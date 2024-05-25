Польша призвала разрешить Украине бить вглубь территории России

The Guardian: Глава МИД Польши Сикорский призвал разрешить Украине использовать оружие НАТО без ограничений

Tекст: Вера Басилая

Сикорский заявил, что Польша поддерживает Украину в праве бить по военным объектам на территории России, а Западу не стоит ограничивать себя в поддержке Киева, пишет «Российская газета».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал снять с Украины ограничения на удары по России.

В МИД России заявили, что о словах Столтенберга полезно знать всем, кого зовут на так называемую «мирную конференцию» в Швейцарии.