Российские военные ударили по складу с оружием в ТЦ в Харькове

Госдеп раскрыл планы Запада на Украине

Госдеп: Запад хочет помочь Киеву не начать переговоры, а выровнять ситуацию на поле боя

Tекст: Вера Басилая

По его словам, важно, чтобы у Украины была благоприятная возможность стабилизироваться на поле боя, для этого нужно выиграть время, передает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя.