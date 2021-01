Эксперт: Россия должна предоставить глобальную альтернативу Google, Twitter и Facebook В Италии решили частично заблокировать TikTok из-за трагедии с ребенком 23 января 2021, 00:43 Текст: Елизавета Булкина

Доступ к социальной сети TikTok в Италии решено частично ограничить из-за гибели 10-летней девочки в Палермо, в соцсети будут заблокированы аккаунты всех пользователей, чей возраст невозможно документально проверить, сообщило агентство ANSA. Решение о частичной блокировке, которое будет действовать до 15 февраля, приняло ведомство по защите персональных данных. Поводом стал инцидент с 10-летней девочкой, которая погибла, приняв опасный вызов на выносливость в TikTok. Прокуратура начала расследование по факту происшествия, смартфон девочки конфискован, передает ТАСС. По данным Corriere della Sera, итальянское ведомство уже обращало внимание на нарушение норм со стороны соцсети. Сообщалось, что TikTok не оказывает должного внимания защите прав несовершеннолетних, позволяя обойти возрастной порог в 13 лет для регистрации. Ранее девятилетний мальчик в Нижнем Тагиле поджог льющийся бензин и получил ожоги ног, повторив трюк из видео в социальной сети TikTok.

Эксперт: Google начал шантажировать целые страны 22 января 2021, 14:04

Текст: Наталья Макарова

«Наднациональные IT-корпорации пытаются поставить на колени целые страны», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя угрозу со стороны Google отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять закон, не устраивающий компанию. «Ситуация, при которой наднациональные IT-корпорации впрямую, открыто шантажируют целое государство, причем немаленькое, и выдвигают условия, просто дикая. Это страшный сон и самая невозможная антиутопия», – считает первый зампред комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества Александр Малькевич. Google пригрозил отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять закон, не устраивающий компанию. Как пишет газета Sydney Morning Herald, в Австралии разрабатывается законодательство, согласно которому технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. В случае отсутствия договоренности цену определит назначенный государством арбитр. «После изучения законодательства мы должны заключить, что мы не видим способа, при котором мы могли бы в этом случае продолжать предоставлять свои услуги в Австралии», – заявила на слушаниях в австралийском сенате Мел Сильва, региональный директор Google – крупнейшего в мире интернет-поисковика. «Это не угроза, это реальность», – добавила она. «Эти корпорации поставили себя выше любых законов и любых государств. Они пытаются диктовать свою волю не только пользователям, которым они навязывают ненужные услуги и таргетированную рекламу, но и диктуют свою волю суверенным странам. Таким образом они пытаются поставить их на колени», – отметил собеседник. Австралийский премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что правительство не будет реагировать на угрозы. Малькевич убежден, что премьер-министр Австралии, занимающий жесткую позицию по этому поводу, реагирует правильно. «Шантажистов надо бить по рукам и, конечно, по кошельку», – призывает эксперт. «Я еще раз предлагаю России выступить инициатором большего межгосударственного форума, чтобы не просто обсудить существующие проблемы, но и унифицировать законодательные решения во всех крупнейших странах, чтобы сделать подобный шантаж невозможным», – заключил глава профильной комиссии ОП. Ранее представитель Facebook заявил о возможности блокировки в Австралии новостного раздела соцсети. Google пригрозила Австралии отключением интернет-поиска 22 января 2021, 07:44 Текст: Дмитрий Зубарев

Google пригрозил отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять не устраивающий компанию закон. Как пишет газета Sydney Morning Herald, в Австралии разрабатывается законодательство, согласно которому технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. В случае отсутствия договоренности цену определит назначенный государством арбитр, передает РИА «Новости». «После изучения законодательства мы должны заключить, что мы не видим способа, при котором мы могли бы в этом случае продолжать предоставлять свои услуги в Австралии», – заявила на слушаниях в австралийском сенате Мел Сильва, региональный директор Google – крупнейшего в мире интернет-поисковика. «Это не угроза, это реальность», – добавила она. В свою очередь премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что правительство не будет реагировать на угрозы. Ранее представитель Facebook заявил о возможности блокировки в Австралии новостного раздела соцсети. Эксперт: Руководство соцсетей должно пресекать вовлечение молодежи в опасные действия 21 января 2021, 13:42 Текст: Игорь Кравченко

