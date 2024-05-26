Те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.0 комментариев
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы произошли в украинских Полтаве и Павлограде, сообщили мониторинговые ресурсы.
Кроме того, сообщается о взрывах в городе Херсоне, который удерживают украинские войска, передает RT.
Воздушная тревога действует в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. В Харьковской области она продолжается уже более 17 часов, передает ТАСС.
Напомним, российские военные уничтожили склад с оружием в ТЦ в Харькове.