Трамп открыл во Флориде офис для «сортировки корреспонденции» В Индии навсегда запретили TikTok и 58 китайских приложений 26 января 2021, 08:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Правительство Индии ужесточило санкции в отношении китайских мобильных предложений и навсегда запретило 59 из них, включая популярные TikTok, Baidu, WeChat, сообщило министерство электроники и информационных технологий. «На прошлой неделе 59 китайским приложениям были направлены официальные уведомления о том, что их деятельность навсегда запрещена в Индии» – передает ТАСС сообщение ведомства. «Действия в отношении китайских приложений были предприняты на основе индийского закона об информационных технологиях в связи с деятельностью, наносящей ущерб суверенитету и целостности Индии, а также безопасности государства и общественному порядку, – сообщили в министерстве. – Запрет был введен также из-за недовольства реакцией китайских компаний на запросы Индии относительно их метода сбора и обработки данных, обеспечения конфиденциальности и безопасности этих сведений». Полный запрет был введен в ответ на множество жалоб на ненадлежащее использование личных данных пользователей рядом китайских мобильных приложений на операционных системах Android и iOS. В частности, утверждалось, что некоторые программы собирают персональную информацию о владельцах устройств, а затем передают ее на серверы, расположенные за пределами Индии. Напомним, в понедельник военнослужащие пограничных сил Индии и Китая вступили в столкновение в районе перевала Наку-Ла в индийском гималайском штате Сикким.

Соловьев ответил на требования Германии разъяснений о «дворце» Путина 25 января 2021, 10:30

Фото: Вечер с Владимиром Соловьевым/YouTube

Текст: Ирина Яровая

«Как может немец у кого-то что-то требовать в России? Пусть он лучше объяснит, как Навальный, пребывая в Германии по медицинским соображениям, выпустил эту фальшивку», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал требование представителя правительства ФРГ Йоханна Затхоффа разъяснить обвинения в адрес президента России Владимира Путина, касающиеся якобы его «дворца». «Этот человек – представитель немецкого правительства. Так какое дело немцу до того, что и кому принадлежит в России? Как он может у кого-то что-то требовать?» – задался вопросом журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией Йоханн Затхофф потребовал от Москвы разъяснить обвинения в адрес Владимира Путина, касающиеся «дворца», якобы имеющегося у российского президента. Затхофф заявил в интервью газете Saarbrucker Zeitung, что речь идет о расследовании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК), передает Deutsche Welle. Соловьев напомнил – издание «РБК» еще 10 лет назад писало, что хозяином «дворца» является российский предприниматель Александр Пономаренко. «Александр Ткачев в 2011 году, еще будучи губернатором Краснодарского края, также рассказывал, кому принадлежит этот объект. Если бы Затхофф умел читать и хоть чуть-чуть изучил материалы, то знал бы обо всем этом», – отметил Соловьев. «А он не хочет объяснить, каким образом личный гость Германии, фюрер оппозиции Навальный снимал это все, находясь за пределами России? Он не хочет попросить у своих спецслужб, защищавших Навального, отчитаться за деньги налогоплательщиков, которые были потрачены на его нахождение в Германии? Почему получилось так, что Навальный, пребывая в Германии по медицинским соображениям, выпустил эту фальшивку? Судя по словам Затхоффа, получается, что лучшая защита – это нападение», – заключил телеведущий. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. До этого Песков, комментируя псевдорасследование блогера Алексея Навального о якобы «дворце», назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Добавим, что Затхофф выступил против введения новых санкций в отношении России. Кроме того, немецкий чиновник отверг требования остановить проект «Северный поток – 2» из-за ареста Навального, поскольку эти события «не имеют ничего общего друг с другом». В Сети отреагировали на стихотворение Слепакова о «диванных оппозиционерах» 25 января 2021, 12:48

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Пользователи Insagram высоко оценили новое стихотворение юмориста Семена Слепакова о «диванных оппозиционерах», призывающих к незаконным акциям, сидя на Мальдивах. В опубликованном в Instagram стихотворении (содержит ненормативную лексику – прим. ВЗГЛЯД) Слепаков высмеял «оппозиционеров», которые «переживают за Россию», сидя на пляжах за границей. Повествование ведется от лица блогера, который, находясь на Мальдивах, собирается «приструнить» обидчиков россиян с помощью «битья по клавишам ноутбука», но засыпает за компьютером. Подписчики оценили стихотворение комика, среди них поэтесса Сола Монова, актеры Александр Петров, Павел Деревянко, Гоша Куценко и Максим Лагашкин, а также модель Дарья Астафьева. Комментаторы сочли стихотворение гениальным и попытались угадать, кто стал прототипом главного героя. «Вся суть российской оппозиции», – пишет bardakovaelena52. «Гениально и, к сожалению, правдиво», – констатирует vadim_perfilov46. «Прекрасно! Про всех диванных борцов», – отметил pchipchi. Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Путин прокомментировал «расследование» про «дворец» 25 января 2021, 15:05

