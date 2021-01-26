Россия остановит цифровой колониализм США

Cупердержава в XXI веке должна контролировать не только географическое, но и цифровое пространство. Иначе она рискует стать интернет-придатком США. У России существует ряд собственных IT-платформ, однако говорить о полном цифровом суверенитете пока нельзя. Надо ли стране в будущем полностью отказаться от иностранных сервисов и гаджетов и какие бреши есть в отечественной линейке IT-продуктов?

Валдайский клуб выпустил во вторник доклад «Международная конкуренция и лидерство в цифровой среде», в котором подробно разбирается проблема охватившего мир нового вида колониализма – «цифрового». Авторы доклада – Андрей Безруков, Максим Сучков и Андрей Сушенцов – считают, что у России, в отличие от большинства других стран, есть все шансы сохранить суверенитет, и более того – возглавить альтернативный мировой лагерь стран «цифрового неприсоединения». Эксперты даже наметили «дорожную карту» для достижения столь амбициозной цели.

Цифровые технологии становятся главным полем новой войны, на фоне виртуализации всех аспектов социальной жизни происходит милитаризация информационного пространства, пишут авторы доклада. Согласно их мнению, «присутствие государств в высшей лиге мировой политики невообразимо без стратегии развития в глобальной цифровой среде, наличия ресурсов, собственных идей и продуктов в этой сфере», а следовательно, только обладание IT-ресурсами защитит Москву от судьбы очередной «цифровой колонии» не только Вашингтона, но и в перспективе – Пекина.

Сама категория «великодержавности» в XXI веке подразумевает создание собственных технологических платформ, поэтому Россия, по мнению экспертов «Валдая», должна развить всю линейку IT-технологий и продуктов на собственной научно-технической базе, а затем и начинать экспорт этого нового товара в страны Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, в соседние страны Евразийского экономического союза. Необходимо поставлять туда когнитивные и самообучающиеся системы, решения в области кибербезопасности, защищенного электронного документооборота и платформы для оказания услуг.

«Для России задача-минимум – сохранить суверенность при принятии решений, затрагивающих основные сферы национальной безопасности. Задача-максимум – создать собственную конкурентоспособную технологическую экосистему», – делают вывод докладчики. Они надеются, что Москве удастся стать ключевым участником выработки новых правил игры в этом новом мире.

Идею экспорта интернет-технологий и продуктов в третьи страны можно назвать «не бессмысленной, но далекой мечтой одного из авторов доклада – Андрея Безрукова», который одновременно возглавляет ассоциацию «Экспорт технологического суверенитета», отметил гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов, комментируя доклад «Валдая».

«В отличие от США, Россия может помогать другим странам, не лишая их суверенитета, а, наоборот, только укрепляя его.

Так же и с информационными технологиями – мы предлагаем менее технологически развитым странам «интернет под ключ», поисковики, социальные сети без обязательных «довесков» в виде внешнего контроля и управления. Поэтому такие планы есть, но над ними нужно еще много работать», – считает Ашманов.

«Действительно, перед Россией возникла задача построения цифрового суверенитета, ставшего неотъемлемой частью суверенитета обычного – государственного. Без первого очень легко потерять второй, что мы и видели на примере «арабской весны» или переворота на Украине. Попытки взломать государство с помощью цифровых технологий предпринимались и у нас совсем недавно – во время митингов 23 января», – констатировал Ашманов.

По мнению собеседника, чтобы достичь полного суверенитета в цифровом пространстве, России нужно обеспечить наличие трех его основных компонентов. «Во-первых, необходимо защитить страну в киберпространстве от атак, вирусов, взломов, шпионов, встроенных «троянов». Исключить любую возможность внедрения в наши системы», – считает собеседник.

