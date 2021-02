Трамп назвал Twitter «скучным» и отказался возвращаться СМИ анонсировали первое выступление Трампа после ухода с поста президента 21 февраля 2021, 11:28 Текст: Елизавета Булкина

В конце февраля экс-президент США Дональд Трамп выступил на ежегодной конференции консервативных политиков и активистов (CPAC) в Орландо, сообщил онлайн-портал The Hill. Трамп, по информации издания, должен выступить перед публикой 28 февраля, в последний день мероприятия. Предполагается, что бывший глава американского государства будет говорить о будущем Республиканской партии и консервативного движения в целом, передает РИА «Новости». Портал ожидает, что в своей речи Трамп подвергнет критике иммиграционную политику нового президента США – демократа Джо Байдена – в частности, за «катастрофическую амнистию и контроль границ». Ежегодная конференция консерваторов, в которой принимают участие активисты, сотрудники аналитических центров и члены Республиканской партии, обычно проходит в Мэриленде, однако в этом году ее перенесли в Орландо, чтобы избежать строгих ограничений из-за коронавируса. Конференция в этом году будет проводиться недалеко от резиденции Трампа в Палм-Бич, из-за чего появились предположения о его участии. Ранее Трамп, которого заблокировали в Twitter, назвал эту соцсеть «скучной» и отказался возвращаться в нее. По словам экс-президента, сейчас его команда занимается разработкой отдельной платформы, которой смогут пользоваться сам Трамп и его сторонники.

Немецкий эксперт оценил итоги Мюнхенской конференции для России 20 февраля 2021, 12:42

Текст: Ирина Яровая

«По предварительным оценкам, сейчас идет определенная деэскалация со стороны тех, кто понимает необходимость прагматичного сотрудничества между Россией и Западом. Потому, можно сказать, что вчерашняя встреча стала явным сигналом к миру», – заявил немецкий политолог Александр Рар, подводя итоги Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшейся 19 февраля в онлайн-формате. «У многих эта конференция вызывала негативные ожидания. Предполагалось, что президент США выпорет всех своих врагов, объявит новую войну против диктаторских режимов, будет кричать о необходимости запрета «Северного потока – 2» и говорить о свободе для Алексея Навального. В общем, все ждали, что Байден использует эту площадку для высказывания своей жесткой антироссийской риторики», – рассказал немецкий политолог Александр Рар. Однако этого не произошло, констатировал собеседник. «Его речь была запутана, он тщательно обходил все проблемные вопросы. Да, в выступлении Байдена звучали слова о великой Америке и о спасении демократии во всем мире, но это говорилось среди таких идей, как намерение советоваться с европейцами по важным стратегическим вопросам, готовность договариваться с Россией по ключевым проблемам», – отметил политолог. Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, выступила сторонницей трансатлантизма с акцентом на борьбу с терроризмом и на решение климатических проблем. «О противостоянии с Россией или Китаем в выступлении Меркель речи не шло, что стало очень показательным. Стало ясно – немецкий лидер поддерживает трансатлантизм в мягкой форме, уходя от риторики конфликтности», – считает Рар. «При этом Эммануэль Макрон показал себя полным противовесом американскому президенту. Лидер Франции традиционно заявил, что Европа должна стать сильной и успешной, однако совсем неожиданно прозвучали слова о необходимости договариваться с Россией. В выступлении президента Макрона, которое длилось всего пять минут, эта ремарка оказалась очень важной», – уверен политолог. «Таким образом, по предварительным оценкам, сейчас идет определенная деэскалация со стороны тех, кто понимает необходимость прагматичного сотрудничества между Россией и Западом, включая поддержку экономических связей и реализации проекта «Северный поток – 2». Потому, можно сказать, что вчерашняя встреча стала явным сигналом к миру», – заключил Рар. Ранее в пятницу в онлайн-формате состоялась ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности с участием представителей мировой политической элиты – президента США Джо Байдена, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и других европейских лидеров. Основной темой выступлений участников конференции стало восстановление трансатлантического сотрудничества. «Я говорю всем: Америка вернулась! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад», – цитирует слова президента США Джо Байдена РИА «Новости». Также была отмечена необходимость разработки общей повестки в отношениях с Россией для трансатлантического пространства. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, ответив, что это подразумевает как различные предложения о сотрудничестве, так и необходимость «четко называть своими именами» различия во мнениях, передает ТАСС. Лидер Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, выступил за диалог с Россией и построение новой международной архитектуры безопасности и доверия. «Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией, – подчеркнул он. – Этот диалог должен быть требовательным, но является необходимым условием для мира в Европе». При этом до начала конференции Макрон заявил о неактуальности НАТО в его нынешнем формате. Президент Франции уверен, что альянс нуждается в переосмыслении, поскольку Варшавский договор, которому НАТО должно было противостоять, давно развалился. «Иногда мы продолжаем бороться против идеологии или организации, которой больше не существует, с геополитической логикой, которой больше нет и которая продолжает раскалывать Европу», – цитирует Макрона РБК со ссылкой на британскую газету Financial Times. Напомним, с начала президентского срока Байдена Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Минздраве прокомментировали запрос ВАДА о вакцине «Спутник V» 20 февраля 2021, 13:52

