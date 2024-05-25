Запад намекнул на убийство премьера Грузии

Глеб Простаков
Конфедерация стран Сахеля и новый антиколониализм
«Лучший способ управлять с проблемами в Африке – их игнорировать». Похоже, что те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.
Тимофей Бордачёв
Швецией движет сочетание агрессии и страха
Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.
Андрей Рудалёв
Почему русские никогда не станут европейцами
«Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.