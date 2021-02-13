Вывод войск США из Афганистана вынесли на обсуждение НАТО

Министры обороны входящих в Североатлантический альянс государств на предстоящей на следующей неделе встрече обсудят планы вывода войск из Афганистана, сообщил помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби.

«Нет сомнений, что на встрече на уровне министров обсудят миссию НАТО в Афганистане. Министр [обороны США Ллойд Остин] с нетерпением ожидает этого», – приводит ТАСС ответ Кирби на вопрос о том, намерен ли Вашингтон пересмотреть планы вывода американских войск из Афганистана.

По словам Кирби, обсуждение «очевидно, повлияет на ход мыслей» главы Пентагона в указанном вопросе. Как уточнил представитель оборонного ведомства, это также повлияет на то, какие рекомендации Остин даст новому президенту США Джо Байдену. Кирби заверил, что США не намерены принимать каких-либо решений «без надлежащих консультаций» с союзниками и партнерами. Представитель Пентагона отметил, что Белый дом «продолжает проводить оценку» договоренностей с (запрещенной в России террористической организацией) «Талибан», в том числе «степень соблюдения их сторонами».

Ранее в НАТО усомнились в выводе войск из Афганистана в обозначенные США сроки. В конце января стало известно, что США собрались пересмотреть решение о выводе войск из Афганистана и Ирака. В Москве выразили надежду, что при администрации 46-го президента США Джо Байдена не произойдет откат по нормализации обстановки в Афганистане.

Напомним, 15 января Пентагон объявил о снижении численности ВС США в Афганистане и Ираке до 2,5 тыс. человек в каждом государстве. В начале января американские военнослужащие полностью покинули одну из крупнейших баз в Афганистане. В ноябре минувшего года Трамп выразил надежду на возвращение всех американских военных из Ирака и Афганистана к маю 2021 года. Ранее появились сведения, что Трамп собрался оставить в Афганистане и Ираке по 2,5 тыс. военных США. К середине ноября контингент ВС США в Афганистане насчитывал около 4,5 тыс. человек, в Ираке находились около 3 тыс. американских военных. Между тем, в начале октября Трамп заявлял, что американские войска должны вернуться из Афганистана к Рождеству. Он также заявлял об «истощении» ВС США из-за бесконечных войн, а также обвинял Пентагон в ведении войн ради обогащения компаний, «которые производят бомбы, самолеты и все остальное».