Требование модерации опасного контента в соцсетях не имеет никакого отношения к цензуре. Это нормальная практика, направленная на защиту детей и подростков, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды Денис Заварзин, комментируя обращение Роскомнадзора к руководствам соцсетей «ВКонтакте» и TikTok. «Вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия должно пресекаться в первую очередь самими социальными сетями. Провокационный контент просто по умолчанию не должен проходить модерацию», – подчеркнул руководитель Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, член Общественной палаты России Денис Заварзин. В среду Роскомнадзор сообщил, что в социальной сети «ВКонтакте» зафиксированы случаи использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Ведомство направило руководству соцсети требование о незамедлительном принятии мер по пресечению подобных действий. Роскомнадзор также направил аналогичное требование администрации зарубежной соцсети TikTok в связи с тем, что «распространяются материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях». «Здесь не может быть двойных стандартов. Эта политика в социальных медиа должна действовать применительно к любой стране, а не только в тех государствах, где находятся головные офисы соцсетей, – подчеркнул Заварзин. – Это не имеет никакого отношения к цензуре, а является нормальной практикой, направленной на защиту детей и подростков от вовлечения в действия, опасные для их физического и психического состояния». Собеседник подчеркнул, администрация соцсетей, как российских, так и иностранных, должна быть заинтересована в создании безопасной информационной среды, поскольку именно пользователи приносят платформам заработок. «От противоправного контента в соцсетях страдают в первую очередь дети, которые в силу возраста не всегда могут критически подходить к оценке информации. Замечу, что подростки сегодня представляют большой сегмент аудитории интернета. Есть платформы, которые традиционно считаются молодежными», – подчеркнул Заварзин. К таким молодежным платформам, в частности, относится и TikTok. «Важно помнить, что в России существует закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», один из приоритетов которого – пресечение вовлечения молодежи в совершение антиобщественных действий, а также склонения подростков к действиям, которые представляют опасность для их жизни и здоровья», – напомнил руководитель Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды. Также напомним, что с 1 февраля социальные сети будут обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, в том числе экстремистские материалы. Таково требование принятых в конце декабря прошлого года поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Владельцев интернет-ресурсов ожидают штрафы за отказ удалять запрещенную российским законодательством информацию и контент, выражающий «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции, а также содержащий призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях. Лица, которые посчитают, что соцсети нарушили их права, смогут обратиться за судебной защитой – в том числе с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации. Роскомнадзор решил привлечь соцсети к ответственности за призывы подростков на митинги 21 января 2021, 16:51 Текст: Елизавета Булкина,

