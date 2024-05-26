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    Названы главные преимущества «народного ОПК»
    Маск пожаловался на дороговизну «противодействия усилиям России по созданию помех»
    Зеленский высказался о своей нелегитимности
    Антонов: Украина потеряет большие территории, если США проигнорируют Россию
    G7 пригрозила санкциями за «обманные практики» с российской нефтью
    Сикорский рассказал об угрозах США атаковать позиции России
    Украинский пленный Ананьев получил российский паспорт
    Лукашенко угостил Путина своим фирменным салатом и сальтисоном
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Конфедерация стран Сахеля и новый антиколониализм

    Те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швецией движет сочетание агрессии и страха

    Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему русские никогда не станут европейцами

    «Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.

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    26 мая 2024, 03:26 • Новости дня

    Захарова назвала заявление Байдена «кринжем года»

    Захарова сочла заявление Байдена об американской «незаменимой» нации «кринжем года»

    Захарова назвала заявление Байдена «кринжем года»
    @ Samuel Corum/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление американского президента Джо Байдена о том, что США – «незаменимая нация, единственная в мире сверхдержава и ведущая демократия в мире».

    «Америка является самой сильной, когда мы управляем не только примером нашей силы, но и силой нашего примера», – приводит Захарова в Telegram слова президента США.

    Она назвала эти заявления «кринжем года», отметив, что Байден не стал упоминать про «печатный станок и госдолг». Захарова также напомнила, что в 1912 году кандидат в американские президенты от демократов Вудро Вильсон в предвыборном выступлении заявил, что «незаменимых людей нет». Захарова подчеркнула, что Вильсон одержал победу на выборах.

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что США не справились с монополией на мировое господство и с ответственностью быть единственной сверхдержавой после распада СССР.

    24 мая 2024, 21:16 • Новости дня
    Госдеп раскрыл планы Запада на Украине

    Госдеп: Запад хочет помочь Киеву не начать переговоры, а выровнять ситуацию на поле боя

    Госдеп раскрыл планы Запада на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Коллективный Запад хочет помочь Украине не начать переговоры с Россией, а улучшить и стабилизировать положение на поле боя, сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

    По его словам, важно, чтобы у Украины была благоприятная возможность стабилизироваться на поле боя, для этого нужно выиграть время, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя.

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    23 мая 2024, 15:18 • Новости дня
    Путин подписал указ о компенсации России ущерба от изъятия активов со стороны США
    Путин подписал указ о компенсации России ущерба от изъятия активов со стороны США
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поручил правительству установить специальный порядок компенсации ущерба, причиненного России и ее Центробанку решениями государственных или судебных органов США.

    Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Это ответные меры на незаконное изъятие активов России за рубежом. Согласно указу, российский правообладатель (под ним понимается РФ или ее Центробанк) вправе «обратиться в суд <…> с заявлением об установлении факта необоснованного лишения его прав на имущество в связи с решением государственного или судебного органа США и о компенсации ущерба». При этом обращение будет происходить «в соответствии с правилами подсудности, установленными процессуальным законодательством РФ», передает ТАСС.

    «Правительству РФ в четырехмесячный срок обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на реализацию настоящего указа», – говорится в документе.

    В соответствии с указом главы государства российские суды получили право использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.

    Речь идет о находящемся на территории России движимом и недвижимом имуществе США, американских компаний и граждан, а также принадлежащих им ценных бумагах, долях в уставных капиталах российских компаний и других имущественных правах США и американцев в РФ.

    Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет направлять в суд перечень того американского имущества, которое «с учетом принципа соразмерности может быть использовано» для компенсации ущерба от изъятия в США активов РФ, в том числе Центробанка РФ.

    «Решением [суда] об установлении факта необоснованного лишения российского правообладателя прав на имущество и о компенсации ущерба предусматриваются прекращение прав на имущество США или лица США, включенное в перечень, и последующая передача этих прав российскому правообладателю в целях компенсации ущерба», – говорится в указе президента.

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    23 мая 2024, 20:30 • Новости дня
    Экономист: Россия и США готовятся к имущественной войне

    Экономист Лизан: Москва вынудит американские юридические лица оплатить изъятие российских активов госструктурами США

    Экономист: Россия и США готовятся к имущественной войне
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Изъятие российских активов в США вынуждает Москву искать соразмерные методы ответа. Поэтому конфискация имущества американских юридических лиц в пользу пострадавших структур РФ выглядит наиболее логичным решением, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от недружественных действий США.

    «США, в отличие от Евросоюза, придерживаются гораздо более жесткой позиции по золотовалютным резервам РФ. Их политика по данному направлению, фактически, сводится к банальной конфискации капиталов нашей страны. Эту стратегию, вне всяких сомнений, можно назвать дуболомной. Поэтому именно в отношении Вашингтона Москва и применяет наиболее радикальные меры», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «Указ Владимира Путина как бы предупреждает Белый дом: если вы пойдете по пути банального воровства – пострадаете. Однако из-за того, что Штаты не хранили в России собственные резервы, меры будут приняты в отношении американских юридических и физических лиц. Только так мы сумеем соразмерно отреагировать на действия США», – уточняет он.

    «Вся процедура будет работать по крайне простой схеме. Пострадавшее лицо, чаще всего им будут выступать государственные структуры, будет иметь возможность обратиться в суд для разбирательств по делу о конфискации его имущества Штатами. После рассмотрения иска специальная комиссия рассмотрит необходимую сумму компенсации», – подчеркивает эксперт.

    «Выплата ущерба будет осуществляться за счет собственности представителей США, находящейся на территории России. Несмотря на серьезность указанных мер, имущественной войной происходящее пока еще нельзя. Скорее, стороны ведут активную подготовку к ней: создают необходимые юридические нормы, собирают данные об имевших место прецедентах», – резюмирует Лизан.

    Ранее Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от недружественных действий США. Полный текст документа размещен на официальном портале правовой информации. Исходя из указа, правообладатель (РФ или ЦБ) имеет право обратиться в суд с заявлением об установлении факта необоснованного лишения имущества.

    Причиной потери собственности должно быть решение государственного или судебного органа США. Таким образом, заявитель имеет возможность взыскать компенсацию со стороны нарушителя. Регламентироваться процедура будет в соответствии с правилами подсудности, которые установлены на территории России процессуальным законодательством.

    В соответствии с указом, суды РФ могут приобрести право использовать американское имущество, расположенное на территории страны, в качестве компенсации ущерба от изъятия активов пострадавших сторон в США. Под действие инициативы подпадает как движимая, так и недвижимая собственность Штатов.

    Возмещение ущерба может быть осуществлено, в том числе и за счет американских компаний, граждан, а также принадлежащих им ценных бумаг, долях в уставных капиталах российских компаний. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет направлять в суд перечень того американского имущества, которое «с учетом принципа соразмерности может быть использовано» для компенсации потери от изъятия в США активов РФ, в том числе Центробанка.

    «Правительству РФ в четырехмесячный срок обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на реализацию настоящего указа», – говорится в документе.

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    25 мая 2024, 19:48 • Новости дня
    Байден снова попытался оскорбить Путина

    Президент США Байден оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден, выступая с речью перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте, вновь попытался оскорбительно высказаться в адрес главы российского государства Владимира Путина.

    Байден заявил, что Вашингтон продолжает поставлять Киеву оружие и осуществлять подготовку украинских военных, но исключил «поставку» на украинский фронт американских солдат.

    По его словам, США стоят на стороне Украины и противостоят человеку, которого он знает много лет, «жестокому тирану», передает ТАСС.

    Байден заявил, что Путин уверен в расколе НАТО. По словам президента США, он якобы заявил российскому лидеру в Женеве в 2021 году, что если тот хочет «финляндизации», то есть нейтралитета Украины, то в итоге получит «натоизацию» всей Европы. Американский лидер считает, что НАТО сегодня сильнее, чем когда-либо.

    Байден на мероприятии по сбору средств на его кампанию заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ним на одну сторону.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.

    Сам же Путин отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

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    23 мая 2024, 18:43 • Новости дня
    Сенатор: Имущественный указ Путина опустит США с небес на землю

    Сенатор Долгов объяснил ответ России на имущественную войну со стороны России

    Сенатор: Имущественный указ Путина опустит США с небес на землю
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Чувствуя зашкаливающий уровень вседозволенности, США попытались отнять имущество России. Фактически Белый дом руководствуется методами бандитизма. Однако Москва отстоит свои экономические права, дав Штатам соразмерный ответ, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Долгов. Ранее Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от недружественных действий США.

    «Указ президента обоснован необходимостью ответа на враждебные действия США. В ситуациях, когда западные державы ставят под вопрос экономическое благополучие России, медлить нельзя. К сожалению, Вашингтон привык действовать методами грабежа и разбоя. Видимо, в администрации Байдена забыли, что Москва всегда четко отстаивала свои интересы», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «В погоне за реализацией гегемонистских амбиций Штаты попрали собственные нормы о неприкосновенности собственности. Ощущая неслыханную вседозволенность, они полностью оторвались от принципов рационализма. Действия России направлены в том числе и на то, чтобы спустить Белый дом с небес на землю», – отмечает собеседник.

    «Против нас играют откровенные бандиты, наперсточники, как метко их назвал наш президент. Своими неразумными и импульсивными поступками они фактически объявили Москве имущественную войну. Тем самым Вашингтон практически до основания разрушил многовековые принципы международной экономики», – уточняет он.

    Ранее Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от недружественных действий США. Полный текст документа размещен на официальном портале правовой информации. Исходя из указа, правообладатель (РФ или ЦБ) имеет право обратиться в суд с заявлением об установлении факта необоснованного лишения имущества.

    Причиной потери собственности должно быть решение государственного или судебного органа США. Таким образом, заявитель имеет возможность взыскать компенсацию со стороны нарушителя. Регламентироваться процедура будет в соответствии с правилами подсудности, которые установлены на территории России процессуальным законодательством.

    В соответствии с указом, суды РФ могут приобрести право использовать американское имущество, расположенное на территории страны, в качестве компенсации ущерба от изъятия активов пострадавших сторон в США. Под действие инициативы подпадает как движимая, так и недвижимая собственность Штатов.

    Возмещение ущерба может быть осуществлено в том числе и за счет американских компаний, граждан, а также принадлежащих им ценных бумаг, долях в уставных капиталах российских компаний. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет направлять в суд перечень того американского имущества, которое «с учетом принципа соразмерности может быть использовано» для компенсации потери от изъятия в США активов РФ, в том числе Центробанка.

    «Правительству РФ в четырехмесячный срок обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на реализацию настоящего указа», – говорится в документе.

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    23 мая 2024, 06:28 • Новости дня
    Блинкен отказался считать Россию спонсором терроризма

    Блинкен перечислил «практические причины» не включать Россию в американский список спонсоров терроризма

    Блинкен отказался считать Россию спонсором терроризма
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Действия России на Украине не позволяют назвать ее страной – спонсором терроризма, также есть ряд «практических причин» не вносить ее в список таких стран, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

    Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявил, что «агрессия – это не терроризм». По его словам, определение «терроризма» «не подходит к тому, чем занимается Россия», передает ТАСС.

    Кроме того, объявление России страной – спонсором терроризма подвергнет угрозе «многостороннее сотрудничество» по санкциям против Москвы, сказал он.

    Также Блинкен указал, что подобный шаг будет сложно отменить в случае мирных переговоров, он помешает мерам по «обеспечению оплаты Россией ужасного ущерба Украине, включая использование ее суверенных активов». Как пояснил Блинкен, активы могут заморозить в рамках судебного разбирательства.

    По его словам, администрация США не желает иметь дело «с непредвиденными последствиями, эффектами второго и третьего порядка» в случае объявления России страной – спонсором терроризма.

    Напомним, Палата представителей призывала Госдеп внести Россию в список стран – спонсоров терроризма. В Госдепе заявили, что эффект от такого шага совпадал бы с эффектом от уже введенных санкций. Белый дом сообщил, что США отказались от этой идеи. Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков заявлял, что «сама постановка вопроса чудовищна».

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    24 мая 2024, 12:51 • Новости дня
    Трамп назвал лидеров мировой политики

    Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин играют лидирующую роль в мировой политике

    Трамп назвал лидеров мировой политики
    @ Yue Yuewei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин находятся на первых ролях в мировой политике, заявил 45-й президент США Дональд Трамп, претендующий на избрание хозяином Белого дома на еще один срок.

    «Нравится вам это или нет», – приводит слова Трампа The Washington Post.

    Трамп противопоставил российского и китайского лидеров нынешнему президенту США Джо Байдену.

    Республиканец пообещал, что если снова поставят во главе страны, «мир снова будет уважать» Америку, передает РИА «Новости».

    Также Трамп обвинил демократов в разрушении страны.

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    25 мая 2024, 20:26 • Новости дня
    Антонов: Украина потеряет большие территории, если США проигнорируют предложения России

    Посол Антонов: Украина потеряет территории, если США не примут условия России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина потеряет значительные территории, если США проигнорируют российские предложения по мирным переговорам, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов американскому журналу Newsweek.

    Антонов также назвал «профанацией» так называемую конференцию по Украине в Швейцарии. По его словам, она не способна заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу, и служит для того, чтобы отвлечь мировую общественность от проблем современности, передает РИА «Новости».

    Посол также отметил, что у «швейцарской сходки» нет полномочий  подтвердить легитимность Зеленского.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    До этого Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия раскрыла миру суть швейцарского плана Зеленского.

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    23 мая 2024, 07:26 • Новости дня
    В Конгрессе показали карту России с пометками «в зоне ударов» ракетами США

    Tекст: Александра Юдина

    Глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал госсекретарю США Энтони Блинкену карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, призывая отменить запрет для Киева наносить удары по территории России.

    Отмечается, что Блинкен показал на карте запретную для ударов американским оружием территорию, которая была создана для размещения артиллерии и ракетных комплексов, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал C-SPAN.

    Конгрессмен-республиканец также выразил надежду, что Конгресс отменит запрет на удары по российской территории.

    По его словам, в Киеве заверили, что не смогут добиться победы с такими ограничениями.

    Ранее Блинкену в Конгрессе США не дали закончить выступление об ударах ВСУ по России.

    Напомним, группа американских конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары по объектам в глубине территории России американским оружием. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддерживает это требование. СМИ сообщали, что украинские власти обратились к Вашингтону с соответствующей просьбой, но получили отказ.

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    25 мая 2024, 20:49 • Новости дня
    Сикорский рассказал об угрозах США атаковать позиции России

    Глава МИД Польши Сикорский: США пригрозили России атакой в ответ на ядерный удар по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США пригрозили России нанести уничтожающий удар по ее позициям, если Москва «применит ядерное оружие на Украине», заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian.

    Сикорский утверждает, что американцы пригрозили русским уничтожением армии обычным оружием после начала спецоперации. При этом, по словам польского министра, для США не имеет значения, будут ли жертвы после применения Россией «ядерного оружия», ответ все равно последует, пишет РБК со ссылкой на The Guardian.

    Ранее Сикорский призвал разрешить Украине бить вглубь территории России оружием НАТО.

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    23 мая 2024, 13:36 • Новости дня
    Экономист: США пытаются избежать прямой конфискации российских активов

    Экономист Лизан: Заигрывания Вашингтона с изъятием российских активов расшатывают принципы международного права

    Экономист: США пытаются избежать прямой конфискации российских активов
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    США пытаются найти в международном праве предлог для изъятия российских активов. Их попытки преподнести мировой общественности воровство в красивой обертке тщетно. Вашингтон рискует разрушить нормы глобальной финансовой системы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Энтони Блинкен предложил использовать замороженные активы России в качестве залога для кредитов Украине.

    «Заявление Блинкена полностью укладывается в канву размышлений Запада о том, как профинансировать Украину и не нарушить международное право. Но на решение проблемы озвученная инициатива не тянет.  Выглядит она по меньшей мере спорно», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «США пытаются избежать прямой конфискации замороженного капитала. Блинкен намекает на то, что ВСУ будут получать деньги от стран ЕС, а наши активы используют лишь в качестве залога. Однако если офис Зеленского не сумеет рассчитаться по долгам, необходимую сумму из российских сбережений все-таки изымут. Проблема просто откладывается на 5–10 лет», – отмечает он.

    «К тому же сама постановка вопроса размывает представление о праве собственности. Невозможно отдать в качестве залога по кредиту чужую квартиру без согласия собственника. Фактически мировому сообществу пытаются преподнести практики воровства в красивой обертке. Столь вольные интерпретации юридических норм со стороны еще сыграют с США злую шутку», – акцентирует собеседник.

    При этом интерес западных стран к российским активам объясняется стремительным ухудшением положения дел ВСУ на фронте, считает аналитик. «Исход конфликта становится все более очевидным. Никто не хочет спонсировать убыточное предприятие из собственного кармана. Однако «давать заднюю» поздно – слишком много было поставлено на кон. Вот и приходится Вашингтону и Брюсселю изыскивать обходные схемы», – резюмирует Лизан.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предложил использовать замороженные российские активы в качестве залога при выдаче кредитов Украине. Он также приветствовал предложение ЕС тратить доходы от средств России на поддержку ВСУ. Однако Штаты, по его словам, хотят найти способ задействовать «основную сумму».

    Глава Госдепартамента отметил, что одним из вариантов является использование активов как «залога при выдаче займа, долговых обязательств». По мнению Блинкена, это поможет получить «значительные средства» для дальнейшей передачи офису Зеленского. Добиться прогресса по данному вопросу дипломат надеется уже к встрече лидеров стран G7.

    При этом он подчеркнул, что для реализации инициативы требуется согласие всех стран, в которых находятся замороженные активы. Ранее Совет ЕС принял постановление, обязывающее все финансовые институты союза, где имеется более 1 млн евро российских капиталов, начать дважды в год перечислять доходы от их реинвестирования Еврокомиссии, напоминает ТАСС.

    Впоследствии ведомство должно будет направить 90% поступивших средств на вооружение для ВСУ, а 10% – на программы экономической помощи Украине. Таким образом в ЕС планируют собрать до 3 млрд евро за год. Первое изъятие намечено на июль текущего года.

    В России попытки Запада передать Украине замороженные активы получают резко негативную оценку. Так, ранее Сергей Лавров назвал действия США и ЕС воровством. По его мнению, Вашингтону и Брюсселю стоит серьезно подумать перед тем, как в очередной раз перечеркивать принцип неприкосновенности собственности.

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    23 мая 2024, 04:23 • Новости дня
    США захотели использовать активы России как залог для кредитов на помощь Киеву

    Блинкен сообщил о предложении США использовать замороженные активы России как залог для кредитов на поддержку Украины

    США захотели использовать активы России как залог для кредитов на помощь Киеву
    @ Ting Shen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Замороженные активы России можно использовать в качестве залога при выдаче кредитов на поддержку Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Блинкен приветствовал решение ЕС тратить доходы от замороженных активов на поддержку Киева. Однако США, по его словам, хотят найти способ задействовать «основную сумму», передает ТАСС.

    Глава Госдепа заявил, что одним из вариантов является использование активов как «залога при выдаче займа, долговых обязательств». По его словам, это даст возможность получить «значительные средства» для Украины.

    Блинкен рассчитывает, что к июньскому саммиту G7 в Италии США «смогут добиться прогресса». Он подчеркнул, что требуется согласие стран, в которых «находятся эти активы» России.

    Напомним, правительство Германии против того, чтобы замороженные активы России конфисковали и направили на поддержку Украины. МВФ выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями для мировой валютной системы от планов западных стран использовать замороженные российские активы.

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    24 мая 2024, 10:14 • Новости дня
    Bloomberg: Байден не примет участие в конференции по Украине

    Bloomberg: Байден не примет участие в конференции по Украине 15-16 июня

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Джо Байден, вероятно, не примет участие в конференции по Украине 15-16 июня в Швейцарии, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, в данный период президент США должен посетить акцию по сбору средств на его предвыборную кампанию в Калифорнии, передает РИА «Новости».

    Известно, что вице-президент США Камала Харрис также не планирует там присутствовать.

    Напомним, Зеленский заявил, что саммит проводится для политического давления на Россию и «привлечения большого числа стран, мирового большинства». По словам Зеленского, цель саммита – выработать общую позицию стран-участниц по ключевым вопросам: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращению украинских детей и обмену пленными.

    Президент России Владимир Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине уже есть, это стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

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    25 мая 2024, 11:40 • Новости дня
    Страны G7 заявили о прогрессе в переговорах по использованию российских активов

    Reuters: G7 заявили о прогрессе в переговорах по вопросу использования прибыли от активов России

    Tекст: Александра Юдина

    Министры финансов стран G7 на встрече в Вашингтоне продвигаются в обсуждении вопроса использования прибыли от реинвестирования замороженных российских активов для помощи Украине, пишет Reuters.

    По данным издания, страны G7 продвигаются в обсуждении потенциальных путей извлечения значительной прибыли за счет использования замороженных российских активов, передает ТАСС.

    При этом отмечается, что точный механизм использования этих средств пока не определен.

    Ранее президент Владимир Путин подписал указ о компенсации России ущерба от изъятия активов со стороны США.

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    23 мая 2024, 10:34 • Новости дня
    NYT: Блинкен предложит Байдену разрешить Киеву удары по территории России

    NYT: Блинкен предложит Байдену разрешить Киеву удары по территории России американским оружием

    NYT: Блинкен предложит Байдену разрешить Киеву удары по территории России
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует предложить президенту Джо Байдену снять запрет на нанесение Киевом ударов американскими вооружениями по российской территории, пишет The New York Times.

    По данным газеты, в Белом доме идут активные дебаты по поводу снятия запрета на нанесение украинцами ударов по местам запуска ракет, передает ТАСС.

    Издание подчеркивает, что российские военные делают успехи именно по той причине, что ВСУ не разрешено использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории.

    New York Times сообщает, что после «отрезвляющего визита в Киев» Блинкен намерен предложить президенту США Джо Байдену снять такое ограничение.

    Ранее Блинкену в Конгрессе США не дали закончить выступление об ударах ВСУ по России.

    Напомним, группа американских конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары по объектам в глубине территории России американским оружием. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддерживает это требование. СМИ сообщали, что украинские власти обратились к Вашингтону с соответствующей просьбой, но получили отказ.

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