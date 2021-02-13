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Индийский сегмент TikTok собрались продать после запрета соцсети в стране
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Китайская компания ByteDance может продать стартапу Glance активы принадлежащей ей соцсети TikTok в Индии, где приложение в январе запретили, сообщило агентство Bloomberg.
По данным его источников, инициатором переговоров выступил японский мобильный оператор Softbank, который финансирует материнскую компанию Glance - InMobi. Если соглашение будет достигнуто, его должны будут одобрить власти Индии и Китая. Правительство Индии при этом потребует, чтобы информация об индийских пользователях TikTok не выходила за пределы страны, передает ТАСС со ссылкой на агентство.
Правительство Индии ужесточило санкции в отношении китайских мобильных предложений и навсегда запретило 59 из них, включая популярные TikTok, Baidu, WeChat. Решение было принято на фоне военной напряженности между двумя странами в Восточном Ладакхе, где в начале мая и середине июня прошлого года происходили столкновения китайских и индийских солдат.
Ранее решение о частичной блокировке TikTok было принято в Италии, оно будет действовать до 15 февраля. Поводом стал инцидент с 10-летней девочкой, которая погибла, приняв опасный вызов на выносливость в TikTok.
Зеленский перепутал Китай с Непалом
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан Китая с Новым годом по восточному календарю, но сопроводил поздравление фотографией Непала.
Пост с неправильным снимком появился в Twitter украинского президента. На ошибку обратило внимание издание «НВ». «От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны. В 10-ю годовщину стратегического партнерства Украины и Китая подтверждаю настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», – написал Зеленский.
Изначально текст сопровождало фото другой азиатской страны – Непала. Позже снимок заменили. При этом само поздравление Зеленский написал на китайском языке, что насмешило подписчиков президента.
«Вот это тебя торкнуло, выдыхай скорее», – написал пользователь Жменька зеніток под постом Зеленского.
«Этот Зеленский сломался, несите нового! Нет, лучше не надо…» – добавил комментатор Popierdolilo.
«Украинский перешел на иероглифы?» – поинтересовался ноократ.
«Китайскую наркоту подвезли», – пошутил пользователь под именем Null без палички.
Некоторые комментаторы и вовсе перешли на китайский язык и написали несколько сообщений Зеленскому с помощью иероглифов.
Ранее сотрудники пресс-службы Зеленского перепутали столицу Канады, анонсируя визит главы государства в эту страну. Также пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель перепутала Латвию с Литвой в записи в соцсети. Кроме того, Зеленский ко Всемирному дню вышиванки отправил традиционные украинские вышитые рубашки в подарок лидерам стран мира, в том числе несуществующему президенту Канады.
В ЕС отреагировали на слова Лаврова о разрыве отношений
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Брюссель принял к сведению заявление главы МИД России Сергея Лаврова об отношениях с Евросоюзом, а также комментарии Кремля на этот счет, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано.
«Мы приняли к сведению высказывания господина Лаврова и пояснения Кремля. Вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между ЕС и Россией нехорошее. Мы хотим строить отношения с Россией на наших ценностях, на наших интересах, на уважении международного права и взятых на себя обязательств, к примеру, в рамках международных организаций. Но мы придерживаемся и важности принципа добрососедства», – сказал Стано, передает РИА «Новости».
Он добавил, что об этом Лаврову говорил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Мы в этом контексте выступаем за отношения, которые были бы выгодны обеим сторонам», – добавил представитель ЕС.
Ранее СМИ со ссылкой на Лаврова сообщили, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений министра иностранных дел исказили – Москва инициатором такого разрыва не будет. В МИДе также пояснили слова Лаврова.
Тем временем представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе заявила, что Берлин считает заявление главы МИД России Сергея Лаврова странным и непонятным.
Россия расширила экономические санкции против Украины
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка компаний, в отношении которых введены экономические санкции в связи с недружественными действиями Украины.
Документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, вносятся изменения в приложение № 2 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 г. № 1300 «О мерах реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 г. № 592». В первоначальном варианте перечень юридических лиц, в отношении которых введены специальные экономические меры, состоял из 68 компаний. В настоящем документе их количество было расширено до 84.