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин назвал монтажом и компиляцией «расследование» блогера Алексея Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Путин в понедельник провел встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Во время встречи студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета Даниил Чемезов задал президенту вопрос об опубликованном на YouTube фильме о том, что у президента якобы есть дворец в Геленджике. Студент спросил Путина, правда ли это. «Смотрите. Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли», – ответил Путин, передает РИА «Новости». При этом, по словам президента, представленная в фильме информация «уже муссируется на протяжении более чем десяти лет». «Так или иначе, сейчас просто удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан. И запустили это в интернет – фильмы какие-то там, видеопрограммы», – сказал президент. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам. «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!» – заявил Путин, передает ТАСС. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. В Грузии начали догадываться о поражении в суде против России 25 января 2021, 10:03 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили заявил, что решение ЕСПЧ по делу «Грузия против России» о войне-2008, оглашенное в минувший четверг в Страсбурге, в реальности еще более отдалило Тбилиси от Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Пора заканчивать говорить о победе (в суде), которой нет. Вердикт ЕСПЧ говорит о том, что российских войск не было в Грузии 7 августа и Россия не отвечает за то, что происходило в Цхинвальском регионе 8-12 августа. Нам не осталось чему радоваться», – заявил он. «Поверьте мне: этим вердиктом Цхинвальский регион еще более отдалился от нас, чем прежде», – отметил политик в социальных сетях. Ранее минюст Грузии заявил об «историческом решении» ЕСПЧ по делу «Грузия против России». «ЕСПЧ согласился с требованием Грузии о нарушении Россией многих статей Европейской конвенции прав человека во время войны в августе 2008-го года», – говорится в заявлении министерства юстиции. «Подтверждается этническая чистка Россией грузин. Признана ответственность России за пытки грузинских военнопленных и гражданских лиц, за нечеловеческое и унижающее достоинство обращение», – заявил минюст Грузии. Минюст Грузии также нашел в решении большой палаты ЕСПЧ ответственность России за нарушение прав гражданских лиц на свободу и безопасность. Тбилиси назвал вердикт ЕСПЧ «важнейшим рычагом в международном праве для урегулирования конфликта и восстановления территориальной целостности». Между тем, Минюст России сообщил, что ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России по событиям 2008 года. «По результатам почти 12-летнего рассмотрения дела ЕСПЧ пришел к выводу, что на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года», – говорится в сообщении на сайте российского ведомства. «Также ЕСПЧ не поддержал утверждения властей Грузии о якобы вторжении Вооруженных Сил Российской Федерации на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть до нападения грузинских военных на город Цхинвал», – сообщили в ведомстве. Вместе с тем в Минюсте не согласны с рядом выводов ЕСПЧ, в том числе о возложении на российскую сторону ответственности за инциденты, имевшие место на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года, при том, что непосредственная причастность к ним российских военнослужащих так и не была установлена. «Подобная оценка обстоятельств участия Российской Федерации в защите гражданского населения и предотвращении эскалации вооруженного конфликта стала следствием использования ЕСПЧ концепции экстерриториальной юрисдикции, содержание которой расходится с позицией Международного суда ООН и общепризнанными нормами международного права», – сообщили в Минюсте. Пригожин отреагировал на возвращение «блудной дочери» Максаковой в Россию 25 января 2021, 11:34

