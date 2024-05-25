«Лучший способ управлять с проблемами в Африке – их игнорировать». Похоже, что те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.0 комментариев
Посол Антонов предрек Украине потерю значительных территорий
Посол Антонов: Украина потеряет территории, если США не примут условия России
Украина потеряет значительные территории, если США проигнорируют российские предложения по мирным переговорам, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов американскому журналу Newsweek.
Антонов также назвал «профанацией» так называемую конференцию по Украине в Швейцарии. По его словам, она не способна заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу, и служит для того, чтобы отвлечь мировую общественность от проблем современности, передает РИА «Новости».
Посол также отметил, что у «швейцарской сходки» нет полномочий подтвердить легитимность Зеленского.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
До этого Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия раскрыла миру суть швейцарского плана Зеленского.