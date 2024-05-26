Те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.0 комментариев
Взрывное устройство нашли на электроподстанции в Днепропетровской области Украины
Взрывное устройство обнаружено на одной из электроподстанций Днепропетровской области Украины, сообщило Минэнерго страны.
Как говорится в сообщении, взрывное устройство нашли на одной из подстанций облэнерго Днепропетровской области, на место происшествия вызвали саперов и полицию, передает ТАСС.
На место вызваны полиция и саперы. Подробности инцидента и название подстанции в министерстве не сообщили.
Ранее в Днепре произошли пожары на энергетическом и инфраструктурном объектах.