Те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.0 комментариев
Взрыв прогремел в Киевской области Украины
Взрывы прозвучали в Киевской и Хмельницкой областях Украины, сообщили украинские СМИ.
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницком и Староконстантинове, передает ТАСС.
Староконстантинов обесточен, передает RT.
Позднее воздушная тревога была отменена на всей территории страны.
Напомним, сообщалось о взрывах в Полтаве и Павлограде, а также в Житомирской области Украины.