Текст: Татьяна Косолапова

Точный состав вакцины «Спутник V» очень четко опубликован и в нем не содержится каких-либо ограничений с точки зрения возможного нарушения антидопинговых правил, рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, комментируя желание ВАДА проверить российский препарат. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) попросило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) связаться с производителем вакцины «Спутник V», чтобы выяснить ее точный состав и свойства. Объясняется, что это нужно для того, чтобы убедиться, что препарат не содержит веществ, нарушающих антидопинговые правила. «Я абсолютно уверен в том, что точный состав вакцины «Спутник V» очень четко опубликован, это нужно для регистрации препарата. Не вижу никаких ограничений с точки зрения какого-то возможного нарушения антидопинговых правил, это однозначно», – говорит Козлов. Врач не припомнит ни одну вакцину, по крайней мере, отечественного производства, которая была бы введена в массовое производство, но имела бы какое-то нарушение антидопинговых правил. «Ни одной вакцины не знаю, которая бы нарушала эти правила. Соответственно, и у «Спутник V» все должно быть в порядке. Я буду очень удивлен, если что-то найдут», – поделился собеседник. В начале февраля в британском медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность: эффективность препарата составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. Кроме того, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. ФСБ назвала причину задержания руководства ТГК-2 20 февраля 2021, 16:36

Текст: Елизавета Булкина

Руководство ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТГК-2) и АО «Архоблэнерго» задержали за разорение «Архоблэнерго», ущерб составил 350 млн рублей, сообщили ФСБ и Следственный комитет. Отмечается, что целью подозреваемых была монополизация топливно-энергетического рынка Архангельской области, передает РИА «Новости». В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России добавили, что руководители ТГК-2 и «Архоблэнерго» создали угрозу энергетической безопасности Архангельской области, сообщает ТАСС. Ранее в субботу сообщалось, что правоохранительные органы задержали в Москве генерального директора крупной энергетической компании «ТГК-2» Надежду Пинигину. Пинигиной инкриминируют злоупотребления должностными полномочиями и уклонение от уплаты налогов. «Территориальная генерирующая компания – 2» на своем сайте называет себя одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. Занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях России и в столице Македонии Скопье. В православных храмах Абхазии приостановили богослужения 20 февраля 2021, 18:17

Текст: Елена Мирошниченко

Богослужения в храмах Абхазии будут возобновлены после определения статуса Абхазской православной церкви, при этом храмы остаются открытыми для посещения прихожан, рассказал глава АПЦ иерей Виссарион (Аплиаа). «Сегодняшние священнослужители, которые были отпущены в свои определенные епархии, пускай они там поставят вопрос перед своими архиереями, чтобы архиереи поставили вопрос перед святейшим патриархом Кириллом, как дальше быть. Тридцать лет вот так находиться в какой-то такой ситуации – это невозможно... Поэтому я сейчас приостановил (службы в храмах – прим. ВЗГЛЯД)», – рассказал иерей в эфире абхазского телевидения, передает РИА «Новости». Отец Виссарион добавил, что в главном кафедральном соборе в Сухуме богослужения не приостановлены. «Я в нем служил и до войны, и после войны, поэтому каноническое право имеет кафедральный собор», – пояснил он. Глава АПЦ рассказал, что во время Великой Отечественной войны грузинские власти ввели АПЦ в ГПЦ без соборного и канонического решения. Именно поэтому он надеется, что московский патриархат решит церковную ситуацию в Абхазии, определив статус АПЦ. «Канонический статус этих священников (рукоположенных РПЦ – прим. ВЗГЛЯД) должен быть определен. Самое главное, что они должны сюда вернуться со статусом для Абхазской православной церкви. Мы не можем быть частью грузинской церкви, мы не были частью грузинской церкви и не будем», – заявил иерей Виссарион. Абхазская православная церковь с неурегулированным самопровозглашенным автономным статусом была зарегистрирована в 2009 году. Ранее Виссарион Аплиаа просил Московского, Грузинского и других православных патриархов восстановить Абхазскую православную церковь, которая прекратила свое существование еще в 1795 году. Предстоятели отказали ему в этой просьбе, но Абхазская православная церковь все же была официально зарегистрирована. Глава МИД Украины: Москва навсегда утратила влияние над Киевом 20 февраля 2021, 12:44