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Россия является домом для оперной певицы Марии Максаковой, поэтому нигде так тепло не согреют, как здесь, даже когда человек ошибся, сказал газете ВЗГЛЯД музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя возвращение артистки с Украины на родину. Оперная певица и экс-депутат Госдумы от «Единой России» Мария Максакова, которая в 2016 году эмигрировала на Украину, решила вернуться на родину. В Россию она приехала тайно, провернув настоящую спецоперацию. Артистка также сообщила, что полна решимости начать новую жизнь. «Мне хочется сказать ей «добро пожаловать домой». Здесь ее дом, здесь мы не делим на плохих и хороших, она имеет право вернуться к себе домой. Блудные сыновья и дочери рано или поздно возвращаются домой. Нигде так тепло не согреют, как дома, даже когда человек ошибся», – говорит Пригожин. Ранее в беседе с газетой взгляд Пригожин назвал Максакову «ведомой» и подчеркнул, что как артиста ее в России ждут. Также он отметил, что певицу и ранее никто из дома не выгонял. «К сожалению, человеческая доля такова, что он не робот и имеет право на ошибки и на то, чтобы оступиться. Поэтому мы должны иметь возможность давать людям шанс и прощать», – заключил продюсер. В конце 2019 года певица рассказала, что в ее жизни был период, когда ей «не хотелось развлекать россиян», но теперь она видит, что отношение начинает улучшаться, поэтому она будет готова выступить на родине после того, как между Россией и Украиной «будет заключено перемирие». Прилепин предсказал возвращение журналистов Муждабаева и Бабченко в Россию 25 января 2021, 17:23

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Текст: Ксения Панькова

Лидер партии «За правду» писатель Захар Прилепин на фоне возвращения из Киева в Москву оперной певицы Марии Максаковой предсказал возвращение в Россию переехавших на Украину российских журналистов Аркадия Бабченко и Айдера Муждабаева. «Я вот с 2015 года говорю, что мы дождемся возвращения Муждабаева, Ганапольского и Бабченко. И Ярош еще в добровольцы запишется по борьбе с российским майданом», – написал Прилепин в своем Telegram. Он отметил, что, возможно, не прямо весь список сбудется, но часть – точно. По его словам, в России «надо долго жить». «Долго жить и сидеть на берегу. Но не просто так сидеть, а деятельно. Например, желательно, чтоб твои парни выше по течению уже работали над сплавом. Сами понимаете чего. Или кого. И они приплывут, мягко покачивая боками и глядя преданным взглядом в одну точку», – добавил писатель. Накануне сообщалось, что оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова, которая в 2016 году эмигрировала на Украину, вернулась в Россию, хотя ранее отказывалсь это делать. Муждабаев в 2015 году переехал на постоянное место жительства на Украину, заняв должность замгендиректора украинского телеканала ATR. В 2019 году Муждабаев возмутился прозвучавшими в Киеве заявлениями главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова и потребовал, чтобы российского журналиста арестовали «за антиукраинскую деятельность и обменивали на Сенцова». Кроме того, Муждабаев в оскорбительном ключе высказался о смерти художественного руководителя московского театра «Ленком», народного артиста СССР Марка Захарова. В июне 2020 года СК России журналисту было предъявлено заочное обвинение в публичных призывах к терроризму, его объявили в международный розыск. В свою очередь Бабченко покинул Россию в 2017 году. В 2016 году он заявил, что не испытывает сочувствия и жалости к погибшим в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. В конце мая 2018 года на Украине произошла инсценировка убийства Аркадия Бабченко – его почти сутки считали мертвым, после чего журналист появился на брифинге СБУ. После избрания президентом Украины Владимира Зеленского Бабченко покинул страну. Журналист направился в Израиль, где начал выпрашивать деньги у своих подписчиков. В 2018 году Бабченко обещал вернуться в Россию «на первом же «Абрамсе» под флагом НАТО». В Турции совершено вооруженное нападение на россиян 25 января 2021, 17:01

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

В Стамбуле вооруженный ножом мужчина напал на трех граждан России, все трое получили ранения, сообщил источник в правоохранительных органах. «Инцидент произошел накануне вечером. Камеры наблюдения зафиксировали нападение на (трех) граждан России... Пострадавшие отправлены в больницу, угрозы их жизни нет. По предварительным данным, нападавшим является сборщик мусора Хасан Хюсейн Й», – сказал собеседник РИА «Новости». Источник в полиции сообщил, что подозреваемого задержали. «По предварительным данным, он психически нездоров. Раненые россияне все еще находятся в больнице: это две женщины и мужчина», – указал он. Собеседник отметил, что пострадавшие – не туристы, у них есть вид на жительство в Стамбуле. Также источник уточнил, что у подозреваемого уже есть множество судимостей. Между тем турецкие СМИ сообщили, что нападавший потребовал у россиян деньги, и после отказа атаковал их. Умер стендап-комик и актер Александр Шаляпин 25 января 2021, 10:07

