедания используется в качестве политического лозунга», – передает ТАСС сообщение дипмиссии.
«Они снова пытаются навязать логику экстерриториального применения национального законодательства. Неприемлемо пользоваться чувствами и верой миллионов людей в геополитических целях», – подчеркнули в посольстве.
В сообщении приводится ссылка на внесенный в конце января текущего года в Палату представителей Конгресса США законопроект. Его авторами стали законодатели от обеих партий. По их версии, «Россия и вооруженные группы, подконтрольные России, нарушают свободу вероисповедания на Украине». Конгрессмены утверждают, что указанные нарушения имеют место в Донбассе и Крыму, игнорируя тот факт, что последний является неотъемлемой частью России.
Законодатели добиваются от американской администрации принятия мер. Они, в частности, рассчитывают, что власти рассмотрят вопрос о включении России в составляемый США список государств, которые, по версии Вашингтона, являются наиболее злостными нарушителями свободы вероисповедания.
Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что прежде чем выдвигать какие-либо условия России, Вашингтону следует освободить незаконно захваченные исконно индейские земли и в срочном порядке вывести американский военный контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира.
США пригрозили ответить на приписываемые России кибератаки «не только санкциями»
США могут ответить на якобы совершенные Россией кибератаки на американскую инфраструктуру в течение нескольких недель, причем не только санкциями, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Во-первых, мы попросили наше разведывательное сообщество провести дальнейшую работу по определению [причастных и] масштаба ущерба. Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут недели, не месяцы, пока мы подготовим ответ. Ответ будет включать набор инструментов – видимых и невидимых. Это будут не просто санкции», – сказал он в интервью телеканалуCBS, передает ТАСС.
Салливан также рассказал, что президент США Джо Байден готов к переговорам с Ираном по ограничению ядерной программы исламской республики. «Президент США намерен сдерживать Иран в вопросе получения ядерного оружия. Он верит, что усердная, проницательная дипломатия является наилучшим средством для этого», – заявил он.
По его словам, Байден готов сесть за стол переговоров с Ираном, чтобы обсудить, как США может вернуться к ограничениям в отношении иранской ядерной программы. «Это предложение в силе», – добавил помощник.
Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также в стремлении ослабить НАТО и «Европейский проект».
До этого Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия представляет угрозу по многим направлениям.
Политолог Дмитрий Дробницкий заявил газете ВЗГЛЯД, что США при Байдене будут «максимально приближать к себе идеологических союзников и максимально давить всех остальных».
Напомним, команда Байдена не исключает введения новых санкций против Москвы из-за приписываемых России хакерских атак на американские госведомства.
Кремль неоднократно решительно отвергал обвинения в кибератаках против госструктур США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему между Россией и Западом началась дипломатическая война.
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США внесли судно «Фортуна» в новый список санкций по «Северному потоку – 2»
Министерство финансов Соединенных Штатов внесло российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус» в еще один список санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2».
Судно будет под санкциями по закону США «О защите европейской энергетической безопасности», передает РИА «Новости» со ссылкой на американский минфин.
Ранее «Фортуна» и «КВТ-РУС» попали в список ограничений по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).
Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
США обещали не устраивать ЕС сюрпризов по «Северному потоку – 2»
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США намерены консультироваться с «союзниками и партнерами» по шагам, направленным против проекта «Северный поток – 2», заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Он заверил, что «в целом относительно каждой проблемы или возможности», с которыми предстоит столкнуться, США собираются действовать «в тесной координации» с «союзниками и партнерами». По его словам, никакие действия США в отношении «Северного потока – 2» не станут «сюрпризом для ближайших союзников и партнеров» Вашингтона, передает ТАСС.
Прайс назвал проект «плохой сделкой» для Европы, так как тот «противоречит заявленным целям самой Европы в области энергетики». Когда его попросили уточнить, с какой точки зрения проект плох – с «геополитической, экономической, моральной» – Прайс признал, что речь идет о «плане геополитики». США «обеспокоены тем влиянием, которое он обеспечит России».
Прайс отметил, что США «продолжат изучать организации, участвующие в потенциально подлежащей санкциям деятельности». Конгрессу США предоставлен список из 15 организаций, которые «добросовестно» прекратили свои действия по газопроводу и поэтому «в данный момент» не подлежат санкциям.