Текст: Ольга Никитина

Социальные сети будут привлечены к ответственности за распространение призывов к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях, представителей компаний пригласили на составление протоколов, сообщила пресс-служба Роскомнадзора. «Роскомнадзор направляет в адрес социальных сетей уведомления о вызове на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.41 КоАП РФ. Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещенной в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях», – говорится в сообщении на сайте ведомства. В Роскомнадзоре также предупредили, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях, которые проводятся с нарушением установленного порядка, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции, несет в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью. В ведомстве напомнили, что статья 13.41 КоАП РФ предполагает штраф для юридических лиц в размере от 800 тыс. рублей до 4 млн рублей за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. В свою очередь председатель Ассоциации организаций по защите семьи, многодетная мать Мария Филина на своей странице в Facebook обратилась к родителям, посоветовав им обратить внимание на прогулки своих детей. «Социальные сети и детские ресурсы пестрят приглашениями несовершеннолетних детей выйти на улицу 23 января. Посторонние люди решают за нас, родителей, и наших детей, чем можно занять в выходной день школьников 6-11 классов. За безобидным призывом кроется вовлечение несовершеннолетних детей к участию в несанкционированных митингах в поддержку Навального (в соответствии с законодательством РФ организация и участие в несанкционированных митингах может грозить наложением административных штрафов и арестами)», – написала она. «Безусловно, каждый взрослый человек самостоятельно принимает решение, как ему поступать и чем заниматься, при этом осознавая ответственность и последствия своих решений и действий. Несовершеннолетние дети под воздействием чужого мнения могут сделать неверный, эмоциональный шаг», – добавила Филина. «Давайте оградим наших детей от вторжения в их детскую жизнь и посвятим субботний день своим семьям! Уверена, что посещение катка, просмотр семейного фильма, выезд на природу, на турбазу, семейная прогулка станет приятным времяпрепровождением в наступающие выходные. Не отдавайте своих детей в чужие руки!» – призвала председатель Ассоциации организаций по защите семьи. В среду Роскомнадзор сообщил, что в социальной сети «ВКонтакте» зафиксированы случаи использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Ведомство направило руководству соцсети требование о незамедлительном принятии мер по пресечению подобных действий. Роскомнадзор также направил аналогичное требование администрации зарубежной соцсети TikTok в связи с тем, что «распространяются материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях». Руководитель Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды Денис Заварзин, комментируя обращение Роскомнадзора к руководствам соцсетей «ВКонтакте» и TikTok, сказал газете ВЗГЛЯД, что требование модерации опасного контента в соцсетях не имеет никакого отношения к цензуре. Это нормальная практика, направленная на защиту детей и подростков. Эксперт: Россия должна предоставить глобальную альтернативу Google, Twitter и Facebook 22 января 2021, 18:35 Текст: Андрей Самохин