Текст: Алина Назарова

Украина движется к членству в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе, а Москва навсегда утратила влияние над Киевом, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в обращении по случаю седьмой годовщины «Майдана» 2014 года. «Москва не удержала Украину в сфере своего влияния. Напротив, навсегда потеряла ее. Сегодня Украина продолжает свое развитие как европейское государство, которое движется к членству в ЕС и НАТО. Украинский народ никогда не спрашивал, не спрашивает и не будет спрашивать ни у кого разрешения выбирать собственное будущее», – сказал он, передает ТАСС. Точкой отсчета потери Кулеба назвал 2014 год, когда состоялось воссоединение Крыма с Россией, которое Киев не признает. Глава МИД Украины также утверждает, что международная коалиция в поддержку Украины сохраняется и укрепляется, о чем свидетельствуют санкции против России и ряд резолюций международных организаций. «Украинское государство было, есть и будет соборным, свободным и независимым», – так завершил свое обращение глава МИД. Ранее Кулеба заявил, что министерство иностранных дел Украины готовит документы для обращения к Европейскому союзу с просьбой ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации в Крыму. Суд признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана 20 февраля 2021, 18:52

Текст: Алина Назарова, Елизавета Булкина

Суд признал виновным блогера Алексея Навального по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в размере 850 тыс. рублей. «Суд постановил признать Навального Алексея Анатольевича виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»)», – зачитала приговор судья Вера Акимова. Суд пришел к выводу, что вина Навального доказана показаниями самого ветерана, его внука, сиделки и соседки, а также свидетелей, обнаруживших в Сети комментарии блогера и сообщивших о них в Следственный комитет. Приговор также учитывает результаты экспертизы лингвиста, выступавшей на стороне обвинения. «Суд приходит к выводу, что потерпевший Артеменко самостоятельно, осознанно и добровольно давал показания, чтобы защитить свое имя от клеветы», – добавила судья. Являясь пользователем сервиса Telegram и владельцем страницы в сети Twitter, Навальный имел «умысел на публикацию сведений, подрывающих авторитет потерпевшего», продолжила Акимова. «По совокупности преступлений [с учетом приговора по «Ив Роше] назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы (блогеру предстоит отсидеть в колонии около 2,5 лет – прим. ВЗГЛЯД) со штрафом в размере 850 тыс. рублей», – объявила судья. Сам Навальный отказался признать вину в клевете. Блогер добавил, что не знает ветерана Артеменко и никогда его не знал. Гособвинитель просил признать Навального виновным в клевете на ветерана и оштрафовать блогера на 950 тыс. рублей. Защита блогера настаивала на вынесении оправдательного приговора. Ветеран Игнат Артеменко, являющийся потерпевшим по делу, принял участие в заседании по видеосвязи из дома, передает ТАСС. Прокурор на заседании отметил, что Навальный умышленно распространил сведения, порочащие ветерана. «Навальный с сознательным умыслом распространил ложные сведения в отношении Артеменко. Эти сведения, не имеющие отношения к действительности, повлекли моральные страдания», – сказал прокурор. Дело о клевете было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан. Навальному вменяли статью за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). Нынешняя редакция статьи УК предусматривает три вида наказания: штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако данная редакция вступила в силу лишь в декабре 2020 года. Ранее санкция статьи не предусматривала лишения свободы, поэтому Навальному по итогам этого процесса новый тюремный срок не угрожал. Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. 20 февраля Бабушкинский суд столицы поствновил зачесть в срок наказания время, проведенное осужденным Навальным с 28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года. В остальной части оставил решение Симоновского суда без изменения, а жалобу защиты Навального – без удовлетворения. «Считает, что ему позволено все»: эксперты оценили новый приговор Навальному 20 февраля 2021, 21:10 Текст: Игорь Кравченко

