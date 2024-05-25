«Лучший способ управлять с проблемами в Африке – их игнорировать». Похоже, что те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.0 комментариев
Польша призвала разрешить Украине бить вглубь территории России
The Guardian: Глава МИД Польши Сикорский призвал разрешить Украине использовать оружие НАТО без ограничений
Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал призывы разрешить Украине обстреливать территорию Россию западным оружием без ограничений, пишет The Guardian.
Сикорский заявил, что Польша поддерживает Украину в праве бить по военным объектам на территории России, а Западу не стоит ограничивать себя в поддержке Киева, пишет «Российская газета».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал снять с Украины ограничения на удары по России.
В МИД России заявили, что о словах Столтенберга полезно знать всем, кого зовут на так называемую «мирную конференцию» в Швейцарии.