«Это первый мировой прецедент такого рода. И он опасен для нас, ведь с Россией церемониться американские IT-гиганты не будут. Они продолжат попытки дискриминировать нашу страну», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Геворг Мирзаян. Ранее Google пригрозил Австралии отключить эту страну от интернет-поиска в отместку за подготовку невыгодного для IT-компании законопроекта. «В отличие от Австралии, мы не принадлежим к англосаксонскому западному блоку. Поэтому в отношении России администраторам компании можно не придерживаться даже минимального пиетета. Тут не действуют никакие табу», – пояснил доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Геворг Мирзаян. «Вот почему российское программное обеспечение и соцсети нужно ускоренно развивать – как альтернативу иностранным продуктам. Причем, наши продукты нужно делать конкурентноспособными, более привлекательными, чем Google, Twitter, Facebook и им подобные. Наши продукты нужно делать не внутрироссийскими, а ориентированными на глобального пользователя. Так, например, со своим софтом успешно поступает Китай. Россия должна предоставить глобальную альтернативу Google, Twitter, Facebook. Мы видим, что в мире возник колоссальный запрос на глобальные интернет-системы, которые не подлежат американской цензуре. Если Россия будет создавать и продавать такие системы, она хорошо заработает, удовлетворяя этот мировой запрос. Заодно Россия приобретет значительный международный престиж», – предрекает эксперт. «Многие ошибочно считают альтернативой для американских соцсетей кроссплатформенный мессенджер Telegram Павла Дурова. Его сложно назвать российским, поскольку Дуров давно живет не в России. И нельзя гарантировать, что завтра к Дурову не придут из иностранных спецслужб и не скажут: «Родной, либо ты даешь нам все коды и полный доступ, либо мы тебя сажаем». Чтобы такие мессенджеры были безопасными для России, они должны быть локализованы у нас», – призывает Мирзаян. «Например, мы не можем предотвратить выход таких роликов, какие накануне крутились на TikTok, – с призывами идти на несанкционированные митинги. А реагировать можем, и обязаны это делать быстро. В этот раз китайские владельцы TikTok пошли к нам навстречу, почистили свою сеть, но завтра могут и не пойти. Вот почему нужны свои соцсети и мессенджеры. Поисковик «Яндекс» у нас есть – его нужно просто «докрутить». У социальной сети «ВКонтакте» функционал гораздо меньше, чем у Facebook. На сегодня «ВКонтакте» – место, где можно лишь обмениваться информацией, кроме того, пользователи используют его как большое легальное хранилище порнографии», – посетовал эксперт. «Надеяться на сотрудничество с другими странами в создании глобальных цифровых альтернатив России не следует. Страны, у которых нет внутреннего суверенитета, боятся попасть под американские санкции. А страны с внутренним суверенитетом не спешат с нами кооперироваться, и с этими странами в будущем у России могут возникнут разногласия. Прежде всего, это Китай и Турция. Зато этим странам можно будет предложить российский софт, когда тот будет окончательно готов, а дальше они уже будут адаптировать его к своим нуждам. Тем же туркам тоже очень не нравится американская цензура в Google и Facebook», – напомнил Мирзаян. «Для создания своих глобальных альтернатив у России уже есть финансовый потенциал. С техническим сложнее. Создание альтернативы тому же YouTube потребует очень серьезных технологий. Но не думаю, что наработка технического потенциала – очень большая проблема», – подытожил эксперт. В пятницу Google пригрозил отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять не устраивающий компанию закон. Как пишет Sydney Morning Herald, согласно будущему закону, технологические гиганты обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями размер выплаты за публикуемый контент. В случае отсутствия договоренности цену определит назначенный государством арбитр. Скандал вокруг Google стал уже вторым за месяц. Ранее видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, запретил на семь дней аккаунту президента США Дональда Трампа загружать новые видео и вести трансляции. Ранее сообщалось, что компанию Google могут включить в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных после того, как Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск к компании со стороны Роскомнадзора. Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, необходимы механизмы противодействия цензуре, которую начали иностранные интернет-платформы, и они будут выработаны при обсуждении соответствующего законопроекта в Госдуме. Конгресс США призвал ФБР расследовать роль Parler в атаке на Капитолий 21 января 2021, 22:23

Текст: Антон Никитин

Члены Конгресса США требуют от ФБР расследовать роль социальной сети Parler в произошедшем 6 января штурме Капитолия, говорится в письме председателю комитета по контролю и реформам Кэролин Малони. В направленном ФБР послании Малони просит «тщательно расследовать роль, которую социальная сеть Parler сыграла в атаке, в том числе в качестве потенциального посредника в планировании и подстрекательстве к насилию, в качестве хранилища ключевых свидетельств, размещенных пользователями на его сайте, а также в качестве потенциального канала для иностранных правительств, которые могли оплачивать гражданские выступления в Соединенных Штатах», передает РИА «Новости». По словам Малони, комитет Конгресса США по контролю и реформам намерен провести собственное расследование, в связи с чем она потребовала от ведомства обеспечить встречу с представителями ФБР для обсуждения масштаба и глубины этого расследования. Во вторник стало известно, что популярный у сторонников 45-го президента США Дональда Трампа сервис микроблогов Parler, хостинг которого прекратила корпорация Amazon, возобновил работу на хостинге российской компании DDoS-Guard. Напомним, 10 января популярное среди сторонников Трампа мобильное приложение Parler заблокировали в магазине приложений Google Play. Позже Apple удалила сервис микроблогов Parler из магазина мобильных приложений App Store. «Массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре 2020 года и усилилась после блокировки учетных записей Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Так, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт 45-го президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт 45-го президента США заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла соцсеть Snapchat. 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи 45-го президента США Дональда Трампа. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Посольство Китая в США заблокировали в Twitter 21 января 2021, 04:25 Текст: Антон Никитин