Фото: Телеканал ТНТ/YouTube

Текст: Алина Назарова

Стендап-комик и актер Александр Шаляпин умер в возрасте 41 года, сообщила его директор Мария. «Мне его жена подтвердила», – заявила она в комментарии телеканалу «360». Как сообщает Telegram-канал «112», Шаляпин несколько лет злоупотреблял алкоголем и находился на лечении в клинике. Супруга комика последние несколько дней жила на даче, периодически приезжала к мужу. Именно она обнаружила тело Шаляпина в квартире на Хорошевском шоссе. На месте работают полицейские. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Проверяется версия о самоубийстве, сообщает телеканал РЕН ТВ. Александр Шаляпин известен как участник Stand Up Show, а также по ролям в таких фильмах, как «Бумер-2», «Глухарь-2», «Женщины против мужчин», и ролям в сериалах «Бессонница», «Временно недоступен», «Крапленый», «Карпов» и многих других. Легенду советского автопрома решили продать за 37 млн рублей 25 января 2021, 09:56

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Советский автомобиль ЗИЛ-41045 выставили на продажу на auto.ru за 37 млн рублей. По словам владельца, он уверен, что машину, выпущенную в январе 1984 года, заложили в производство в декабре 1982 года для члена Политбюро ЦК КПСС, передает РИА «Новости». В объявлении указано, что в 1984-1985 годах именно в таком кузове выпустили всего 19 автомобилей этой модели. Хозяин машины заявляет, что купил автомобиль в 2004 году, после чего в 2005-2006 годах машину полностью восстановили работники АМО ЗИЛ, используя при этом исключительно родные запчасти. Отдельно отмечается, что салон не подвергался ремонту и находится в полностью оригинальном состоянии. Утверждается, что сейчас автомобиль полностью технически исправен, все системы работают в штатном режиме. Заявленный пробег – 52 тыс. километров, но владелец подчеркивает, что после восстановления машина прошла всего около тысячи километров. Акции «Абрау-Дюрсо» выросли на 10% на фоне заявлений Путина 25 января 2021, 17:17 Текст: Елена Мирошниченко

На заявлениях президента России Владимира Путина об интересе к виноделию акции «Абрау-Дюрсо» растут на Мосбирже на 10%, свидетельствуют данные торгов. Акции росли на 10,83% к уровню закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 220 рублей за бумагу, сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи. Ранее Владимир Путин признался, что его интересует виноделие как сфера деятельности. Он не исключил, что по завершении президентской карьеры пошел бы работать в эту отрасль. «Я бы когда-нибудь этим позанимался - не как бизнесом, а как видом деятельности. У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем «Абрау-Дюрсо». Может быть, когда я работу закончу (на посту президента, прим. ВЗГЛЯД), я пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист в области права», – рассказал президент. Заявление прозвучало в рамках онлайн-беседы со студентами вузов по случаю Дня российского студенчества. Путин поздравил российских студентов с праздником. Глава государства пожелал им успехов в жизни и в профессии, любви и хороших друзей. В конце 2020 года вина «Абрау-Дюрсо» возглавили рейтинг российских игристых вин стоимостью до 1 тыс. рублей, который ежегодно составляет Роскачество. Стоит отметить, что первое место «Абрау-Дюрсо» занимает третий год подряд. Парламентарии ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации на зимней сессии 25 января 2021, 14:20 Текст: Алина Назарова

Ряд представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации на открытии зимней сессии, на неделе состоится обсуждение дальнейшей судьбы делегации. В ходе открытия в понедельник зимней сессии Ассамблеи, глава делегации Украины Мария Мезенцева выступила с предложением оспорить по существу полномочия делегации России, передает РИА «Новости». «Я оспариваю полномочия российской делегации по субстантивным мотивам в соответствии со статьей 8», – заявила она. Свое требование Мезенцева аргументировала тем, что Россия якобы «продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ». После ее заявления по правилам процедуры было устроено голосование, в результате которого большинство поддержало идею украинского представителя об опротестовании полномочий делегации в соответствии со статьей 8 регламента организации (предложение поддержали 38 парламентариев из пяти различных национальных делегаций). Всего за оспаривание полномочий проголосовали 38 участников заседания, против выступил 61. Еще 51 парламентарий воздержался от голосования. В голосовании участвовали как присутствующие в зале заседаний, так и те, кто участвует в зимней сессии удаленно из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений. Всего, согласно правилам организации, поддержать такую инициативу должны представители не менее пяти национальных делегаций. Согласно правилам, вопрос о полномочиях направляется в профильный комитет ПАСЕ для подготовки доклада, который будет обсужден в ходе зимней сессии Ассамблеи на этой неделе. «Все требования соблюдены, полномочия делегации РФ препровождаются в комитет по мониторингу без дебатов», – сказал ведущий заседание ПАСЕ, передает ТАСС. В понедельник российская делегация прибыла на зимнюю сессию ПАСЕ в Страсбург. «Делегация России во главе с Петром Олеговичем Толстым будет участвовать очно в составе пяти человек – трех депутатов и двух сенаторов», – сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий. Зимняя сессия ПАСЕ пройдет 25-28 января. Между тем 24 января в ходе заседания бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) был снят с рассмотрения вопрос о соблюдении прав человека в Крыму, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. На Украине переделали автомат Калашникова под натовские патроны 25 января 2021, 16:30

Фото: mayak.com.ua

Текст: Алексей Дегтярев

Украинский производитель «Маяк» продемонстрировал мультикалиберную платформу «КалашНаш», позволяющую адаптировать автоматы Калашникова под патроны западных производителей тдругих калибров. «Украинская армия – потребитель ведущих мировых патронов в скором времени. С целью перехода эксплуатантов платформы АК на использование ведущих мировых патронов начата разработка мультикалиберной платформы «КалашНаш», – цитирует сообщение завода РИА «Новости». Платформа позволяет формировать калибр с переменным стволом, затвором и магазином под соответствующий патрон. При этом другие детали платформы подходят ко всем другим калибрам. Платформа позволяет вести стрельбу патронами 5,45 × 39, 5,56 × 45 (223 rem), 6XC, 6,5 × 39 Grendel и 7,62 × 39. Переход на другой калибр проводится за две минуты с помощью замены ствола, затвора и магазина. Также планируется вывести платформу «КалашНаш» на рынки охотничьего и спортивного оружия в гражданской версии. В 2019 году украинское государственное бюро расследований (ГБР) опубликовало переговоры чиновников минобороны страны о закупке бракованных бронежилетов для бойцов ВСУ. Изделия назывались непригодными, чиновники заявляли, что они легко простреливаются винтовочной пулей калибра 7,62 мм и автоматом АК-74 пулей калибра 5,45 мм. Немецкий эксперт: В ЕС создали институт антироссийской инквизиции 25 января 2021, 14:58

Фото: Историческая гравюра

Текст: Ирина Яровая

«Европа въелась в Россию, как собака, и при любом неправильном движении достает свою моральную дубинку. В такой политике – трагическая ошибка всего Запада», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал слова экс-премьера Бранденбурга Маттиаса Платцека о том, что Европа без России может остаться в полном одиночестве. «Вместе с Маттиасом Платцеком мы регулярно выступаем с этими идеями на Германо-российском форуме, пишем книги и поднимаем такие проблемы в ток-шоу. Но наши голоса – это капля в море, ведь, к сожалению, большинство политиков и представителей прессы сегодня считают совсем иначе. И если мнение господина Платцека, как известного человека, еще появляется в СМИ, то точка зрения всех остальных, кто придерживается таких же взглядов, вовсе замалчивается», – с сожалением сказал немецкий политолог Александр Рар. Бывший глава правительства немецкой земли Бранденбург Маттиас Платцек, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, призвал Евросоюз возобновить взаимовыгодные отношения с Москвой, поскольку Европа без России может остаться в полном одиночестве. Платцек призвал работать над совместной архитектурой безопасности с Россией на равных условиях. Если этого не сделать, то Европа может подтолкнуть Москву к дальнейшему сближению с Китаем, констатировал политик. Одновременно с этим выступлением официальный Берлин сделал несколько заявлений, явно не дружественных по отношению к Москве. Глава МИД Германии Хайко Маас в понедельник призвал освободить задержанных участников несогласованных акций, которые прошли 23 января в нескольких городах России. Задержанные россияне, по мнению Мааса, «мирно протестовали». Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией Йоханн Затхофф, в свою очередь, потребовал от Москвы разъяснить обвинения в адрес Владимира Путина, касающиеся якобы его «дворца». Затхофф заявил, что речь идет о расследовании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) о так называемом дворце президента России, сообщил портал Deutsche Welle. Рар напомнил – в начале «нулевых» отношения России и Германии были прекрасными. «Стоит вспомнить хотя бы знаменитую речь Владимира Путина в бундестаге в 2001 году. Тогда были планы построить с Европейским союзом единое пространство на общем континенте, выработать верный для всех консенсус. Но с того времени Европа полностью изменилась и застряла в созданных ей же конфликтах», – отметил Рар. По словам политолога, причина этому не только в уходе старых политиков типа Вилли Брандта, благодарных Советскому Союзу за объединение ФРГ и ГДР, но и в том, что Европа стала клубом либеральных ценностей, где могут быть правы только демократические страны. «Фактически в ЕС появился институт инквизиции, который говорит: пока Россия не докажет свою либеральность, она наш враг. Европа стала постмодернистской, начала придумывать для себя новые формы «свободы»: гендерный язык, культ меньшинств, экстремальный феминизм, подавление белого гетеросексуального мужчины и, что самое главное – политкорректность, новую европейскую идеологию. Россия же оказалась чуть ли не единственной страной на территории Европы, которая заявила, что не будет поддерживать этот тренд, и сразу стала врагом европейских элит», – рассказал Рар, предположив, что вместе со вступлением Джо Байдена на пост президента США и усилением партии «Зеленых» в Германии идеологизация политики будет продолжаться. По мнению Рара, антироссийская риторика Европы в целом и призыв главы МИД ФРГ Хайко Мааса отпустить задержанных в России участников несогласованных митингов 23 января в частности – это отголоски холодной войны, «когда Запад тоже часто перебарщивал в своей критике в отношении СССР, создавая образ врага и запугивая собственное население». «В Европе въелись в Россию, как собаки. При любом неправильном, «недемократическом» движении они достают моральную дубину и начинают бить по голове. Европа встала на этот курс, делает из России пугало, явно недооценивая ее роль. Такая политика – трагическая ошибка всего Запада», – заключил политолог. Арестован подозреваемый в нападении на бойца Росгвардии во Владивостоке 25 января 2021, 12:08 Текст: Алина Назарова

Суд на два месяца заключил под стражу подозреваемого в нападении на бойца Росгвардии на несогласованном митинге во Владивостоке, сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России. «По ходатайству следователя арест на два месяца», – сказали РИА «Новости» в ведомстве. В Приморье на фоне пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия. В правительстве края ранее сообщили, что никто не подавал заявок на проведении митингов 23 января на центральной площади Владивостока. Тем не менее, по данным властей, на несогласованный митинг в субботу собрались около 300 человек, в шествии приняли участие около 500. Были задержания, стычки участников митинга с полицией и ОМОНом. Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова сообщала, что были задержаны 12 подростков, на них составили протоколы и уже отпустили. После несогласованного митинга во Владивостоке было возбуждено два уголовных дела по факту применения насилия в отношения представителя власти. СК РФ сообщал, что задержан один из подозреваемых, он напал на сотрудника ОМОН и нанес ему не менее двух ударов руками по голове и телу. Во втором случае неизвестный мужчина в маске нанес не менее трех ударов руками заместителю командира полка ППСП УМВД и не менее двух ударов старшему инспектору отделения организации службы полка ППСП УМВД, после чего скрылся, сейчас его ищут. Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Зеленский выдвинул Франции требование после избиения украинского подростка 25 января 2021, 12:28

Фото: кадр из видео

Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что избившие 14-летнего украинца Юрия до состояния комы в Париже должны оказаться в тюрьме. По его словам, посольство Украины во Франции привлечено к этой ситуации. По данным президента, 15 января в Париже жестоко избили украинского подростка, Юрий до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице: врачи стараются быть очень осторожными в прогнозах по поводу юноши, но есть основания надеяться, что он выздоровеет, заявил Зеленский в Telegram. «Найти и наказать нападавших. Это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает жесткую реакцию государства... Нападавшие однозначно должны оказаться в тюрьме», – заявил Зеленский. Он отметил, что «нападавшие были такими же подростками или немного старше». «Десять на одного. У них была арматура, холодное оружие. И у них была цель – убивать, калечить, калечить», – заявил президент. По его словам, посольство Украины во Франции привлечено к этой ситуации. Глава украинского государства добавил, что уже есть жесткая реакция министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго. Нападение на подростка произошло 15 января в центре Парижа неподалеку от Эйфелевой башни. Группа вооруженных битами и ножами людей в масках избила Юрия до состояния комы. В СМИ сообщили, что школьник мог стать жертвой конфликта двух молодежных группировок.