Ранее в пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
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США пригрозили санкциями при попытках достроить «Северный поток – 2»
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Соединенные Штаты оценят возможность применения санкций при попытках достроить и сертифицировать газопровод «Северный поток – 2», заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы продолжаем отслеживать действия в попытке завершить и сертифицировать трубопроврод, если такие действия будут иметь место, мы примем решение о применимости санкций», – приводит слова Прайса РИА «Новости».
При этом, как уточнил представитель Госдепартамента, санкции – только «один из многих важных инструментов» в распоряжении США. «Наша позиция по «Северному потоку – 2» очень ясна и не претерпевала изменений. Президент (Джо) Байден ясно говорил, что «Северный поток – 2» плохая сделка. Это плохая сделка, потому что разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу российским манипуляциям, противоречит заявленным целям Европы в области энергобезопасности», – заявил Прайс.
Ранее в пятницу стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
Напомним, США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте отказался германский концерн Bilfinger SE.
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Захарова: Киев упустил шанс на мир в Донбассе
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Украинская сторона делает все для того, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минска-2.
«12 февраля исполняется шесть лет со дня подписания «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений». Этот документ содержит конкретные договоренности между Киевом, Донецком и Луганском о мирном урегулировании внутриукраинского конфликта, который стал следствием госпереворота на Майдане и силовой операции Киева против Донбасса, не признавшего националистическую политику новых властей», – цитирует Захарову РИА «Новости».
«Комплекс мер» был одобрен СБ ООН, он стал частью международного права, подчеркнула дипломат. По его положениям, к концу 2015 года в Донбассе уже должен был установиться мир и начаться работа по восстановлению региона.
«К сожалению, эти договоренности так и не были реализованы. Шансом к миру Киев не воспользовался. Он делает все возможное, чтобы уклониться от выполнения собственных обязательств, имитирует их реализацию, уходит от прямых контактов с Донецком и Луганском, без чего разрешение кризиса в принципе невозможно, пытается исказить или переписать Минские договоренности», – добавила представитель МИД.
Донбасс, который должен был вернуться в состав Украины, все больше от нее отдаляется в результате действий Киева, подчеркнула она.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.
Ранее экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения.
«Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (Второе минское соглашение, Минск-2) – документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11–12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Адвокат: Поведение Навального на процессе об оскорблении ветерана отразится на решении суда
Участники судебных заседаний имеют право высказывать в суде свою точку зрения. Но должны делать это уважительно по отношению в другим сторонам процесса, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Карабанов, комментируя поведение блогера Алексея Навального на суде по делу об оскорблении ветерана.
«Безусловно, у каждого участника судебных слушаний есть права, которые закреплены Уголовно-процессуальным кодексом. В частности, это возможность заявлять отвод судье. Но я считаю, что пользоваться своими правами и вести себя неуважительно к иным участникам процесса – совершенно разные вещи», – отметил руководитель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов.
В пятницу утром Алексей Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы в качестве подсудимого – продолжается рассмотрение дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Как сообщает «Интерфакс», мировой суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Навального об отводе судьи Веры Акимовой, которая, по мнению защиты Навального, «продемонстрировала явную зависимость от стороны обвинения».
В ходе заседания судья Акимова многократно делала замечания подсудимому из-за оскорбительных высказываний в адрес участников процесса. Из-за такого поведения Навального от участия в заседании отказался Артеменко. «Я боюсь умереть от эмоционального стресса в результате оскорблений, которые допускает в отношении меня Навальный», – признался ветеран войны. В итоге в заседании суда был объявлен перерыв, вызванный вопиющим неуважением к суду.
«Навальный ведет себя непрофессионально, он переходит на личности. Конечно, тем самым он настраивает против себя как судебную систему, так и просто наблюдателей, обычных граждан, которые вынуждены каким-то образом следить за этим процессом. И это безусловно отразится на судебном решении», – отметил Карабанов.
Напомним, что первое заседание суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении ветерана, состоялось 5 февраля. Тогда Навальный несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. Заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую.
Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). Нынешняя редакции статьи УК предусматривает три вида наказания: штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако данная редакция вступила в силу лишь в декабре. Ранее она не предусматривала лишения свободы, поэтому Навальному по итогам этого процесса новый тюремный срок не угрожает.
В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений
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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина» выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали.
При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной, передает РИА «Новости».
Глава офиса Владимира Зеленского также отметил, что прогресс в переговорах по Донбассу есть, но продвигается диалог медленно. Он подчеркнул, что за шесть лет с момента подписания Минских соглашений ощутимых результатов нет.
«Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнеров, Германии и Франции», – приводит слова Ермака РБК – Украина.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
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Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух
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Новейшие украинские самолеты Ан-132D и Ан-178 исключили из государственного реестра гражданских воздушных судов, соответствующий приказ опубликован на портале Государственной авиационной службы Украины.
Всего в списке 50 различных самолетов и вертолетов. Решение, как говорится в документе, было принято в связи с тем, что данные воздушные суда не имели сертификата летной годности в течение двух лет, а Госавиаслужба в течение этого срока не имела доступа к ним для осуществления контроля за их летной годностью и эксплуатацией, передает РИА «Новости».
Указанные в списке Ан-132D с регистрационным номером UR-EXK и заводским номером 001 и Ан-178 (UR-EXP, 001) принадлежат ГП «Антонов».
Ранее на Украине заявили о неспособности выполнить контракт с Перу на поставку одного самолета Ан-178, после чего Россия предложила Перу целый ряд военно-транспортных самолетов на замену украинским Ан-178. В Раде констатировали крах украинского авиастроения. Авиастроители Украины призвали возобновить сотрудничество с Россией.
Стали известны детали попытки заморозить детей в сугробе в Москве
Оставленные матерью голыми в снегу дети в Новой Москве провели на морозе около 40 минут, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.
«33-летняя женщина вместе с детьми около 23.00 11 февраля приехала на автомобиле «Лада». Она сначала разделась сама, затем раздела детей и отправилась в лесополосу. Ближе к полуночи их увидел очевидец, который обратился в правоохранительные органы. Таким образом, дети провели на морозе порядка 40 минут», – пояснил источник ТАСС.
Он добавил, что происшествие случилось вблизи населенного пункта Сосенское в Новой Москве. Дети – десятимесячная девочка и два мальчика, двух и десяти лет, уточнил собеседник.
Женщина родом из Чебоксар, она жила вместе с детьми в частном доме в Подмосковье.
«Все четверо доставлены в больницу с обморожением различной степени тяжести. Один ребенок находится в реанимации, состояние детей оценивается как тяжелое», – сказал собеседник.
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщала, что пострадавшие дети находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, их состояние оценивается как стабильное.
Ранее сообщалось, что в Москве мать вывела на прогулку троих детей без одежды и попыталась закопать их в сугроб. На странное поведение женщины обратили внимание прохожие. Житель Москвы, который вышел выгуливать собаку, вызвал экстренные службы. Детей доставили в больницу с различными степенями обморожения. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья.
В Германии рассказали о характере переговоров с США по «Северному потоку – 2»
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Переговоры между Берлином и Вашингтоном о снятии санкций с газопровода «Северный поток – 2» проходят в закрытом режиме, об их ходе прессу не информируют, рассказала представитель министерства экономики Германии.
«Любые переговоры или диалоги мы ведем в закрытом режиме и не комментируем их», – передает сообщение ТАСС.
Между тем члены Сената США призвали главу Белого дома Джозефа Байдена ввести санкции против «Северного потока – 2». Письмо президенту Соединенных Штатов направили республиканец Джим Риш и демократ Джейн Шейхин. Кроме того, сенаторы попросили Байдена предоставить к 16 февраля отчет по этому вопросу и компаниях, имеющих отношение к «Северному потоку – 2», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. «Отношения США и Германии являются краеугольным каменем трансатлантического союза... но позволить завершить «Северный поток – 2» не подразумевает конструктивный путь к этому партнерству», – говорится в обращении сенаторов.