Руководство американской компании Twitter заблокировало учетную запись посольства Китая в Соединенных Штатах после публикации сообщения, в котором объяснялась политика Пекина по вопросу Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), сообщило Bloomberg. Соцсеть скрыла сообщение посольства Китая в США из-за нарушений установленных правил, оставив на его месте примечание о том, что «этот твит больше недоступен». «Мы приняли соответствующие меры по этому твиту за нарушение нашей политики относительно обесчеловечивания», – приводит ТАСС слова представителя Twitter. При этом в результате соответствующего решения руководства компании на странице китайского посольства в соцсети после 8 января новых сообщений больше не появлялось. Накануне официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал сфабрикованной Соединенными Штатами «ложью столетия» информацию об использовании принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Напомним, 17 июня 2020 года Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, подписал законопроект о возможности введения санкций против китайских чиновников, причастных, по версии Вашингтона, к притеснению уйгуров и других групп мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. 9 июля США ввели санкции против китайских чиновников, а также регионального управления общественной безопасности СУАР. 31 июля США ввели санкции против Синьцзянского производственно-строительного корпуса из-за «серьезных нарушений прав человека в отношении этнических меньшинств в Синьцзяне». 14 сентября США решили заблокировать импорт товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) в связи с предполагаемым нарушением прав человека в регионе. Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны – уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По информации китайских властей, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем. В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили «объективные данные», из которых следует, что в исправительных лагерях СУАР якобы «могут противозаконно содержаться» до 1 млн уйгуров. Китай не раз опровергал информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом сообщалось, что в регионе функционируют «центры образования и профессиональной подготовки», где содержатся «попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица», которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти Китая не называют. Пушков анонсировал заявление комиссии Совфеда по развитию отечественных интернет-платформ 20 января 2021, 16:12 Текст: Ольга Никитина

Комиссия по информационной политике Совета Федерации готовит заявление о необходимости быстрого создания и развития отечественных интернет-платформ в условиях, когда зарубежные IT-гиганты перешли к диктату в отношении интернет-контента, сообщил сенатор Алексей Пушков. «Россия не будет суверенной без достижения независимости в цифровой сфере», – написал он в Twitter. Напомним, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи действующего президента США Дональда Трампа. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что блокировка аккаунтов Трампа в крупнейших социальных сетях стала ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям. На этом фоне основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров призвал пользователей переходить с операционной системы iOS на Android для сохранения доступа к информации. Член Общественной палаты Никита Данюк прогнозировал, что события в США станут толчком к большей суверенизации интернет-пространства и технологических платформ. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что из-за цензуры со стороны Twitter, Google и Facebook десятки миллионов пользователей по всему миру, включая президентов и премьер-министров, отказались от использования мессенджеров и соцсетей, принадлежащих американцам, отдав предпочтение инструменту, который придумали русские. В ФРГ заявили о серьезных вопросах к политике соцсетей в отношении Трампа 20 января 2021, 15:50 Текст: Наталья Ануфриева

Политика соцсетей в отношении президента США Дональда Трампа вызвала серьезные вопросы, касающиеся правового регулирования цифровых платформ, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Маас заявил, выступая на конференции по проблемам искусственного интеллекта, что «насилие в Капитолии в Вашингтоне шокировало нас всех», однако «оно не свалилось с неба», передает РИА «Новости». «В течение многих лет соцсети предоставляли президенту Трампу трибуну, с которой он мог распространять ложь и ненависть. Их бизнес-модель основана на поляризации. Затем внезапно они заблокировали Трампа», – указал он. Маас добавил, что «оба варианта действий вызывают серьезные вопросы – для нашей демократии, для прав человека и к вопросу, как мы хотим организовывать наши дебаты и наше сосуществование». По его словам, «основные цифровые платформы в настоящее время признают необходимость в государственном регулировании». В 2018 году в Германии был принят закон, который борется с распространением дезинформации и разжиганием ненависти в соцсетях, однако «национального регулирования недостаточно», отметил министр. «Интернет не знает национальных границ, как и совершаемые там преступления и другие нарушения. Мы должны в рамках мультилатерального сотрудничества установить интернациональные нормы», – заключил Маас. Ранее в Кремле заявили о необходимости регламентировать регулирование соцсетей. Напомним, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Там пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение соцсетей заблокировать учетные записи Трампа. В России осудили отказ Twitter удалить детское порно 22 января 2021, 14:24 Текст: Олег Исайченко