«Страна была слишком добра к Алексею Навальному, и, видимо, зря. То, как блогер вел себя в суде по делу о клевете на ветерана войны, показало – он считает, что ему позволено все, и не понимает, что чувствуют люди», – сказала газете ВЗГЛЯД политтехнолог Алена Август, комментируя вынесенный в субботу приговор Навальному по делу о клевете на ветерана. «Не удивлюсь, что сейчас кто-то скажет, что наш суд был слишком мягок к Навальному, учитывая, что он нарушил условия содержания на условном сроке по делу «Ив Роше» около 50 раз. Притом некоторые люди получают реальный срок после двух нарушений. Страна была слишком добра к нему, и, видимо, зря. Это стало особенно ясно во время заседаний по делу о клевете на ветерана войны Игната Артеменко», – считает политконсультант Алена Август. «То, как блогер вел себя в суде по делу о клевете, говорит о том, что он считает, что ему позволено все, и не понимает, что чувствуют люди», – подчеркнула собеседница. Уважительное отношение к ветеранам – святая тема, потому что в каждой семье были и есть те, кто воевал во времена Великой Отечественной войны, подчеркнула Август. «Мой дед вернулся с войны без зрения... Для каждой семьи есть священные вещи. А Навальный, судя по его поведению, считает себя каким-то небожителем, то есть сверхчеловеком. Иначе он вел бы себя по-другому. Порой его заносило в такие дебри, и могло показаться, что он выступает с трибуны на марше нацистов», – отметила она. По оценке Август, во время последней речи в суде мысль Навального сводилась к тому, что Россия нужно было проиграть в Великой Отечественной войне. «Но тогда в живых остались бы далеко не все. А те, кто остались, были бы под гнетом фашистов. Навальный явно зарвался в стремлении выслужиться перед своими спонсорами. Он уже не чувствует границ. Скорее всего, он изначально спланировал вести себя максимально вызывающе и тем самым загнать на реальный срок и в роли несчастного быть чем-то полезным. Но по количеству вышедших на протесты мы видим, что он теряет сторонников. Если бы западные кураторы узнали бы, сколько на самом деле людей вышло на митинги, а не просто потусить, они сильно разочаровались бы», – полагает эксперт. Август уверена, что в своем пылу Навальный «стал тем, кем является на самом деле». «Поэтому те, кто относился к нему хотя бы с интересом, сейчас постараются забыть о нем. Оскорбление ветерана – это уже не юмор, а откровенное издевательство, в том числе над судом. Граница толерантности пройдена», – подытожила Август. Суды до сих пор относятся к этому обычному блогеру с какой-то нежной либеральностью, осторожностью, недоумевает член президентского Совета по правам человека (СПЧ), председатель совета Общероссийской общественной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова. «Алексей Навальный заслуживает куда более строгого наказания и вообще за свои действия, и особенно за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны. Навальный ведь задел не только одного Игната Артеменко, но и всех оставшихся в живых участников Великой Отечественной. Вы же понимаете: они все в почтенном возрасте, заслуженные. И вдруг такой плевок им в душу!» – сказала Большакова. «То, как нагло вел себя Навальный по отношению к ветерану, вызвало очень сильное возмущение не только у меня, но и у всей ветеранской общественности. Я общаюсь со многими ветеранами войны – они так и сказали, что очень переживают. Как он мог в таком грубом тоне отзываться про ветерана Великой Отечественной?! По нашему мнению, наказать его следовало более строго. Учитывая то, что подсудимый свою вину не признал, даже не извинился ни перед Игнатом Артеменко, ни перед ветеранским сообществом в целом, его нужно было привлечь к куда более серьезной ответственности, чем просто штраф», – считает глава Союза семей военнослужащих. «Сейчас суд определил Навальному степень наказания – штраф. Но друзья помогут ему эту сумму быстро собрать. Он погасит штраф – и будет дальше издеваться? Надо, чтобы наказание соответствовало тяжести преступления. Глумление над участником Великой Отечественной войны, ложь и клевета в адрес ветерана недопустимы», – подчеркнула Большакова. «Должна сказать, что на этом суде защита Навального вела себя так же нагло и надменно, как и сам Навальный. Очень недостойно. Навальный оскорблял судью. А ведь за это он тоже должен ответить, тоже должна быть на этот случай статья в Уголовном кодексе. Как можно прощать такие вещи Навальному и его адвокатам?» – возмущается Большакова. «Вообще в Уголовный кодекс нужно внести поправку, ужесточающую наказание за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. И чем скорее вопрос решится на законодательном уровне скорее, тем лучше. Это ведь отягчает вину – унижать ветеранов в нашей стране, в стране, где ветераны пользуются уважением и государства, и общественности. Надо такие выходки в корне пресекать», – убеждена глава Союза семей военнослужащих. В субботу Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей. Гособвинитель попросил признать Навального виновным в клевете на ветерана и оштрафовать блогера на 950 тыс. рублей. Защита блогера настаивала на вынесении оправдательного приговора. Навальный был признан виновным по части 2 статьи 128.1 УК «Клевета». Нынешняя редакция статьи предусматривает три вида наказания за клевету, содержащуюся в публичном выступлении. Это штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако данная редакция вступила в силу лишь в декабре 2020 года. Ранее санкция статьи не предусматривала лишения свободы, поэтому Навальному по итогам этого процесса новый тюремный срок не угрожал. Россиян предупредили об аномальных морозах 20 февраля 2021, 15:35 Текст: Абдулла Шакиров