Он также отрицает, что позиция Госдепа по трубопроводу каким-либо образом изменилась из-за того, что в список санкций не были включены дополнительные компании и организации, причастные к «Северному потоку – 2». «Мы будем продолжать работать с Германией, с нашими союзниками и партнерами над целями по энергобезопасности, которые были заявлены самой Европой», – приводит его слова РИА «Новости».
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США «продолжают следить за деятельностью, направленной на завершение и сертификацию проекта трубопровода». Если «такая деятельность будет иметь место», США «примут решение относительно применимости санкций», сказала она. По словам Псаки, «санкции – только один из множества важных инструментов обеспечения энергетической безопасности». Она заявила, что США намерены «работать с союзниками и партнерами с целью укрепления энергетической безопасности Европы».
Напомним, министерство финансов Соединенных Штатов внесло российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус» в еще один список санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2».
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Пушков обвинил WhatsApp в создании «Большого Брата»
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Решение мессенджера WhatsApp ограничить функционал для пользователей, не принявших новое пользовательское соглашение, является шагом на пути к созданию «Большого Брата», заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«WhatsApp угрожает удалить с 15 мая всех, кто не примет его новые правила. В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на диктат собственных правил игры, это шаг на пути к созданию настоящего «Большого Брата». Многие найдут альтернативу – из чувства протеста. Хомячки скушают», – написал сенатор в Twitter.
Напомним, начиная с 15 мая мессенджер будет «постепенно просить» пользователей принять новое соглашение, «чтобы иметь полный функционал WhatsApp».
В случае, если тот или иной пользователь не примет обновленное соглашение, он не сможет читать и отправлять сообщения, но при этом по-прежнему будет иметь возможность получать звонки и уведомления.
Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В тексте соглашения указано, что WhatsApp как часть Facebook будет делиться со всем «семейством приложений» корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов. Позже мессенджер временно отказался от новой политики приватности после того, как пользователи пригрозили массовым исходом – они доверяли WhatsApp, но не были готовы отдать личную и деловую переписку корпорации Марка Цукерберга.
Захарова раскрыла подоплеку санкций США против «Северного потока – 2»
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Соединенные Штаты признались в подрыве базовых принципов конкуренции и торговли, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о заявлении госдепа о «Северном потоке – 2».
«Официальный представитель госдепартамента заявил, что причиной неприятия Вашингтоном проекта «Северный поток – 2» является геополитика и усиление влияния России», – заявила Захарова в Facebook.
Она привела цитату представителя госдепа, в которой говорится о беспокойстве Вашингтона из-за возможного влияния России на Европу благодаря «Северному потоку – 2».
«Германия постоянно заявляет, что ей этот проект выгоден! А США постоянно заявляют, что экономику и энергетику нельзя политизировать! А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?» – прокомментировала дипломат.
Захарова отметила, что Вашингтон таким образом признался в подрыве базовых принципов свободной торговли и конкуренции, а также подчинении законов рынка собственным геополитическим интересам.
Во вторник СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2».
До этого Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.
Белый дом анонсировал новые санкции против России
США планируют в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Так Псаки отреагировала на публикацию Washington Post, согласно которой США готовят новые санкции против России в связи с кибератакой на Соединенные Штаты и ситуацией вокруг Алексея Навального, передает ТАСС.
«Президент [США Джо Байден] говорил об этом в своей беседе с президентом [России Владимиром] Путиным лишь несколько недель назад. Мы попросили разведывательные ведомства проделать дальнейшую работу, уточнить, кто несет ответственность, установленную предыдущей [американской] администрацией, выяснить, как именно произошла хакерская атака, каковы масштабы ущерба и вторжения. Мы еще находимся в процессе определения этого. Но пройдут недели, а не месяцы, прежде чем мы ответим. Тем не менее опережать исход процесса я не стану», – сказала представитель американской администрации.
Администрация президента США Джозефа Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой ей кибератаки
Ранее газета Washington Post сообщила, что администрация Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой ей кибератаки и по ситуации с Навальным.
Россия назвала сроки завершения процедуры выхода из ДОН
Россия может завершить внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу (ДОН) к лету этого года. В случае, если США не сообщат к этому времени о желании вернуться в ДОН, Москва уведомит о выходе из соглашения Венгрию и Канаду, являющихся депозитариями договора.