«Американские соцсети обязаны жить по закону, а не по понятиям, которые позволяют им монетизировать любую гадость», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя отказ сервиса микроблогов Twitter удалять детскую порнографию по причине отсутствия нарушений политики компании. «Мы видим, что Twitter окончательно потерял берега и теперь испытывает на прочность всеобщее терпение. Такая позиция еще раз подчеркивает, что эта сеть самая непрозрачная с точки зрения правил модерации контента», – считает замглавы комиссии Общественной палаты России по СМИ Александр Малькевич. Сервис микроблогов Twitter, который в последнее время отметился активной цензурой контента пользователей, не стал удалять детское порно, посчитав, что это не нарушает политику компании, отмечает портал телеканала Рен-ТВ. Пострадавшим стал 17-летний житель штата Флорида, чьи интимные фото обманным путем утекли на сторону. Снимками воспользовались мошенники, шантажом заставившие юношу снять и отправить им порновидео с его участием. Впоследствии он заблокировал злоумышленников, но ролик начал появляться в Twitter, где набрал порядка 160 тысяч просмотров и более двух тысяч репостов. В ответ на жалобу подростка служба поддержки соцсети сообщила, что никаких нарушений не обнаружила. Инцидент рассматривался в суде, но порноролики так и не были заблокированы. Как отмечают «Известия», с одной стороны, Twitter отказывается удалить откровенно противоправное видео, с другой – ведется жесткое модерирование постов и аккаунтов, которое все больше напоминает цензуру. Издание напоминает о блокировке микроблога экс-президента США Дональда Трампа, аккаунтов посольства Китая в США, а также парламента Венесуэлы и российской вакцины «Спутник V». Именно поэтому, считает Малькевич, во всех странах мира важно государственное регулирование социальных сетей. «Мы тоже должны вернуть американские платформы под контроль общества и власти. Они обязаны жить по закону, а не по понятиям, причем их понятия позволяют зарабатывать на порнографии, педофилии, на продвижении наркотиков и оружия. Они научились монетизировать любую гадость, для них нет абсолютно ничего святого», – заявил Малькевич. «Этот год станет для нас переломным. Если мы не наведем порядок немедленно, то можем просто упустить ситуацию настолько, что ее невозможно будет исправить», – добавил в заключение собеседник. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич предупредил в четверг государства, входящие в эту международную организацию, об угрозе для свободы выражения мнений из-за блокировок контента частными корпорациями США. Украденные пароли тысяч пользователей оказались доступны в поиске Google 22 января 2021, 18:12 Текст: Абдулла Шакиров

Киберпреступники взломали пароли и логины более тысячи сотрудников различных компаний по всему миру, после чего учетные данные стали доступны при запросе в поисковой строке Google, сообщила компания Check Point Software Technologies. Хакеры похищали данные с помощью рассылки писем под видом уведомлений о сканировании от фирмы Xerox. Послания содержали вредоносные вложения, обходившие защиту Microsoft Office 365. После их открытия пользователи направлялись на фишинговый сайт, который копировал стартовую страницу компании Xerox, передает РИА «Новости». Как уточнили в Check Point Software Technologies, учетные данные пользователей, которые они вводили на фишинговом сайте, отправлялись на страницы на скомпрометированных серверах в формате текстовых файлов, а постоянно индексирующий веб-страницы Google автоматически включал их в результаты поиска, сделав тем самым их доступных любому пользователю, сделавшему подходящий запрос. «Хакеры специально создали веб-страницы для хранения логинов и паролей жертв, но не учли одного: если сами они могут найти эти страницы через интернет, то Google тоже сможет. Это настоящий провал операции с точки зрения ее безопасности», – отметили в компании. Анализ пользовательских данных показал, что от рук мошенников больше остальных пострадали строительные и электроэнергетические компании, сказано в сообщении. Напомним, в марте 2020 года через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тысяч компьютеров, неизвестные киберпреступники получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур – 80% из них американские, а остальные канадские, израильские, британские и из других стран. В масштабной кибератаке на США заподозрили российских хакеров. Пушков ответил на критику инициативы запрета трэш-стримов в интернете 22 января 2021, 18:00