Жителей Центрального федерального округа (ЦФО) ожидают перепады температур до плюсовых значений и аномальные морозы на 7–12 градусов ниже климатической нормы, рассказали в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «С 21 по 23 февраля ожидается резкий перепад температур. С 22 февраля Воронежская область попадет под влияние циклона, пройдет мокрый снег, а днем местами даже снег с дождем, ожидаем гололед, налипание мокрого снега, ночью еще 3–8 градусов мороза, но днем уже от 0 до 2 градусов», – передает ТАСС сообщение дежурного синоптика Воронежского областного гидрометеоцентра Светланы Перовой. Аналогичная ситуация ожидается в Орловской, Смоленской, Курской и Калужской областях. Также в ближайшие дни в большинстве регионов ЦФО прогнозируются небольшие осадки в виде снега, местами с дождем, гололед и усиление порывов ветра. Начиная с 23 февраля в округ вновь вернутся аномальные морозы. Как отмечается в сообщении, в Костромской области объявлен режим повышенной готовности из-за понижения температуры до минус 36 градусов, а в Ярославской области к среде ночные температуры установятся на отметке минус 35 градусов. Тем временем в Рязанской области 20 февраля в ряде районов полностью или частично отменили занятия для школьников. Ранее климатолог объяснил причину наступления аномальных холодов в европейской части России. В МЧС предупредили о возможных ЧС из-за сильных морозов в Подмосковье, Тверской, Калужской и Тульской областях. Кононенко оценил данные о «Лондонской машине пропаганды» в Рунете 20 февраля 2021, 14:52

Текст: Ирина Яровая

«Для аудитории «Медузы» и «Медиазоны» финансирование из-за рубежа – это знак качества», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя запрос официального представителя МИД России Марии Захаровой к правительству Великобритании дать объяснения относительно утечки документов о внешнем управлении работой различных СМИ и блогеров в русскоязычном сегменте Сети. «Вполне вероятно, что «Медузу» действительно финансируют из Британии, ведь настоящего источника ее дохода мы не знаем. А «Медиазона» постоянно ходит по миру с протянутой рукой, и тех денег, которые добывает ее издатель Петр Верзилов, явно не хватает. Но совершенно понятно, что средства для своей деятельности все эти СМИ получают именно из-за рубежа, потому что в современных условиях таким изданиям выжить просто невозможно», – считает журналист и блогер Максим Кононенко. При этом собеседник уверен – на запрос российского МИД в Лондон дать пояснения относительно утечки данных об управлении некоторыми СМИ никакого конкретного ответа не поступит. «Официальный Лондон скажет: «Мы этим не занимаемся, мы об этом ничего не знаем, это делают какие-то фонды, а они вообще делают, что хотят», – полагает журналист. «Для самих «Медузы» и «Медиазоны» вряд ли будут какие-то последствия. Для их аудитории финансирование из-за рубежа – это знак качества, а со стороны государства особых санкций быть не может: «Медуза», например, зарегистрирована в Латвии. При этом главный редактор «Медиазоны» уже был арестован и отсидел свой хоть и небольшой административный срок, но это для него явный звоночек», – заключил Кононенко. В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва ждет объяснений Лондона в связи с утечкой документов, согласно которым британское правительство управляет работой различных информационных изданий и сформировало сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте соцсетей. «В Сеть утекли документы Форин-офис о том, как британское правительство через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных информационных изданий, а также сформировало сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей», – написала Захарова в Facebook. Ранее телеканал RT опубликовал материал «Антикремлевские СМИ и блогеры: документы Anonymous указывают на усилия властей Британии по ослаблению влияния России», основанный на утечке документов, предположительно, принадлежащих МИД Великобритании. Из этих данных следует, что Лондон через посредников поддерживает работу различных информационных изданий, в частности, «Медузы» и «Медиазоны», а также сформировал тайную сеть влиятельных персон в русскоязычном сегменте социальных сетей. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Прилепин объяснил свою инициативу по поводу памятника Дзержинскому 20 февраля 2021, 20:01