«Внутригосударственные процедуры по выходу Росии из договора продолжаются. По нашим оценкам, к лету текущего года они могут закончиться. Если до этого времени США не сообщат нам о своей готовности вернуться в договорное поле, Россия передаст депозитариям – Венгрии и Канаде – ноту, уведомляющую о выходе из ДОН. С этого момента начнется шестимесячный срок, определенный договором, предшествующий моменту нашего официального и окончательного прекращения участия в нем», – передает РИА «Новости» слова главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова.
Как отметил глава делегации, Россия рассчитывает «на здравый смысл и реальные шаги по сохранению договора со стороны государств-участников». Также, по его словам, Москва не намерена «до бесконечности ждать», когда Соединенные Штаты определятся с решением по ДОН. «Времени на размышления остается немного», – подчеркнул дипломат.
15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
Стало известно о новых готовящихся санкциях США против России
Администрация президента США Джозефа Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой ей кибератаки, сообщают американские СМИ.
США намерены таким образом отправить России «более широкий сигнал», поскольку Москва якобы «на протяжении многих лет использовала средства в киберпространстве для выполнения ряда действий, враждебных интересам США и их союзников», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Также, согласно данным газеты, США планируют принять меры, «направленные на привлечение Москвы к ответственности» за «использование запрещенного химического оружия против» блогера Алексея Навального.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в течение недели Брюссель введет новые санкции против России в связи с арестом Навального. Ранее министры иностранных дел ЕС согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции.
Clubhouse забанила активистку Лизу Лазерсон после дискуссий о феминизме
Социальная сеть Clubhouse забанила фем-активистку Лизу Лазерсон после того, как она вступила в дискуссию о правах женщин, в которой также участвовал главред журнала Esquire Сергей Минаев, тоже забаненный соцсетью.
Как предположила Лазерсон, на нее пожаловались противники «новой этики» и «культуры отмены», пишет TJournal.ru.
«Вчера меня заблокировали. Забавно, что это сделали противники «новой этики» и «культуры отмены». Они так сильно возмущались баном мужчин, но сами меня забанили. Все случилось после того, как я рассказала, что Сергей и другие участники дискуссии вели себя некорректно с феминистками. Но никто из спикеров не отправлял репорты на модераторов и Сергея. Очевидно, это делали слушатели, которых тоже возмущало, как мужчины, перебивая нас, объясняют нам, что вокруг вообще-то матриархат», – сказала Лазерсон.
Тем временем журналист Павел Осовцов, заблокированный Clubhouse, комментируя бан фем-активистки, сказал, что выступает против блокировки любого из участников дискуссии и считает нужным «говорить о важности уважения друг к другу и о недопустимости коллективных жалоб» в соцсети. Сообщается, что Clubhouse также забанил известного певца Джигана и ведущей Telegram-канала про Clubhouse Екатерину Кузнецову.
Дискуссия, вокруг которой развернулось обсуждение, называлась «Внимание, токсично: адекватный феминизм» и проходила вечером 20 февраля. Лазерсон объяснила, что несогласные с Минаевым слушатели стали отправлять «репорты», поскольку у них не было никакого другого способа «дизлайкнуть» спикера в ответ на тон беседы.
Ранее журналист и телеведущий Владимир Соловьев, комментируя ситуацию с Минаевым, заявил, что социальная сеть Clubhouse не протянет долго, если продолжит блокировать пользователей.
Захарова сочла идентичной риторику Байдена и его предшественников
Риторика действующего президента США Джо Байдена касательно России остается в русле его предшественников, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Надо все-таки вспоминать и помнить, то, через что мы прошли и год назад, и два, и три, и в 2016 году. Вы думаете, что-то было там с точки нюансировки новое? Мне кажется, все идет в том же русле», – сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
По ее мнению, аналогичные высказывания вашингтонской администрации звучали и год назад и в 2016 году, когда в должность вступил Дональд Трамп.
Ранее российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что нынешняя администрация США продолжит оказывать давление на Россию со всех сторон.
Напомним, президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также в стремлении ослабить НАТО и «Европейский проект». Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия представляет угрозу по многим направлениям.
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