Текст: Ирина Яровая

«Мы не покушаемся на стриминг как таковой. Мы покушаемся только на стримы с элементами насилия, который чреват очень серьезными последствиями. Вот в этом наша задача», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в ответ на высказывание главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, выразившего сомнение в целесообразности запрета трэш-стримов в интернете. «В связи с вопросами, которые иногда возникают к инициативе запрещения определенного вида трэш-стримов, я хотел бы сделать важное пояснение. Дело в том, что речь не идет о запрете стримов как таковых. Подразумевается только запрет трэш-стримов, то есть тех стримов, которые содержат элементы насилия, угрозу здоровью или жизни человека, унижают человеческое достоинство, покушаются на нормы морали и нравственности», – пояснил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Сенатор отметил, что не может согласиться с утверждением о достаточном количестве статей Уголовного кодекса России, которые уже можно распространить на трэш-стримы. «Такая категория, как трэш-стримы с элементами насилия в нашем законодательстве не выделена в качестве отдельной. Этот новый феномен, который уже привел к череде трагедий, нуждается в реакции со стороны законодателей – и по моему убеждению, и по убеждению комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ», – подчеркнул Пушков. Собеседник также обратил внимание на то, что эта инициатива получила поддержку председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также представителей Следственного комитета, Министерства внутренних дел, экспертного сообщества. «Теперь перед нами стоит задача выделить именно эту, особую категорию стримов с элементами насилия в особый, подлежащий запрету разряд и принять законодательство, которое будет иметь предупредительный характер», – отметил Пушков. «Сейчас можно арестовать и открыть уголовное дело по уже существующему законодательству на авторов трэш-стримов, в случае если они, например, вольно или невольно провоцируют смерть участников трансляции. Но главная задача тех поправок, которые мы инициируем, состоит в том, чтобы предупредить такого рода ситуации, а не наказывать людей за уже совершенное преступление», – пояснил сенатор. Он добавил, что второй важной частью инициативы является намерение обязать сетевые компании и интернет-платформы фильтровать такого рода контент, убирать его из оборота под угрозой крупных штрафов. Такой пункт в существующем законодательстве на данный момент также отсутствует. Пушков выразил надежду, что инициатива будет поддержана коллегами в Государственной Думе и в Совете Федерации, и что такой закон будет все же принят. «Это явление нужно вообще убрать из интернета с помощью особых поправок, которые поставят такого рода трэш-стримы вне закона. Мы не покушаемся на стриминг как таковой. Мы покушаемся на стриминг с элементами насилия, который чреват очень серьезными последствиями. Вот в этом наша задача», – заключил собеседник. Ранее в пятницу глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн высказался против запрета стримов (онлайн-трансляций) в интернете, а также заявил, что к теме введения любых запретов в сфере IT нужно относиться «бережно и тщательно». «Большинство стримов себя не позиционирует как треш-стримы (трансляции, содержащие сцены насилия и другой недопустимый контент – прим. ВЗГЛЯД). Запретить стримы как таковые... тогда наш разговор закончится ровно на этих словах», – цитирует РИА «Новости» Хинштейна. Он добавил, что как любой разумный человек и родитель относится к треш-стримам»крайне негативно. По мнению депутата, наказывать нужно не за стримы. «Нужно бороться не с дорожным движением на улице, а с теми, кто совершает ДТП», – заметил Хинштейн. Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что социальные сети должны проявлять социальную ответственность и не допускать распространения трэш-стримов. Обсуждение наказания для трэш-стримеров проходит в Совете Федерации после стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента в Совфеде сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую так называемые треш-стримы. Трэш-стримы – особый «жанр» видео в прямом эфире, в которых ведущий совершает с собой, а чаще со своими гостями опасные для здоровья или унизительные вещи за деньги, поступающие от пользователей. Так, например, Reeflay давал гостям пощечины, разбивал об их головы яйца, делал гостю татуировку с именем заплатившего за эту прихоть зрителя. Соцсети по требованию Роскомнадзора начали удалять призывы к участию в протестах 22 января 2021, 14:41 Текст: Алина Назарова

