Взрывное устройство нашли на электроподстанции в Днепропетровской области Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, взрывное устройство нашли на одной из подстанций облэнерго Днепропетровской области, на место происшествия вызвали саперов и полицию, передает ТАСС.

На место вызваны полиция и саперы. Подробности инцидента и название подстанции в министерстве не сообщили.

Ранее в Днепре произошли пожары на энергетическом и инфраструктурном объектах.