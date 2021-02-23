Twitter заблокировал свыше ста связанных с Россией «ослаблявших НАТО и США» аккаунтов

Twitter наложил блокировку на более чем 100 аккаунтов, связанных с Россией, занимавшихся «ослаблением стабильности и надежности НАТО», сообщили в компании.

Компания заблокировала две группы аккаунтов, одна из них состоит из 69 профилей, якобы связанных с российскими властями, передает ТАСС.

С помощью этих аккаунтов якобы проводилась активность, направленная на «ослабление стабильности и надежности НАТО». Во второй группе – 31 аккаунт, отмечается, что они могут быть связаны с российским «Агентством интернет-исследований».

Эта группа осуществляла действия, «направленные против США и ЕС», считают в Twitter.

Ранее сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов.

До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что необходимы механизмы противодействия цензуре, которую начали иностранные интернет-платформы, и они будут выработаны при обсуждении соответствующего законопроекта в Госдуме.

Президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать свои интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как цензура американцев создает успех изобретению русских, а также о том, как Россия остановит цифровой колониализм США.