На Украине заявили о повреждении ж/д путей в Харьковской области

Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.0 комментариев
Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.0 комментариев
«Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.6 комментариев
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В результате удара по пункту дислокации ВСУ погибли порядка 100 военнослужащих, из которых не менее 30 были иностранными наемниками, говорится в сообщении под видео, которое опубликовал Telegram-канал Dambiev, передает «Газета.Ru».
В ролике показаны сгоревшие палатки и двухъярусные армейские кровати.
Ранее появилось видео ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области.
Этот этап может означать вовлечение западноевропейских государств или войск НАТО в конфликт на украинской территории, что даже многие бывшие премьер-министры, поддерживающие Украину, считают чрезмерным, сказал Орбан в интервью Blikk, передает ТАСС.
Ранее лидер американских демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил, что не исключен ввод американских военных на Украину, чтобы избежать падения киевского режима.
До этого итальянское издание Repubblica указывало, что НАТО «в очень конфиденциальной форме» установило для себя «красные линии», за которыми может последовать прямое вмешательство альянса в конфликт.
Полковник ВСУ: Украине придется уступить территории для окончания конфликта с Россией
Конфликт может закончиться сделкой между Украиной и Россией, в рамках которой Киеву придется уступить часть территорий, предположил Бакулин в интервью телеканалу ABC News, передает РИА «Новости».
В качестве примера он привел итоги Советско-финской войны 1939-1940 годов. Тогда Финляндия потеряла некоторые территории, но сохранилась как страна, отметил полковник.
«Мы находимся в аналогичном положении, но я надеюсь, что мы не потеряем свою землю», – сказал он.
По словам Бакулина, украинским войскам удалось «стабилизировать» положение на поле боя, однако ситуация в Харьковской области «очень тяжелая».
Ранее в США призвали Украину срочно отказаться от части территорий.
Иностранец тяжело ранен, ему оказывается медицинская помощь, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».
Издание добавляет, что раненного в ногу иностранца, судя по характеру ранений, пытались добить выстрелом в сердце.
Ранее военкоры сообщили о первых потерях французского иностранного легиона на Украине.
Сенатор Долгов: Варшава рискует стать стороной конфликта, если решит сбивать российские ракеты над Украиной
«Польское руководство продолжает придерживаться разнузданной риторики по отношению к конфликту вокруг Украины», – сказал сенатор Константин Долгов. Он отметил, что уровень истерии и русофобии в Польше зашкаливает. Тем не менее идею использовать системы ПВО Польши для защиты украинского воздушного пространства собеседник счел «болтанием языком».
«Я думаю, политики в Варшаве не осознают той опасности, которой они подвергают свою страну и своих граждан, выступая с подобными предложениями. Отсюда и такие безответственные идеи», – пояснил парламентарий.
Долгов допускает, что поляков подзуживают немцы. Он напомнил, что ранее с инициативой защищать Украину средствами ПВО с территории Польши выступали депутаты Бундестага. «Германия исторически сыграла немалую роль в бедах поляков. То, что немцы занимаются провокационным подстрекательством, должно натолкнуть чиновников в Варшаве на определенные размышления», – считает спикер.
При этом сенатор подчеркивает: если Польша приступит к реализации плана и начнет сбивать ракеты над Украиной, это сделает ее стороной конфликта. «Эти действия будут рассматриваться нами как враждебный акт и, разумеется, станут основанием для серьезного ответа», – добавил Долгов. Вместе с тем, как отметил собеседник, никакие польские средства ПВО не окажут серьезного влияния на ход военной операции.
Сенатор на этом фоне призвал польское руководство вспомнить уроки истории. «Каждый раз, когда Варшава вынашивала какие-то агрессивные и провокационные замыслы, для поляков это заканчивалось трагически. Это повторялось много раз. Если они хотят повторения, то выбирают верный путь», – иронично заключил Долгов.
Ранее спикер МИД Польши Павел Вронский заявил, что Варшава рассматривает возможность использования своих систем противовоздушной обороны для защиты украинского воздушного пространства возле границ двух стран. «Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений по данному делу нет», – цитирует его ТАСС.
Вронский отметил, что оценить подобный шаг должны эксперты по международному праву и технические специалисты. Последним также предстоит согласовать условия, при которых польские ПВО могут сбивать ракеты над Украиной. Представитель МИД Польши подчеркнул, что речи о физическом переносе польских средств ПВО на Украину не идет. «Нет возможности того, чтобы польская система ПВО была вне границ страны», – отметил дипломат.
По словам Вронского, обсуждение возможности для польских ПВО сбивать ракеты над Украиной началось после того, как 24 марта в воздушное пространство Польши на 39 секунд залетела ракета, запущенная, как утверждали польские военные, «дальней авиацией РФ». МИД Польши вызвал в связи с инцидентом российского посла Сергея Андреева, чтобы вручить ему ноту протеста. Дипломат отклонил приглашение из-за того, что польская сторона не предоставила никаких доказательств. Политолог Федор Лукьянов назвал тогда неявку российского посла в МИД Польши ответом на действия послов ЕС.
Напомним, Владимир Зеленский попросил соседние государства, входящие в НАТО, сбивать цели над Украиной. Он сообщил, что обратился с такой идей к США, Польше и другим партнерам. «Мы готовы подписать все бумаги, что если будет сбита российская ракета над Украиной, то страны НАТО не будут нести ответственность за ущерб, причиненный падением или взрывом. Но все боятся эскалации», – говорил Зеленский в интервью агентству Reuters.
Идею защищать Украину комплексами ПВО, расположенными в Польше и Румынии, ранее озвучивали также в германском Бундестаге. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько эффективно государства НАТО смогут отражать российские удары по Украине со своих территорий.
По его словам, Россия должна участвовать в мирном процессе, мирный процесс не может быть односторонним, передает ТАСС.
Кассис отметил, что Швейцария с самого начала хотела видеть Россию на конференции в Бюргенштоке, однако Москва не планировала участвовать в событии, на котором речь пойдет «только об украинском мирном плане».
Глава МИД назвал такой подход неверным, так как в приглашениях указано о планах «обсуждать как мирный план Владимира Зеленского, так и другие мирные предложения».
Напомним, Зеленский заявил, что саммит проводится для политического давления на Россию и «привлечения большого числа стран, мирового большинства». По словам Зеленского, цель саммита – выработать общую позицию стран-участниц по ключевым вопросам: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращению украинских детей и обмену пленными.
Президент России Владимир Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине уже есть, это стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».
Подразделения также улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технику 57-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 118-й бригад теробороны у Константиновки, Раздоловки и Часова Яра в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.
ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли за сутки свыше 490 человек, две боевые бронированные машины, американскую САУ М109 Paladin, пушку «Гиацинт-Б», четыре гаубицы Д-20, а также британское орудие L-119.
Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 68-й егерской, 24-й механизированной бригад ВСУ у Семеновки и Новгородского в ДНР.
Также подразделения группировки отразили пять атак украинских штурмовиков 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад у Очеретино, Соловьево и Уманского в ДНР.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 405 человек, четыре бронемашины, включая три американских БТР MaxхPro.
При контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М777, САУ М109 Paladin, САУ «Акация», гаубица Д-20, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-30 и две американские легкие буксируемые гаубицы М102.
Захарова: ЕС в полной мере ощутит ответ России на передачу доходов от ее активов Киеву
«Можно даже не сомневаться, что в Европейском союзе в полной мере прочувствуют на себе эффективность наших ответных действий [в случае передачи доходов от российских активов]», – сказала дипломат в ходе брифинга, передает ТАСС.
Ранее США захотели использовать активы России как залог для кредитов на помощь Киеву.
Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело», передает «Российская газета». Также сообщается о мощном ракетном ударе по железнодорожной станции в самом Харькове. Предположительно, поражен главный сортировочный узел Основа в южной части города, который обслуживает шесть направлений.
На территории Харьковской области действует воздушная тревога. В столице региона в районе 11.00 прозвучало по меньшей мере десять взрывов, сообщил мэр города.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок назвала «весьма драматичным» положение ВСУ под Харьковом.
Экономист Лизан: Заигрывания Вашингтона с изъятием российских активов расшатывают принципы международного права
«Заявление Блинкена полностью укладывается в канву размышлений Запада о том, как профинансировать Украину и не нарушить международное право. Но на решение проблемы озвученная инициатива не тянет. Выглядит она по меньшей мере спорно», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.
«США пытаются избежать прямой конфискации замороженного капитала. Блинкен намекает на то, что ВСУ будут получать деньги от стран ЕС, а наши активы используют лишь в качестве залога. Однако если офис Зеленского не сумеет рассчитаться по долгам, необходимую сумму из российских сбережений все-таки изымут. Проблема просто откладывается на 5–10 лет», – отмечает он.
«К тому же сама постановка вопроса размывает представление о праве собственности. Невозможно отдать в качестве залога по кредиту чужую квартиру без согласия собственника. Фактически мировому сообществу пытаются преподнести практики воровства в красивой обертке. Столь вольные интерпретации юридических норм со стороны еще сыграют с США злую шутку», – акцентирует собеседник.
При этом интерес западных стран к российским активам объясняется стремительным ухудшением положения дел ВСУ на фронте, считает аналитик. «Исход конфликта становится все более очевидным. Никто не хочет спонсировать убыточное предприятие из собственного кармана. Однако «давать заднюю» поздно – слишком много было поставлено на кон. Вот и приходится Вашингтону и Брюсселю изыскивать обходные схемы», – резюмирует Лизан.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предложил использовать замороженные российские активы в качестве залога при выдаче кредитов Украине. Он также приветствовал предложение ЕС тратить доходы от средств России на поддержку ВСУ. Однако Штаты, по его словам, хотят найти способ задействовать «основную сумму».
Глава Госдепартамента отметил, что одним из вариантов является использование активов как «залога при выдаче займа, долговых обязательств». По мнению Блинкена, это поможет получить «значительные средства» для дальнейшей передачи офису Зеленского. Добиться прогресса по данному вопросу дипломат надеется уже к встрече лидеров стран G7.
При этом он подчеркнул, что для реализации инициативы требуется согласие всех стран, в которых находятся замороженные активы. Ранее Совет ЕС принял постановление, обязывающее все финансовые институты союза, где имеется более 1 млн евро российских капиталов, начать дважды в год перечислять доходы от их реинвестирования Еврокомиссии, напоминает ТАСС.
Впоследствии ведомство должно будет направить 90% поступивших средств на вооружение для ВСУ, а 10% – на программы экономической помощи Украине. Таким образом в ЕС планируют собрать до 3 млрд евро за год. Первое изъятие намечено на июль текущего года.
В России попытки Запада передать Украине замороженные активы получают резко негативную оценку. Так, ранее Сергей Лавров назвал действия США и ЕС воровством. По его мнению, Вашингтону и Брюсселю стоит серьезно подумать перед тем, как в очередной раз перечеркивать принцип неприкосновенности собственности.
Орбан призвал к переговорам России и США для определения безопасности в Европе на 20-30 лет
По словам политика, за Украиной стоит весь Запад. «Здесь западники ведут войну против русских через посредника», – передает слова Орбана ТАСС. По его словам, «параллельно будут вестись два совершенно разных процесса».
Премьер-министр считает, что между Москвой и Киевом должен быть налажен контакт, однако за ним должен проходить еще один процесс переговоров – между Россией и США. Этот диалог будет касаться не только Украины, но и всей европейской безопасности на ближайшие 20-30 лет.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, с кем Россия может договориться.
Захарова: Рамштайн провалился для Киева, США столкнулись с проблемами ВПК
По ее словам, Запад из последних сил всячески пытается продемонстрировать некую поддержку того курса, который он предначертал Украине, передает ТАСС.
По словам дипломата, США столкнулись с потоком призывов со стороны Киева «каким-то образом все-таки вытащить их буквально уже с того света».
Захарова обратила внимание на то, что США сталкиваются с потолком возможностей своего ВПК и пытаются найти выход, привлекая производственные ресурсы зарубежных партнеров для поддержки киевского режима.
Она также отметила, что среди союзников Киева «в его успех вообще уже никто не верит». Никто не готов к новому опасному витку эскалации и никто не хочет брать на себя ответственность за происходящее.
Ранее в ходе пресс-конференции на военной базе Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин признал продвижение ВС России на Украине.
Daily Beast: Украинские военные жалуются на снабжение и низкий моральный дух
По словам старшины взвода, расположенного рядом с Константиновкой в Донбассе, волонтеры тратят деньги на покупку дронов, стоимость которых варьируется от 15 тыс. долларов до более чем 30 тыс. долларов, передает РИА «Новости».
Он добавил, что они больше не смогут позволить себе снабжать ВСУ, поскольку экономика Украины рушится и люди исчерпывают свои ресурсы.
Газета отмечает также низкий уровень морального состояния военнослужащих ВСУ и слабом здоровье находящихся на передовой военных старшего возраста. Издание отмечает, что продвижение российских войск под Харьковом за неделю стало самым стремительным прогрессом с начала конфликта, а Украина не сможет сдержать мощь ВС России, которые атакуют сразу на нескольких участках фронта.
Издание утверждает, что, если Харьковская область падет, Россия будет контролировать Восточную Украину и разделит страну надвое, что не позволит Киеву восстановить контроль над всей своей территорией.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times заявил, что западные партнеры Киева не разрывают полностью отношения с Россией, потому что рассматривают вариант поражения Украины.
Bloomberg: Байден не примет участие в конференции по Украине 15-16 июня
По данным агентства, в данный период президент США должен посетить акцию по сбору средств на его предвыборную кампанию в Калифорнии, передает РИА «Новости».
Известно, что вице-президент США Камала Харрис также не планирует там присутствовать.
Напомним, Зеленский заявил, что саммит проводится для политического давления на Россию и «привлечения большого числа стран, мирового большинства». По словам Зеленского, цель саммита – выработать общую позицию стран-участниц по ключевым вопросам: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращению украинских детей и обмену пленными.
Президент России Владимир Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине уже есть, это стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».
Планируется провести эвакуацию из 36 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов, оттуда планируют забрать 123 ребенка, указало ведомство, передает РИА «Новости».
Отмечается, что это дети-сироты, лишенные опеки родителей. Эвакуацию проведут в течение 60 суток, сначала их направят в Харьков, а затем – в Волынскую область.
Руководитель украинской областной военной администрации Олег Синегубов пояснил, что из приграничных районов региона эвакуировали свыше 11 тыс. человек.
До этого в апреле подконтрольные киевскому режиму власти Харьковской области начали принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 поселков.