Во-вторых, необходимо устранить зависимость, при которой работу интернета в нашей стране можно контролировать извне. «Представьте, что вы живете в поселке, куда кабель с электричеством тянется из близлежащего города. В этом городе действует враждебная вам мэрия, которая к тому же передралась с другими своими соперниками и уже перерезала им кабель, лишив их света. Разумеется, у вас появятся мысли о том, что пора бы купить свой собственный генератор электричества», – объяснил Ашманов, подчеркнув, что необходим суверенный Рунет, неуязвимый для угрозы быть попросту выключенным другой страной.

«В-третьих, Россия должна обеспечить суверенитет в информационном пространстве. Ведь когда такие платформы, как Facebook, Twitter, Instagram, публикуют у себя все что хотят, это похоже на ситуацию, когда кто-то заходит к вам в дом, развешивает на стенах разные плакаты и надписи, а вы на это просто бессильно смотрите. С этим можно бороться, добившись от цифровых сервисов покорности через применение законодательства либо просто блокируя их», – уверен Ашманов. Для этого необходима полная замена технологической линейки иностранных продуктов отечественными, что является непростой задачей, полагает он.

По мнению собеседника, существующих российских цифровых платформ «Яндекс», Mail.Ru, «ВКонтакте» или «Одноклассники» недостаточно для обеспечения суверенитета, так как есть некоторые другие виды контента, для производства и потребления которых в России нет аналогов. «Речь идет о видеосервисах – например, сервисов такого уровня, как YouTube, у нас нет. Российские RuTube, «Яндекс.Эфир» – гораздо слабее. По большому счету у нас нет своего Instagram. Даже ТikTok пришел из Китая. Получается, в нашей технологической линейке еще есть много пробелов», – сетует Ашманов.

В свою очередь профессор факультета политологии МГУ, член научного совета при Совбезе России Андрей Манойло, комментируя доклад «Валдая», призвал не отказываться от западных сервисов и гаджетов, а «максимально эффективно эксплуатировать их в своих интересах». «Можно взять самое лучшее, научиться – и начать создавать свое аналогичное», – предлагает профессор.

Манойло напомнил, что термин «цифровой неоколониализм» появился еще 20 лет назад, и уже тогда прозвучали первые прогнозы о том, что отстающие страны могут попасть в зависимость нового колониального типа. «Чем больше неоколониалисты пытаются подмять под себя тот или иной сегмент человеческих отношений, для того чтобы диктовать свои условия, тем больше нарастает сопротивление. Выступающая за справедливость Россия вполне может оказаться во флагманах этого движения», – уверен Манойло.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов подчеркивает, что право человека на доступ к информации сегодня «внаглую нарушается» американской пропагандистской машиной.

На эту тему

«Недавно без моего ведома меня включили в сообщества в Facebook, после чего на мою ленту потоком полились призывы срочно идти на митинг за Навального. Ясно, что такое неравное положение наших и западных информационных структур недопустимо. Государство должно составить протекцию российским сервисам – как более слабым, в любом случае не допускать доминирования англосаксонских, – особенно Facebook, YouTube и Twitter», – уверен эксперт.

«Зарубежные информационные ресурсы должны платить налоги в России и подчиняться нашим требованиям. Они не могут никого цензурировать или навязывать информацию, которую считают правильной. Они должны начать отвечать перед российским судом по полной программе. Когда это случится, изменится весь расклад сил в информационном пространстве», – уверен эксперт.

Одним из действенных шагов по освобождению от диктата в цифровой среде эксперт считает отказ от признания американских и британских патентов на программные продукты. «Необходима национализация патентного права и права на интеллектуальную собственность по аналогии с произведенной ранее национализацией суверенитета», – предлагает Колташов.

Также следует отказаться от западных операционных систем (ОС) с программами под них. «Повсеместное использование Microsoft неприемлемо. России нужна собственная операционная система или как минимум ОС на основе свободного патента, но с необходимыми российскими сервисами. Нужно нанести удар по мировому цифровому империализму классическим образом, освободившись от его самопровозглашенных прав на интеллектуальную собственность. А дальше Москва сможет предложить свою продукцию другим странам», – предрекает экономист.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД