Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они? Что вместо демаркации на основе советских административных карт? А что если азербайджанцы просто заберут то, на что претендуют?0 комментариев
Кадыров назвал самый эффективный способ спастись для солдат ВСУ
Кадыров назвал сдачу в плен самым эффективным способом спастись для солдат ВСУ
Самый эффективный способ для украинских солдат выжить – сдаться в плен, он уберег от гибели жизни огромного количества украинцев, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
Кадыров в Telegram-канале написал, что уверен в том, что спасшихся от неминуемой гибели украинцев будет больше, если украинские солдаты сдадутся и обезопасят общество от своих дальнейших преступных действий.
Ранее Кадыров опубликовал видео, на котором замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России Апты Алаудинов в разговоре с пленным упоминает, что потери ВСУ приближаются к 700 тыс. человек.