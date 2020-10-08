Трамп заявил, что войска США должны вернуться из Афганистана к Рождеству

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что войска США, которые находятся в Афганистане, должны вернуться к концу декабря.

Трамп отметил, что «небольшое число смелых мужчин и женщин» из США все еще «остаются служить в Афганистане». По его словам, они «должны быть дома к Рождеству» (25 декабря). Трамп не пояснил, идет ли речь об уже принятом решении или же он просто высказал пожелание, передает РИА «Новости».

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен сообщил, что сейчас в Афганистане осталось менее 5 тыс. военнослужащих США, а к началу 2021 года число американских военных в Афганистане сократят до 2,5 тыс. человек.