Текст: Ксения Панькова

Лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин объяснил поддержку идеи о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве, отметив, что общество имеет право на реализацию своих представлений о необходимых ему памятниках, «о достойном и чуждом в национальной истории». Прилепин отметил, что не высказывался против возведения памятника бывшему верховному правителю России Александру Колчаку. «В России снят и с помпой прошел панегирический (и не вполне историчный) фильм о Колчаке; равно как ряд фильмов и сериалов о других деятелях Белого движения. Одновременно в России сняли примерно тонну фильмов и сериалов про садистов и маниаков из ЧК-ГПУ-НКВД-Красной армии; а также о работе [бывшего премьера Советского Союза Владимира] Ленина на немецкую разведку, которые шли в прайм-тайм на центральных каналах. И это также не считается элементом Гражданской войны, хотя вызывает безусловное раздражение серьезной части нашего общества», – написал он на своей странице в Facebook. Писатель также напомнил, что в России есть памятники Петру Великому и Степану Разину. «Есть памятники [объединителю горцев Дагестана и Чечни Имаму] Шамилю и [военачальнику Алексею] Ермолову. Есть памятники [полководцу] Александру Суворову и [башкирскому национальному герою] Салавату Юлаеву. Они не вызывают у большинства населения России никаких вопросов. Это признак гражданского общества, веротерпимости, мужества и равновесия общества», – сказал он. При этом Прилепин отметил, что спокойно видит «в этом ряду Дзержинского, равно как и Колчака». «Равно как и находящийся в непосредственной близости от возможного памятника Дзержинскому Соловецкий камень», – продолжил он. По его словам, фигура Дзержинского, пожалуй, даже более значима для жителей России, «чем фигуры Ельцина или того же Колчака». «И точно не уступает в известности другому видному и важному деятелю – Петру Столыпину, которому также имеется памятник в Москве», – добавил Прилепин. «И если мы это знаем – к чему закрывать на это глаза? Мы дали людям демократические институты, заплатив за их существование, на мой вкус, аномальную цену. Но это просто издевательство какое-то – разрушить во имя демократии колоссальную страну, а демократическими институтами не пользоваться. Больше демократии, друзья мои. Больше доверия русским людям. Они справятся со своей, с нашей историей», – заключил писатель. Ранее группа российских деятелей культуры и журналистов призвала вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве. Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника адресовано правительству и мэрии Москвы. Среди подписавших – Захар Прилепин, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Лекух, Владимир Селиванов, Леся Рябцева и другие. Возможность возвращения на Лубянскую площадь памятника Дзержинскому либо размещения там другого монумента обсуждается давно. На ваш взгляд Нужно ли вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку? Да

Нет

Ещё не определились

Еще в феврале 2014 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме выступила против установки памятника Дзержинскому на Лубянской площади в центре столицы. Перед этим РПЦ выступила против реставрации памятника Дзержинскому, поскольку, по мнению церкви, подобные действия оскорбляют память всех, кто невинно пострадал в СССР. При этом речь шла только о реставрации, а не о возвращении памятника на то место, где он стоял до начала 1990-х. Летом 2015 года Лубянская площадь вновь стала предметом активного обсуждения москвичей после предложения КПРФ вернуть на нее памятник Дзержинскому. Соответствующее предложение поддержала Мосгордума. Однако, как отмечала газета ВЗГЛЯД, уже появились опасения, что восстановление монумента спровоцирует раскол в обществе. В то же время начали поступать предложения восстановить на Лубянской площади фонтан или организовать пешеходную зону. По данным социологического опроса ВЦИОМ, за восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади высказалось 37% москвичей, в то время как предложенный «Единой Россией» проект пешеходной зоны с фонтаном поддержало 56%. Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии был поставлен в 1958 году на бывшей и будущей Лубянской площади, с 1926 по 1991 год носившей имя Дзержинского. Железного Феликса изваял выдающийся советский скульптор Евгений Вучетич, и воздвигли его под окнами здания бывшего страхового общества «Россия», в котором с 1918-го размещалась штаб-квартира ВЧК (позднее – ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ). Несмотря на несомненную художественную ценность, памятник был низвергнут с пьедестала 22 августа 1991 года как один из главных символов рухнувшего коммунистического режима. Потанин назвал причину аварии в цеху в Норильске 20 февраля 2021, 13:50

Текст: Алина Назарова

Авария в цеху Норильской обогатительной фабрики (принадлежит ООО «Медвежий ручей») произошла из-за грубого нарушения техники и норм безопасности, сообщил президент «Норникеля» Владимир Потанин. «Данная авария, предположительно, произошла по причине грубого нарушения техники безопасности и норм промышленной безопасности руководителями предприятия», – сказал Потанин, передает РИА «Новости». Он добавил, что в настоящий момент ведется расследование. Руководитель фабрики, на которой произошла авария, отстранен от занимаемой должности. Создан штаб по ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим. По словам Потанина, обрушение показывает, что текущих усилий «Норникеля» по промышленной безопасности недостаточно, компания будет ужесточать требования. «Я должен сказать о том, что в «Норильском никеле» этим вопросам уделяется серьезное внимание, и смертельные случаи, случаи аварий с потерей трудоспособности сокращаются. Вкладываются большие средства в промышленную безопасность. В ближайшую пятилетку запланировано порядка 100 миллиардов рублей инвестиций именно в промышленную безопасность», – сказал Потанин. «Данная авария, данный случай, который произошел сегодня ночью, показывает, что, видимо, усилия недостаточные, и мы, принимая ответственность на себя за произошедшее, будем ужесточать требования по промышленной безопасности и требовательность к людям, которые отвечают за промышленную безопасность, с целью недопущения подобного в дальнейшем», – добавил глава «Норникеля». В ночь на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике (принадлежит структуре «Норникеля» – ООО «Медвежий ручей») обрушилось здание одного из цехов. Как сообщала сама компания, обрушение произошло при проведении ремонтных работ, которые производятся силами ООО «Норильскникельремонт» (также структура «Норникеля»). Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. метров. На момент обрушения в цехе находились восемь человек. Самостоятельно спаслись два человека, четырех человек спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из извлеченных из-под завалов скончался в машине скорой помощи, пятеро госпитализированы в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Британия дала деньги украинским «административным структурам Крыма» 20 февраля 2021, 18:51

Текст: Ксения Панькова

Великобритания выделила Украине 168 тыс. фунтов стерлингов (около 235 тыс. долларов) на проект поддержки украинских «властей» Крыма, расположенных в соседней с российским Крымом Херсонской области Украины, сообщило посольство Великобритании в Киеве. «В день седьмой годовщины незаконной аннексии Крыма Великобритания объявляет о финансировании нового проекта по облегчению доступа к жизненно важным услугам для украинцев, проживающих в Крыму. Великобритания выделила 168 тыс. фунтов стерлингов на данный проект поддержки местных административных структур в соседней с Крымом Херсонской области, благодаря которому нуждающиеся смогут посещать местные больницы и получать украинские паспорта», – говорится в сообщении на сайте британского посольства. Отмечается, что Британия «приветствует новую международную «Крымскую платформу», инициированную Украиной. Власти Украины после присоединения Крыма к России создали на своей территории параллельные «крымские органы власти», которые обозначили абревиатурой АРК (Автономная Республика Крым). Офис постоянного представительства президента Украины в АРК расположен в Херсоне. Главное управление СБУ в АРК также находится в Херсоне. Его работу в 2016 году возобновили указом президента Украины. Ранее сообщалось, что посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по реинтеграции Крыма в состав Украины и «противодействию нарушениям прав человека» на полуострове со стороны России. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Российский вертолет стал символом крупнейшей на Ближнем Востоке выставки оружия 21 февраля 2021, 10:13