Ранее в пятницу СМИ сообщили о переговорах по «Северному потоку – 2» между Германией и США. В начале недели СМИ опубликовали документы о тайных переговорах между ФРГ и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД писала, что стоит за этой сделкой между двумя странами. В Германии опровергли существование «грязной сделки» с США по «Северному потоку – 2».
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
Синоптики предупредили о надвигающемся на ЦФО аномальном холоде
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Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в Центральном федеральном округе, сообщив, что вслед за снегопадами и метелями в центре Европейской России будут усиливаться морозы.
«14–18 февраля на территории ЦФО ожидается аномально холодная погода с температурами на 7–12 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до минус 24, минус 30 градусов, днем преобладающая температура воздуха минус 11, минус 17 градусов», – сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Также ожидается сильный снег, который пойдет в Московской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Ивановской, Костромской областях, ночью 13 февраля – в Брянской, Орловской и Курской областях. 13 февраля и ночью 14 февраля сильный снегопад охватит и северные области Центрального округа, и север Поволжья, пройдет в Тверской и Ярославской областях, уточняется в сообщении.
Ранее москвичей призвали отложить поездки на личных авто на фоне обильного снегопада на позднее время, после 21.00.
Напомним, московский главк МЧС предупреждал также, что с полуночи 12 февраля и ночью 13 февраля в столице ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15–20 метров в секунду.
Россия анонсировала создание с Китаем лунной станции
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роскосмосу подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции.
Правительство России приняло предложение Роскосмоса, согласованное с МИДом, Минюстом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с КНР, о подписании меморандума о взаимопонимании между правительством России и правительством Китая о сотрудничестве области создания Международной научной лунной станции.
«Поручить Государственной корпорации космической деятельности «Роскосмос» подписать от имени правительства Российской Федерации указанный меморандум, разрешив вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера», – цитирует ТАСС распоряжение правительства.
Ранее сообщалось, что Россия начала проработку техдокументации совместной с КНР лунной базы.
Напомним, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил возможность совместного освоения Луны и построения лунной научной базы силами России и Китая.
Осведомленные источники в администрации 46-го президента США Джо Байдена и в космической отрасли сообщили о готовности Пентагона в будущем обеспечивать защиту баз НАСА на Луне, а также операций частных компаний по добыче полезных ресурсов. При этом расширение взаимодействия Пентагона с НАСА в материале увязано с необходимостью противодействовать «вызовам, которые бросают Соединенным Штатам Россия и Китай». В ответ Рогозин подчеркнул, что милитаризация Луны недопустима.
Напомним, в день инаугурации Джо Байдена новый глава Пентагона в американской администрации Ллойд Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената США по делам вооруженных сил заявил, что Россия и Китай представляют растущую угрозу для Соединенных Штатов в космосе, при этом Россию он назвал «ключевым противником».
В октябре 2020 года Россия обвинила США в циничной милитаризации космоса и игнорировании предложений Москвы о заключении юридически обязывающего соглашения по предотвращению гонки вооружений в околоземном пространстве. В МИД подчеркивали наличие существенных разногласий с США по этой теме. Так, в Кремле заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Тем временем Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая.
Суд отказался вернуть корабль «Буран» в госсобственность Казахстана
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Специализированный межрайонный экономический суд Алма-Аты отказал комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана в ликвидации АО «Ракетно-космическая компания «Байконур» возврате его имущества – макета и второго летного экземпляра орбитального корабля «Буран» – в госсобственность.
«По требованию о ликвидации. Судом в его удовлетворении отказано, так как… оснований для ликвидации не имеется. По требованию о возврате имущества. Судом также было отказано, поскольку распределение имущества в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах Республики Казахстан» возможно лишь при ликвидации акционерного общества», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы суда.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выражал желание купить второй космический челнок «Буран». Он сообщал, что не смог найти его владельца в Казахстане, где хранится корабль. В ответ на это сообщение генеральный директор АО «РКК Байконур» Даурен Муса написал Рогозину, что эти космические корабли находятся на балансе его компании. Позже пресс-служба аэрокосмического комитета министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщила, что республика через суд добивается отмены передачи космического челнока «Буран» АО «РКК Байконур» и хочет вернуть его в госсобственность для использования в музейных экспозициях.
