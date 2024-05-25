Посол Антонов: Украина потеряет территории, если США не примут условия России

Tекст: Вера Басилая

Антонов также назвал «профанацией» так называемую конференцию по Украине в Швейцарии. По его словам, она не способна заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу, и служит для того, чтобы отвлечь мировую общественность от проблем современности, передает РИА «Новости».

Посол также отметил, что у «швейцарской сходки» нет полномочий подтвердить легитимность Зеленского.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

До этого Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия раскрыла миру суть швейцарского плана Зеленского.