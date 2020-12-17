Путин назвал способ ответить на ущемление российских СМИ за рубежом

Президент Владимир Путин заявил о необходимости развивать свои интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей.

«Ну, нам нужно самим развивать эти площадки, самим развивать эти платформы. Вот самое правильное средство независимости в данной сфере, в информационной сфере. Информационная независимость невозможна, если мы зависим от чужих платформ. Ну где же это возможно? Они кнопку нажали там и все закрыли и дело с концом. Ну это же происходит, мы видим это своими глазами», – передает слова президента РИА «Новости». Об этом он заявил во время общения с журналистами после окончания основной части большой пресс-конференции.

Напомним, в начале сентября YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста ВГТРК Александра Рогаткина «Беслан». Фильм оказался доступен только для аудитории старше 18 лет, хотя ранее был показан в эфире телеканала «Россия 1».

Эксперт перечислял газете ВЗГЛЯД возможности России для противодействия цензуре в западных соцсетях.

Роскомнадзор из-за цензуры YouTube в отношении российских СМИ попросил IT-компании России создать отечественные видеохостинги и популяризовать их.