Рогозин ранее заявлял, что Роскосмос может создать крылатый пилотируемый космический корабль, который станет наследником «Бурана».
Первый летный корабль «Буран», который совершил единственный полет в 1988 году, был уничтожен после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году. Второй и последний из достроенных кораблей вместе с макетом также находится на Байконуре и является предметом судебных разбирательств. Третий, недостроенный экземпляр находится в подмосковном Жуковском, испытательный экземпляр с самолетными двигателями – в Германии. Еще один макет «Бурана» долгое время хранился на открытой площадке на Байконуре, но потом его перевезли в музей РКК «Энергия» на космодроме, другой – ныне находится на ВДНХ в Москве.
Евросоюз призвал Китай отменить решение о запрете вещания BBC World News
Внешнеполитическая служба Европейского союза призвала Китай пересмотреть решение о запрете вещания BBC World News, которое было принято в ответ на отзыв лицензии у китайского телеканала в Британии, на что ЕС никак не отреагировал.
«Одиннадцатого февраля Китай запретил BBC вещать в стране из-за репортажей о Синьцзяне и о реакции на пандемию COVID-19… Решение о запрете должно быть пересмотрено», – цитирует РИА «Новости» заявление ЕС.
По мнению Брюсселя, это уже далеко не первый случай ограничения свободы СМИ в Китае.
В Китае запретили вещание британского канала BBC World News, за нарушение принципа достоверности и непредвзятости. Ранее в этом месяце британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию у китайского телеканала CGTN за несоответствие требованиям, предъявляемым к владельцу лицензии. На это решение Евросоюз никак не реагировал, также как и на запрет в Латвии ретрансляции 16 российских телеканалов.
В то же время ЕС прокомментировал санкции, которые власти Украины ввели против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. В совместном пресс-релизе по итогам заседания Совета ассоциации Украина–ЕС говорится, что усилия Украины по защите от дезинформации являются законными.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский указом остановил эфирное вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения распространились также на региональные каналы телерадиокомпании «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», на компанию «Новости 24 часа», принадлежащую телеканалу NewsOne.
Кузнецова рассказала о будущем оставленных матерью на морозе в лесу детей
Двое из трех детей, оставленных матерью на морозе в лесу в Новой Москве, в ближайшие часы могут быть переведены в обычную палату, решается вопрос опеки над ними, заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
«Дети сейчас в безопасности, рядом с ними находятся доктора, делают все, чтобы вылечить их. Состояние младшей девочки достаточно хорошее. Рядом с ней будут находиться медперсонал и волонтер. Ситуация со средним братом чуть сложнее, прогнозы хорошие. В ближайшие часы их могут перевести в обычную палату», – приводит РИА «Новости» слова Кузнецовой.
По словам детского омбудсмена, ей удалось поговорить со старшим ребенком, который больше всех пострадал. Ему предстоит серьезное лечение ног, врачи дают осторожные прогнозы. Также Кузнецова заявила, что возьмет на личный контроль жизнеустройство брошенных матерью на морозе детей.
«Да, еще во многом предстоит разобраться. Мы сейчас на связи с родственниками, с братом матери. С органами опеки будем решать вопрос о том, кому можно передать детей после больницы по мере выздоровления, чтобы они не оказались в сиротском учреждении. Все возникающие вопросы будем разрешать вместе с уполномоченными структурами оперативно. Мы детей не оставим», – заявила Кузнецова.
Ранее сообщалось, что в Новой Москве мать вывела на прогулку троих детей без одежды и попыталась закопать их в сугроб. На странное поведение женщины обратили внимание прохожие. Житель Москвы, который вышел выгуливать собаку, вызвал экстренные службы. Детей доставили в больницу с различными степенями обморожения. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья.