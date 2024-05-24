Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.

Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.

Россия жестко ответила на воровство США Желание США не просто заморозить, а именно отобрать российские активы, заставило Россию действовать. Президент России подписал указ, который позволяет России и российским компаниям компенсировать свой ущерб за счет американских активов на территории России. Эксперты считают, что этот шаг России является также предупреждением для Европы. Подробности Перейти в раздел

ЕС перешел к шокирующим угрозам в адрес властей Грузии Очередной скандал вспыхнул в отношениях между Тбилиси и Брюсселем. В ЕС сделали премьеру Грузии угрожающий намек на судьбу словацкого премьера Роберта Фицо, на которого было совершено покушение из-за отказа поддерживать эскалацию конфликта на Украине. По мнению экспертов, тем самым Брюссель не только обнажил истинное отношение к покушению на Фицо, но и сделал шантаж убийством нормой в отношениях с лидерами других стран. Подробности Перейти в раздел

Стратегия давления на ВСУ по всей линии фронта показала первые результаты Российские войска освободили поселок Клещеевка, бои за который шли аж с лета 2022 года. Перед нами не просто занятие очередного мелкого населенного пункта. Происходящее имеет значение для продвижения российских войск в целом в Донбассе – и даже больше. Почему Клещеевка оказалась настолько важна и что будет дальше? Подробности Перейти в раздел

Россия раскрыла миру суть швейцарского плана Зеленского «Мы добились того, чтобы ведущие страны мира (входящие в БРИКС) отдавали себе отчет в невозможности разрешения этого конфликта без учета российских интересов». Такими словами эксперты комментируют важную дипломатическую победу России: фактический отказ ряда ключевых стран от участия в так называемом саммите мира в Швейцарии. Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел