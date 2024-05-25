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    25 мая 2024, 13:58 • Новости дня

    Путин пригласил Лукашенко в гости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин в ходе состоявшегося 23-24 мая визита в Белоруссию пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко в гости.

    По данным Telegram-канала «Пул первого», президенты «договорились и о дальнейших встречах, взаимодействии в целом».

    «Путин своего белорусского коллегу в гости тоже пригласил», – отмечается в сообщении.

    Ранее Путин назвал цель поездки в Белоруссию.

    24 мая 2024, 18:41 • Новости дня
    Путин: Легитимность Зеленского закончилась

    Путин: Согласно Конституции Украины легитимность Зеленского закончилась

    Путин: Легитимность Зеленского закончилась
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Москва отдает себе отчет в том, что легитимность действующего главы украинского государства Владимира Зеленского закончилась, это следует из Конституции Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

    «Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, «пиаровские шаги» не имеют значения для юридических документов, поэтому России нужно будет понять, с кем иметь дело при переговорах с Украиной.

    «Мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями. Насколько мне известно, надо посмотреть в то, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по Конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут», – подчеркнул Путин.

    Напомним, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. До этого Путин заявил, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.


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    24 мая 2024, 18:30 • Новости дня
    Лукашенко обвинил США в крушении вертолета президента Ирана

    Лукашенко: Санкции США не дали обслуживать вертолет Раиси

    Лукашенко обвинил США в крушении вертолета президента Ирана
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона виновна в смерти иранского президента Эбрахима Раиси, поскольку она не разрешала обслуживать его вертолет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Позиция Соединенных Штатов по этому вопросу «мерзкая, омерзительная», она привела к таким последствиям, заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    Вашингтон не имел права «вводить санкции против судов, против самолетов, вертолетов, на которых перевозят людей», добавил он.

    США запретили обслуживать вертолет Раиси своим компаниям, потому «в этом их вина в том числе», заключил политик.

    Во второй половине мая вертолет американского производства с президентом Ирана на борту потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан. Погибли все восемь человек, находившихся на борту. Генштаб ВС Ирана заявил, что на корпусе вертолета нет следов воздействия пуль.

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    24 мая 2024, 21:48 • Новости дня
    В Минске задержали готовивших теракты граждан Таджикистана
    В Минске задержали готовивших теракты граждан Таджикистана
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Белоруссии задержаны двое граждан Таджикистана, их подозревают в подготовке совершения терактов в своей стране, сообщила официальный представитель МВД республики Наталья Сахарчук.

    Задержанные переданы сотрудникам УБОП МВД Таджикистана, добавила Сахарчук, передает РИА «Новости».

    В апреле в Дагестане арестовали двоих подозреваемых в терроризме граждан Таджикистана.

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    24 мая 2024, 16:12 • Новости дня
    Песков расрыл детали подготовки визита Путина в КНДР

    Песков: Визит Путина в КНДР готовится

    Песков расрыл детали подготовки визита Путина в КНДР
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин приглашен посетить Северную Корею с официальным визитом, идет подготовка к поездке, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Даты визита Путина в КНДР будут своевременно объявлены, добавил представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Ранее политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что визит Путина в КНДР усилит коммуникацию Москвы, Пхеньяна и Пекина.

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    24 мая 2024, 18:07 • Новости дня
    Путин назвал цель поездки в Белоруссию

    Путин: Поездка в Белоруссию сможет подчеркнуть крепкие отношения двух стран

    Путин назвал цель поездки в Белоруссию
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что его визит в Минск призван подчеркнуть важность сотрудничества России и Белоруссии.

    «Эта поездка – один из первых зарубежных визитов после избрания и вступления в должность президента и после формирования правительства Российской Федерации. Тем самым мы хотели бы подчеркнуть то важное значение, которое в России придается братским связям с нашим ближайшим соседом, надежным союзником и подлинно стратегическим партнером», – приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

    Ранее Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что развитие логистики для обеспечения бесперебойной работы предприятий России и Белоруссии для поставок продукции, в том числе на рынки третьих государств, является одним из безусловных приоритетов.

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    24 мая 2024, 18:48 • Новости дня
    Путин: Полет делегации Раиси на российских вертолетах прошел без проблем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегация, сопровождавшая иранского лидера Эбрахима Раиси в момент крушения его вертолета, летела отдельно на вертолетах российского производства, полет прошел без проблем, заявил президент России Владимир Путин.

    «Кстати, сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолетах. И вертолеты российского производства без всяких особых сложностей в тех же условиях, в том же коридоре фактически, пролетели без всяких проблем», – отметил он в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, передает ТАСС.

    Путин также выразил уверенность, что Тегеран после гибели Раиси не изменит внешнеполитический курс, поскольку «фундаментальные основы иранской государственности являются достаточно устойчивыми, прочными, надежными». Иран является крупной региональной державой, он играет заметную роль в мировых делах, добавил российский лидер.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американская сторона виновна в смерти иранского президента Эбрахима Раиси, поскольку она не разрешала обслуживать его вертолет производства США.

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    24 мая 2024, 18:35 • Новости дня
    Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
    Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

    «Что касается переговорного процесса, я много раз об этом говорил, хочу еще раз здесь в Минске это подчеркнуть: Россия никогда от этих переговоров не отказывалась», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    «Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются, но возвращаются не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Мы к этому готовы», – добавил российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

    В марте постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что переговоры с Украиной сейчас не ведутся, но Россия открыта к предложениям и диалогу.

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    24 мая 2024, 18:11 • Новости дня
    Путин рассказал о едином оборонном пространстве России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совместная группировка войск России и Белоруссии, развернутая на белорусской территории, а также современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают границы двух государств за западе, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «На белорусской территории развернута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и Организации Договора о коллективной безопасности», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Российский лидер также сообщил, что обсудил с Лукашенко ход выполнения поручений, касающихся совместных ядерных учений России и Белоруссии.

    Ранее Лукашенко назвал инициатора совместных ядерных учений России и Белоруссии.

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    24 мая 2024, 21:57 • Новости дня
    Туск допустил открытие КПП «Бобровники» на польско-белорусской границе

    Туск: Польша может открыть КПП «Бобровники» на границе с Белоруссией в ближайшие дни

    Tекст: Вера Басилая

    Польские власти в ближайшее время могут открыть КПП «Бобровники» на границе с Гродненской областью Белоруссии, но только при отсутствии однозначно негативного мнения со стороны военного ведомства и погранслужбы, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на встрече с жителями города Белостока.

    Польский премьер заявил, что открытие КПП разблокирует значительную часть польского малого и среднего бизнеса, который напрямую связан с белорусами и поляками, передает ТАСС.

    По его словам, решение может быть принято в ближайшие несколько дней, но при условии, что не будет возражений от военных и пограничников.

    Польша на фоне «безвиза» со стороны Белоруссии сообщала о закрытии погранперехода «Бобровники» в феврале 2023 года.

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    24 мая 2024, 19:04 • Новости дня
    Путин назвал «политической пургой» угрозы еврокомиссара премьеру Грузии

    Tекст: Дарья Григоренко

    У Евросоюза много комиссаров, которые постоянно меняются и «несут всякую пургу», заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с белорусским президентом Александром Лукашенко после переговоров двух лидеров.

    «Не могу комментировать, что там какой-то еврокомиссар сказал – там комиссаров много, они постоянно меняются и несут всякую пургу», – отметил Путин, передает ТАСС.

    «Если это так <…>, кроме как политической пургой, это назвать нельзя просто, и все, – подчеркнул российский лидер. По его словам, в настоящее время безответственность чиновников среднего уровня, особенно на этом направлении, растет. «Это вызывает только сожаление», – уточнил глава государства.

    Ранее в Совфеде раскритиковали ЕС за угрозы покушения на премьера Грузии.

    Напомним, в четверг премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в разговоре с ним о принятом законе об иноагентах один из еврокомиссаров припугнул его примером недавнего покушения на премьера Словакии.

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    24 мая 2024, 18:12 • Новости дня
    Путин отметил высокое качество белорусской сельхозпродукции

    Tекст: Максим Попов

    Белорусские сельскохозяйственные товары обладают высоким качеством и пользуются заслуженной популярностью в России, заявил президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Минск.

    По словам Путина, в этом направлении Белоруссия демонстрирует очень хорошие показатели. В последнее время в России открылось большое количество торговых предприятий с вывесками «товары из Белоруссии». Они пользуются большим спросом, прежде всего, из-за своего качества, сказал он.

    Одновременно с этим Путин подчеркнул, что важным направлением двустороннего взаимодействия остается межрегиональное сотрудничество. Он заверил, что вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко поддерживал и будет поддерживать такое взаимодействие, потому что значительный объем товарооборота приходится именно на регионы, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, по словам Путина, развитие логистики для обеспечения бесперебойной работы предприятий России и Белоруссии остается безусловным приоритетом.


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    24 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин оценил красоту и состояние Минска

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко высоко оценил красоту Минска.

    Путин в начале встречи также отметил праздничную обстановку, которой встретил его город. «Вы сейчас сказали про город – действительно, я проехал, посмотрел. Город в очень хорошем состоянии, красивый. Хочу городские власти прежде всего с этим поздравить», – уточнил он, передает ТАСС.

    «Вот такая обстановка. Да и погода хорошая. А обстановка – праздника, такая», – добавил российский президент.

    Ранее Путин на переговорах с Лукашенко в Минске предложил наметить совместные шаги по развитию двух стран.

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    24 мая 2024, 18:17 • Новости дня
    Путин: Россия относится к безопасности Белоруссии так же, как к своей

    Tекст: Вера Басилая

    Россия относится к безопасности Белоруссии так же, как к своей, что является ключевым моментом взаимодействия в сфере безопасности, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

    «Мы к безопасности Белоруссии относимся точно так же, как и к безопасности Российской Федерации, и это, наверное, ключевой элемент нашего взаимодействия в этой сфере», – слова российского лидера публикуются на сайте Кремля.

    Ранее Путин заявил, что его визит в Минск призван подчеркнуть важность сотрудничества России и Белоруссии.

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    24 мая 2024, 17:33 • Новости дня
    Путин назвал логистику для предприятий России и Белоруссии одним из приоритетов

    Путин назвал развитие логистики для предприятий России и Белоруссии одним из приоритетов

    Tекст: Вера Басилая

    Развитие логистики для обеспечения бесперебойной работы предприятий России и Белоруссии для поставок продукции, в том числе на рынки третьих государств, является одним из безусловных приоритетов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

    «На сегодняшний день одним из безусловных приоритетов является логистика и транспорт. Нам нужно восстанавливать и создавать новые цепочки поставок и между собой, и помогать друг другу, для того чтобы обеспечить бесперебойную работу наших предприятий, в том числе ориентированных на рынки двух стран и на рынки третьих государств, которые хотят с нами работать. Таких государств достаточно много», – приводит слова Путина сайт Кремля.

    Ранее Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил, что у двух стран в отношениях нет нерешенных вопросов.

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    24 мая 2024, 17:20 • Новости дня
    Путин: Санкции создают для России как проблемы, так и возможности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Масштабные антироссийские санкции являются проблемой, но и создают для России определенные возможности для развития, заявил российский лидер Владимир Путин.

    Глава государства напомнил, что в отношении России было введено 16 тыс. разных ограничений – это больше, чем в отношении кого бы то ни было в мире.

    «Они создают определенные проблемы, безусловно, мы это видим, ощущаем, но они создают для нас и определенные возможности для развития. Там, где мы утратили имевшиеся ранее компетенции, мы их быстрыми темпами восстанавливаем, а там, где их не было, они нам нужны, мы их создаем», – сказал Путин в ходе российско-белорусских переговоров в Минске в расширенном составе, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Чтобы эффективнее создавать эти компетенции, необходимо объединить усилия двух стран, искать приоритетные направления в области высоких технологий и помогать друг другу развивать их, подчеркнул российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что нерешенных вопросов в отношениях России и Белоруссии нет.

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