Социальные сети приступили к удалению противоправной информации с адресованными детям призывами участвовать в протестах, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. «Социальные сети на основании требования Генеральной прокуратуры и уведомлений Роскомнадзора удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых мероприятиях. К утру пятницы, 22 января, социальная сеть TikTok удалила 38% информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия, от общего объема выявленной», – говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора. В ведомстве отметили, что именно в TikTok продолжается наибольшая активность, появляются новые призывы, распространение которых носит в том числе искусственный характер. В то же время соцсетью «ВКонтакте» прекращено распространение 50% незаконной информации от общего объема выявленной, Instagram – 17%. Видеохостинг YouTube прекратил распространение 50% выявленных призывов к подрастающему поколению участвовать в противоправных акциях. «Роскомнадзор продолжает взаимодействие с интернет-платформами с целью прекращения вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги», – добавили в ведомстве. Ранее московские стражи порядка предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января, а Роскомнадзор решил привлечь соцсети к ответственности за призывы подростков на митинги. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал оправданными предупреждения Роскомнадзора социальным сетям, в которых публикуются призывы к участию в незаконных акциях. Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. После задержания Навальный призывал своих сторонников к уличным акциям протеста. В работе поискового сервиса Google произошел сбой 22 января 2021, 06:33

Текст: Антон Никитин

Пользователи в Соединенных Штатах сообщили о сбое в работе поискового сервиса Google одноименной американской компании, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов. По данным портала, около 70% пользователей испытывают трудности со входом в аккаунт Google, еще 29% жалуются на проблемы в работе поисковой системы. Из других стран данных о возможных неполадках пока практически не поступало, передает ТАСС. Напомним, 15 января сбой произошел в работе сервисов Google и YouTube на территории США. 16 декабря пользователи зафиксировали сбой в работе видеохостинга YouTube, а также мессенджеров Telegram и WhatsApp. Кроме того, 14 декабря масштабный сбой произошел в работе YouTube и сервисов Google. Напомним также, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа. Россию предупредили об угрозе кибератак из США 22 января 2021, 09:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Российский Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) предупредил о риске проведения США и их союзниками кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры России и рекомендовал организациям принять меры по защите своих IT-ресурсов. Как отмечается в бюллетене центра, эти меры надо принять «в условиях постоянных обвинений в причастности к организации компьютерных атак, высказываемых в адрес Российской Федерации представителями США и их союзниками, а также звучащих с их стороны угроз проведения «ответных» атак на объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», передает РИА «Новости». НРЦКЦИ рекомендовал организациям привести «в актуальное состояние» имеющиеся в организации планы, инструкции и руководства по реагированию на компьютерные инциденты. Основной задачей НКЦКИ является координация деятельности субъектов критической информационной инфраструктуры РФ по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты. Также среди задач центра - обмен информацией между профильными ведомствами и с зарубежными коллегами, анализ прошедших кибератак, выработка методов борьбы с ними. Критическая информационная инфраструктура – это информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, а также сети электросвязи, используемые для организации их взаимодействия. Напомним, в декабре глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что доля кибератак из США на чувствительные объекты в России составляет 48-52% от общего числа.