Текст: Елизавета Булкина

Российский боевой вертолет Ми-28НЭ «Ночной охотник», а также боевая машина пехоты БМП-3 стали одними из главных символов крупнейшей на Ближнем Востоке выставки вооружений IDEX 2021, которая открылась в воскресенье. Отечественный вертолет и БМП вошли в список из шести образцов вооружения, размещенных на всех демонстрационных материалах, которые выпустил организационный комитет салона вооружений, передает ТАСС. На рекламных стендах и в каталогах изображена наиболее современная модель Ми-28НЭ. Вертолет оснащен надвтулочной радиолокационной станцией, блоками неуправляемых ракет С-13, противотанковыми управляемыми ракетами «Атака» и управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» «Игла-В». Прежде российские системы вооружения практически не входили в список символов IDEX. Международная выставка IDEX – крупнейший ближневосточный салон вооружений и проводится раз в два года в Абу-Даби, в этом году выставка проходит с 21 по 25 февраля. Глава Еврейской культурной автономии оценил слова Соловьева о Гитлере 20 февраля 2021, 12:52 Текст: Алина Назарова

Президент Федеральной еврейской национально-культурной автономии Владимир Штернфельд призвал не «разыгрывать спектакль» из-за высказываний телеведущего Владимира Соловьева об Адольфе Гитлере. «Разыгрывать эти спектакли (вокруг слов Соловьева) просто ни к чему. Свои слова Соловьев произнес в ходе спора, полемики, все были возбуждены», – заявил Штернфельд в интервью «Газете.Ru». По его словам, «Соловьев – хороший медиадеятель, надо дать ему возможность продолжать работать». Ранее Соловьев в эфире телеканала «Россия 1», в частности, заявил, что Адольф Гитлер был «смелым человеком», так как «не косил от армии». Как подчеркнул телеведущий, это не отменяет того факта, что главы Третьего рейха были нацистскими преступниками. После эфира Соловьев заявил, что его слова были вырваны из контекста, а во время передачи шло «полное осуждение нацизма». Кроме того, напомнил телеведущий, его родные погибли от рук фашистов. Однако депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин все же направил запрос генпрокурору Игорю Краснову, в котором указал, что телеведущий, по его мнению, нарушил статью УК о реабилитации нацизма. Кроме того, Соловьев был внесен в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии. Определена безопасная доза водки для согревания после мороза 20 февраля 2021, 14:48 Текст: Абдулла Шакиров

Лучше всего после мороза согревает глинтвейн или горячий чай, если же кто-то предпочитает согреваться водкой, то безопасная доза в таких случаях – не более 120 мл за вечер, рассказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев. «Когда с мороза входишь в помещение, лучше, конечно, не водкой согреться, а крепким чаем с малиной, брусникой. Это более эффективно будет, чем водка. Потому что водкой на самом деле не согреешься. Есть различные рецепты, где водку с перцем пьют, когда человек начинает заболевать, и даже кому-то она помогает. Доза алкоголя – водки – небольшая, 30 миллилитров. Это стандартная доза, которая наносит наименьший вред для здоровья. И выпивать за вечер можно не более четырех таких доз», – цитирует Казанцева «Ридус». Нарколог предупредил, пить водку перед выходом на мороз опасно для здоровья. Он отметил, что водка расширяет сосуды, но не согревает тело, а только создает это ощущение, отключая контроль над собственными действиями. Это чревато обморожением, ампутацией или даже смертью, напомнил врач. «К глинтвейну отношусь положительно, потому что там небольшое содержание вина, туда добавляется корица и другие согревающие специи. И когда человек находится на морозе, это действительно неплохо для тех, кто ходит на каток либо гуляет по паркам. В небольших дозах даже полезен, да его много горячим и не выпьешь. Одного стандартного стаканчика достаточно», – посоветовал нарколог. По словам Казанцева, людям, страдающим сахарным диабетом или находящимся в преддиабетном состоянии, не следует употреблять согревающие напитки, так как в них обычно кладут много сахара. Ранее врачи назвали вызывающие самое сильное похмелье спиртные напитки.